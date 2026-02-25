TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Chevron, GoDaddy, HP

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Chevron, GoDaddy et HP.
FAITS MARQUANTS
* Chevron Corp CVX.N : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de 4$ à 177$
* GoDaddy Inc GDDY.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 167 $, contre 200 $ auparavant
* HP Inc HPQ.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 19 $ contre 21 $
* JP Morgan JPM.N : Truist Securities abaisse le cours cible à 330 $, contre 334 $ auparavant
* Workday Inc WDAY.O : JP Morgan réduit le prix cible à 190 $, contre 230 $ auparavant
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Abbvie ABBV.N : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; objectif de cours de 260 dollars
* Angel Studios Inc ANGX.N : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; PT $7
* Anglogold Ashanti Plc AU.N : JP Morgan relève le prix cible de 131 $ à 164 $
* Aura Minerals Inc AUGO.O : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération
* Aura Minerals Inc AUGO.O : JP Morgan initie une couverture avec un prix cible de 105
* Axon Enterprise Inc AXON.O : TD Cowen relève le prix cible de 925 $ à 950 $
* Bioage Labs Inc BIOA.O : Oppenheimer initie une couverture avec une note de surperformance
* Bioage Labs Inc BIOA.O : Oppenheimer initie une couverture avec un prix cible de 60
* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : Leerink Partners relève le prix cible de 95 $ à 98 $
* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : Berenberg relève l'objectif de cours à 60$ contre 57
* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : RBC initie une couverture avec une note de performance du secteur
* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : RBC initie une couverture avec un prix cible de 60
* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : HSBC réduit le prix cible de 62 $ à 60 $
* Burlington Stores Inc BURL.N : Jefferies relève le cours cible de 330 à 355 dollars
* Caterpillar Inc CAT.N : Daiwa Capital Markets relève l'objectif de cours de 640 à 790 dollars
* Cava Group Inc CAVA.N : Piper Sandler relève le cours cible à 85 $ contre 71 $
* Cava Group Inc CAVA.N : RBC augmente le prix cible de 80 $ à 90 $
* Chevron Corp CVX.N : Gerdes Energy Research relève le cours cible de 4 $ à 177 $
* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Monness Crespi Hardt réduit le prix cible de 150 $ à 125 $
* Costar Group Inc CSGP.O : JP Morgan réduit le prix cible de 101 $ à 82 $
* Costar Group Inc CSGP.O : KBW réduit le prix cible de 75 $ à 70 $
* Dillard's Inc DDS.N : JP Morgan ramène le cours cible de 524 $ à 449 $
* Dollar General Corp DG.N : Jefferies relève le cours cible à 178 $ contre 165 $
* Eli Lilly LLY.N : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; prix cible de 1250 $
* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Jefferies relève le cours cible de 289 $ à 300 $
* First Solar Inc FSLR.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 256 $, contre 303 $ auparavant
* First Solar Inc FSLR.O : RBC réduit le prix cible à 236 $, contre 258 $ auparavant
* FIS FIS.N : JP Morgan ramène le cours cible à 60 $, contre 65 $ auparavant
* FIS FIS.N : KBW réduit le prix cible à 72$ de 85
* FIS FIS.N : Raymond James réduit le prix cible à 60$ de 82
* FIS FIS.N : RBC réduit le prix cible à 69$ de 86
* FIS FIS.N : Susquehanna réduit le prix cible à 55 $ contre 69 $
* Flywire Corp FLYW.O : Raymond James réduit le cours cible à 16 $ contre 21 $
* Freshpet Inc FRPT.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 80 $ à 98 $
* GoDaddy Inc GDDY.N : JP Morgan réduit le prix cible à 167$ de 200
* GoDaddy Inc GDDY.N : RBC réduit le prix cible à 100 $ de 200
* Gold Fields Ltd GFI.N : JP Morgan relève le cours cible de 65 à 80 dollars
* Home Depot Inc HD.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 407 $ à 445 $
* Home Depot Inc HD.N : Jefferies augmente le prix cible de 424 $ à 454 $
* Home Depot Inc HD.N : RBC augmente le prix cible de 363 $ à 377 $
* HP Inc HPQ.N : JP Morgan réduit le cours cible à 19 $ contre 21 $
* ITT Inc ITT.N : TD Cowen relève le cours cible de 190 $ à 235 $
* JP Morgan JPM.N : Truist Securities abaisse le cours cible à 330 $, contre 334 $ auparavant
* McCormick & Company Inc MKC.N : Jefferies relève le cours cible à 81 $ contre 74 $
* Merck & Co Inc MRK.N : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; PT 142 $
* Molson Coors Beverage Co TAP.N : JP Morgan réduit le prix cible de 50 $ à 45 $
* Mongodb Inc MDB.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 465 $ à 385 $
* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : BTIG augmente le prix cible de 192 $ à 215 $
* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : TD Cowen relève le prix cible à 267 $, contre 190 $ auparavant
* Pfizer PFE.N : RBC initie une couverture avec une note de sous-performance; prix cible de 25 $
* Planet Fitness Inc PLNT.N : Jefferies réduit le prix cible à 175 $ contre 185 $
* Planet Fitness Inc PLNT.N : TD Cowen réduit le prix cible à 100 $ de 135
* Primoris Services Corp PRIM.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 150 $ à 180 $
* Primoris Services Corp PRIM.N : JP Morgan augmente le prix cible à 165 $ de 143 $
* Repligen Corp RGEN.O : Jefferies ramène le cours cible à 152 $, contre 160 $ auparavant
* Ross Stores Inc ROST.O : Jefferies augmente le prix cible de 210 $ à 231 $
* SPX Technologies Inc SPXC.N : B. Riley augmente le prix cible de 244 $ à 270 $
* target Corp TGT.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 133$ contre 115
* Toll Brothers Inc TOL.N : KBW relève le cours cible à 170 $, contre 143 $ auparavant
* Vaxcyte Inc PCVX.O : TD Cowen relève le cours cible de 50 $ à 75 $
* Westlake Corp WLK.N : JP Morgan relève le cours cible à 90 $ contre 78 $
* Workday Inc WDAY.O : Baird réduit le prix cible à 190 $ contre 195 $
* Workday Inc WDAY.O : BTIG réduit le prix cible à 175 $ de 230
* Workday Inc WDAY.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible à 200 $ de 275
* Workday Inc WDAY.O : D.A. Davidson réduit le prix cible à 125 $ de 250
* Workday Inc WDAY.O : Jefferies réduit le prix cible à 115$ de 150
* Workday Inc WDAY.O : JP Morgan réduit son objectif de cours à 190$ contre 230
* Workday Inc WDAY.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 135$ contre 200
* Workday Inc WDAY.O : RBC réduit le prix cible à 180 $, contre 220 $ auparavant
* Xometry Inc XMTR.O : Wedbush réduit le cours cible à 60 $, contre 70 $ auparavant
