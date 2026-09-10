TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Caseys General Stores, Targa Resources, United Rentals

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Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Caseys General Stores, Targa Resources et United Rentals.
POINTS FORTS
* Caseys General Stores Inc CASY.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1 040 $ à 850
$
* Diamondback Energy, Inc. FANG.O : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation «
Achat »; objectif de cours: 259 dollars
* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation «
conserver »; objectif de cours: 193 $
* Targa Resources Corp. TRGP.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Achat
»; objectif de cours: 340 $
* United Rentals, Inc. URI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1 235,00 $ à 1
170,00 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Abivax SA ABVX.O : Goldman Sachs lance sa couverture avec une recommandation « Achat »
* Abivax SA ABVX.PA : Goldman Sachs lance sa couverture avec une recommandation « Achat »
* Aerovironment, Inc. AVAV.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $
* Antero Resources Corp AR.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Ne pas vendre »;
objectif de cours: 42 $
* APA Corporation APA.O : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de
cours: 62 $
* California Resources Corporation CRC.N : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « Achat
»; objectif de cours de 68 $
* Caseys General Stores Inc CASY.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1 040 $ à 850 $
* Chord Energy Corporation CHRD.O : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours de 182 $
* Compass Group CPG.L : Exane BNP Paribas relève sa recommandation de « neutre » à « surperformer »
* Compass Group CPG.L : Exane BNP Paribas relève son objectif de cours à 36 dollars
* Concentra Group Holdings Parent CON.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 34 $ à 43 $
* Conocophillips COP.N : Stifel lance la couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de
cours: 148 dollars
* Devon Energy Corporation DVN.N : Stifel reprend la couverture avec une recommandation « achat »;
objectif: 61 dollars
* Diamondback Energy, Inc. FANG.O : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 259 dollars
* Energy Transfer LP ET.N : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de
cours: 25 $
* EOG Resources, Inc. EOG.N : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « conserver »;
objectif de cours: 158 $
* EQT Corporation EQT.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de
cours: 66 $
* Expand Energy Corporation EXE.O : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 135 $
* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif
de cours: 193 $
* Helmerich & Payne, Inc. HP.N : RBC relève son objectif de cours de 44 $ à 49 $
* Herc Holdings Inc. HRI.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »
* Herc Holdings Inc. HRI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 165 $ à 175 $
* Hillman Solutions Corp. HLMN.O : Jefferies reprend la couverture avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 10 dollars
* Kinder Morgan, Inc. KMI.N : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « conserver »;
objectif de cours: 35 dollars
* Mach Natural Resources LP MNR.N : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 15 $
* Matador Resources Company MTDR.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 66 $
* MPLX LP MPLX.N : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 65
$
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « conserver »;
objectif de cours: 68 $
* Oneok, Inc. OKE.N : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « conserver »; objectif de
cours: 105 $
* Ovintiv Inc. OVV.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Acheter »; objectif de cours:
92 $
* Paccar Inc PCAR.O : RBC relève sa recommandation de « en ligne avec le secteur » à « surperformer »
* Paccar Inc PCAR.O : RBC relève son objectif de cours de 130 $ à 150 $
* Permian Resources Corporation PR.N : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 30 $
* Plains All American Pipeline PAA.O : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « Achat »;
objectif: 28 $
* Plains GP Holdings LP PAGP.O : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif
de cours: 28 $
* Range Resources Corporation RRC.N : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « conserver »;
objectif de cours: 46 $
* Sable Offshore Corp. SOC.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de
cours: 8 $
* Simmons First National Corporation SFNC.O : KBW relève sa recommandation de « en ligne avec le marché »
à « surperformer »
* SM Energy Co SM.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « conserver »; objectif de
cours: 42 $
* Stepstone Group Inc. STEP.O : RBC lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »;
objectif de cours: 65 $
* Sunbelt Rentals Holdings Inc SUNB.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 71 $ à 79 $
* Targa Resources Corp. TRGP.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif
de cours: 340 $
* The Cooper Companies, Inc. COO.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 85 $ à 70 $
* The Cooper Companies, Inc. COO.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 71 $ à 58 $
* The Cooper Companies, Inc. COO.O : Piper Sandler abaisse sa recommandation de « surpondérer » à «
neutre »
* Cooper Companies, Inc. COO.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 86 $ à 59 $
* Txo Partners LP TXO.N : Stifel reprend la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours à 17 $
* United Rentals, Inc. URI.N : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »
* United Rentals, Inc. URI.N : JP Morgan abaisse son cours cible de 1 235,00 $ à 1 170,00 $
* Western Midstream Partners LP WES.N : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 55 $
* Whitehawk Minerals Corp WHK.N : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 32 $
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