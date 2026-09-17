TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Celcuity, Fluence Energy, Salesforce

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Jeudi, les analystes boursiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Celcuity, Fluence Energy et Salesforce.
POINTS FORTS
* Celcuity Inc CELC.O : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »;
objectif de cours: 157 $
* Fluence Energy Inc FLNC.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 24 $ à 15 $
* Mueller Water Products Inc MWA.N : RBC abaisse sa recommandation de « en ligne avec le secteur » à «
sous-performance »;
* Pegasystems Inc PEGA.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »;
abaisse son objectif de cours de 54 $ à 47 $
* Salesforce Inc CRM.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 270 $ à 300 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Alpha Teknova Inc TKNO.O : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 9 $
* Celcuity Inc CELC.O : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 157 $
* Circle Internet Group, Inc CRCL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 87 $ à 92 $
* Fluence Energy Inc FLNC.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 24 $ à 15 $
* Fluence Energy Inc FLNC.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 17 $ à 8 $
* Fluence Energy Inc FLNC.O : RBC abaisse son objectif de cours de 15 $ à 4 $
* J.B. Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Baird abaisse son objectif de cours de 320 $ à 290 $
* Mueller Water Products Inc MWA.N : RBC abaisse sa recommandation de « en ligne avec le secteur » à « sous-performance »;
* Mueller Water Products Inc MWA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 30 $ à 21 $
* Old National Bancorp ONB.O : Piper Sandler initie la couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 32
$
* Pegasystems Inc PEGA.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de
54 $ à 47 $
* Prelude Therapeutics PRLD.O : JP Morgan lance la couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 12 $
* Salesforce Inc CRM.N : Baird relève son objectif de cours de 275 $ à 300 $
* Salesforce Inc CRM.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 270 $ à 300 $
* The Kraft Heinz Company KHC.N : RBC lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 32 $
* Transdigm Group Incorporated TDG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1.450 $ à 1.415 $
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