TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Caseys General Stores, Micron Technology, SAP

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Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Caseys General Stores, Micron Technology et SAP.
POINTS FORTS
* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC relève son objectif de cours de 794 $ à 850 $
* Qualcomm QCOM.O : RBC relève son objectif de cours de 175 $ à 250 $
* Micron Technology Inc MU.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 1 500 $ à 2 000
$
* SAP SE SAP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 270 $ à 250 $
* Xylem Inc XYL.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 100 $ à 105 $
* Alcoa Corporation AA.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 82 $ à 71 $
* Amkor Technology Inc AMKR.O : B. Riley relève son objectif de cours de 70 $ à 90 $
* Apollo Commercial Real Estate Finance Inc ARI.N : BTIG abaisse sa recommandation de «
acheter » à « neutre »
* BOK Financial Corp BOKF.O : Benchmark lance la couverture du titre avec une
recommandation « conserver »
* Boston Scientific Corp BSX.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 75 $ à 65 $
* Brown-Forman BFB.N : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à «
pondération neutre »
* Cabot Corp CBT.N : Mizuho relève son objectif de cours de 80 $ à 90 $
* Carnival Corp CCL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 36 $ à 38 $
* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC relève son objectif de cours de 794 $ à 850 $
* Coreweave Inc CRWV.O : Rosenblatt Securities attribue pour la première fois la
recommandation « Achat »; objectif de cours: 250 $
* Eli Lilly LLY.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 1 119 $ à 1 232 $
* Enact Holdings Inc ACT.O : RBC lance la couverture avec une recommandation « en ligne
avec le secteur »; objectif de cours: 46 $
* Equity Bancshares EQBK.N : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation « Achat
»; objectif de cours: 57 $
* Exelixis Inc EXEL.O : Truist Securities abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas
acheter »
* Exelixis Inc EXEL.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 51 $ à 54 $
* FB Financial Corp FBK.N : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation « Achat
»; objectif de cours: 64 $
* FedEx FDX.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 425 $ à 365 $
* First Financial Bankshares FFIN.O : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation
« Achat »; objectif de cours: 39 $
* First Internet Bancorp INBK.O : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation «
Achat »; objectif de cours: 33 $
* Ford Motor Company F.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 10 $ à 11 $
* General Motors Co. GM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 59 $ à 60 $
* Graham Corporation GHM.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 110 $ à 130 $
* Guidewire Software Inc GWRE.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 200 $ à 175 $
* Hancock Whitney HWC.O : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation «
Achat »; objectif de cours: 84 dollars
* Home Bancshares Inc HOMB.N : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation «
conserver »
* Janux Therapeutics Inc JANX.O : Truist Securities lance sa couverture avec une
recommandation « Achat »; objectif de cours de 26 $ contre 80 $
* Jefferies Financial Group Inc. JEF.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 87 $
à 83 $
* Jfrog Ltd FROG.O : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 100 $
* KB Home KBH.N : Barclays relève son objectif de cours de 56 $ à 57 $
* Keurig DR Pepper KDP.O : Barclays relève son objectif de cours de 30 $ à 36 $
* Keurig DR Pepper KDP.O : Barclays relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer
»
* Lear Corporation LEA.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 133 $ à 137 $
* Life Time Group Holdings, Inc LTH.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 43 $ à 60
$
* Loar Holdings Inc LOAR.N : Citigroup relève son objectif de cours de 71 $ à 87 $
* Maplebear Inc CART.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $
* Maplight Therapeutics Inc MPLT.O : Raymond James lance la couverture du titre avec une
recommandation « Achat fort »; objectif de cours: 46 $
* Micron Technology Inc MU.O : Citigroup relève son objectif de cours de 1 200 $ à 1 400 $
* Micron Technology Inc MU.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 1 500 $ à 2
000 $
* Micron Technology Inc MU.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 1 500 $ à 1 550 $
* Micron Technology Inc MU.O : Mizuho relève son objectif de cours de 1 150 $ à 1 375 $
* Micron Technology Inc MU.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 1 050 $ à 1
200 $
* Micron Technology Inc MU.O : Raymond James relève son objectif de cours de 1 100 $ à 1 500 $
* Micron Technology Inc MU.O : RBC relève son objectif de cours de 1 200 $ à 1 500 $
* Micron Technology Inc MU.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 1 200
$ à 1 500 $
* Micron Technology Inc MU.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 1 750 $ à 2 000
$
* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 1 500 $ à 1 600 $
* Micron Technology Inc MU.O : Wedbush relève son objectif de cours de 1 300 $ à 1 400 $
* Micron Technology Inc MU.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 1 050 $ à 1
200 $
* Micron Technology, Inc. MU.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 1 220 $ à 1
525 $
* Microsoft MSFT.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 415 $ à 400 $
* National Health Investors, Inc NHI.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de
85 $ à 80 $
* Nike Inc NKE.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 75 $ à 55 $
* Okta Inc OKTA.O : BTIG relève son objectif de cours de 119 $ à 136 $
* Pepsico PEP.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 173 $ à 164 $
* Pepsico PEP.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 182 $ à 170 $
* Pinnacle Financial Partners PNFP.N : Benchmark attribue une recommandation « Achat » à
l'ouverture de couverture; objectif de cours: 132 $
* Primoris Services Corp PRIM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 152 $ à 125 $
* Prosperity Bancshares, Inc PB.N : Benchmark lance la couverture du titre avec une
recommandation « neutre »
* PVH Corp PVH.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 90 $ à 70 $
* PVH Corp PVH.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « neutre » à «
sous-performance »
* Qualcomm QCOM.O : Benchmark relève son objectif de cours de 225 $ à 300 $
* Qualcomm QCOM.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 195 $ à 220 $
* Qualcomm QCOM.O : Citigroup relève son objectif de cours de 160 $ à 198 $
* Qualcomm QCOM.O : RBC relève son objectif de cours de 175 $ à 250 $
* Qualcomm QCOM.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 190 $ à 265 $
* Qualcomm QCOM.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 160 $ à 190 $
* Qualcomm Inc. QCOM.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 146,00 $ à 231,00 $
* Qualcomm Incorporated QCOM.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 230 $ à 265 $
* Rollins, Inc. ROL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 55 $ à 46 $
* SAB Biotherapeutics SABS.O : Barclays lance la couverture du titre avec une
recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 13 $
* Sandisk Corp SNDK.O : Citigroup relève son objectif de cours de 2 025 $ à 2 500 $
* SAP SE SAP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 270 $ à 250 $
* Smartfinancial Inc SMBK.N : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation « Achat
»; objectif de cours: 54 $
* South Plains Financial SPFI.O : Benchmark lance la couverture avec une recommandation «
Achat »; objectif de cours: 53 $
* Southside Bancshares Inc SBSI.N : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation «
conserver »
* Stewart Information Services Corp STC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 81 $ à 77
$
* Sunbelt Rentals SUNB.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 62 $ à 65 $
* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : BMO relève son objectif de cours de 280 $ à
285 $
* The Hershey Company HSY.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 220 $ à
200 $
* Tonix Pharmaceuticals TNXP.O : Raymond James lance la couverture du titre avec une
recommandation « Achat fort »; objectif de cours: 26 $
* United Rentals URI.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 1 020 $ à 1 195
$
* UWM Holdings Corp UWMC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 4,50 $ à 3,75 $
* UWM Holdings Corp UWMC.N : KBW relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à
« surperformer »
* Velo3D Inc VELO.O : Needham lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 33 $
* Vici Properties Inc VICI.N : RBC lance sa couverture avec une recommandation « en ligne
avec le secteur »; objectif de cours: 29 $
* Visteon Corp. VC.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 139 $ à 137 $
* Whitehawk Therapeutics Inc WHWK.O : B. Riley lance sa couverture avec une recommandation «
Achat »; objectif de cours: 10 $
* Workday Inc WDAY.O : Monness Crespi Hardt relève sa recommandation de « neutre » à « acheter
»
* Xylem Inc XYL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 130 $ à 140 $
* Xylem Inc XYL.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »
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