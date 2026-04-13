information fournie par Reuters • 13/04/2026 à 15:34

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Chevron, Ford, Occidental Petroleum

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Chevron Corp, Ford et Occidental Petroleum.

FAITS MARQUANTS

* Chevron Corp CVX.N : RBC relève l'objectif de cours de 200 $ à 220 $

* Diodes Inc DIOD.O : Truist Securities fait passer sa recommandation de "conserver" à "acheter"

* Ford F.N : RBC réduit l'objectif de cours de 12 $ à 11 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Gerdes Energy Research fait passer sa recommandation de

'neutre' à 'acheter'

* Teleflex Incorporated TFX.N : BofA Global Research relève la note de sous-performance à neutre

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 3M Co MMM.N : Citigroup réduit son objectif de cours à 166 $, contre 175 $

* A O Smith Corp AOS.N : Citigroup réduit l'objectif de cours de 78 $ à 74 $

* Actuate Therapeutics Inc ACTU.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 15 $, contre 20 $

* ADMA Biologics Inc ADMA.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 24 $, contre 30 $

* Adobe Inc ADBE.O : BTIG initie une couverture avec une note neutre.

* AEP AEP.O : BMO augmente l'objectif de cours de 136 $ à 141 $

* Aflac Inc AFL.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 100 $ à 101 $

* Agilent Technologies Inc A.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 157 $ à 147 $

* AIG AIG.N : Mizuho ramène l'objectif de cours à 84 $, contre 86 $

* Air Products APD.N : BMO augmente l'objectif de cours de 282 $ à 325 $

* Air Products APD.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 315 $, contre 285 $.

* Albemarle ALB.N : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 216 $ à 222 $

* Allison Transmission Holdings Inc ALSN.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 135 $, contre 130

$.

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Truist Securities abaisse le PT de 515 $ à 505 $

* Alpha and Omega Semiconductor Ltd AOSL.O : B. Riley augmente l'objectif de cours de 19 $ à

25 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Stifel réduit l'objectif de cours à 387 $, contre 395 $

* Amazon AMZN.O : Stifel réduit l'objectif de cours à 294 $, contre 300 $

* Apollo APO.N : BMO ramène l'objectif de cours à 108 $, contre 116 $.

* Applied Materials Inc AMAT.O : B. Riley relève l'objectif de cours de 450 $ à 485 $

* Ares Management Corp ARES.N : BMO ramène l'objectif de cours de 112 $ à 104 $

* Ares Management Corporation ARES.N : Oppenheimer réduit l'objectif de cours de 215 $ à 147 $

* Armstrong World Industries Inc AWI.N : Jefferies abaisse l'objectif de cours à 176 $, contre 185 $

* Arrow Electronics Inc ARW.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 183 $, contre 148 $

* Arrow Electronics Inc ARW.N : Truist Securities fait passer sa recommandation de "conserver" à

"acheter"

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 259 $, contre 260 $

* Atmos Energy Corp ATO.N : Mizuho augmente l'objectif de cours à 192 $, contre 180 $

* Autonation Inc AN.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 207 $, contre 230 $

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : RBC réduit l'objectif de cours à 180 $, contre 187 $

* Avnet Inc AVT.O : Truist Securities augmente l'objectif de cours de 65 $ à 80 $

* Avnet Inc AVT.O : Truist Securities fait passer sa recommandation de "conserver" à "acheter"

* Badger Meter Inc BMI.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 200 $ à 190 $

* Best buy Co Inc BBY.N : Goldman Sachs réduit l'objectif de cours à 59 $, contre 76 $

* Best buy Co Inc BBY.N : Goldman Sachs fait passer sa recommandation d' "acheter" à "vendre"

* Biogen BIIB.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 190 $, contre 215 $

* Biogen BIIB.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 189 $, contre 193 $

* Bio-Techne Corp TECH.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 80 $ à 65 $

* Blackstone BX.N : BMO augmente l'objectif de cours de 126 $ à 132 $

* Blackstone Inc BX.N : Oppenheimer relève sa note de 'performance' à 'surperformance'

* Blue Owl Capital Inc OWL.N : Oppenheimer réduit l'objectif de cours à 16 $, contre 17 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 80 $, contre 105 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : Mizuho ramène l'objectif de cours à 90 $, contre 115 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 84 $, contre 85 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 85 $, contre 110 $

