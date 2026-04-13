TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Chevron, Ford, Occidental Petroleum

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Chevron Corp, Ford et Occidental Petroleum.
FAITS MARQUANTS
* Chevron Corp CVX.N : RBC relève l'objectif de cours de 200 $ à 220 $
* Diodes Inc DIOD.O : Truist Securities fait passer sa recommandation de "conserver" à "acheter"
* Ford F.N : RBC réduit l'objectif de cours de 12 $ à 11 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Gerdes Energy Research fait passer sa recommandation de
'neutre' à 'acheter'
* Teleflex Incorporated TFX.N : BofA Global Research relève la note de sous-performance à neutre
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* 3M Co MMM.N : Citigroup réduit son objectif de cours à 166 $, contre 175 $
* A O Smith Corp AOS.N : Citigroup réduit l'objectif de cours de 78 $ à 74 $
* Actuate Therapeutics Inc ACTU.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 15 $, contre 20 $
* ADMA Biologics Inc ADMA.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 24 $, contre 30 $
* Adobe Inc ADBE.O : BTIG initie une couverture avec une note neutre.
* AEP AEP.O : BMO augmente l'objectif de cours de 136 $ à 141 $
* Aflac Inc AFL.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 100 $ à 101 $
* Agilent Technologies Inc A.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 157 $ à 147 $
* AIG AIG.N : Mizuho ramène l'objectif de cours à 84 $, contre 86 $
* Air Products APD.N : BMO augmente l'objectif de cours de 282 $ à 325 $
* Air Products APD.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 315 $, contre 285 $.
* Albemarle ALB.N : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 216 $ à 222 $
* Allison Transmission Holdings Inc ALSN.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 135 $, contre 130
$.
* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Truist Securities abaisse le PT de 515 $ à 505 $
* Alpha and Omega Semiconductor Ltd AOSL.O : B. Riley augmente l'objectif de cours de 19 $ à
25 $
* Alphabet Inc GOOGL.O : Stifel réduit l'objectif de cours à 387 $, contre 395 $
* Amazon AMZN.O : Stifel réduit l'objectif de cours à 294 $, contre 300 $
* Apollo APO.N : BMO ramène l'objectif de cours à 108 $, contre 116 $.
* Applied Materials Inc AMAT.O : B. Riley relève l'objectif de cours de 450 $ à 485 $
* Ares Management Corp ARES.N : BMO ramène l'objectif de cours de 112 $ à 104 $
* Ares Management Corporation ARES.N : Oppenheimer réduit l'objectif de cours de 215 $ à 147 $
* Armstrong World Industries Inc AWI.N : Jefferies abaisse l'objectif de cours à 176 $, contre 185 $
* Arrow Electronics Inc ARW.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 183 $, contre 148 $
* Arrow Electronics Inc ARW.N : Truist Securities fait passer sa recommandation de "conserver" à
"acheter"
* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 259 $, contre 260 $
* Atmos Energy Corp ATO.N : Mizuho augmente l'objectif de cours à 192 $, contre 180 $
* Autonation Inc AN.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 207 $, contre 230 $
* Avalonbay Communities Inc AVB.N : RBC réduit l'objectif de cours à 180 $, contre 187 $
* Avnet Inc AVT.O : Truist Securities augmente l'objectif de cours de 65 $ à 80 $
* Avnet Inc AVT.O : Truist Securities fait passer sa recommandation de "conserver" à "acheter"
* Badger Meter Inc BMI.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 200 $ à 190 $
* Best buy Co Inc BBY.N : Goldman Sachs réduit l'objectif de cours à 59 $, contre 76 $
* Best buy Co Inc BBY.N : Goldman Sachs fait passer sa recommandation d' "acheter" à "vendre"
* Biogen BIIB.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 190 $, contre 215 $
* Biogen BIIB.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 189 $, contre 193 $
* Bio-Techne Corp TECH.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 80 $ à 65 $
* Blackstone BX.N : BMO augmente l'objectif de cours de 126 $ à 132 $
* Blackstone Inc BX.N : Oppenheimer relève sa note de 'performance' à 'surperformance'
* Blue Owl Capital Inc OWL.N : Oppenheimer réduit l'objectif de cours à 16 $, contre 17 $
* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 80 $, contre 105 $
* Boston Scientific Corp BSX.N : Mizuho ramène l'objectif de cours à 90 $, contre 115 $
* Brown & Brown Inc BRO.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 84 $, contre 85 $
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 85 $, contre 110 $
* CACI International Inc CACI.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 700 $ à 650 $
* Camden Property Trust CPT.N : RBC réduit l'objectif de cours de 108 $ à 104 $
* Caterpillar Inc CAT.N : Citigroup augmente l'objectif de cours de 785 $ à 905 $
* Celanese Corp CE.N : BMO augmente l'objectif de cours de 41 $ à 70 $
* Champion Homes Inc SKY.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 86 $ à 75 $
* Chemours CC.N : BMO relève l'objectif de cours de 19 $ à 25 $
* Chevron Corp CVX.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 225 $, contre 217 $
* Chevron Corp CVX.N : RBC relève l'objectif de cours à 220 $, contre 200 $
* Chevron Corp CVX.N : TD Cowen ramène l'objectif de cours à 204 $, contre 214 $
* Chime Financial Inc CHYM.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération
* Chime Financial Inc CHYM.O : Wells Fargo initie une couverture avec un objectif de cours de 25 $
* Chord Energy Corp CHRD.O : Truist Securities augmente l'objectif de cours de 169 $ à 187 $
* CME Group Inc CME.O : Barclays réduit l'objectif de cours de 344 $ à 343 $
* CMS Energy Corp CMS.N : BMO augmente l'objectif de cours de 80 $ à 86 $
* Conocophillips COP.N : Gerdes Energy Research augmente l'objectif de cours de 4 $ pour le porter à
149 $
* Conocophillips COP.N : Gerdes Energy Research fait passer sa recommandation de 'neutre' à 'acheter'
* Constellation Brands STZ.N : Barclays relève l'objectif de cours de 151 $ à 170 $
* Constellation Brands Inc STZ.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 158 $, contre 162 $
* Constellation Brands Inc STZ.N : TD Cowen augmente l'objectif de cours de 142 $ à 190 $
* Constellation Brands Inc STZ.N : TD Cowen fait passer sa recommandation de 'conserver' à 'acheter'
* Corebridge Financial Inc CRBG.N : Mizuho réduit l'objectif de cours de 39 $ à 31 $
* Coreweave Inc CRWV.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 100 $ à 120 $
* Coreweave Inc CRWV.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 175 $, contre 125 $
* Cummins CMI.N : Citigroup augmente l'objectif de cours à 710 $, contre 630 $
* Cummins Inc CMI.N : Wells Fargo augmente l'objectif de cours à 693 $, contre 630 $
* Danaher Corp DHR.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 270 $ à 245 $
* Delek US Holdings Inc DK.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours de 46 $ à 54 $
* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Moffettnathanson relève l'objectif de cours à 193 $, contre 172 $
* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 210 $, contre 195 $
* Diodes Inc DIOD.O : Truist Securities fait passer sa recommandation de "conserver" à "acheter"
* Diodes Inc DIOD.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 67 $ à 98 $
* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 400 $, contre 450 $
* Doordash DASH.O : Stifel réduit l'objectif de cours à 185 $, contre 215 $
* Dover Corp DOV.N : Citigroup augmente l'objectif de cours à 253 $, contre 231 $
* Dow Inc DOW.N : BMO augmente l'objectif de cours de 35 $ à 42 $
* Duke Energy Corp DUK.N : BMO relève l'objectif de cours de 136 $ à 143 $
* Dupont DD.N : Citigroup abaisse l'objectif de cours à 56 $, contre 59 $
* Dynatrace Inc DT.N : RBC réduit l'objectif de cours de 56 $ à 50 $
* Eagle Materials Inc EXP.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 193 $, contre 205 $
* Ecolab Inc ECL.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 330 $, contre 345 $
* Ecovyst Inc ECVT.N : Citigroup augmente l'objectif de cours de 13 $ à 15 $
* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Mizuho réduit l'objectif de cours de 100 $ à 95 $
* Elevance Health ELV.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours de 390 $ à 375 $
* Entegris Inc ENTG.O : BMO augmente l'objectif de cours de 148 $ à 153 $
* Entergy ETR.N : BMO augmente l'objectif de cours de 118 $ à 127 $
* Equinix Inc EQIX.O : Moffettnathanson relève l'objectif de cours de 980 $ à 1160 $
* Equinix Inc EQIX.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 1075 $ à 1250 $
* Equipmentshare.Com Inc EQPT.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 22 $, contre 25 $
* Equitable Holdings Inc EQH.N : Mizuho réduit l'objectif de cours de 65 $ à 58 $
* Essex Property Trust Inc ESS.N : RBC réduit l'objectif de cours de 285 $ à 282 $
* Estee Lauder Companies Inc EL.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 120 $, contre 130
$
* Fastenal Company FAST.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 55 $, contre 48 $
* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 290 $, contre 300 $
* Figma Inc FIG.N : BTIG initie une couverture avec une note neutre.
