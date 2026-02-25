 Aller au contenu principal
  • Ali Larijani, plus haut responsable sécuritaire iranien, lors d'une cérémonie organisée par le mouvement libanais Hezbollah, à Beyrouth le 27 septembre 2025 ( AFP / Anwar AMRO )
    Ali Larijani, l'homme des coulisses de la politique nucléaire de l'Iran
    information fournie par AFP 25.02.2026 09:32 

    Lorsque les discussions entre Téhéran et Washington reprendront jeudi à Genève, Ali Larijani, principal responsable des dossiers sécuritaires en Iran, ne sera pas dans les murs, mais jouera un rôle clé en coulisses. A la tête du Conseil suprême de sécurité nationale, ... Lire la suite

  • air liquide 2 (Crédit: / crédit photo Air liquide)
    Air Liquide annonce le succès d'une émission obligataire
    information fournie par Zonebourse 25.02.2026 09:23 

    Air Liquide a dévoilé le succès d'une émission obligataire multi-tranches de 640 millions de francs suisses (environ 702 millions d'euros). Réalisée dans le cadre du programme Euro Medium Term Note (EMTN) du groupe, cette opération se répartit en trois tranches ... Lire la suite

  • Worldline sur un smartphone (Crédit: / Adobe Stock)
    Worldline se sépare de ses activités de paiement en Inde
    information fournie par Zonebourse 25.02.2026 09:20 

    Worldline annonce le projet de cession de ses activités de paiement en Inde à BillDesk, acteur indien de premier plan des paiements, pour une valeur des capitaux propres estimée à la clôture d'environ 60 MEUR. En parallèle, le groupe français conclura un accord ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent en hausse
    information fournie par AFP 25.02.2026 09:09 

    Les marchés boursiers européens ont ouvert en hausse mercredi, profitant d'un certain apaisement des craintes sur l'intelligence artificielle avant les résultats du mastodonte Nvidia, et digérant une floppée de résultats d'entreprises. Vers 08H05 GMT, dans les ... Lire la suite