* CACI International Inc CACI.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 700 $ à 650 $

* Camden Property Trust CPT.N : RBC réduit l'objectif de cours de 108 $ à 104 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Citigroup augmente l'objectif de cours de 785 $ à 905 $

* Celanese Corp CE.N : BMO augmente l'objectif de cours de 41 $ à 70 $

* Champion Homes Inc SKY.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 86 $ à 75 $

* Chemours CC.N : BMO relève l'objectif de cours de 19 $ à 25 $

* Chevron Corp CVX.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 225 $, contre 217 $

* Chevron Corp CVX.N : RBC relève l'objectif de cours à 220 $, contre 200 $

* Chevron Corp CVX.N : TD Cowen ramène l'objectif de cours à 204 $, contre 214 $

* Chime Financial Inc CHYM.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Chime Financial Inc CHYM.O : Wells Fargo initie une couverture avec un objectif de cours de 25 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Truist Securities augmente l'objectif de cours de 169 $ à 187 $

* CME Group Inc CME.O : Barclays réduit l'objectif de cours de 344 $ à 343 $

* CMS Energy Corp CMS.N : BMO augmente l'objectif de cours de 80 $ à 86 $

* Conocophillips COP.N : Gerdes Energy Research augmente l'objectif de cours de 4 $ pour le porter à

149 $

* Conocophillips COP.N : Gerdes Energy Research fait passer sa recommandation de 'neutre' à 'acheter'

* Constellation Brands STZ.N : Barclays relève l'objectif de cours de 151 $ à 170 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 158 $, contre 162 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : TD Cowen augmente l'objectif de cours de 142 $ à 190 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : TD Cowen fait passer sa recommandation de 'conserver' à 'acheter'

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : Mizuho réduit l'objectif de cours de 39 $ à 31 $

* Coreweave Inc CRWV.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 100 $ à 120 $

* Coreweave Inc CRWV.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 175 $, contre 125 $

* Cummins CMI.N : Citigroup augmente l'objectif de cours à 710 $, contre 630 $

* Cummins Inc CMI.N : Wells Fargo augmente l'objectif de cours à 693 $, contre 630 $

* Danaher Corp DHR.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 270 $ à 245 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours de 46 $ à 54 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Moffettnathanson relève l'objectif de cours à 193 $, contre 172 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 210 $, contre 195 $

* Diodes Inc DIOD.O : Truist Securities fait passer sa recommandation de "conserver" à "acheter"

* Diodes Inc DIOD.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 67 $ à 98 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 400 $, contre 450 $

* Doordash DASH.O : Stifel réduit l'objectif de cours à 185 $, contre 215 $

* Dover Corp DOV.N : Citigroup augmente l'objectif de cours à 253 $, contre 231 $

* Dow Inc DOW.N : BMO augmente l'objectif de cours de 35 $ à 42 $

* Duke Energy Corp DUK.N : BMO relève l'objectif de cours de 136 $ à 143 $

* Dupont DD.N : Citigroup abaisse l'objectif de cours à 56 $, contre 59 $

* Dynatrace Inc DT.N : RBC réduit l'objectif de cours de 56 $ à 50 $

* Eagle Materials Inc EXP.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 193 $, contre 205 $

* Ecolab Inc ECL.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 330 $, contre 345 $

* Ecovyst Inc ECVT.N : Citigroup augmente l'objectif de cours de 13 $ à 15 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Mizuho réduit l'objectif de cours de 100 $ à 95 $

* Elevance Health ELV.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours de 390 $ à 375 $

* Entegris Inc ENTG.O : BMO augmente l'objectif de cours de 148 $ à 153 $

* Entergy ETR.N : BMO augmente l'objectif de cours de 118 $ à 127 $

* Equinix Inc EQIX.O : Moffettnathanson relève l'objectif de cours de 980 $ à 1160 $

* Equinix Inc EQIX.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 1075 $ à 1250 $

* Equipmentshare.Com Inc EQPT.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 22 $, contre 25 $

* Equitable Holdings Inc EQH.N : Mizuho réduit l'objectif de cours de 65 $ à 58 $

* Essex Property Trust Inc ESS.N : RBC réduit l'objectif de cours de 285 $ à 282 $

* Estee Lauder Companies Inc EL.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 120 $, contre 130

$

* Fastenal Company FAST.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 55 $, contre 48 $

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 290 $, contre 300 $

* Figma Inc FIG.N : BTIG initie une couverture avec une note neutre.

