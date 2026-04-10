information fournie par Reuters • 10/04/2026 à 09:39

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Chevron, Littelfuse, Parker-Hannifin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Chevron, Littelfuse et Parker-Hannifin.

FAITS MARQUANTS

* Chevron Corp CVX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 216 dollars, contre 181 dollars auparavant

* Littelfuse Inc LFUS.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 380 dollars à 430 dollars

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Stifel relève le cours cible de 965 dollars à 1 000 dollars

* Republic Services Inc RSG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 233 dollars à 245 dollars

* Waste Management Inc WM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 270 dollars, contre 265 dollars

auparavant

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : Guggenheim relève l'objectif de cours de 242 dollars à 249 dollars

* Aim Immunotech Inc AIM.A : Ascendiant Capital Markets réduit l'objectif de cours à 10 dollars, contre 22

dollars auparavant

* Assertio Holdings Inc ASRT.O : Maxim Group ramène sa recommandation de "acheter" à "conserver"

* Astera Labs Inc ALAB.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 170 dollars à 140 dollars

* Celanese Corp CE.N : RBC relève l'objectif de cours de 55 dollars à 66 dollars

* Chemours CC.N : RBC relève le cours cible de 21 dollars à 26 dollars

* Chevron Corp CVX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 216 dollars, contre 181 dollars auparavant

* Constellation Brands Inc STZ.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 168 dollars, contre 163 dollars

* Constellation Brands Inc STZ.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 160 dollars, contre 146 dollars

* Deere & Co DE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 525 dollars à 550 dollars

* Definium Therapeutics Inc DFTX.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note de surpondération

* Definium Therapeutics Inc DFTX.O : Piper Sandler initie la couverture avec un objectif de cours de 49 dollars

* Dow Inc DOW.N : RBC relève le cours cible de 40 dollars à 47 dollars

* Esab Corp ESAB.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 135 dollars, contre 148 dollars

* Herc Holdings Inc HRI.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 125 dollars, contre 165 dollars

* Illinois Tool Works Inc ITW.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 327 dollars à 303 dollars

* Littelfuse Inc LFUS.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 380 dollars à 430 dollars

* Madison Square Garden Sports MSGS.N : Seaport Research Partners passe sa recommandation à "acheter" contre

"neutre"

* Middleby Corp MIDD.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 180 dollars à 150 dollars

* Olin Corp OLN.N : RBC relève le cours cible de 21 dollars à 30 dollars

* Oshkosh Corp OSK.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 158 dollars, contre 182 dollars

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Stifel relève le cours cible de 965 dollars à 1 000 dollars

* Planet Fitness Inc PLNT.N : Canaccord Genuity réduit l'objectif de cours de 128 dollars à 122 dollars

* Republic Services Inc RSG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 233 dollars à 245 dollars

* Spire Global Inc SPIR.N : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 14 dollars à 22 dollars

* Terex Corp TEX.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 60 dollars, contre 76 dollars auparavant

* United Rentals Inc URI.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 850 dollars, contre 970 dollars auparavant

* Wabtec Corp WAB.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 280 dollars, contre 290 dollars

* Waste Connections Inc WCN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 187 dollars à 195 dollars

* Waste Management Inc WM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 270 dollars, contre 265 dollars auparavant

* Westlake Corp WLK.N : RBC relève le cours cible de 119 dollars à 145 dollars

* Whitestone REIT WSR.N : Alliance Global Partners ramène sa recommandation à "neutre" contre "acheter"

* Whitestone REIT WSR.N : Alliance Global Partners relève l'objectif de cours de 17 dollars à 19 dollars