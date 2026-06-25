TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Caseys General Stores, Micron Technology, SAP

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Caseys General Stores, Micron Technology et SAP.

POINTS FORTS

* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC relève son objectif de cours de 794 $ à 850 $

* Qualcomm QCOM.O : RBC relève son objectif de cours de 175 $ à 250 $

* Micron Technology Inc MU.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 1 500 $ à 2 000

$

* SAP SE SAP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 270 $ à 250 $

* Xylem Inc XYL.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 100 $ à 105 $

* Alcoa Corporation AA.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 82 $ à 71 $

* Amkor Technology Inc AMKR.O : B. Riley relève son objectif de cours de 70 $ à 90 $

* Apollo Commercial Real Estate Finance Inc ARI.N : BTIG abaisse sa recommandation de «

acheter » à « neutre »

* BOK Financial Corp BOKF.O : Benchmark lance la couverture du titre avec une

recommandation « conserver »

* Boston Scientific Corp BSX.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 75 $ à 65 $

* Brown-Forman BFB.N : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à «

pondération neutre »

* Cabot Corp CBT.N : Mizuho relève son objectif de cours de 80 $ à 90 $

* Carnival Corp CCL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 36 $ à 38 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC relève son objectif de cours de 794 $ à 850 $

* Coreweave Inc CRWV.O : Rosenblatt Securities attribue pour la première fois la

recommandation « Achat »; objectif de cours: 250 $

* Eli Lilly LLY.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 1 119 $ à 1 232 $

* Enact Holdings Inc ACT.O : RBC lance la couverture avec une recommandation « en ligne

avec le secteur »; objectif de cours: 46 $

* Equity Bancshares EQBK.N : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation « Achat

»; objectif de cours: 57 $

* Exelixis Inc EXEL.O : Truist Securities abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas

acheter »

* Exelixis Inc EXEL.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 51 $ à 54 $

* FB Financial Corp FBK.N : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation « Achat

»; objectif de cours: 64 $

* FedEx FDX.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 425 $ à 365 $

* First Financial Bankshares FFIN.O : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation

« Achat »; objectif de cours: 39 $

* First Internet Bancorp INBK.O : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 33 $

* Ford Motor Company F.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 10 $ à 11 $

* General Motors Co. GM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 59 $ à 60 $

* Graham Corporation GHM.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 110 $ à 130 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 200 $ à 175 $

* Hancock Whitney HWC.O : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 84 dollars

* Home Bancshares Inc HOMB.N : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation «

conserver »

* Janux Therapeutics Inc JANX.O : Truist Securities lance sa couverture avec une

recommandation « Achat »; objectif de cours de 26 $ contre 80 $

* Jefferies Financial Group Inc. JEF.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 87 $

à 83 $

* Jfrog Ltd FROG.O : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 100 $

* KB Home KBH.N : Barclays relève son objectif de cours de 56 $ à 57 $

* Keurig DR Pepper KDP.O : Barclays relève son objectif de cours de 30 $ à 36 $

* Keurig DR Pepper KDP.O : Barclays relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer

»

* Lear Corporation LEA.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 133 $ à 137 $

* Life Time Group Holdings, Inc LTH.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 43 $ à 60

$

* Loar Holdings Inc LOAR.N : Citigroup relève son objectif de cours de 71 $ à 87 $

* Maplebear Inc CART.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $

* Maplight Therapeutics Inc MPLT.O : Raymond James lance la couverture du titre avec une

recommandation « Achat fort »; objectif de cours: 46 $

* Micron Technology Inc MU.O : Citigroup relève son objectif de cours de 1 200 $ à 1 400 $

* Micron Technology Inc MU.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 1 500 $ à 2

000 $

* Micron Technology Inc MU.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 1 500 $ à 1 550 $

* Micron Technology Inc MU.O : Mizuho relève son objectif de cours de 1 150 $ à 1 375 $

* Micron Technology Inc MU.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 1 050 $ à 1

200 $

* Micron Technology Inc MU.O : Raymond James relève son objectif de cours de 1 100 $ à 1 500 $

* Micron Technology Inc MU.O : RBC relève son objectif de cours de 1 200 $ à 1 500 $

* Micron Technology Inc MU.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 1 200

$ à 1 500 $

* Micron Technology Inc MU.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 1 750 $ à 2 000

$

* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 1 500 $ à 1 600 $

* Micron Technology Inc MU.O : Wedbush relève son objectif de cours de 1 300 $ à 1 400 $

* Micron Technology Inc MU.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 1 050 $ à 1

200 $

* Micron Technology, Inc. MU.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 1 220 $ à 1

525 $

* Microsoft MSFT.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 415 $ à 400 $

* National Health Investors, Inc NHI.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de

85 $ à 80 $

* Nike Inc NKE.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 75 $ à 55 $

* Okta Inc OKTA.O : BTIG relève son objectif de cours de 119 $ à 136 $

* Pepsico PEP.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 173 $ à 164 $

* Pepsico PEP.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 182 $ à 170 $

* Pinnacle Financial Partners PNFP.N : Benchmark attribue une recommandation « Achat » à

l'ouverture de couverture; objectif de cours: 132 $

* Primoris Services Corp PRIM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 152 $ à 125 $

* Prosperity Bancshares, Inc PB.N : Benchmark lance la couverture du titre avec une

recommandation « neutre »

* PVH Corp PVH.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 90 $ à 70 $

* PVH Corp PVH.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « neutre » à «

sous-performance »

* Qualcomm QCOM.O : Benchmark relève son objectif de cours de 225 $ à 300 $

* Qualcomm QCOM.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 195 $ à 220 $

* Qualcomm QCOM.O : Citigroup relève son objectif de cours de 160 $ à 198 $

* Qualcomm QCOM.O : RBC relève son objectif de cours de 175 $ à 250 $

* Qualcomm QCOM.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 190 $ à 265 $

* Qualcomm QCOM.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 160 $ à 190 $

* Qualcomm Inc. QCOM.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 146,00 $ à 231,00 $

* Qualcomm Incorporated QCOM.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 230 $ à 265 $

* Rollins, Inc. ROL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 55 $ à 46 $

* SAB Biotherapeutics SABS.O : Barclays lance la couverture du titre avec une

recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 13 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Citigroup relève son objectif de cours de 2 025 $ à 2 500 $

* SAP SE SAP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 270 $ à 250 $

* Smartfinancial Inc SMBK.N : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation « Achat

»; objectif de cours: 54 $

* South Plains Financial SPFI.O : Benchmark lance la couverture avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 53 $

* Southside Bancshares Inc SBSI.N : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation «

conserver »

* Stewart Information Services Corp STC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 81 $ à 77

$

* Sunbelt Rentals SUNB.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 62 $ à 65 $

* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : BMO relève son objectif de cours de 280 $ à

285 $

* The Hershey Company HSY.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 220 $ à

200 $

* Tonix Pharmaceuticals TNXP.O : Raymond James lance la couverture du titre avec une

recommandation « Achat fort »; objectif de cours: 26 $

* United Rentals URI.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 1 020 $ à 1 195

$

* UWM Holdings Corp UWMC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 4,50 $ à 3,75 $

* UWM Holdings Corp UWMC.N : KBW relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à

« surperformer »

* Velo3D Inc VELO.O : Needham lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 33 $

* Vici Properties Inc VICI.N : RBC lance sa couverture avec une recommandation « en ligne

avec le secteur »; objectif de cours: 29 $

* Visteon Corp. VC.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 139 $ à 137 $

* Whitehawk Therapeutics Inc WHWK.O : B. Riley lance sa couverture avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 10 $

* Workday Inc WDAY.O : Monness Crespi Hardt relève sa recommandation de « neutre » à « acheter

»

* Xylem Inc XYL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 130 $ à 140 $

* Xylem Inc XYL.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »