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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Centerspace, Union Pacific, XPO
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 12:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Centerspace, Union Pacific et XPO.

FAITS MARQUANTS

* Centerspace CSR.N : Piper Sandler relève la note de neutre à surpondérer

* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research relève la note de neutre à achat

* Travelers TRV.N : Jefferies relève le cours cible de 305 à 321 dollars

* Union Pacific Corp UNP.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 267 $ contre 265 $ auparavant

* XPO Inc XPO.N : JP Morgan relève le cours cible de 201 à 206 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 97 $ à 114 $

* Amazon AMZN.O : Moffettnathanson relève le prix cible de 283 $ à 288 $

* American Express Co AXP.N : Jefferies ramène le cours cible à 300 $, contre 375 $ auparavant

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : Piper Sandler ramène le cours cible à 460 $, contre 530 $ auparavant

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 155 $ contre 164 $

* Arcbest Corp ARCB.O : JP Morgan réduit le prix cible de 90 $ à 85 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : KBW réduit le prix cible de 249 $ à 246 $

* Axos Financial Inc AX.N : Raymond James relève la note de "surperformance" à "achat fort"

* Axos Financial Inc AX.N : Raymond James réduit le prix cible de 110 $ à 100 $

* Baldwin Insurance Group, Inc BWIN.O : KBW ramène le cours cible de 29 $ à 26 $

* Bank of America BAC.N : JP Morgan réduit le prix cible à 57,5 $ contre 61,5 $

* Blackstone BX.N : Piper Sandler ramène le cours cible à 122 $, contre 158 $ auparavant

* Bok Financial Corp BOKF.O : RBC relève le cours cible de 132 $ à 136 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Bernstein ajuste le PT de 4698 $ à 188 $ pour refléter le fractionnement d'actions à raison de 25 pour 1

* Bowhead Specialty Holdings Inc BOW.N : KBW réduit le prix cible de 36 $ à 31 $

* Centerspace CSR.N : Piper Sandler relève le cours cible de 69 $ à 72 $

* Centerspace CSR.N : Piper Sandler relève la note de neutre à surpondérer

* CF Industries Holdings Inc CF.N : RBC relève le cours cible de 100 $ à 125 $

* Cg Oncology, Inc. CGON.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 80 $ à 100 $

* Cheniere Energy Inc LNG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 330 dollars contre 275 dollars

* Citigroup C.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 131 $ contre 134 $

* Citizens Financial CFG.N : JP Morgan réduit le prix cible à 68 $ contre 71 $

* CME Group Inc CME.O : Raymond James relève le cours cible de 310 $ à 320 $

* CSX Corp CSX.O : JP Morgan relève le cours cible à 42 $ contre 41 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 189 $ à 195 $

* Digitalocean Holdings Inc DOCN.N : Piper Sandler relève le prix cible à 98 $ contre 67 $ auparavant

* Equinix Inc EQIX.O : La Banque Scotia abaisse la note de "surperformance sectorielle" à "performance sectorielle"

* Equinix Inc EQIX.O : La Banque Scotia relève le prix cible de 997 $ à 1050 $

* Fastly Inc FSLY.O : Piper Sandler relève le cours cible de 14 $ à 30 $

* FB Financial Corp FBK.N : Raymond James relève la note de "performance de marché" à "achat fort"

* Fifth Third Bancorp FITB.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 50,5 $ à 53 $

* Fubotv Inc FUBO.N : Wedbush ajuste le PT de 3,5 $ à 24 $ pour refléter le regroupement d'actions à raison de 1 pour 12

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : KBW réduit le prix cible de 85 $ à 75 $

* Hanover Insurance Group Inc THG.N : RBC réduit le cours cible de 200 $ à 190 $

* Hippo Holdings Inc HIPO.N : KBW ramène le cours cible à 30 $, contre 33 $ auparavant

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : JP Morgan réduit le prix cible à 19 $ contre 21 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : JP Morgan réduit le cours cible à 181 $ contre 185 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 222 $ contre 215 $ auparavant

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 213 $ contre 206 $ auparavant

* J&J JNJ.N : Guggenheim relève l'objectif de cours à 244 $ contre 240 $ auparavant

* Keycorp KEY.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 22,5 $ contre 24,5 $

* KKR KKR.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 117 $ contre 135 $

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 65 $ contre 60 $

* Lsb Industries Inc LXU.N : RBC relève l'objectif de cours à 14 $, contre 15 $ auparavant.

