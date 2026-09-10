TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Caseys General Stores, Targa Resources, United Rentals

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Caseys General Stores, Targa Resources et United Rentals.

POINTS FORTS

* Caseys General Stores Inc CASY.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1 040 $ à 850

$

* Diamondback Energy, Inc. FANG.O : Stifel reprend la couverture du titre avec une

recommandation « Achat »; objectif de cours: 259 dollars

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation «

conserver »; objectif de cours: 193 dollars

* Targa Resources Corp. TRGP.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Achat

»; objectif de cours: 340 $

* United Rentals, Inc. URI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1 235 $ à 1 170 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 908 Devices Inc. MASS.O : Canaccord Genuity lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 13,5 $

* Abivax SA ABVX.O : Goldman Sachs lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Academy Sports and Outdoors, Inc. ASO.O : UBS relève son objectif de cours de 55 $ à 58 $

* Academy Sports and Outdoors, Inc. ASO.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 50 $ à 55 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours: 600 $

* Aehr Test Systems AEHR.O : Oppenheimer lance sa couverture avec une recommandation « surperformer » et un

objectif de cours de 120 dollars

* Aerovironment, Inc. AVAV.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $

* Aerovironment, Inc. AVAV.O : UBS relève son objectif de cours de 166 $ à 170 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 134 $ à 161 $

* Alaska Air Group Inc ALK.N : UBS abaisse son objectif de cours de 56 $ à 52 $

* American Airlines Group Inc. AAL.O : UBS abaisse son objectif de cours de 18 $ à 17 $

* American Eagle Outfitters, Inc. AEO.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 18 $ à 17 $

* American Eagle Outfitters, Inc. AEO.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 18 $ à 16 $

* American Eagle Outfitters, Inc. AEO.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $

* American Eagle Outfitters, Inc. AEO.N : UBS abaisse son objectif de cours de 31 $ à 27 $

* American Water Works Company, Inc. AWK.N : UBS relève son objectif de cours de 156 $ à 162 $

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : BMO abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »

* Antero Resources Corp AR.N : Stifel lance la couverture du titre avec une recommandation « Hold »; objectif de

cours: 42 $

* APA Corporation APA.O : Stifel lance la couverture du titre avec une recommandation « acheter »; objectif de

cours à 62 dollars

* Apple Inc. AAPL.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 380 $ à 370 $

* Autozone, Inc. AZO.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 4 150 $ à 3 500 $

* Baker Hughes Company BKR.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 72 $ à 75 $

* Baker Hughes Company BKR.O : UBS abaisse son objectif de cours de 71 $ à 70 $

* Biocryst Pharmaceuticals, Inc. BCRX.O : RBC abaisse son objectif de cours de 13 $ à 11 $

* Biocryst Pharmaceuticals, Inc. BCRX.O : RBC abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le

secteur »

* Block, Inc. XYZ.N : Stonex relève sa recommandation de « Hold » à « Buy »

* Bridgebio Oncology Therapeutics BBOT.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 39 $ à 27 $

* Brinker International Inc EAT.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 250 $ à 260 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation « Surpondérer »;

objectif de cours: 460 $

* Bunge Global SA BG.N : UBS relève son objectif de cours de 145 $ à 155 $

* California Resources Corporation CRC.N : Stifel reprend la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 68 $

* Caseys General Stores CASY.O : BMO abaisse son objectif de cours de 950 $ à 810 $

* Caseys General Stores CASY.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 927 $ à 933 $

* Caseys General Stores CASY.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1 040 $ à 850 $

* Caseys General Stores CASY.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 960 $ à 750 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 975 $ à 875 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : Raymond James relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à «

surperformer »

* Caseys General Stores Inc CASY.O : UBS abaisse son objectif de cours de 925 $ à 720 $

* Celldex Therapeutics Inc CLDX.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 46 $ à 50 $

* Chord Energy Corporation CHRD.O : Stifel reprend la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 182 dollars

* Clover Health Investments, Corp. CLOV.O : la Deutsche Bank lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

et un objectif de cours de 6 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Morgan Stanley lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de

cours: 250 $

* Concentra Group Holdings Parent CON.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 34 $ à 43 $

* Conocophillips COP.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « conserver »; objectif de cours: 148 $

* Core & Main CNM.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 62 $ à 61 $

* Core & Main CNM.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 62 $ à 55 $

* Core & Main CNM.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 65 $ à 48 $

* Core & Main Inc CNM.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* Delta Air Lines, Inc. DAL.N : UBS abaisse son objectif de cours de 112 $ à 99 $

* Devon Energy Corporation DVN.N : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 61 $

* Diamondback Energy, Inc. FANG.O : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 259 dollars

* Domino's Pizza, Inc. DPZ.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 310 $ à 320 $

* Energy Transfer LP ET.N : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 25 $

* EOG Resources, Inc. EOG.N : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « Ne pas vendre »; objectif de

cours: 158 $

* EQT Corporation EQT.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 66 $

* Essential Utilities Inc WTRG.N : UBS relève son objectif de cours de 48 $ à 49 $

* Expand Energy Corporation EXE.O : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 135 $

* Fervo Energy Co FRVO.O : Northland Capital lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif

de cours: 27 $

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « conserver »; objectif de

cours: 193 dollars

* Helmerich & Payne, Inc. HP.N : RBC relève son objectif de cours de 44 $ à 49 $

* Herc Holdings Inc. HRI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 165 $ à 175 $

* Herc Holdings Inc. HRI.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Hillman Solutions Corp. HLMN.O : Jefferies reprend la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 10 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 187 $ à 198 $

* Intel INTC.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 110 $

* Jersey Mike's Subs Inc JMKE.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 31 $ à 29 $

* JetBlue Airways Corporation JBLU.O : UBS abaisse son objectif de cours de 5 $ à 4 $

* Kimberly-Clark Corporation KMB.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 110 $ à 105 $

* Kinder Morgan Inc KMI.N : Stifel reprend la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de

cours: 35 $

* Korn Ferry KFY.N : UBS relève son objectif de cours de 75 $ à 82 $

* Mach Natural Resources LP MNR.N : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 15 dollars

* Marriott Vacations Worldwide VAC.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 97 $ à 134 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours: 270 dollars

* Matador Resources Company MTDR.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 66 $

* Meta META.O : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »; relève son objectif de cours de 640 $ à 820 $

* MPLX LP MPLX.N : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 65 $

* Nike, Inc. NKE.N : Morgan Stanley reprend sa couverture avec une recommandation « sous-pondérer »; objectif de

cours: 31 $

* NVIDIA Corporation NVDA.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif

de cours: 300 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Ne pas acheter »; objectif

de cours: 68 $

* Ocugen, Inc. OCGN.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 10 $ à 9,5 $

* Oneok, Inc. OKE.N : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 105 $

* Orchestra Biomed Holdings Inc OBIO.O : BTIG relève sa recommandation de « Neutre » à « Achat »

* Ovintiv Inc. OVV.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 92 $

* Paccar Inc PCAR.O : RBC relève son objectif de cours de 130 $ à 150 $

* Paccar Inc PCAR.O : RBC relève sa recommandation de « performance sectorielle » à « surperformance »

* Peabody Energy Corp BTU.N : BMO relève son objectif de cours de 27 $ à 34 $

* Permian Resources Corporation PR.N : Stifel reprend la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif: 30 $

* Plains All American Pipeline PAA.O : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 28 $

* Plains GP Holdings LP PAGP.O : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours:

28 dollars

* Principal Financial Group Inc PFG.O : UBS relève son objectif de cours de 98 $ à 120 $

* Public Storage PSA.N : Barclays relève son objectif de cours de 350 $ à 351 $

* Pyxis Oncology, Inc. PYXS.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 12 $ à 19 $

* Qualcomm QCOM.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 190 dollars

* Range Resources Corporation RRC.N : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de

cours: 46 $

* Revolution Medicines, Inc. RVMD.O : Morgan Stanley lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours: 255 $

* Royal Gold, Inc. RGLD.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 289 $ à 315 $

* RXO, Inc. RXO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 22 $ à 23 $

* Ryman Hospitality Properties Inc RHP.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 132 $ à 141 $

* Sable Offshore Corp. SOC.N : Stifel lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 8 $

* Sailpoint, Inc. SAIL.O : Barclays relève son objectif de cours de 21 $ à 22 $

* Sailpoint, Inc. SAIL.O : BMO relève son objectif de cours de 19 $ à 21 $

* Simmons First National Corporation SFNC.O : KBW relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à «

surperformer »

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 28 $ à 22 $

* SM Energy Co SM.N : Stifel lance la couverture du titre avec une recommandation « conserver »; objectif de cours:

42 dollars

* Southwest Airlines Co LUV.N : UBS abaisse son objectif de cours de 56 $ à 49 $

* Stepstone Group Inc. STEP.O : RBC lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de

cours: 65 dollars

* Stryker Corporation SYK.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 399 $ à 360 $

* Sunbelt Rentals SUNB.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 62,00 $ à 71,00 $

* Sunbelt Rentals Holdings Inc SUNB.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 71 $ à 79 $

* Sunbelt Rentals Holdings, Inc. SUNB.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 96 $ à 104 $

* Synopsys, Inc. SNPS.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 450 $ à 475 $

* Synopsys, Inc. SNPS.O : Wells Fargo passe de « neutre » à « surpondérer »

* Targa Resources Corp. TRGP.N : Stifel lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 340 $

* The Cooper Companies, Inc. COO.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 80,00 $ à 65,00 $

* The Cooper Companies, Inc. COO.O : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* The Cooper Companies, Inc. COO.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 85 $ à 70 $

* Cooper Companies, Inc. COO.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 71 $ à 58 $

* The Cooper Companies, Inc. COO.O : Needham abaisse son objectif de cours de 86 $ à 73 $

* The Cooper Companies, Inc. COO.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 86 $ à 59 $

* The Cooper Companies, Inc. COO.O : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »

* The Cooper Companies, Inc. COO.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 85 $ à 70 $

* Cooper Companies, Inc. COO.O : UBS abaisse son objectif de cours de 75 $ à 66 $

* The Cooper Companies, Inc. COO.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 66 $ à 61 $

* Txo Partners LP TXO.N : Stifel reprend la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 17 dollars

* Tyra Biosciences, Inc. TYRA.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 45 $ à 30 $

* Under Armour Inc UAA.N : Morgan Stanley reprend sa couverture avec une recommandation « sous-pondérer »; objectif

de cours: 4 $

* United Airlines Holdings, Inc. UAL.O : UBS abaisse son objectif de cours de 153 $ à 137 $

* United Rentals, Inc. URI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1 235 $ à 1 170 $

* United Rentals, Inc. URI.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Western Midstream Partners LP WES.N : Stifel reprend la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 55 dollars

* Whitehawk Minerals Corp WHK.N : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 32 $

* York Space Systems Inc YSS.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 33 $ à 13 $

* Yum! Brands, Inc. YUM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 165 $ à 175 $

* Yum! Brands, Inc. YUM.N : Wells Fargo relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »