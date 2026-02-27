information fournie par Reuters • 27/02/2026 à 11:22

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Cars.Com, Dell, Zscaler

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Cars.Com, Dell Technologies et Zscaler.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Amphastar Pharmaceuticals Inc AMPH.O : Jefferies réduit son objectif de cours à 30 dollars contre 38 dollars

* Applied Optoelectronics Inc AAOI.O : B. Riley relève l'objectif de vente à neutre

* Applied Optoelectronics Inc AAOI.O : B. Riley augmente le prix cible de 15 $ à 54 $

* Array Technologies Inc ARRY.O : Deutsche Bank ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Array Technologies Inc ARRY.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 9$ contre 11

* Autodesk Inc ADSK.O : D.A.Davidson réduit le prix cible de 375 $ à 325 $

* Autodesk Inc ADSK.O : JP Morgan augmente le prix cible à 336 $ contre 319 $

* Autodesk Inc ADSK.O : RBC réduit le prix cible de 340 $ à 335 $

* Block Inc XYZ.N : TD Cowen augmente le cours cible de 91 $ à 95 $

* Cable One Inc CABO.N : TD Cowen réduit le prix cible de 260 $ à 142 $

* Caris Life Sciences Inc CAI.O : JP Morgan réduit le prix cible à 35 $ de 40

* Cars.Com Inc CARS.N : JP Morgan réduit le prix cible à 10$ contre 16

* Cars.Com Inc CARS.N : JP Morgan réduit le prix cible de surpondération à neutre

* Chemed Corp CHE.N : Oppenheimer réduit l'objectif de cours à 500$ contre 580

* Chemed Corp CHE.N : RBC réduit le prix cible de 572 $ à 422 $

* Chemed Corp CHE.N : RBC réduit le prix cible de "surperformer" à "performer" à "performer dans le secteur

* Churchill Downs Inc CHDN.O : JP Morgan réduit le prix cible de 131 $ à 122 $

* Coreweave Inc CRWV.O : D.A.Davidson augmente le prix cible à 125 $ de 110

* Coreweave Inc CRWV.O : JP Morgan réduit le prix cible à 90$ de 110

* Crowdstrike CRWD.O : Jefferies réduit le cours cible à 500 $ contre 600

* Delcath Systems Inc DCTH.O : BTIG ramène l'objectif de cours à 19 $ contre 23 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : JP Morgan relève le cours cible à 165 $ contre 155 $

* Duolingo Inc DUOL.O : JP Morgan ramène le cours à neutre de surpondéré

* Duolingo Inc DUOL.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 95 $ contre 200

* Duolingo Inc DUOL.O : Needham réduit le prix cible à 145 $ de 300

* Dynatrace Inc DT.N : Macquarie initie une couverture avec une note neutre; PT 36 $

* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : Needham réduit le prix cible de 71 $ à 55 $

* First Advantage Corp FA.O : JP Morgan réduit le prix cible à 15 $ contre 17 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Needham ramène le cours cible de 300 $ à 150 $

* Frontdoor Inc FTDR.O : JP Morgan relève le cours cible de 57 à 68 dollars

* Goodrx Holdings Inc GDRX.O : JP Morgan ramène le cours à neutre de surpondéré

* Installed Building Products Inc IBP.N : RBC augmente le prix cible de 203 $ à 255 $

* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Berenberg augmente le PT à 83 $ de 77,50

* International Seaways Inc INSW.N : B. Riley augmente le prix cible à 90 $ de 64 $

* Intuit Inc INTU.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 605$ contre 750

* Intuit Inc INTU.O : RBC réduit le prix cible à 600 $ de 850

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Piper Sandler relève le cours cible de 87 $ à 100 $

* J M Smucker Co SJM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 130 $, contre 122 $ auparavant

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : RBC relève le cours cible de 575 $ à 630 $

* Middleby Corp MIDD.O : JP Morgan relève le cours cible de 140 $ à 180 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : JP Morgan relève le cours cible de 79 $ à 81 $

* Newmont NEM.N : Bernstein relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"

* Newmont NEM.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 157 $ contre 121 $ auparavant

* Oceaneering International Inc OII.N : zephirin Group réduit le PO de 3$ à 25

* Oceaneering International Inc OII.N : zephirin Group passe de "hold" à "sell"

* Ormat Technologies Inc ORA.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 116 à 108 dollars

* Papa John's International Inc PZZA.O : Jefferies réduit le prix cible de 45 $ à 34 $

* Peapack-Gladstone Financial Corp PGC.O : Piper Sandler augmente le PT à 39$ de 35

* Pubmatic PUBM.O : B. Riley passe de neutre à achat; PT de 10 $ à 10 $

* Quaker Houghton KWR.N : Jefferies relève le prix cible de 164 à 203 dollars

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : Needham réduit l'objectif de cours à 139$ contre 148

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : RBC réduit le prix cible de 145 $ à 140 $

* Root Inc ROOT.O : Jefferies réduit le cours cible à 99 $ contre 118 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : JP Morgan réduit le cours cible à 230 $, contre 240 $ auparavant

* Shake Shack Inc SHAK.N : Jefferies augmente le prix cible de 85 $ à 95 $

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : B. Riley réduit le prix cible à 120 $ de 131 $

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : BTIG réduit le prix cible à 80 $ de 105

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : KBW réduit le prix cible de 72 $ à 60 $

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : RBC réduit le prix cible de 96 $ à 73 $

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Susquehanna réduit le prix cible de 101 $ à 92 $

* Snowflake Inc SNOW.N : HSBC réduit le prix cible de 238 $ à 176 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Macquarie réduit le prix cible de 250 $ à 177 $

* Solventum Corp SOLV.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 84$ contre 75

* Sprout Social Inc SPT.O : Needham ramène l'objectif de cours à 14 $, contre 32 $ auparavant

* Standard Motor Products SMP.N : Roth MKM relève le cours cible de 49 à 54 dollars

* Teleflex Inc TFX.N : Needham relève le cours cible de 138 à 147 dollars

* Teleflex Inc TFX.N : RBC relève le prix cible de 115 à 125 dollars

* Tko Group TKO.N : Seaport Research Partners réduit le cours à neutre à partir d'achat

* Topbuild Corp BLD.N : RBC augmente le prix cible de 410 $ à 433 $

* Tutor Perini Corp TPC.N : B. Riley augmente le prix cible de 95 $ à 120 $

* Vse Corp VSEC.O : RBC augmente le prix cible de 225 $ à 250 $

* Walker & Dunlop Inc WD.N : KBW ramène le cours cible de 80 $ à 65 $

* Zscaler Inc ZS.O : Berenberg réduit le cours cible à 320 $, contre 390 $ auparavant

* Zscaler Inc ZS.O : Jefferies réduit le prix cible à 200 $ de 250

* Zscaler Inc ZS.O : JP Morgan réduit le prix cible de 267,00 $ à 250,00 $

* Zscaler Inc ZS.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 185$ de 260

* Zscaler Inc ZS.O : TD Cowen réduit le prix cible de 260 $ à 220 $