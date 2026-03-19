TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Carnival, Five Below, McKesson

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Carnival, Five Below et McKesson.
FAITS MARQUANTS
* Carnival Corp CCL.N : Morgan Stanley relève son opinion de "equal
weight" à "overweight" (surpondérer)
* Five Below Inc FIVE.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 210 à
223 dollars
* McKesson Corp MCK.N : Baird relève le cours cible de 974 $ à 1010 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Cardinal Health Inc CAH.N : Baird relève le cours cible de 252 à 257 dollars
* Carnival Corp CCL.N : Morgan Stanley relève son opinion de "equal weight" à
"overweight"
* Carnival Corp CCL.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 31 $ contre 33
$
* Cencora COR.N : Baird relève le cours cible de 415 à 420 dollars
* Centene Corp CNC.N : JP Morgan ramène le cours cible à 41 $, contre 45 $
auparavant
* Constellation Energy Corp CEG.O : JP Morgan réduit le prix cible à 400 $ contre
410 $
* Five Below Inc FIVE.O : Jefferies relève le cours cible de 210 $ à 223 $
* General Mills GIS.N : Jefferies réduit le prix cible à 37 $ contre 42 $
* General Mills GIS.N : JP Morgan réduit le prix cible à 36 $ contre 42 $
* General Mills GIS.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 45 $ contre 53 $
* Heartflow Inc HTFL.O : JP Morgan ramène le cours cible à 35 $ contre 40 $
* J M Smucker Co SJM.N : TD Cowen ramène le cours cible à 113 $ contre 124 $
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Piper Sandler relève le cours cible de 219 à
232 dollars
* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Jefferies abaisse sa recommandation de "hold"
à "underperform"
* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Jefferies réduit le prix cible de 392 $ à 312
$
* Liberty Media FWONK.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 115 $ contre 122
$
* Macy's Inc M.N : TD Cowen réduit le prix cible de 21 $ à 20 $
* McKesson Corp MCK.N : Baird augmente le prix cible de 974 $ à 1010 $
* Merck & Co Inc MRK.N : Jefferies relève le cours cible de 130 à 132 dollars
* Micron Technology Inc MU.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 550 dollars
contre 350 dollars
* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen augmente le prix cible de 500 $ à 550 $
* Paychex Inc PAYX.O : RBC réduit le cours cible de 125 $ à 102 $
* Progressive Corp PGR.N : KBW réduit le cours cible de 232 $ à 227 $
* Sailpoint Inc SAIL.O : TD Cowen réduit le cours cible de 25 $ à 19 $
* Sherwin-Williams Co SHW.N : RBC réduit le prix cible de 390 $ à 376 $
* Talen Energy Corp TLN.O : JP Morgan réduit le prix cible de 448 $ à 421 $
* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Truist Securities relève sa recommandation de
"hold" à "buy"
* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Truist Securities augmente le prix cible de 27
$ à 35 $
* Williams-Sonoma Inc WSM.N : RBC augmente le prix cible de 206 $ à 214 $
* Williams-Sonoma Inc WSM.N : TD Cowen ramène le cours cible à 225 $ contre 250 $
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