* Figs Inc FIGS.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 15,00 $, contre 8,00 $

* Flowserve Corp FLS.N : Citigroup réduit l'objectif de cours de 98 $ à 97 $

* Ford F.N : RBC réduit l'objectif de cours à 11 $, contre 12 $

* Formfactor Inc FORM.O : B. Riley fait passer sa recommandation à 'neutre', au lieu d'

'acheter'.

* Formfactor Inc FORM.O : B. Riley augmente l'objectif de cours de 100 $ à 130 $

* GCM Grosvenor GCMG.O : Oppenheimer réduit l'objectif de cours de 24 $ à 17 $

* GE Healthcare GEHC.O : BTIG réduit l'objectif de cours de 91 $ à 85 $

* GE Healthcare GEHC.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 90 $, contre 95 $

* GE Vernova GEV.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 1 095 $, contre 916 $

* Gen Digital Inc GEN.O : Barclays réduit l'objectif de cours de 32 $ à 26 $

* Gen Digital Inc GEN.O : RBC réduit l'objectif de cours à 22 $, contre 29 $

* Generate Biomedicines Inc GENB.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat.

* Generate Biomedicines Inc GENB.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec un objectif de cours de

16 $

* Gilead GILD.O : Citigroup augmente l'objectif de cours de 156 $ à 165 $

* GM GM.N : RBC réduit l'objectif de cours de 107 $ à 96 $

* Guardian Pharmacy Services Inc GRDN.N : Truist Securities relève le cours à 43 $, contre 38 $

* Haemonetics Corp HAE.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 70 $, contre 80 $

* Hamilton Lane HLNE.O : Oppenheimer réduit l'objectif de cours à 171 $, contre 230 $

* Hamilton Lane Inc HLNE.O : BMO ramène l'objectif de cours de 118 $ à 108 $

* Helus Pharmaceuticals HELP.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat; objectif de

cours de 8 $

* Herc Holdings Inc HRI.N : Citigroup réduit l'objectif de cours de 165 $ à 135 $

* Herc Holdings Inc HRI.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 160 $, contre 189 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Raymond James réduit l'objectif de cours à 29 $, contre 30 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Raymond James fait passer sa recommandation de "strong buy" à

"surperformer"

* Humana HUM.N : Truist Securities augmente l'objectif de cours de 200 $ à 220 $

* IBM IBM.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 285 $

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : B. Riley relève l'objectif de cours de 52 $ à 75 $

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : Stifel relève l'objectif de cours de 55 $ à 66 $

* Ingersoll Rand Inc IR.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 113 $, contre 117 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Mizuho réduit l'objectif de cours de 85 $ à 70 $

* Installed Building Products Inc IBP.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 290 $ à 265 $

* Insulet Corp PODD.O : BTIG réduit l'objectif de cours de 380 $ à 320 $

* Intapp Inc INTA.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 20 $, contre 35 $

* Intel INTC.O : Benchmark augmente l'objectif de cours à 76 $, contre 57 $

* Intel INTC.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 60 $, contre 45 $

* International Business Machines IBM.N : BofA Global Research ramène l'objectif de cours à 300 $,

contre 340 $

* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 90 $, contre

100 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : BTIG réduit l'objectif de cours de 616 $ à 574 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Mizuho réduit l'objectif de cours de 575 $ à 525 $

* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : BTIG réduit l'objectif de cours à 185 $, contre 215 $

* KBR Inc KBR.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 45 $ à 40 $

* Kilroy Realty Corp KRC.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 44 $ à 39 $

* Kimberly-Clark KMB.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours de 109 $ à 108 $

* KKR KKR.N : Oppenheimer ramène l'objectif de cours à 140 $, contre 187 $

* Lam Research LRCX.O : Stifel relève l'objectif de cours à 300 $, contre 280 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Mizuho relève l'objectif de cours de 85 $ à 95 $

* Leidos LDOS.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 190 $ à 175 $

* Lincoln National Corp LNC.N : Mizuho abaisse l'objectif de cours à 48 $, contre 54 $

* Lincoln National Corp LNC.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 38 $ à 37 $

* Lithia Motors Inc LAD.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 293 $, contre 355 $

* Manpowergroup MAN.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 30 $, contre 35 $

