TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Celcuity, Fluence Energy, Salesforce

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Celcuity, Fluence Energy et Salesforce.

POINTS FORTS

* Celcuity Inc CELC.O : JP Morgan lance la couverture du

titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de

cours: 157 dollars

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Canaccord Genuity abaisse

son objectif de cours de 24 $ à 15 $

* Mueller Water Products Inc MWA.N : RBC abaisse sa

recommandation de « performance sectorielle » à «

sous-performance »;

* Pegasystems Inc PEGA.O : JP Morgan abaisse sa

recommandation de « surpondérer » à « neutre »; abaisse son

objectif de cours de 54 $ à 47 $

* Salesforce Inc CRM.N : Canaccord Genuity relève son

objectif de cours de 270 $ à 300 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Alpha Teknova Inc TKNO.O : Jefferies lance la couverture

du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 9 dollars

* Aura Minerals Inc AUGO.O : Scotiabank lance sa

couverture avec une recommandation « surperformer le

secteur »; objectif de cours à 110 dollars

* Boston Scientific Corp BSX.N : Citigroup abaisse sa

recommandation de « Achat » à « Neutre »; abaisse son

objectif de cours de 57 $ à 50 $

* Celcuity Inc CELC.O : JP Morgan lance sa couverture avec

une recommandation « surpondérer »; objectif de cours à 157

$

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : TD Cowen relève son

objectif de cours de 87 $ à 92 $

* Cloudflare NET.N : Bernstein relève son objectif de

cours de 164 $ à 181 $

* Crowdstrike CRWD.O : Bernstein relève son objectif de

cours de 119 $ à 132 $

* E.L.F. Beauty Inc ELF.N : Bernstein relève son objectif

de cours de 121 $ à 127 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Canaccord Genuity abaisse

son objectif de cours de 24 $ à 15 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 17 $ à 8 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : RBC abaisse son objectif de

cours de 15 $ à 4 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Bernstein relève son objectif de

cours de 102 $ à 145 $

* Haemonetics Corp HAE.N : Citigroup passe de « neutre »

à « acheter »; relève son objectif de cours de 92 $ à 123 $

* J.B. Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Baird abaisse

son objectif de cours de 320 $ à 290 $

* McDonald's MCD.N : Citigroup abaisse son objectif de

cours de 345 $ à 310 $

* Mueller Water Products Inc MWA.N : RBC abaisse son

objectif de cours de 30 $ à 21 $

* Mueller Water Products Inc MWA.N : RBC abaisse sa

recommandation de « performance sectorielle » à «

sous-performance »;

* Okta Inc OKTA.O : Bernstein abaisse sa recommandation

de « surperformance » à « en ligne avec le marché »; relève

son objectif de cours de 143 $ à 174 $

* Old National Bancorp ONB.O : Piper Sandler initie la

couverture avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours à 32 $

* Palo Alto Networks PANW.O : Bernstein abaisse sa

recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le

marché »; relève son objectif de cours de 253 $ à 351 $

* Pegasystems Inc PEGA.O : JP Morgan abaisse sa

recommandation de « surpondérer » à « neutre »; abaisse son

objectif de cours de 54 $ à 47 $

* Prelude Therapeutics PRLD.O : JP Morgan lance la

couverture avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours: 12 $

* Salesforce Inc CRM.N : Baird relève son objectif de

cours de 275 $ à 300 $

* Salesforce Inc CRM.N : Canaccord Genuity relève son

objectif de cours de 270 $ à 300 $

* Salesforce Inc CRM.N : Citigroup relève son objectif de

cours de 233 $ à 263 $

* Sentinelone Inc S.N : Bernstein abaisse sa

recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le

marché »; relève son objectif de cours de 21 $ à 25 $

* The Kraft Heinz Company KHC.N : RBC lance la couverture

du titre avec une note « surperformer »; objectif de cours:

32 $

* Transdigm Group Incorporated TDG.N : JP Morgan abaisse

son objectif de cours de 1 450 $ à 1 415 $

* Zscaler Inc ZS.O : Bernstein relève son objectif de

cours de 224 $ à 298 $