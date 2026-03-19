information fournie par Reuters • 19/03/2026 à 07:53

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Carnival, Five Below, McKesson

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Carnival, Five Below et McKesson.

FAITS MARQUANTS

* Carnival Corp CCL.N : Morgan Stanley relève son opinion de "equal

weight" à "overweight" (surpondérer)

* Five Below Inc FIVE.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 210 à

223 dollars

* McKesson Corp MCK.N : Baird relève le cours cible de 974 $ à 1010 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Cardinal Health Inc CAH.N : Baird relève le cours cible de 252 à 257 dollars

* Carnival Corp CCL.N : Morgan Stanley relève son opinion de "equal weight" à

"overweight"

* Carnival Corp CCL.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 31 $ contre 33

$

* Cencora COR.N : Baird relève le cours cible de 415 à 420 dollars

* Centene Corp CNC.N : JP Morgan ramène le cours cible à 41 $, contre 45 $

auparavant

* Constellation Energy Corp CEG.O : JP Morgan réduit le prix cible à 400 $ contre

410 $

* Five Below Inc FIVE.O : Jefferies relève le cours cible de 210 $ à 223 $

* General Mills GIS.N : Jefferies réduit le prix cible à 37 $ contre 42 $

* General Mills GIS.N : JP Morgan réduit le prix cible à 36 $ contre 42 $

* General Mills GIS.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 45 $ contre 53 $

* Heartflow Inc HTFL.O : JP Morgan ramène le cours cible à 35 $ contre 40 $

* J M Smucker Co SJM.N : TD Cowen ramène le cours cible à 113 $ contre 124 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Piper Sandler relève le cours cible de 219 à

232 dollars

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Jefferies abaisse sa recommandation de "hold"

à "underperform"

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Jefferies réduit le prix cible de 392 $ à 312

$

* Liberty Media FWONK.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 115 $ contre 122

$

* Macy's Inc M.N : TD Cowen réduit le prix cible de 21 $ à 20 $

* McKesson Corp MCK.N : Baird augmente le prix cible de 974 $ à 1010 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Jefferies relève le cours cible de 130 à 132 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 550 dollars

contre 350 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen augmente le prix cible de 500 $ à 550 $

* Paychex Inc PAYX.O : RBC réduit le cours cible de 125 $ à 102 $

* Progressive Corp PGR.N : KBW réduit le cours cible de 232 $ à 227 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : TD Cowen réduit le cours cible de 25 $ à 19 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : RBC réduit le prix cible de 390 $ à 376 $

* Talen Energy Corp TLN.O : JP Morgan réduit le prix cible de 448 $ à 421 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Truist Securities relève sa recommandation de

"hold" à "buy"

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Truist Securities augmente le prix cible de 27

$ à 35 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : RBC augmente le prix cible de 206 $ à 214 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : TD Cowen ramène le cours cible à 225 $ contre 250 $