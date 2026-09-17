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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Celcuity, Fluence Energy, Salesforce
information fournie par Reuters 17/09/2026 à 16:03
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Celcuity, Fluence Energy et Salesforce.

POINTS FORTS

* Celcuity Inc CELC.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de

cours fixé à 157 dollars

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 24 $ à 15 $

* Mueller Water Products Inc MWA.N : RBC passe de « en ligne avec le secteur » à « sous-performance »;

* Pegasystems Inc PEGA.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »; abaisse son objectif de

cours de 54 $ à 47 $

* Salesforce Inc CRM.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 270 $ à 300 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 30 $ à 17 $

* Alpha Teknova Inc TKNO.O : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif

de cours: 9 dollars

* Applied Digital Corporation APLD.O : Wells Fargo lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

et un objectif de cours de 50 dollars

* Atricure Inc ATRC.O : Stifel relève son objectif de cours de 50 $ à 65 $

* Aura Minerals Inc AUGO.O : la Scotiabank lance sa couverture avec une recommandation « surperformer le

secteur »; objectif de cours de 110 dollars

* Boston Scientific Corp BSX.N : Citigroup abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »; abaisse son

objectif de cours de 57 $ à 50 $

* Celcuity Inc CELC.O : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de

cours: 157 dollars

* Charles River Laboratories International, Inc. CRL.N : Argus Research relève son objectif de cours de 250 $ à

330 $

* Chord Energy Corporation CHRD.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 166 $ à 180 $

* Ciena Corporation CIEN.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 425,00 $ à 450,00 $

* Cipher Digital Inc CIFR.O : Wells Fargo lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »

et un objectif de cours de 25 $

* Circle Internet Group, Inc CRCL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 87 $ à 92 $

* Cloudflare NET.N : Bernstein relève son objectif de cours de 164 $ à 181 $

* Comstock Resources Inc CRK.N : Truist Securities lance sa couverture avec une recommandation « neutre »;

objectif de cours de 16 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 174 $ à 150 $

* Core Scientific Inc CORZ.O : Wells Fargo lance la couverture avec une recommandation « surpondérer » et un

objectif de cours de 28 $

* Crescent Energy Company CRGY.N : Truist Securities lance sa couverture avec une recommandation « Acheter »;

objectif de cours: 19 $

* Crowdstrike CRWD.O : Bernstein relève son objectif de cours de 119 $ à 132 $

* Dow DOW.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 33 $ à 32 $

* E.L.F. Beauty Inc ELF.N : Bernstein relève son objectif de cours de 121 $ à 127 $

* Enova International, Inc. ENVA.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 275 $ à 205 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 24 $ à 15 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 17 $ à 8 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : RBC abaisse son objectif de cours de 15 $ à 4 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 16 $ à 10 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Bernstein relève son objectif de cours de 102 $ à 145 $

* Haemonetics Corp HAE.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »; relève son objectif de cours de 92 $ à

123 $

* Hub Group Inc HUBG.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 48 $ à 40 $

* Huntington Bancshares Inc. HBAN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 23 $ à 21 $

* iBio Inc iBio.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 7 dollars

* Iovance Biotherapeutics Inc IOVA.O : Barclays relève son objectif de cours de 13 $ à 15 $

* J.B. Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Baird abaisse son objectif de cours de 320 $ à 290 $

* J.B. Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 315 $ à 300 $

* J.B. Hunt Transport Services JBHT.O : UBS abaisse son objectif de cours de 291 $ à 264 $

* Jefferies Financial Group Inc JEF.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 83 $ à 76 $

* Kopin Corp KOPN.O : Oppenheimer initie la couverture avec une note « Surperformer » et un objectif de cours de 7

$

* Magnite Inc MGNI.O : Stonex relève son objectif de cours de 33 $ à 43 $

* McDonald's MCD.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 345 $ à 310 $

* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 146 $ à 132

$

* Mira Pharmaceuticals MIRA.O : Maxim Group lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 3,5 $

* MKS Inc. MKSI.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 439,00 $ à 345,00 $

* Mueller Water Products Inc MWA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 30 $ à 21 $

* Mueller Water Products Inc MWA.N : RBC abaisse sa recommandation de « en ligne avec le secteur » à «

sous-performant »;

* Nike Inc NKE.N : UBS abaisse son objectif de cours de 48 $ à 42 $

* Okta Inc OKTA.O : Bernstein abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »;

relève son objectif de cours de 143 $ à 174 $

* Okta Inc OKTA.O : BTIG relève son objectif de cours de 187 $ à 219 $

* Old National Bancorp ONB.O : Piper Sandler lance la couverture avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours à 32 $

* ON Semiconductor Corporation ON.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 95 $ à 85 $

* Oscar Health Inc OSCR.N : Barclays relève son objectif de cours de 39 $ à 49 $

* Palo Alto Networks PANW.O : Bernstein abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le

marché »; relève son objectif de cours de 253 $ à 351 $

* Paramount Skydance Corp PSKY.O : Barclays relance la couverture avec une recommandation « sous-pondérer »;

objectif de cours: 8 $

* Pegasystems Inc PEGA.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »; abaisse son

objectif de cours de 54 $ à 47 $

* Prelude Therapeutics PRLD.O : JP Morgan lance la couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif

de cours: 12 $

* Salesforce Inc CRM.N : Baird relève son objectif de cours de 275 $ à 300 $

* Salesforce Inc CRM.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 270 $ à 300 $

