TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Celcuity, Fluence Energy, Salesforce

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Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Celcuity, Fluence Energy et Salesforce.
POINTS FORTS
* Celcuity Inc CELC.O : JP Morgan lance la couverture du
titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de
cours: 157 dollars
* Fluence Energy Inc FLNC.O : Canaccord Genuity abaisse
son objectif de cours de 24 $ à 15 $
* Mueller Water Products Inc MWA.N : RBC abaisse sa
recommandation de « performance sectorielle » à «
sous-performance »;
* Pegasystems Inc PEGA.O : JP Morgan abaisse sa
recommandation de « surpondérer » à « neutre »; abaisse son
objectif de cours de 54 $ à 47 $
* Salesforce Inc CRM.N : Canaccord Genuity relève son
objectif de cours de 270 $ à 300 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Alpha Teknova Inc TKNO.O : Jefferies lance la couverture
du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de
cours: 9 dollars
* Aura Minerals Inc AUGO.O : Scotiabank lance sa
couverture avec une recommandation « surperformer le
secteur »; objectif de cours à 110 dollars
* Boston Scientific Corp BSX.N : Citigroup abaisse sa
recommandation de « Achat » à « Neutre »; abaisse son
objectif de cours de 57 $ à 50 $
* Celcuity Inc CELC.O : JP Morgan lance sa couverture avec
une recommandation « surpondérer »; objectif de cours à 157
$
* Circle Internet Group Inc CRCL.N : TD Cowen relève son
objectif de cours de 87 $ à 92 $
* Cloudflare NET.N : Bernstein relève son objectif de
cours de 164 $ à 181 $
* Crowdstrike CRWD.O : Bernstein relève son objectif de
cours de 119 $ à 132 $
* E.L.F. Beauty Inc ELF.N : Bernstein relève son objectif
de cours de 121 $ à 127 $
* Fluence Energy Inc FLNC.O : Canaccord Genuity abaisse
son objectif de cours de 24 $ à 15 $
* Fluence Energy Inc FLNC.O : JP Morgan abaisse son
objectif de cours de 17 $ à 8 $
* Fluence Energy Inc FLNC.O : RBC abaisse son objectif de
cours de 15 $ à 4 $
* Fortinet Inc FTNT.O : Bernstein relève son objectif de
cours de 102 $ à 145 $
* Haemonetics Corp HAE.N : Citigroup passe de « neutre »
à « acheter »; relève son objectif de cours de 92 $ à 123 $
* J.B. Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Baird abaisse
son objectif de cours de 320 $ à 290 $
* McDonald's MCD.N : Citigroup abaisse son objectif de
cours de 345 $ à 310 $
* Mueller Water Products Inc MWA.N : RBC abaisse son
objectif de cours de 30 $ à 21 $
* Mueller Water Products Inc MWA.N : RBC abaisse sa
recommandation de « performance sectorielle » à «
sous-performance »;
* Okta Inc OKTA.O : Bernstein abaisse sa recommandation
de « surperformance » à « en ligne avec le marché »; relève
son objectif de cours de 143 $ à 174 $
* Old National Bancorp ONB.O : Piper Sandler initie la
couverture avec une recommandation « surpondérer »;
objectif de cours à 32 $
* Palo Alto Networks PANW.O : Bernstein abaisse sa
recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le
marché »; relève son objectif de cours de 253 $ à 351 $
* Pegasystems Inc PEGA.O : JP Morgan abaisse sa
recommandation de « surpondérer » à « neutre »; abaisse son
objectif de cours de 54 $ à 47 $
* Prelude Therapeutics PRLD.O : JP Morgan lance la
couverture avec une recommandation « surpondérer »;
objectif de cours: 12 $
* Salesforce Inc CRM.N : Baird relève son objectif de
cours de 275 $ à 300 $
* Salesforce Inc CRM.N : Canaccord Genuity relève son
objectif de cours de 270 $ à 300 $
* Salesforce Inc CRM.N : Citigroup relève son objectif de
cours de 233 $ à 263 $
* Sentinelone Inc S.N : Bernstein abaisse sa
recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le
marché »; relève son objectif de cours de 21 $ à 25 $
* The Kraft Heinz Company KHC.N : RBC lance la couverture
du titre avec une note « surperformer »; objectif de cours:
32 $
* Transdigm Group Incorporated TDG.N : JP Morgan abaisse
son objectif de cours de 1 450 $ à 1 415 $
* Zscaler Inc ZS.O : Bernstein relève son objectif de
cours de 224 $ à 298 $
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