Lorsque les discussions entre Téhéran et Washington reprendront jeudi à Genève, Ali Larijani, principal responsable des dossiers sécuritaires en Iran, ne sera pas dans les murs, mais jouera un rôle clé en coulisses. A la tête du Conseil suprême de sécurité nationale, ... Lire la suite
Air Liquide a dévoilé le succès d'une émission obligataire multi-tranches de 640 millions de francs suisses (environ 702 millions d'euros). Réalisée dans le cadre du programme Euro Medium Term Note (EMTN) du groupe, cette opération se répartit en trois tranches ... Lire la suite
Worldline annonce le projet de cession de ses activités de paiement en Inde à BillDesk, acteur indien de premier plan des paiements, pour une valeur des capitaux propres estimée à la clôture d'environ 60 MEUR. En parallèle, le groupe français conclura un accord ... Lire la suite
Les marchés boursiers européens ont ouvert en hausse mercredi, profitant d'un certain apaisement des craintes sur l'intelligence artificielle avant les résultats du mastodonte Nvidia, et digérant une floppée de résultats d'entreprises. Vers 08H05 GMT, dans les ... Lire la suite