* Marsh & Mclennan Companies Inc MRSH.N : Mizuho abaisse l'objectif de cours à 193 $, contre 199 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 785 $ à 745 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : B. Riley relève l'objectif de cours à 156 $, contre 135 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 149 $, contre 120 $

* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : BTIG réduit l'objectif de cours à 100 $, contre 107 $

* Meta META.O : Stifel réduit l'objectif de cours à 805 $, contre 820 $

* Metlife Inc MET.N : Mizuho ramène l'objectif de cours à 93 $, contre 100 $

* Metlife Inc MET.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 88 $ à 87 $

* Mohawk Industries Inc MHK.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 144 $ à 105 $

* Moody's Corporation MCO.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 660 $ à 560 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Barclays réduit l'objectif de cours de 116 $ à 114 $

* Netflix Inc NFLX.O : Wedbush augmente l'objectif de cours de 115 $ à 118 $

* Nike Inc NKE.N : HSBC passe de "acheter" à "conserver"; baisse l'objectif de cours à 48 $, contre 90

$

* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Raymond James réduit l'objectif de cours de 40 $ à 37 $

* NRG Energy Inc NRG.N : Jefferies augmente l'objectif de cours de 181 $ à 199 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Gerdes Energy Research augmente l'objectif de cours de 3 $ à 71 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Gerdes Energy Research fait passer sa recommandation de 'neutre' à

'acheter'

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours de 63 $ à 64 $

* Olin Corp OLN.N : BMO augmente l'objectif de cours de 24 $ à 30 $

* Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc OLLI.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 152 $, contre 163

$

* Onto Innovation Inc ONTO.N : B. Riley augmente l'objectif de cours à 310 $, contre 275 $

* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 70 $, contre 40 $

* Oshkosh Corp OSK.N : Citigroup passe de "acheter" à "neutre"; baisse l'objectif de cours de 180 $ à

170 $

* Owens Corning OC.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 156 $ à 135 $

* Paccar Inc PCAR.O : Citigroup augmente l'objectif de cours à 130 $, contre 125 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 1 092 $ à 1 137 $

* Parsons Corp PSN.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 80 $ à 72 $

* Petco Health and Wellness Co WOOF.O : Goldman Sachs fait passer sa recommandation à

'neutre', au lieu d' 'acheter'

* Pfizer PFE.N : BMO augmente l'objectif de cours de 30 $ à 34 $

* Primerica Inc PRI.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 326 $ à 322 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 101 $, contre 113 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 102 $, contre 105 $

* Qualys Inc QLYS.O : RBC réduit l'objectif de cours de 134 $ à 85 $

* Rapid7 Inc RPD.O : RBC réduit l'objectif de cours de 12 $ à 6 $

* Regal Rexnord Corp RRX.N : Citigroup augmente l'objectif de cours de 230 $ à 240 $

* Reinsurance Group of America Inc RGA.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 215 $ à 212 $

* Replimune Group Inc REPL.O : BMO réduit l'objectif de cours de 11 $ à 1 $

* Replimune Group Inc REPL.O : BMO fait passer sa recommandation de 'performance de marché' à

'sous-performance'

* Replimune Group Inc REPL.O : H.C. Wainwright fait passer sa recommandation d' "acheter" à "vendre"

* Replimune Group Inc REPL.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Replimune Group Inc REPL.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours de 11 $ à 2 $

* Replimune Group Inc REPL.O : Leerink Partners fait passer sa recommandation de 'surperformance' à

'performance de marché'

* Replimune Group Inc REPL.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 14 $ à 4 $

* Replimune Group Inc REPL.O : Piper Sandler fait passer sa recommandation de 'surpondérer' à 'neutre'

* Replimune Group Inc REPL.O : Wedbush réduit l'objectif de cours de 19 $ à 2 $

* Replimune Group Inc REPL.O : Wedbush fait passer sa recommandation de 'surperformance' à 'neutre'

* ResMed Inc RMD.N : Mizuho réduit l'objectif de cours de 300 $ à 255 $

* Restaurant Brands International Inc QSR.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 80 $, contre 70 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 147 $,

contre 115 $

* Revvity Inc RVTY.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 124 $ à 115 $

* Ridgepost Capital Inc RPC.N : Oppenheimer réduit l'objectif de cours de 24 $ à 16 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 530 $ à 525 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Citigroup augmente l'objectif de cours de 875 $ à 980 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Jefferies augmente l'objectif de cours de 700 $ à 1000 $

* Science Applications International Corp SAIC.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 110 $, contre

125 $

* Sensata Technologies Holding Plc ST.N : Barclays relève l'objectif de cours de 44 $ à 48 $

* ServiceNow Inc NOW.N : RBC réduit l'objectif de cours de 150 $ à 121 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Barclays relève l'objectif de cours de 193 $ à 201 $

* SINTX Technologies Inc SINT.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat.