* Salesforce Inc CRM.N : Citigroup relève son objectif de cours de 233 $ à 263 $

* Sentinelone Inc S.N : Bernstein abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »;

relève son objectif de cours de 21 $ à 25 $

* Telomir Pharmaceuticals Inc TELO.O : Maxim Group lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif

de cours: 4 dollars

* Terawulf Inc WULF.O : Wells Fargo initie la couverture avec une recommandation « surpondérer » et un objectif

de cours de 30 $

* The Kraft Heinz Company KHC.N : RBC lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de

cours à 32 $

* Transdigm Group Incorporated TDG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1 450 $ à 1 415 $

* Twist Bioscience Corporation TWST.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 120 $ à 160 $

* VF Corp VFC.N : la Deutsche Bank reprend sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours:

14 $

* Western Midstream Partners LP WES.N : Truist Securities lance sa couverture avec une recommandation « Acheter

»; objectif de cours: 55 $

* Zscaler Inc ZS.O : Bernstein relève son objectif de cours de 224 $ à 298 $

Valeurs associées

ALIGNMENT HLTHC
9,2100 USD NASDAQ +5,74%
ALPHA TEKNOVA
7,1400 USD NASDAQ +0,42%
APPLIED DIGITAL
25,2800 USD NASDAQ +3,65%
ATRICURE
58,6700 USD NASDAQ +2,68%
AURA MINERALS
92,8300 USD NASDAQ +7,99%
BOSTON SCIENTIFIC
43,025 USD NYSE -1,99%
CELCUITY
86,3900 USD NASDAQ +4,61%
CHARLES RIV LAB
281,365 USD NYSE +2,86%
CIENA
355,410 USD NYSE +4,36%
CIPHER DIGITAL
16,9450 USD NASDAQ +1,35%
CLOUDFLARE RG-A
334,595 USD NYSE +3,03%
COMSTOCK RESOURC
13,090 USD NYSE -0,15%
CONSTELLATION BRD-A
122,435 USD NYSE -0,51%
CORE SCIENTIFIC
17,2400 USD NASDAQ +2,13%
CRESCENT ENRG RG-A
14,260 USD NYSE -0,97%
CROWDSTRIKE
249,4500 USD NASDAQ +3,35%
DOW
29,585 USD NYSE -1,61%
ELF BEAUTY
92,033 USD NYSE -1,47%
ENOVA INTL
177,820 USD NYSE +3,30%
FLUENCE ENERGY RG-A
7,5150 USD NASDAQ -16,96%
FORTINET
175,5100 USD NASDAQ +2,18%
HAEMONETICS
108,785 USD NYSE +2,36%
HUB GROUP-A
33,0800 USD NASDAQ -0,12%
HUNTINGTON BANCS
15,7050 USD NASDAQ -0,73%
IBIO
1,2550 USD NASDAQ +6,36%
IOVANCE BTHRPTCS
10,8150 USD NASDAQ +9,57%
J.B.HUNT TRANSP
239,3800 USD NASDAQ +1,12%
JEFFERIES FINL
47,520 USD NYSE +0,36%
KOPIN
4,7400 USD NASDAQ +9,22%
MAGNITE
25,4700 USD NASDAQ +7,11%
MCDONALD'S
249,715 USD NYSE +0,48%
MID-AMER AP REIT
121,965 USD NYSE +0,04%
MIRA PHAR
0,7284 USD NASDAQ +1,22%
MKS
240,8600 USD NASDAQ +2,37%
MUELLER WATER PRO-A
21,920 USD NYSE -3,67%
NIKE
35,985 USD NYSE +0,52%
OKTA-A
190,8950 USD NASDAQ +1,48%
OLD NATL BANCORP
25,3900 USD NASDAQ +0,32%
ON SEMICONDUCTOR
68,6800 USD NASDAQ +3,12%
OSCAR HEALTH RG-A
33,825 USD NYSE +4,69%
PALO ALTO NETWORKS
381,6800 USD NASDAQ +1,61%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
10,5750 USD NASDAQ -5,03%
PEGASYSTEMS
35,7000 USD NASDAQ -3,09%
PRELUDE THERAP
4,6900 USD NASDAQ +4,92%
SALESFORCE
244,250 USD NYSE -2,59%
SENTINELONE RG-A
24,095 USD NYSE +3,97%
TELOMIR PHARMA
1,2000 USD NASDAQ +6,19%
TERAWULF
16,1700 USD NASDAQ +5,07%
TRANSDIGM
1 087,000 USD NYSE +0,64%
TWIST BIOSCIENCE
163,6750 USD NASDAQ +14,40%
VF
12,825 USD NYSE +0,71%
WEST MIDSTREAM PTR
46,810 USD NYSE -0,15%
ZSCALER
198,1100 USD NASDAQ +3,41%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 17/09/2026 à 16:03:29.

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