* Figs Inc FIGS.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 15,00 $, contre 8,00 $
* Flowserve Corp FLS.N : Citigroup réduit l'objectif de cours de 98 $ à 97 $
* Ford F.N : RBC réduit l'objectif de cours à 11 $, contre 12 $
* Formfactor Inc FORM.O : B. Riley fait passer sa recommandation à 'neutre', au lieu d'
'acheter'.
* Formfactor Inc FORM.O : B. Riley augmente l'objectif de cours de 100 $ à 130 $
* GCM Grosvenor GCMG.O : Oppenheimer réduit l'objectif de cours de 24 $ à 17 $
* GE Healthcare GEHC.O : BTIG réduit l'objectif de cours de 91 $ à 85 $
* GE Healthcare GEHC.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 90 $, contre 95 $
* GE Vernova GEV.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 1 095 $, contre 916 $
* Gen Digital Inc GEN.O : Barclays réduit l'objectif de cours de 32 $ à 26 $
* Gen Digital Inc GEN.O : RBC réduit l'objectif de cours à 22 $, contre 29 $
* Generate Biomedicines Inc GENB.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat.
* Generate Biomedicines Inc GENB.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec un objectif de cours de
16 $
* Gilead GILD.O : Citigroup augmente l'objectif de cours de 156 $ à 165 $
* GM GM.N : RBC réduit l'objectif de cours de 107 $ à 96 $
* Guardian Pharmacy Services Inc GRDN.N : Truist Securities relève le cours à 43 $, contre 38 $
* Haemonetics Corp HAE.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 70 $, contre 80 $
* Hamilton Lane HLNE.O : Oppenheimer réduit l'objectif de cours à 171 $, contre 230 $
* Hamilton Lane Inc HLNE.O : BMO ramène l'objectif de cours de 118 $ à 108 $
* Helus Pharmaceuticals HELP.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat; objectif de
cours de 8 $
* Herc Holdings Inc HRI.N : Citigroup réduit l'objectif de cours de 165 $ à 135 $
* Herc Holdings Inc HRI.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 160 $, contre 189 $
* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Raymond James réduit l'objectif de cours à 29 $, contre 30 $
* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Raymond James fait passer sa recommandation de "strong buy" à
"surperformer"
* Humana HUM.N : Truist Securities augmente l'objectif de cours de 200 $ à 220 $
* IBM IBM.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 285 $
* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : B. Riley relève l'objectif de cours de 52 $ à 75 $
* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : Stifel relève l'objectif de cours de 55 $ à 66 $
* Ingersoll Rand Inc IR.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 113 $, contre 117 $
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Mizuho réduit l'objectif de cours de 85 $ à 70 $
* Installed Building Products Inc IBP.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 290 $ à 265 $
* Insulet Corp PODD.O : BTIG réduit l'objectif de cours de 380 $ à 320 $
* Intapp Inc INTA.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 20 $, contre 35 $
* Intel INTC.O : Benchmark augmente l'objectif de cours à 76 $, contre 57 $
* Intel INTC.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 60 $, contre 45 $
* International Business Machines IBM.N : BofA Global Research ramène l'objectif de cours à 300 $,
contre 340 $
* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 90 $, contre
100 $
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : BTIG réduit l'objectif de cours de 616 $ à 574 $
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Mizuho réduit l'objectif de cours de 575 $ à 525 $
* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : BTIG réduit l'objectif de cours à 185 $, contre 215 $
* KBR Inc KBR.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 45 $ à 40 $
* Kilroy Realty Corp KRC.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 44 $ à 39 $
* Kimberly-Clark KMB.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours de 109 $ à 108 $
* KKR KKR.N : Oppenheimer ramène l'objectif de cours à 140 $, contre 187 $
* Lam Research LRCX.O : Stifel relève l'objectif de cours à 300 $, contre 280 $
* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Mizuho relève l'objectif de cours de 85 $ à 95 $
* Leidos LDOS.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 190 $ à 175 $
* Lincoln National Corp LNC.N : Mizuho abaisse l'objectif de cours à 48 $, contre 54 $
* Lincoln National Corp LNC.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 38 $ à 37 $
* Lithia Motors Inc LAD.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 293 $, contre 355 $
* Manpowergroup MAN.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 30 $, contre 35 $
* Marsh & Mclennan Companies Inc MRSH.N : Mizuho abaisse l'objectif de cours à 193 $, contre 199 $
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 785 $ à 745 $
* Marvell Technology Inc MRVL.O : B. Riley relève l'objectif de cours à 156 $, contre 135 $
* Marvell Technology Inc MRVL.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 149 $, contre 120 $
* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : BTIG réduit l'objectif de cours à 100 $, contre 107 $
* Meta META.O : Stifel réduit l'objectif de cours à 805 $, contre 820 $
* Metlife Inc MET.N : Mizuho ramène l'objectif de cours à 93 $, contre 100 $
* Metlife Inc MET.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 88 $ à 87 $
* Mohawk Industries Inc MHK.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 144 $ à 105 $
* Moody's Corporation MCO.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 660 $ à 560 $
* Nasdaq Inc NDAQ.O : Barclays réduit l'objectif de cours de 116 $ à 114 $
* Netflix Inc NFLX.O : Wedbush augmente l'objectif de cours de 115 $ à 118 $
* Nike Inc NKE.N : HSBC passe de "acheter" à "conserver"; baisse l'objectif de cours à 48 $, contre 90
$
* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Raymond James réduit l'objectif de cours de 40 $ à 37 $
* NRG Energy Inc NRG.N : Jefferies augmente l'objectif de cours de 181 $ à 199 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Gerdes Energy Research augmente l'objectif de cours de 3 $ à 71 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Gerdes Energy Research fait passer sa recommandation de 'neutre' à
'acheter'
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours de 63 $ à 64 $
* Olin Corp OLN.N : BMO augmente l'objectif de cours de 24 $ à 30 $
* Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc OLLI.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 152 $, contre 163
$
* Onto Innovation Inc ONTO.N : B. Riley augmente l'objectif de cours à 310 $, contre 275 $
* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 70 $, contre 40 $
* Oshkosh Corp OSK.N : Citigroup passe de "acheter" à "neutre"; baisse l'objectif de cours de 180 $ à
170 $
* Owens Corning OC.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 156 $ à 135 $
* Paccar Inc PCAR.O : Citigroup augmente l'objectif de cours à 130 $, contre 125 $
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 1 092 $ à 1 137 $
* Parsons Corp PSN.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 80 $ à 72 $
* Petco Health and Wellness Co WOOF.O : Goldman Sachs fait passer sa recommandation à
'neutre', au lieu d' 'acheter'
* Pfizer PFE.N : BMO augmente l'objectif de cours de 30 $ à 34 $
* Primerica Inc PRI.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 326 $ à 322 $
* Prudential Financial Inc PRU.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 101 $, contre 113 $
* Prudential Financial Inc PRU.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 102 $, contre 105 $
* Qualys Inc QLYS.O : RBC réduit l'objectif de cours de 134 $ à 85 $
* Rapid7 Inc RPD.O : RBC réduit l'objectif de cours de 12 $ à 6 $
* Regal Rexnord Corp RRX.N : Citigroup augmente l'objectif de cours de 230 $ à 240 $
* Reinsurance Group of America Inc RGA.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 215 $ à 212 $
* Replimune Group Inc REPL.O : BMO réduit l'objectif de cours de 11 $ à 1 $
* Replimune Group Inc REPL.O : BMO fait passer sa recommandation de 'performance de marché' à
'sous-performance'
* Replimune Group Inc REPL.O : H.C. Wainwright fait passer sa recommandation d' "acheter" à "vendre"
* Replimune Group Inc REPL.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré
* Replimune Group Inc REPL.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours de 11 $ à 2 $
* Replimune Group Inc REPL.O : Leerink Partners fait passer sa recommandation de 'surperformance' à
'performance de marché'
* Replimune Group Inc REPL.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 14 $ à 4 $
* Replimune Group Inc REPL.O : Piper Sandler fait passer sa recommandation de 'surpondérer' à 'neutre'
* Replimune Group Inc REPL.O : Wedbush réduit l'objectif de cours de 19 $ à 2 $
* Replimune Group Inc REPL.O : Wedbush fait passer sa recommandation de 'surperformance' à 'neutre'
* ResMed Inc RMD.N : Mizuho réduit l'objectif de cours de 300 $ à 255 $
* Restaurant Brands International Inc QSR.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 80 $, contre 70 $
* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 147 $,
contre 115 $
* Revvity Inc RVTY.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 124 $ à 115 $
* Ridgepost Capital Inc RPC.N : Oppenheimer réduit l'objectif de cours de 24 $ à 16 $
* S&P Global Inc SPGI.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 530 $ à 525 $
* Sandisk Corp SNDK.O : Citigroup augmente l'objectif de cours de 875 $ à 980 $
* Sandisk Corp SNDK.O : Jefferies augmente l'objectif de cours de 700 $ à 1000 $
* Science Applications International Corp SAIC.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 110 $, contre
125 $
* Sensata Technologies Holding Plc ST.N : Barclays relève l'objectif de cours de 44 $ à 48 $
* ServiceNow Inc NOW.N : RBC réduit l'objectif de cours de 150 $ à 121 $
* Simon Property Group Inc SPG.N : Barclays relève l'objectif de cours de 193 $ à 201 $
* SINTX Technologies Inc SINT.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat.