* Snap Inc SNAP.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 4,5 $, contre 5,5 $

* Solventum Corp SOLV.N : BTIG réduit l'objectif de cours à 89 $, contre 100 $

* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N : Argus Research augmente l'objectif de cours de 88 $ à 98 $

* Spire Inc SR.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 105 $, contre 96 $

* Starbucks SBUX.O : Jefferies fait passer sa recommandation de 'sous-performance' à 'conserver';

relève l'objectif de cours de 86 $ à 92 $

* Stepstone Group Inc STEP.O : Oppenheimer réduit l'objectif de cours de 104 $ à 90 $

* Stonex Group Inc SNEX.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 92 $ à 107 $

* Stryker Corp SYK.N : BTIG réduit l'objectif de cours de 412 $ à 397 $

* Stryker Corp SYK.N : Leerink Partners initie une couverture avec une note de surperformance; objectif

de cours de 410 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : RBC augmente l'objectif de cours de 260 $ à 270 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : La Banque Scotia augmente l'objectif de cours de 246 $ à 249 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : Truist Securities augmente l'objectif de cours à 285 $, contre 279 $

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Barclays relève l'objectif de cours de 600 $ à 603 $

* Teleflex Incorporated TFX.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 135 $, contre 122 $

* Teleflex Incorporated TFX.N : BofA Global Research relève sa note de sous-performance à neutre

* Tempus AI Inc TEM.O : TD Cowen fait passer sa recommandation de 'conserver' à 'acheter'; réduit

l'objectif de cours de 70 $ à 65 $

* Tenable Holdings Inc TENB.O : Barclays réduit l'objectif de cours de 28 $ à 20 $

* Teradata Corp TDC.N : RBC réduit l'objectif de cours à 29 $, contre 35 $

* Tesla Inc TSLA.O : RBC réduit l'objectif de cours de 500 $ à 480 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 683 $ à 625 $

* Timken Co TKR.N : Citigroup augmente l'objectif de cours de 115 $ à 125 $

* T-Mobile US Inc TMUS.O : KeyBanc fait passer sa recommandation de 'pondération sectorielle' à

'surpondérer'

* Topbuild Corp BLD.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 560 $ à 500 $

* TPG Inc TPG.O : BMO ramène l'objectif de cours de 48 $ à 44 $

* Uber UBER.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 94 $, contre 105 $

* Valmont Industries Inc VMI.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 497 $, contre 501 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Barclays réduit l'objectif de cours de 38 $ à 28 $

* Ventas Inc VTR.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 95 $, contre 90 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 340 $, contre 286 $

* Viper Energy Inc VNOM.O : Jefferies fait passer sa recommandation de 'conserver' à 'acheter'; relève

l'objectif de cours de 43 $ à 55 $

* Visteon Corp VC.O : RBC réduit l'objectif de cours de 127 $ à 117 $

* Voyager Technologies Inc VOYG.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 43 $ à 39 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 375 $ à 360 $

* Waters Corp WAT.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 345 $, contre 373 $

* Wayfair Inc W.N : Stifel ramène l'objectif de cours à 85 $, contre 89 $

* Western Digital Corp WDC.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 405 $, contre 335 $

* Westlake Corp WLK.N : BMO relève l'objectif de cours de 127 $ à 133 $

* Whitestone REIT WSR.N : B. Riley fait passer sa recommandation d' "acheter" à "neutre"

* Whitestone REIT WSR.N : B. Riley augmente l'objectif de cours de 18 $ à 19 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Goldman Sachs augmente l'objectif de cours de 185 $ à 218 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Goldman Sachs fait passer sa recommandation de 'neutre' à

'acheter'

* Zebra Technologies ZBRA.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 274 $, contre 315 $

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : Leerink Partners initie une couverture avec une note de

performance du marché

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : Leerink Partners initie une couverture avec un objectif de cours

de 101 $