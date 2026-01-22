information fournie par Reuters • 22/01/2026 à 08:18

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Cencora, Crocs, Teledyne Technologies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Cencora, Crocs et Teledyne Technologies.

FAITS MARQUANTS

* Cencora COR.N : Jefferies relève le titre de "hold" à "buy"; augmente le prix cible de 330

à 440 dollars

* Chemed Corp CHE.N : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"; l'objectif de cours passe

de 550 $ à 475 $

* Crocs Inc CROX.O : Keybanc abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "pondération

sectorielle"

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Jefferies relève le cours cible de 525 $ à 535 $

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Needham relève le cours cible de 615 $ à 700 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Jefferies réduit l'opinion de "buy" à "hold"

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Jefferies réduit le prix cible de 34 $ à 15 $

* Acushnet Holdings Corp GOLF.N : Jefferies augmente le prix cible de 76 $ à 90 $

* Amicus Therapeutics Inc FOLD.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de "buy" à "hold"

* Amicus Therapeutics Inc FOLD.O : Jefferies réduit le prix cible de 16 $ à 14,5 $

* Bank Ozk OZK.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 62 $ contre 64 $

* Bankunited Inc BKU.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 65 $ contre 55 $

* Bankunited Inc BKU.N : KBW relève le cours cible de 42 à 55 dollars

* Bankunited Inc BKU.N : Raymond James relève le cours cible de 51 à 55 dollars

* Bankunited Inc BKU.N : RBC augmente le prix cible de 48 $ à 53 $

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : Jefferies relève le cours cible de 40 $ à 46 $

* BXP Inc BXP.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 87 $ contre 90 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : Jefferies augmente le prix cible à 270 $ contre 220 $

* Cencora COR.N : Jefferies relève le titre de "hold" à "buy"; relève le prix cible de 330 dollars

à 440 dollars

* Centene Corp CNC.N : JP Morgan relève le cours cible à 45 $, contre 38 $ auparavant

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Jefferies relève le cours cible de 121 $ à 122 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : JP Morgan relève le prix cible de 124 à 128 dollars

* Chemed Corp CHE.N : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"; l'objectif de cours passe de 550

$ à 475 $

* Citizens Financial CFG.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 65 $ à 73 $

* Citizens Financial CFG.N : Jefferies relève le cours cible de 70 à 80 dollars

* Citizens Financial CFG.N : KBW relève l'objectif de cours de 68 à 70 dollars

* Citizens Financial CFG.N : RBC relève le cours cible de 60 à 67 dollars

* Cognizant CTSH.O : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat; objectif de prix de 107

dollars

* Commvault Systems Inc CVLT.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 185 $ contre 220 $

* Crocs Inc CROX.O : Keybanc abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "pondération

sectorielle"

* Dime Community Bancshares Inc DCOM.O : KBW augmente le prix cible de 34 $ à 40 $

* Eagle Bancorp Inc EGBN.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 26 $, contre 22 $ auparavant

* Evolus Inc EOLS.O : BTIG réduit l'objectif de cours à 13 $ contre 18 $

* GoodRx Holdings Inc GDRX.O : Jefferies passe sa recommandation de "acheter" à "conserver"

* GoodRx Holdings Inc GDRX.O : Jefferies réduit le prix cible de 5,25 $ à 2,75 $

* Great Lakes Dredge & Dock GLDD.O : JP Morgan initie avec une note de surpondération; objectif de

cours de 20 dollars

* Halliburton HAL.N : HSBC relève le cours cible de 30 à 40 dollars

* Halliburton Co HAL.N : RBC relève le cours cible de 36 $ à 38 $

* Halliburton Co HAL.N : TD Cowen relève le cours cible de 39 $ à 40 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Jefferies relève le cours cible de 525 à 535 dollars

* J&J JNJ.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 225 $ contre 205 $ auparavant

* J&J JNJ.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 230 $ à 265 $

* J&J JNJ.N : TD Cowen relève le prix cible de 222 $ à 250 $

* Karman Holdings Inc KRMN.N : Piper Sandler initie avec une note neutre; objectif de 98 dollars

* Karman Holdings Inc KRMN.N : RBC augmente le prix cible de 85 $ à 125 $

* Kinder Morgan Inc KMI.N : TD Cowen relève le cours cible de 34 $ à 35 $

* Kratos Defense and Security Solutions KTOS.O : Piper Sandler initie avec une note neutre;

objectif de cours de 99 dollars

* Legend Biotech Corp LEGN.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de "acheter" à "conserver";

réduit l'objectif de 62 $ à 21 $

* Merck & Co Inc MRK.N : JP Morgan relève le prix cible de 120 dollars à 125 dollars

* Metropolitan Bank Holding Corp MCB.N : KBW relève l'objectif de cours à 105 $ contre 90 $

auparavant

* MKS Inc MKSI.O : JP Morgan relève le cours cible de 190 $ à 265 $

* MKS Inc MKSI.O : TD Cowen relève le cours cible de 200 $ à 230 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : JP Morgan relève le cours cible de 173 $ à 194 $

* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : KBW relève l'objectif de cours à 170 $ contre 165 $ auparavant

* Option Care Health Inc OPCH.O : Jefferies relève le cours cible de 37 à 43 dollars

* Orion Group Holdings Inc ORN.N : JP Morgan initie avec une note de surpondération; objectif de

16 dollars

* Rapt Therapeutics RAPT.O : Barclays passe de la surpondération à l'égalité de pondération

* Rapt Therapeutics RAPT.O : Barclays augmente le prix cible de 56 $ à 58 $

* Realreal Inc REAL.O : Keybanc relève le cours cible de 16 à 20 dollars

* ServiceNow Inc NOW.N : Baird ramène le cours cible à 190 $, contre 250 $ auparavant

* SS&C Technologies Holdings Inc SSNC.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 102 à 106

dollars

* Structure Therapeutics Inc GPCR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 105 dollars, contre

65 dollars auparavant

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Needham relève l'objectif de cours à 700 $ contre 615 $

auparavant

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : TD Cowen relève le cours cible de 600 à 650 dollars

* United Airlines UAL.O : TD Cowen relève le cours cible de 138 $ à 140 $

* Weyerhaeuser Co WY.N : La Banque CIBC relève le cours cible de 28 $ à 30 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 165 $ à 172 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : KBW relève le cours cible de 150 à 156 dollars

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : RBC relève le cours cible de 160 $ à 175 $