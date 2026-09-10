 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Caseys General Stores, Targa Resources, United Rentals
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 09:24
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Caseys General Stores, Targa Resources et United Rentals.

POINTS FORTS

* Caseys General Stores Inc CASY.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1 040 $ à 850

$

* Diamondback Energy, Inc. FANG.O : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 259 dollars

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation «

conserver »; objectif de cours: 193 $

* Targa Resources Corp. TRGP.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Achat

»; objectif de cours: 340 $

* United Rentals, Inc. URI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1 235,00 $ à 1

170,00 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abivax SA ABVX.O : Goldman Sachs lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Abivax SA ABVX.PA : Goldman Sachs lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Aerovironment, Inc. AVAV.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $

* Antero Resources Corp AR.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Ne pas vendre »;

objectif de cours: 42 $

* APA Corporation APA.O : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 62 $

* California Resources Corporation CRC.N : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « Achat

»; objectif de cours de 68 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1 040 $ à 850 $

* Chord Energy Corporation CHRD.O : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours de 182 $

* Compass Group CPG.L : Exane BNP Paribas relève sa recommandation de « neutre » à « surperformer »

* Compass Group CPG.L : Exane BNP Paribas relève son objectif de cours à 36 dollars

* Concentra Group Holdings Parent CON.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 34 $ à 43 $

* Conocophillips COP.N : Stifel lance la couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de

cours: 148 dollars

* Devon Energy Corporation DVN.N : Stifel reprend la couverture avec une recommandation « achat »;

objectif: 61 dollars

* Diamondback Energy, Inc. FANG.O : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 259 dollars

* Energy Transfer LP ET.N : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 25 $

* EOG Resources, Inc. EOG.N : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « conserver »;

objectif de cours: 158 $

* EQT Corporation EQT.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 66 $

* Expand Energy Corporation EXE.O : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 135 $

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif

de cours: 193 $

* Helmerich & Payne, Inc. HP.N : RBC relève son objectif de cours de 44 $ à 49 $

* Herc Holdings Inc. HRI.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Herc Holdings Inc. HRI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 165 $ à 175 $

* Hillman Solutions Corp. HLMN.O : Jefferies reprend la couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 10 dollars

* Kinder Morgan, Inc. KMI.N : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « conserver »;

objectif de cours: 35 dollars

* Mach Natural Resources LP MNR.N : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 15 $

* Matador Resources Company MTDR.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 66 $

* MPLX LP MPLX.N : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 65

$

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « conserver »;

objectif de cours: 68 $

* Oneok, Inc. OKE.N : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « conserver »; objectif de

cours: 105 $

* Ovintiv Inc. OVV.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Acheter »; objectif de cours:

92 $

* Paccar Inc PCAR.O : RBC relève sa recommandation de « en ligne avec le secteur » à « surperformer »

* Paccar Inc PCAR.O : RBC relève son objectif de cours de 130 $ à 150 $

* Permian Resources Corporation PR.N : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 30 $

* Plains All American Pipeline PAA.O : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif: 28 $

* Plains GP Holdings LP PAGP.O : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif

de cours: 28 $

* Range Resources Corporation RRC.N : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « conserver »;

objectif de cours: 46 $

* Sable Offshore Corp. SOC.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 8 $

* Simmons First National Corporation SFNC.O : KBW relève sa recommandation de « en ligne avec le marché »

à « surperformer »

* SM Energy Co SM.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « conserver »; objectif de

cours: 42 $

* Stepstone Group Inc. STEP.O : RBC lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »;

objectif de cours: 65 $

* Sunbelt Rentals Holdings Inc SUNB.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 71 $ à 79 $

* Targa Resources Corp. TRGP.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif

de cours: 340 $

* The Cooper Companies, Inc. COO.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 85 $ à 70 $

* The Cooper Companies, Inc. COO.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 71 $ à 58 $

* The Cooper Companies, Inc. COO.O : Piper Sandler abaisse sa recommandation de « surpondérer » à «

neutre »

* Cooper Companies, Inc. COO.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 86 $ à 59 $

* Txo Partners LP TXO.N : Stifel reprend la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours à 17 $

* United Rentals, Inc. URI.N : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »

* United Rentals, Inc. URI.N : JP Morgan abaisse son cours cible de 1 235,00 $ à 1 170,00 $

* Western Midstream Partners LP WES.N : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 55 $

* Whitehawk Minerals Corp WHK.N : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 32 $

