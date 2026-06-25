TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Caseys General Stores, Micron Technology, SAP

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Caseys General Stores, Micron Technology et SAP.
POINTS FORTS
* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC relève son objectif de cours de 794 $ à 850 $
* Qualcomm QCOM.O : RBC relève son objectif de cours de 175 $ à 250 $
* Micron Technology Inc MU.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 1 500 $ à 2 000
$
* SAP SE SAP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 270 $ à 250 $
* Xylem Inc XYL.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* BOK Financial Corp BOKF.O : Benchmark lance la couverture du titre avec une
recommandation « conserver »
* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC relève son objectif de cours de 794 $ à 850 $
* Enact Holdings Inc ACT.O : RBC lance sa couverture avec une recommandation « en ligne
avec le secteur »; objectif de cours: 46 $
* Equity Bancshares EQBK.N : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation « Achat
»; objectif de cours: 57 $
* FB Financial Corp FBK.N : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation « Achat
»; objectif de cours: 64 $
* First Financial Bankshares FFIN.O : Benchmark lance sa couverture avec une
recommandation « Achat »; objectif de cours: 39 $
* First Internet Bancorp INBK.O : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation «
Achat »; objectif de cours: 33 $
* Hancock Whitney HWC.O : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 84 $
* Home Bancshares Inc HOMB.N : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation «
conserver »
* Micron Technology Inc MU.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 1 500 $ à 2
000 $
* Micron Technology Inc MU.O : RBC relève son objectif de cours de 1 200 $ à 1 500 $
* Micron Technology Inc MU.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 1 750 $ à 2 000
$
* Pinnacle Financial Partners PNFP.N : Benchmark lance la couverture avec une
recommandation « Achat »; objectif de cours: 132 $
* Prosperity Bancshares, Inc PB.N : Benchmark lance la couverture du titre avec une
recommandation « conserver »
* Qualcomm QCOM.O : RBC relève son objectif de cours de 175 $ à 250 $
* Qualcomm QCOM.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 160 $ à 190 $
* SAP SE SAP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 270 $ à 250 $
* Smartfinancial Inc SMBK.N : Benchmark lance la couverture avec une recommandation «
Achat »; objectif de cours: 54 $
* South Plains Financial SPFI.O : Benchmark lance la couverture avec une recommandation «
Achat »; objectif de cours: 53 $
* Southside Bancshares Inc SBSI.N : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation
« conserver »
* Stewart Information Services Corp STC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 81 $ à 77
$
* UWM Holdings Corp UWMC.N : KBW relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à
« surperformer »
* UWM Holdings Corp UWMC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 4,50 $ à 3,75 $
* Vici Properties Inc VICI.N : RBC lance sa couverture avec une note « en ligne avec le
secteur »; objectif de cours: 29 $
* Xylem Inc XYL.N : Jefferies relève sa recommandation de « Hold » à « Buy »
* Xylem Inc XYL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 130 $ à 140 $
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