* Snap Inc SNAP.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 4,5 $, contre 5,5 $
* Solventum Corp SOLV.N : BTIG réduit l'objectif de cours à 89 $, contre 100 $
* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N : Argus Research augmente l'objectif de cours de 88 $ à 98 $
* Spire Inc SR.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 105 $, contre 96 $
* Starbucks SBUX.O : Jefferies fait passer sa recommandation de 'sous-performance' à 'conserver';
relève l'objectif de cours de 86 $ à 92 $
* Stepstone Group Inc STEP.O : Oppenheimer réduit l'objectif de cours de 104 $ à 90 $
* Stonex Group Inc SNEX.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 92 $ à 107 $
* Stryker Corp SYK.N : BTIG réduit l'objectif de cours de 412 $ à 397 $
* Stryker Corp SYK.N : Leerink Partners initie une couverture avec une note de surperformance; objectif
de cours de 410 $
* Targa Resources Corp TRGP.N : RBC augmente l'objectif de cours de 260 $ à 270 $
* Targa Resources Corp TRGP.N : La Banque Scotia augmente l'objectif de cours de 246 $ à 249 $
* Targa Resources Corp TRGP.N : Truist Securities augmente l'objectif de cours à 285 $, contre 279 $
* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Barclays relève l'objectif de cours de 600 $ à 603 $
* Teleflex Incorporated TFX.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 135 $, contre 122 $
* Teleflex Incorporated TFX.N : BofA Global Research relève sa note de sous-performance à neutre
* Tempus AI Inc TEM.O : TD Cowen fait passer sa recommandation de 'conserver' à 'acheter'; réduit
l'objectif de cours de 70 $ à 65 $
* Tenable Holdings Inc TENB.O : Barclays réduit l'objectif de cours de 28 $ à 20 $
* Teradata Corp TDC.N : RBC réduit l'objectif de cours à 29 $, contre 35 $
* Tesla Inc TSLA.O : RBC réduit l'objectif de cours de 500 $ à 480 $
* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 683 $ à 625 $
* Timken Co TKR.N : Citigroup augmente l'objectif de cours de 115 $ à 125 $
* T-Mobile US Inc TMUS.O : KeyBanc fait passer sa recommandation de 'pondération sectorielle' à
'surpondérer'
* Topbuild Corp BLD.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 560 $ à 500 $
* TPG Inc TPG.O : BMO ramène l'objectif de cours de 48 $ à 44 $
* Uber UBER.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 94 $, contre 105 $
* Valmont Industries Inc VMI.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 497 $, contre 501 $
* Varonis Systems Inc VRNS.O : Barclays réduit l'objectif de cours de 38 $ à 28 $
* Ventas Inc VTR.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 95 $, contre 90 $
* Vertiv Holdings Co VRT.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 340 $, contre 286 $
* Viper Energy Inc VNOM.O : Jefferies fait passer sa recommandation de 'conserver' à 'acheter'; relève
l'objectif de cours de 43 $ à 55 $
* Visteon Corp VC.O : RBC réduit l'objectif de cours de 127 $ à 117 $
* Voyager Technologies Inc VOYG.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 43 $ à 39 $
* Vulcan Materials Co VMC.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 375 $ à 360 $
* Waters Corp WAT.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 345 $, contre 373 $
* Wayfair Inc W.N : Stifel ramène l'objectif de cours à 85 $, contre 89 $
* Western Digital Corp WDC.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 405 $, contre 335 $
* Westlake Corp WLK.N : BMO relève l'objectif de cours de 127 $ à 133 $
* Whitestone REIT WSR.N : B. Riley fait passer sa recommandation d' "acheter" à "neutre"
* Whitestone REIT WSR.N : B. Riley augmente l'objectif de cours de 18 $ à 19 $
* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Goldman Sachs augmente l'objectif de cours de 185 $ à 218 $
* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Goldman Sachs fait passer sa recommandation de 'neutre' à
'acheter'
* Zebra Technologies ZBRA.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 274 $, contre 315 $
* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : Leerink Partners initie une couverture avec une note de
performance du marché
* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : Leerink Partners initie une couverture avec un objectif de cours
de 101 $