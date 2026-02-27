 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Cars.Com, Dell, Zscaler
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 09:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Cars.Com, Dell Technologies et Zscaler.

FAITS MARQUANTS

* Cars.Com Inc CARS.N : JP Morgan réduit son opinion de surpondérer à neutre

* Dell Technologies Inc DELL.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 165 $ contre 155 $

* Zscaler Inc ZS.O : JP Morgan réduit le prix cible de 267,00 $ à 250,00 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Amphastar Pharmaceuticals Inc AMPH.O : Jefferies réduit son objectif de cours à 30 dollars contre 38

dollars

* Autodesk Inc ADSK.O : JP Morgan augmente le prix cible à 336 $ contre 319 $

* Cars.Com Inc CARS.N : JP Morgan réduit son opinion de surpondérer à neutre

* Cars.Com Inc CARS.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 10 $ contre 16 $

* Chemed Corp CHE.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 500 $ contre 580 $

* Chemed Corp CHE.N : RBC réduit son opinion de "surperformance" à "performance sectorielle"

* Chemed Corp CHE.N : RBC réduit le cours cible de 572 $ à 422 $

* Churchill Downs Inc CHDN.O : JP Morgan réduit le prix cible de 131 $ à 122 $

* Crowdstrike CRWD.O : Jefferies réduit le prix cible à 500 $ contre 600 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 165 $ contre 155 $

* Dynatrace Inc DT.N : Macquarie initie une couverture avec une note neutre; PT 36 $

* Frontdoor Inc FTDR.O : JP Morgan relève le prix cible de 57 $ à 68 $

* Goodrx Holdings Inc GDRX.O : JP Morgan réduit la note à neutre de surpondéré

* Installed Building Products Inc IBP.N : RBC relève le cours cible de 203 $ à 255 $

* Intuit Inc INTU.O : RBC réduit le prix cible de 850 $ à 600 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Piper Sandler relève le cours cible de 87 $ à 100 $

* J M Smucker Co SJM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 130 $ contre 122 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : RBC relève le cours cible de 575 $ à 630 $

* Middleby Corp MIDD.O : JP Morgan relève le cours cible de 140 $ à 180 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : JP Morgan relève le cours cible de 79 $ à 81 $

* Oceaneering International Inc OII.N : Zephirin Group passe de "hold" à "sell"

* Oceaneering International Inc OII.N : Zephirin Group réduit le PO de 3 $ à 25 $

* Ormat Technologies Inc ORA.N : JP Morgan réduit le prix cible de 116 $ à 108 $

* Papa John's International Inc PZZA.O : Jefferies réduit son objectif de cours à 34 $ contre 45 $

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : Needham réduit le prix cible à 139 $ contre 148 $

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : RBC réduit le prix cible de 145 $ à 140 $

* Root Inc ROOT.O : Jefferies réduit le cours cible à 99 $ contre 118 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : JP Morgan réduit le cours cible à 230 $ contre 240 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : Jefferies augmente le prix cible de 85 $ à 95 $

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : KBW réduit le prix cible à 60 $ contre 72 $

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : RBC réduit le prix cible de 96 $ à 73 $

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Susquehanna réduit le prix cible à 92 $ contre 101 $

* Snowflake Inc SNOW.N : HSBC réduit le prix cible de 238 $ à 176 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Macquarie réduit le prix cible de 250 $ à 177 $

* Solventum Corp SOLV.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 84 $ contre 75 $

* Teleflex Inc TFX.N : Needham relève l'objectif de cours de 138 $ à 147 $

* Teleflex Inc TFX.N : RBC relève le prix cible de 115 $ à 125 $

* Tko Group TKO.N : Seaport Research Partners réduit son opinion d'achat à neutre

* Topbuild Corp BLD.N : RBC augmente le prix cible de 410 $ à 433 $

* Vse Corp VSEC.O : RBC relève le cours cible de 225 $ à 250 $

* Walker & Dunlop Inc WD.N : KBW ramène le cours cible à 65 $ contre 80 $

* Zscaler Inc ZS.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 250,00 $ contre 267,00 $

* Zscaler Inc ZS.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 185 $ contre 260 $

* Zscaler Inc ZS.O : TD Cowen réduit le prix cible de 260 $ à 220 $

Valeurs associées

AMPHASTAR PHARMA
26,4900 USD NASDAQ -5,29%
AUTODESK INC
233,4500 USD NASDAQ +3,84%
CARS.COM
9,110 USD NYSE -15,02%
CHEMED
397,360 USD NYSE -14,90%
CHURCHILL DOWNS
90,3700 USD NASDAQ -6,00%
CROWDSTRIKE
381,1000 USD NASDAQ +4,90%
DELL TECH RG-C
121,480 USD NYSE -1,64%
DYNATRACE
36,345 USD NYSE +3,46%
FRONTDOOR
65,7600 USD NASDAQ +16,80%
GOODRX HLDG RG-A
1,9900 USD NASDAQ -18,78%
INSTALLED BLDN P
322,420 USD NYSE +7,32%
INTUIT
394,4200 USD NASDAQ +3,46%
IONIS PHARMACEUT
80,6000 USD NASDAQ -0,41%
JM SMUCKER
115,990 USD NYSE +8,81%
MARTIN MARIETTA
678,750 USD NYSE +0,80%
MIDDLEBY CORP
167,0000 USD NASDAQ +5,84%
MONSTER BEVERAGE
86,6600 USD NASDAQ +1,46%
OCEANEERING INTL
37,585 USD NYSE -0,91%
ORMAT TECHNOLOGI
106,470 USD NYSE -9,10%
PAPA JOHNS INTL
30,9100 USD NASDAQ -8,63%
RHYTHM PHARM
98,0700 USD NASDAQ -1,09%
ROOT RG-A
57,7200 USD NASDAQ -5,52%
SBA CMMNS REIT-A
192,1700 USD NASDAQ -2,54%
SHAKE SHACK RG-A
98,620 USD NYSE +7,04%
SHIFT4 PAYMNTS RG-A
48,480 USD NYSE -15,50%
SNOWFLAKE
173,010 USD NYSE +2,19%
SOLVENTUM
76,940 USD NYSE +2,44%
TELEFLEX
119,085 USD NYSE +6,50%
TKO GRP RG-A
223,960 USD NYSE +8,08%
TOPBUILD
467,820 USD NYSE -3,63%
VSE
226,5000 USD NASDAQ +3,17%
WALKER & DUNLOP
47,460 USD NYSE -19,48%
ZSCALER
167,3600 USD NASDAQ +7,49%
