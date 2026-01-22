 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Cencora, Crocs, Teledyne Technologies
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 08:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Cencora, Crocs et Teledyne Technologies.

FAITS MARQUANTS

* Cencora COR.N : Jefferies relève le titre de "hold" à "buy"; augmente le prix cible de 330

à 440 dollars

* Chemed Corp CHE.N : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"; l'objectif de cours passe

de 550 $ à 475 $

* Crocs Inc CROX.O : Keybanc abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "pondération

sectorielle"

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Jefferies relève le cours cible de 525 $ à 535 $

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Needham relève le cours cible de 615 $ à 700 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Jefferies réduit l'opinion de "buy" à "hold"

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Jefferies réduit le prix cible de 34 $ à 15 $

* Acushnet Holdings Corp GOLF.N : Jefferies augmente le prix cible de 76 $ à 90 $

* Amicus Therapeutics Inc FOLD.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de "buy" à "hold"

* Amicus Therapeutics Inc FOLD.O : Jefferies réduit le prix cible de 16 $ à 14,5 $

* Bank Ozk OZK.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 62 $ contre 64 $

* Bankunited Inc BKU.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 65 $ contre 55 $

* Bankunited Inc BKU.N : KBW relève le cours cible de 42 à 55 dollars

* Bankunited Inc BKU.N : Raymond James relève le cours cible de 51 à 55 dollars

* Bankunited Inc BKU.N : RBC augmente le prix cible de 48 $ à 53 $

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : Jefferies relève le cours cible de 40 $ à 46 $

* BXP Inc BXP.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 87 $ contre 90 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : Jefferies augmente le prix cible à 270 $ contre 220 $

* Cencora COR.N : Jefferies relève le titre de "hold" à "buy"; relève le prix cible de 330 dollars

à 440 dollars

* Centene Corp CNC.N : JP Morgan relève le cours cible à 45 $, contre 38 $ auparavant

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Jefferies relève le cours cible de 121 $ à 122 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : JP Morgan relève le prix cible de 124 à 128 dollars

* Chemed Corp CHE.N : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"; l'objectif de cours passe de 550

$ à 475 $

* Citizens Financial CFG.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 65 $ à 73 $

* Citizens Financial CFG.N : Jefferies relève le cours cible de 70 à 80 dollars

* Citizens Financial CFG.N : KBW relève l'objectif de cours de 68 à 70 dollars

* Citizens Financial CFG.N : RBC relève le cours cible de 60 à 67 dollars

* Cognizant CTSH.O : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat; objectif de prix de 107

dollars

* Commvault Systems Inc CVLT.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 185 $ contre 220 $

* Crocs Inc CROX.O : Keybanc abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "pondération

sectorielle"

* Dime Community Bancshares Inc DCOM.O : KBW augmente le prix cible de 34 $ à 40 $

* Eagle Bancorp Inc EGBN.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 26 $, contre 22 $ auparavant

* Evolus Inc EOLS.O : BTIG réduit l'objectif de cours à 13 $ contre 18 $

* GoodRx Holdings Inc GDRX.O : Jefferies passe sa recommandation de "acheter" à "conserver"

* GoodRx Holdings Inc GDRX.O : Jefferies réduit le prix cible de 5,25 $ à 2,75 $

* Great Lakes Dredge & Dock GLDD.O : JP Morgan initie avec une note de surpondération; objectif de

cours de 20 dollars

* Halliburton HAL.N : HSBC relève le cours cible de 30 à 40 dollars

* Halliburton Co HAL.N : RBC relève le cours cible de 36 $ à 38 $

* Halliburton Co HAL.N : TD Cowen relève le cours cible de 39 $ à 40 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Jefferies relève le cours cible de 525 à 535 dollars

* J&J JNJ.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 225 $ contre 205 $ auparavant

* J&J JNJ.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 230 $ à 265 $

* J&J JNJ.N : TD Cowen relève le prix cible de 222 $ à 250 $

* Karman Holdings Inc KRMN.N : Piper Sandler initie avec une note neutre; objectif de 98 dollars

* Karman Holdings Inc KRMN.N : RBC augmente le prix cible de 85 $ à 125 $

* Kinder Morgan Inc KMI.N : TD Cowen relève le cours cible de 34 $ à 35 $

* Kratos Defense and Security Solutions KTOS.O : Piper Sandler initie avec une note neutre;

objectif de cours de 99 dollars

* Legend Biotech Corp LEGN.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de "acheter" à "conserver";

réduit l'objectif de 62 $ à 21 $

* Merck & Co Inc MRK.N : JP Morgan relève le prix cible de 120 dollars à 125 dollars

* Metropolitan Bank Holding Corp MCB.N : KBW relève l'objectif de cours à 105 $ contre 90 $

auparavant

* MKS Inc MKSI.O : JP Morgan relève le cours cible de 190 $ à 265 $

* MKS Inc MKSI.O : TD Cowen relève le cours cible de 200 $ à 230 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : JP Morgan relève le cours cible de 173 $ à 194 $

* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : KBW relève l'objectif de cours à 170 $ contre 165 $ auparavant

* Option Care Health Inc OPCH.O : Jefferies relève le cours cible de 37 à 43 dollars

* Orion Group Holdings Inc ORN.N : JP Morgan initie avec une note de surpondération; objectif de

16 dollars

* Rapt Therapeutics RAPT.O : Barclays passe de la surpondération à l'égalité de pondération

* Rapt Therapeutics RAPT.O : Barclays augmente le prix cible de 56 $ à 58 $

* Realreal Inc REAL.O : Keybanc relève le cours cible de 16 à 20 dollars

* ServiceNow Inc NOW.N : Baird ramène le cours cible à 190 $, contre 250 $ auparavant

* SS&C Technologies Holdings Inc SSNC.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 102 à 106

dollars

* Structure Therapeutics Inc GPCR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 105 dollars, contre

65 dollars auparavant

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Needham relève l'objectif de cours à 700 $ contre 615 $

auparavant

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : TD Cowen relève le cours cible de 600 à 650 dollars

* United Airlines UAL.O : TD Cowen relève le cours cible de 138 $ à 140 $

* Weyerhaeuser Co WY.N : La Banque CIBC relève le cours cible de 28 $ à 30 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 165 $ à 172 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : KBW relève le cours cible de 150 à 156 dollars

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : RBC relève le cours cible de 160 $ à 175 $

Valeurs associées

ACADIA HEALTHCAR
14,3300 USD NASDAQ +0,63%
ACUSHNET HOLDNGS
93,060 USD NYSE +2,87%
AMICUS THERA
14,3500 USD NASDAQ +0,28%
BANK OZK
47,8350 USD NASDAQ +0,07%
BANKUNITED
50,350 USD NYSE +8,44%
BRGHTSPRNG HLTH
39,2200 USD NASDAQ +1,27%
BXP
65,920 USD NYSE +0,46%
CARDINAL HEALTH
208,420 USD NYSE -0,93%
CENCORA
351,730 USD NYSE +0,29%
CENTENE
45,250 USD NYSE -1,08%
CHARLES SCHWAB
101,870 USD NYSE +0,83%
CHEMED
454,310 USD NYSE +1,05%
CITIZENS FINL GR
64,045 USD NYSE +7,12%
COGNIZANT TECH SO-A
84,0300 USD NASDAQ +2,21%
COMMVAULT SYSTEM
119,5400 USD NASDAQ +2,22%
CROCS
85,2700 USD NASDAQ +3,65%
DIME COMMUNITY
32,7200 USD NASDAQ +8,63%
EAGLE BANCORP
24,0300 USD NASDAQ +6,80%
EVOLUS
4,9000 USD NASDAQ -3,16%
GOODRX HLDG RG-A
2,5800 USD NASDAQ -0,77%
GREAT LAKES DRED
14,8000 USD NASDAQ +1,30%
Gaz naturel
4,88 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
33,360 USD NYSE +4,07%
HCA HEALTHCARE
465,440 USD NYSE +0,22%
JOHNSON&JOHNSON
218,060 USD NYSE -0,15%
KINDER MORGAN RG-P
28,600 USD NYSE +2,29%
KRATOS DEF&SEC
120,5900 USD NASDAQ -6,29%
LEGEND BIOTC SP ADS
20,7600 USD NASDAQ -11,36%
MERCK
111,090 USD NYSE +1,42%
MKS
220,7300 USD NASDAQ +4,78%
MOLINA HEALTHCAR
194,550 USD NYSE +1,71%
MTRPLTN BANK HLD
90,720 USD NYSE +13,87%
NICOLET BANKSHAR
144,980 USD NYSE +10,35%
OPTION CR HEALTH
36,2500 USD NASDAQ +1,29%
ORION GROUP HLDG
11,170 USD NYSE +4,00%
Pétrole Brent
64,98 USD Ice Europ -0,52%
Pétrole WTI
60,42 USD Ice Europ -0,33%
RAPT THERAP
57,6100 USD NASDAQ +0,07%
SERVICENOW
125,270 USD NYSE -0,18%
SS&C TECH HLDGS
84,6200 USD NASDAQ +0,45%
STRUCTURE SP ADS
93,7900 USD NASDAQ +3,04%
TELEDYNE TECH
623,370 USD NYSE +10,03%
THE REALREAL
16,5800 USD NASDAQ +3,69%
UNITED AIRLINES
110,9400 USD NASDAQ +2,18%
WEYERHAEUSE REIT
27,080 USD NYSE +0,41%
WINTRUST FINANCI
151,5400 USD NASDAQ +4,71%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 22/01/2026 à 08:18:19.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

