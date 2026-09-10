TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Caseys General Stores, Targa Resources, United Rentals

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Caseys General Stores, Targa Resources et United Rentals.

POINTS FORTS

* Caseys General Stores Inc CASY.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1 040 $ à 850

$

* Diamondback Energy, Inc. FANG.O : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 259 dollars

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation «

conserver »; objectif de cours: 193 $

* Targa Resources Corp. TRGP.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Achat

»; objectif de cours: 340 $

* United Rentals, Inc. URI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1 235,00 $ à 1

170,00 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abivax SA ABVX.O : Goldman Sachs lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Abivax SA ABVX.PA : Goldman Sachs lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Aerovironment, Inc. AVAV.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $

* Antero Resources Corp AR.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Ne pas vendre »;

objectif de cours: 42 $

* APA Corporation APA.O : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 62 $

* California Resources Corporation CRC.N : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « Achat

»; objectif de cours de 68 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1 040 $ à 850 $

* Chord Energy Corporation CHRD.O : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours de 182 $

* Compass Group CPG.L : Exane BNP Paribas relève sa recommandation de « neutre » à « surperformer »

* Compass Group CPG.L : Exane BNP Paribas relève son objectif de cours à 36 dollars

* Concentra Group Holdings Parent CON.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 34 $ à 43 $

* Conocophillips COP.N : Stifel lance la couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de

cours: 148 dollars

* Devon Energy Corporation DVN.N : Stifel reprend la couverture avec une recommandation « achat »;

objectif: 61 dollars

* Diamondback Energy, Inc. FANG.O : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 259 dollars

* Energy Transfer LP ET.N : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 25 $

* EOG Resources, Inc. EOG.N : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « conserver »;

objectif de cours: 158 $

* EQT Corporation EQT.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 66 $

* Expand Energy Corporation EXE.O : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 135 $

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif

de cours: 193 $

* Helmerich & Payne, Inc. HP.N : RBC relève son objectif de cours de 44 $ à 49 $

* Herc Holdings Inc. HRI.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Herc Holdings Inc. HRI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 165 $ à 175 $

* Hillman Solutions Corp. HLMN.O : Jefferies reprend la couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 10 dollars

* Kinder Morgan, Inc. KMI.N : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « conserver »;

objectif de cours: 35 dollars

* Mach Natural Resources LP MNR.N : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 15 $

* Matador Resources Company MTDR.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 66 $

* MPLX LP MPLX.N : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 65

$

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « conserver »;

objectif de cours: 68 $

* Oneok, Inc. OKE.N : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « conserver »; objectif de

cours: 105 $

* Ovintiv Inc. OVV.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Acheter »; objectif de cours:

92 $

* Paccar Inc PCAR.O : RBC relève sa recommandation de « en ligne avec le secteur » à « surperformer »

* Paccar Inc PCAR.O : RBC relève son objectif de cours de 130 $ à 150 $

* Permian Resources Corporation PR.N : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 30 $

* Plains All American Pipeline PAA.O : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif: 28 $

* Plains GP Holdings LP PAGP.O : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif

de cours: 28 $

* Range Resources Corporation RRC.N : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « conserver »;

objectif de cours: 46 $

* Sable Offshore Corp. SOC.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 8 $

* Simmons First National Corporation SFNC.O : KBW relève sa recommandation de « en ligne avec le marché »

à « surperformer »

* SM Energy Co SM.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « conserver »; objectif de

cours: 42 $

* Stepstone Group Inc. STEP.O : RBC lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »;

objectif de cours: 65 $

* Sunbelt Rentals Holdings Inc SUNB.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 71 $ à 79 $

* Targa Resources Corp. TRGP.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif

de cours: 340 $

* The Cooper Companies, Inc. COO.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 85 $ à 70 $

* The Cooper Companies, Inc. COO.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 71 $ à 58 $

* The Cooper Companies, Inc. COO.O : Piper Sandler abaisse sa recommandation de « surpondérer » à «

neutre »

* Cooper Companies, Inc. COO.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 86 $ à 59 $

* Txo Partners LP TXO.N : Stifel reprend la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours à 17 $

* United Rentals, Inc. URI.N : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »

* United Rentals, Inc. URI.N : JP Morgan abaisse son cours cible de 1 235,00 $ à 1 170,00 $

* Western Midstream Partners LP WES.N : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 55 $

* Whitehawk Minerals Corp WHK.N : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 32 $