Valeurs associées

ABIVAX
104,3000 EUR Euronext Paris +3,06%
ABIVAX SP ADS
119,4600 USD NASDAQ +0,43%
AEROVIRONMENT
140,8000 USD NASDAQ -5,36%
ANTERO RESOURCES
39,130 USD NYSE +0,09%
APA
44,8400 USD NASDAQ +2,96%
CALIFORNIA RES
56,710 USD NYSE +2,01%
CASEY'S GEN STOR
629,0300 USD NASDAQ -14,24%
CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
CHORD ENERGY
149,4900 USD NASDAQ +1,27%
COMPASS GROUP
31,035 USD LSE +1,65%
CONOCOPHILLIPS
136,590 USD NYSE +1,15%
COOPER CO
63,4800 USD NASDAQ -6,22%
DEVON ENERGY
48,980 USD NYSE +1,18%
DIAMONDBACK ENG
202,6300 USD NASDAQ +1,49%
ENERGY TRANSFER
21,675 USD NYSE +0,79%
EOG RESOURCES
147,045 USD NYSE +1,15%
EQT
54,630 USD NYSE -0,92%
EXPAND ENER
96,6200 USD NASDAQ -1,60%
GULFPORT ENERGY
176,310 USD NYSE -2,06%
Gaz naturel
2,82 USD NYMEX -3,22%
HELMERICH&PAYNE
44,220 USD NYSE +1,10%
HERC HOLDINGS
144,780 USD NYSE -1,13%
HILLMAN SOLTNS
7,2800 USD NASDAQ -3,58%
KINDER MORGAN RG-P
31,410 USD NYSE -1,80%
MACH NATURAL UTS
12,680 USD NYSE -0,24%
MATADOR RES
60,690 USD NYSE +1,52%
MPLX
60,230 USD NYSE +0,62%
OASIS PETROLEUM
155,0500 USD NASDAQ +41,86%
OCCIDENTAL PETROLEUM
61,320 USD NYSE +1,08%
ONEOK
95,850 USD NYSE -1,70%
OVINTIV
64,370 USD NYSE +0,37%
PACCAR
121,8800 USD NASDAQ -0,51%
PERMIAN RES RG-A
23,620 USD NYSE -0,17%
PLAINS ALL-AMERN LP
25,8500 USD NASDAQ -0,44%
PLAINS GP HLDG RG-A
27,9700 USD NASDAQ -0,36%
Pétrole Brent
101,42 USD Ice Europ -0,32%
Pétrole WTI
96,09 USD Ice Europ -0,86%
RANGE RESOURCES
41,740 USD NYSE -0,41%
SIMMONS FIRST N -A-
22,9200 USD NASDAQ -1,25%
SM ENERGY
37,980 USD NYSE +0,56%
STEPSTONE GRP RG-A
49,9400 USD NASDAQ -1,58%
TARGA RESOURCES
291,360 USD NYSE -1,02%
TXO PARTNERS
15,410 USD NYSE +2,12%
UNITED RENTALS
1 029,710 USD NYSE +1,39%
WEST MIDSTREAM PTR
49,280 USD NYSE -0,36%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 10/09/2026 à 09:24:21.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des pompiers interviennent sur le site du Marché du Soleil, à Marseille, le 10 septembre 2026 ( AFP / Miguel MEDINA )
    Un incendie en cours au marché du Soleil de Marseille déjà condamné à la fermeture
    information fournie par AFP 10.09.2026 09:32 

    Les marins-pompiers de Marseille luttent depuis jeudi matin contre un incendie qui s'est déclaré sur le site du Marché du Soleil, temple de la contrefaçon situé en centre-ville fermé administrativement depuis février et récemment condamné par la justice à baisser ... Lire la suite

  • Des jumelles de vision nocturne. Exosens fournit les tubes des JVN. (Crédit: / Adobe Stock)
    Invest Securities initie la couverture du titre Exosens
    information fournie par Zonebourse 10.09.2026 09:29 

    Le courtier initie un conseil "achat" sur le titre, avec une cible de cours de 67 euros laissant entrevoir un potentiel de hausse de 19%. Invest Securities rappelle qu'Exosens, spécialiste des tubes intensificateurs de lumière utilisés dans les jumelles de vision ... Lire la suite

  • Le premier iPhone pliable d'Apple, l'iPhone Duo, à Cupertino en Californie le 9 septembre 2026, aux Etats-Unis ( AFP / Karl Mondon )
    Apple dévoile son premier iPhone pliable, et relève encore les prix
    information fournie par AFP 10.09.2026 09:28 

    Apple a dévoilé mercredi son premier téléphone pliable, l'iPhone Duo, pour ouvrir l'ère du nouveau patron John Ternus, tout en relevant de 100 dollars le prix de ses iPhone Pro, jusqu'ici épargnés par la pénurie de puces mémoire. "D'autres ont créé des pliables ... Lire la suite

  • Vue extérieure du siège de la BCE, à Francfort. (Crédits: BCE)
    BCE : une hausse des taux mais pas deux…
    information fournie par TRIBUNE LIBRE 10.09.2026 09:21 

    Par Gregor Kapferer, responsable de la dette des marchés développés, Vontobel Nous attendons à ce que la BCE relève ses taux directeurs de 25 points de base. Cette anticipation, largement partagée par le marché, intègre une probabilité proche de 99% à l'approche ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
101,29 -0,45%
HAFFNER ENERGY
0,657 -3,38%
CAC 40
8 174,47 +0,22%
2CRSI
29,34 +3,16%
BIOPHYTIS
0,0683 +0,89%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank