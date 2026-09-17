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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Celcuity, Fluence Energy, Salesforce
information fournie par Reuters 17/09/2026 à 12:15
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Celcuity, Fluence Energy et Salesforce.

POINTS FORTS

* Celcuity Inc CELC.O : JP Morgan lance la couverture du

titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de

cours: 157 dollars

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Canaccord Genuity abaisse

son objectif de cours de 24 $ à 15 $

* Mueller Water Products Inc MWA.N : RBC abaisse sa

recommandation de « performance sectorielle » à «

sous-performance »;

* Pegasystems Inc PEGA.O : JP Morgan abaisse sa

recommandation de « surpondérer » à « neutre »; abaisse son

objectif de cours de 54 $ à 47 $

* Salesforce Inc CRM.N : Canaccord Genuity relève son

objectif de cours de 270 $ à 300 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Alpha Teknova Inc TKNO.O : Jefferies lance la couverture

du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 9 dollars

* Aura Minerals Inc AUGO.O : Scotiabank lance sa

couverture avec une recommandation « surperformer le

secteur »; objectif de cours à 110 dollars

* Boston Scientific Corp BSX.N : Citigroup abaisse sa

recommandation de « Achat » à « Neutre »; abaisse son

objectif de cours de 57 $ à 50 $

* Celcuity Inc CELC.O : JP Morgan lance sa couverture avec

une recommandation « surpondérer »; objectif de cours à 157

$

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : TD Cowen relève son

objectif de cours de 87 $ à 92 $

* Cloudflare NET.N : Bernstein relève son objectif de

cours de 164 $ à 181 $

* Crowdstrike CRWD.O : Bernstein relève son objectif de

cours de 119 $ à 132 $

* E.L.F. Beauty Inc ELF.N : Bernstein relève son objectif

de cours de 121 $ à 127 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Canaccord Genuity abaisse

son objectif de cours de 24 $ à 15 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 17 $ à 8 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : RBC abaisse son objectif de

cours de 15 $ à 4 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Bernstein relève son objectif de

cours de 102 $ à 145 $

* Haemonetics Corp HAE.N : Citigroup passe de « neutre »

à « acheter »; relève son objectif de cours de 92 $ à 123 $

* J.B. Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Baird abaisse

son objectif de cours de 320 $ à 290 $

* McDonald's MCD.N : Citigroup abaisse son objectif de

cours de 345 $ à 310 $

* Mueller Water Products Inc MWA.N : RBC abaisse son

objectif de cours de 30 $ à 21 $

* Mueller Water Products Inc MWA.N : RBC abaisse sa

recommandation de « performance sectorielle » à «

sous-performance »;

* Okta Inc OKTA.O : Bernstein abaisse sa recommandation

de « surperformance » à « en ligne avec le marché »; relève

son objectif de cours de 143 $ à 174 $

* Old National Bancorp ONB.O : Piper Sandler initie la

couverture avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours à 32 $

* Palo Alto Networks PANW.O : Bernstein abaisse sa

recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le

marché »; relève son objectif de cours de 253 $ à 351 $

* Pegasystems Inc PEGA.O : JP Morgan abaisse sa

recommandation de « surpondérer » à « neutre »; abaisse son

objectif de cours de 54 $ à 47 $

* Prelude Therapeutics PRLD.O : JP Morgan lance la

couverture avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours: 12 $

* Salesforce Inc CRM.N : Baird relève son objectif de

cours de 275 $ à 300 $

* Salesforce Inc CRM.N : Canaccord Genuity relève son

objectif de cours de 270 $ à 300 $

* Salesforce Inc CRM.N : Citigroup relève son objectif de

cours de 233 $ à 263 $

* Sentinelone Inc S.N : Bernstein abaisse sa

recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le

marché »; relève son objectif de cours de 21 $ à 25 $

* The Kraft Heinz Company KHC.N : RBC lance la couverture

du titre avec une note « surperformer »; objectif de cours:

32 $

* Transdigm Group Incorporated TDG.N : JP Morgan abaisse

son objectif de cours de 1 450 $ à 1 415 $

* Zscaler Inc ZS.O : Bernstein relève son objectif de

cours de 224 $ à 298 $

Valeurs associées

ALPHA TEKNOVA
7,1100 USD NASDAQ +3,04%
AURA MINERALS
85,9600 USD NASDAQ +0,22%
BOSTON SCIENTIFIC
43,900 USD NYSE +0,05%
CELCUITY
82,5800 USD NASDAQ -0,15%
CLOUDFLARE RG-A
324,750 USD NYSE -0,74%
CROWDSTRIKE
241,3600 USD NASDAQ -0,47%
ELF BEAUTY
93,410 USD NYSE -2,21%
FLUENCE ENERGY RG-A
9,0500 USD NASDAQ -2,69%
FORTINET
171,7700 USD NASDAQ -0,35%
HAEMONETICS
106,280 USD NYSE +0,12%
J.B.HUNT TRANSP
236,7300 USD NASDAQ -13,30%
MCDONALD'S
248,510 USD NYSE -1,74%
MUELLER WATER PRO-A
22,755 USD NYSE -0,22%
OKTA-A
188,1200 USD NASDAQ -1,22%
OLD NATL BANCORP
25,3100 USD NASDAQ -1,94%
PALO ALTO NETWORKS
375,6500 USD NASDAQ +0,15%
PEGASYSTEMS
36,8400 USD NASDAQ -2,10%
PRELUDE THERAP
4,4700 USD NASDAQ -1,11%
SALESFORCE
250,740 USD NYSE -1,99%
SENTINELONE RG-A
23,175 USD NYSE -1,26%
TRANSDIGM
1 080,110 USD NYSE -0,47%
ZSCALER
191,5800 USD NASDAQ -1,19%
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Pétrole Brent
103,55 -1,94%
CAC 40
8 167,7 +0,33%
BIOPHYTIS
0,052 +13,54%
HAFFNER ENERGY
0,54 -11,62%
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