* Lsb Industries Inc LXU.N : RBC abaisse la note de "surperformance" à "performance sectorielle"

* M&T Bank Corp MTB.N : JP Morgan réduit le prix cible de 244,5 $ à 231,5 $

* Markel Group Inc MKL.N : Jefferies réduit le prix cible de 2240 $ à 2160 $

* Marsh & Mclennan Companies Inc MRSH.N : KBW réduit son objectif de cours à 200 $, contre 206 $ auparavant

* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 99 $ à 90 $

* National Fuel Gas Co NFG.N : KeyBanc initie la couverture avec une note de surpondération; PT 110 $

* Neptune Insurance Holdings Inc NP.N : KBW relève le prix cible de 25 $ à 28 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours à 200 $, contre 164 $ auparavant

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Oppenheimer relève le prix cible de 192 $ à 220 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : JP Morgan réduit le prix cible à 292 $, contre 296 $ auparavant

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : JP Morgan relève le prix cible de 182 $ à 183 $

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : Jefferies réduit le prix cible de 175 $ à 163 $

* Phreesia Inc PHR.N : Raymond James réduit le prix cible de 25 $ à 16 $

* Pinnacle Financial Partners Inc (Tennessee) PNFP.N : RBC réduit l'objectif de cours à 110 $ contre 120 $

* Plus Therapeutics Inc PSTV.O : Maxim Group ajuste le PT de 37,5 $ à 12 $ pour refléter le regroupement d'actions à raison de 1 pour 25

* PNC Financial Services PNC.N : JP Morgan réduit le prix cible de 251 $ à 237,5 $

* Progressive Corp PGR.N : KBW réduit le cours cible à 210 $ contre 227 $

* Raymond James Financial Inc RJF.N : Jefferies réduit le prix cible de 165 $ à 145 $

* Red River Bancshares Inc RRBI.O : Raymond James abaisse la note de "surperformance" à "performance de marché"

* Root Inc ROOT.O : Jefferies réduit le prix cible de 99 $ à 75 $

* Root Inc ROOT.O : KBW réduit le prix cible de 104 $ à 95 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 340 $ à 360 $

* RXO Inc RXO.N : JP Morgan réduit le prix cible de 14 $ à 13 $

* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research relève la note de neutre à achat

* Saia Inc SAIA.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 402 $ contre 403 $ auparavant

* SEI Investments Co SEIC.O : Raymond James réduit l'objectif de cours à 104 $ contre 120 $

* Selective Insurance Group Inc SIGI.O : KBW réduit le prix cible de 92 $ à 84 $

* Sharplink, Inc. SBET.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Soleno Therapeutics Inc SLNO.O : Baird abaisse la note à neutre; abaisse le PT de 107 $ à 53 $

* Soleno Therapeutics Inc SLNO.O : TD Cowen réduit le prix cible de 85 $ à 53 $

* Soleno Therapeutics Inc SLNO.O : TD Cowen abaisse la note de "achat" à "conserver"

* Sunrun Inc RUN.O : Jefferies réduit le prix cible de 22 $ à 15 $

* Sysco SYY.N : Piper Sandler réduit le cours cible de 83 $ à 77 $

* Third Coast Bancshares Inc TCBX.N : Raymond James relève la note de "performance de marché" à "surperformance"

* Travelers TRV.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 321 $ contre 305 $

* Truist Financial Corp TFC.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 51,5 $ contre 57 $

* UMB Financial Corp UMBF.O : RBC relève le cours cible de 134 $ à 138 $

* Union Pacific Corp UNP.N : JP Morgan relève le cours cible à 267 $ contre 265 $

* UnitedHealth UNH.N : Bernstein relève le cours cible de 405 $ à 411 $

* UPS UPS.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 106 $ contre 107 $

* US Bancorp USB.N : JP Morgan réduit le cours cible à 58 $ contre 62 $

* Viridian Therapeutics Inc VRDN.O : RBC réduit le prix cible de 42 $ à 30 $

* Wells Fargo WFC.N : JP Morgan réduit le prix cible de 99,5 $ à 91 $

* Werner Enterprises Inc WERN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 30 $ contre 28 $ auparavant

* Western Alliance Bancorp WAL.N : RBC réduit l'objectif de cours à 89 $ contre 100 $

* XPO Inc XPO.N : JP Morgan relève le cours cible de 201 à 206 dollars

Valeurs associées

A.J.GALLAGHER
219,305 USD NYSE +0,78%
AKAMAI TECHNOLOG
114,6000 USD NASDAQ -2,88%
AMAZON.COM
212,7900 USD NASDAQ +1,44%
AMERICAN EXPRESS
305,750 USD NYSE +1,87%
AMERIPRISE FINCL
430,540 USD NYSE -0,77%
ANGLOGOLD ASH
101,530 USD NYSE +0,24%
ARCBEST
103,6200 USD NASDAQ +3,09%
AXOS FINANCIAL
86,780 USD NYSE +1,53%
BANK OF AMERICA
50,070 USD NYSE +1,44%
BLACKSTONE
112,240 USD NYSE -0,73%
BOK FINL
129,8900 USD NASDAQ +1,02%
BOOKING HLDG
176,1900 USD NASDAQ +5,02%
CENTERS REIT-SBI
59,350 USD NYSE -0,98%
CF INDUSTRIES HL
130,960 USD NYSE +0,77%
CG ONCOLOGY
67,5500 USD NASDAQ +0,10%
CHENIERE ENERGY
284,210 USD NYSE +1,11%
CITIGROUP
117,350 USD NYSE +1,86%
CITIZENS FINL GR
61,405 USD NYSE +0,68%
CME GROUP RG-A
308,5700 USD NASDAQ +1,13%
CSX
41,4800 USD NASDAQ +0,63%
DIGITA RLTY REIT
182,000 USD NYSE +0,15%
DIGITALOCEN HLDG
87,030 USD NYSE -3,35%
EQUINIX REIT
1 016,0800 USD NASDAQ +1,57%
FASTLY RG-A
31,5400 USD NASDAQ -5,85%
FB FINANCIAL
53,590 USD NYSE +0,34%
FIFTH THIRD BANC
47,5600 USD NASDAQ +0,96%
FUBOTV RG-A
12,080 USD NYSE +998,18%
GOOSEHEAD INS-A
44,4900 USD NASDAQ +4,83%
HANOVER INSURANC
175,270 USD NYSE -0,51%
HIPPO HOLDINGS
25,815 USD NYSE +0,06%
HUNTINGTON BANCS
15,9400 USD NASDAQ +0,95%
HYATT HOTELS RG-A
145,980 USD NYSE +1,72%
INTERCON EXCHANG
166,400 USD NYSE +2,10%
J.B.HUNT TRANSP
217,3700 USD NASDAQ +1,14%
JOHNSON&JOHNSON
240,920 USD NYSE -0,84%
KEYCORP
20,675 USD NYSE +1,03%
KKR & CO
91,020 USD NYSE -0,24%
KNGHT-SWFT RG-A
59,745 USD NYSE +1,94%
LSB INDUSTRIES
14,995 USD NYSE +0,64%
M&T BANK
212,020 USD NYSE +0,90%
MARKEL GROUP
1 905,180 USD NYSE +0,38%
MERIT MED SYS
67,8100 USD NASDAQ +0,16%
NATL FUEL GAS CO
94,390 USD NYSE -0,08%
NEUROCRINE BIOSCIENCES
132,4800 USD NASDAQ +0,67%
NORFOLK SOUTHERN
288,320 USD NYSE +0,09%
OLD DOMINION FRE
202,1800 USD NASDAQ +2,11%
PALOMAR HLDGS
121,8600 USD NASDAQ +1,47%
PHREESIA
9,200 USD NYSE +9,98%
PLUS THERPEUTCS
3,3300 USD NASDAQ -6,46%
PNC FINL SER
213,150 USD NYSE +0,71%
PROGRESSIVE (OHI
196,380 USD NYSE +0,57%
RAYMOND J FINANC
141,720 USD NYSE -0,33%
RED RIV BANCSHS
91,9600 USD NASDAQ +0,46%
ROOT RG-A
44,8500 USD NASDAQ +3,80%
ROYAL GOLD
260,5800 USD NASDAQ -0,78%
RXO
15,340 USD NYSE +2,61%
SAIA
372,0500 USD NASDAQ +5,02%
SEI INVESTMENTS
75,9700 USD NASDAQ -1,35%
SELECTIVE INSURA
77,7100 USD NASDAQ +1,03%
SHARPLINK
6,3800 USD NASDAQ +3,07%
SOLENO THERAPTCS
52,2500 USD NASDAQ +32,31%
SUNRUN
13,2300 USD NASDAQ -2,00%
SYSCO
73,250 USD NYSE +2,98%
THE BALDWIN RG-A
33,9700 USD NASDAQ +4,01%
THE BALDWIN RG-A
22,1300 USD NASDAQ -0,98%
TRAVELERS COS
295,610 USD NYSE +0,51%
TRUIST FINL
47,650 USD NYSE +1,02%
UMB FINANCIAL
115,0400 USD NASDAQ 0,00%
UNION PACIFIC
245,480 USD NYSE +0,35%
UNITEDHEALTH GRO
281,430 USD NYSE +1,52%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
97,130 USD NYSE -1,07%
US BANCORP
53,455 USD NYSE +0,97%
VIRIDIAN THERAPT
13,9000 USD NASDAQ -26,22%
WELLS FARGO
81,810 USD NYSE +1,49%
WERNER ENTERPRIS
30,9900 USD NASDAQ +1,74%
WESTERN ALLIANCE
73,120 USD NYSE +1,42%
XPO
205,105 USD NYSE +2,30%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 07/04/2026 à 12:28:14.

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