TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Carnaval, Five Below, McKesson

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Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Carnival, Five Below et McKesson.
FAITS MARQUANTS
* Altimmune Inc ALT.O : Truist Securities initie une couverture avec une note
d'achat
* Carnival Corp CCL.N : Morgan Stanley relève la note de l'action à surpondérer
(equal weight)
* Five Below Inc FIVE.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 210 à 223
dollars
* Johnson & Johnson JNJ.N : Barclays relève l'objectif de cours à 234 dollars
contre 217 dollars auparavant
* McKesson Corp MCK.N : Baird relève le cours cible de 974 $ à 1010 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Altimmune Inc ALT.O : Truist Securities initie une couverture avec une note
d'achat
* Altimmune Inc ALT.O : Truist Securities initie une couverture avec un prix cible
de 12
* ALX Oncology Holdings ALXO.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de
surpondération
* ALX Oncology Holdings ALXO.O : Wells Fargo initie une couverture avec un prix
cible de 5
* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 298 $ à 273
$
* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : Mizuho augmente le prix cible de 91 $ à 106 $
* Brixmor Property Group Inc BRX.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 28 $ à 32
$
* Cardinal Health Inc CAH.N : Baird augmente le prix cible de 252 $ à 257 $
* Carnival Corp CCL.N : Morgan Stanley réduit le cours cible à 31 $ contre 33 $
* Carnival Corp CCL.N : Morgan Stanley relève le cours à surpondérer de égal à égal
* Cencora COR.N : Baird relève l'objectif de cours à 420 $ contre 415 $ auparavant
* Centene Corp CNC.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 41 $ contre 45 $
* Claritev Corporation CTEV.N : Wells Fargo abaisse le cours cible à 22 $ contre 30
$
* Cleveland-Cliffs Inc CLF.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 9 $ contre 12 $
* Constellation Energy Corp CEG.O : JP Morgan réduit le prix cible à 400 $ contre 410 $
* Cross Country Healthcare Inc CCRN.O : Wedbush relève le cours cible à 15 $, contre
11 $ auparavant
* Cross Country Healthcare Inc CCRN.O : Wedbush relève le prix cible de neutre à
surperformer
* Cytokinetics Inc CYTK.O : Mizuho relève le cours cible de 84 $ à 100 $
* Cytomx Therapeutics CTMX.O : Barclays relève l'objectif de cours à 16$ contre 10
* Dianthus Therapeutics DNTH.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de
surpondération
* Dianthus Therapeutics DNTH.O : Wells Fargo initie une couverture avec un objectif
de prix de 135
* Enersys ENS.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; objectif de
prix 190
* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours
de 113 $ à 120 $
* Five Below Inc FIVE.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 206 $ à 233 $
* Five Below Inc FIVE.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 305 $
de 260
* Five Below Inc FIVE.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 287 $ contre
247 $ auparavant
* Five Below Inc FIVE.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 223 $ contre 210 $
auparavant
* Five Below Inc FIVE.O : JP Morgan augmente le prix cible à 296 $ contre 259 $
* Five Below Inc FIVE.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 245,00 $ à partir de
220,00 $
* Five Below Inc FIVE.O : Telsey Advisory Group augmente le prix cible de 240 $ à 260 $
* Five Below Inc FIVE.O : Truist Securities augmente le prix cible de 236 $ à 261 $
* Five Below Inc FIVE.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 220 $ à 260 $
* Five Below Inc FIVE.O : William Blair relève la note à surperformance
* General Mills GIS.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 44$ contre 48
* General Mills GIS.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 38$ de 46
* General Mills GIS.N : Jefferies réduit le prix cible à 37 $ de 42
* General Mills GIS.N : JP Morgan réduit le prix cible à 36 $, contre 42 $ auparavant
* General Mills GIS.N : Mizuho réduit le prix cible à 39 $ contre 47 $
* General Mills GIS.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 45$ de 53
* General Mills GIS.N : Stifel réduit le prix cible à 44$ de 50
* General Mills Inc GIS.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 37,00 $ contre
44,00 $
* Healthequity HQY.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 128$ de 120
* Heartflow Inc HTFL.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 35$ contre 40
* Heartflow Inc HTFL.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 35 $ contre 38 $
* IBM IBM.N : BMO ramène le cours cible de 350 $ à 290 $
* Inventrust Properties Corp. IVT.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 33 $ à 34 $
* J M Smucker Co SJM.N : TD Cowen réduit le prix cible de 124 $ à 113 $
* Jabil JBL.N : Barclays augmente le prix cible de 283 $ à 304 $
* Jabil Inc JBL.N : Argus Research relève le prix cible de 250 à 300 dollars
* Jabil Inc JBL.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 295 $ contre
280 $ auparavant
* Jabil Inc JBL.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 300 $ contre 260 $
auparavant
* Jabil Inc JBL.N : Stifel relève l'objectif de cours à 290 $, contre 255 $
auparavant
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 219 à 232
dollars
* Johnson & Johnson JNJ.N : Barclays relève l'objectif de cours à 234 dollars contre
217 dollars
* Kinetik Holdings Inc. KNTK.N : Barclays relève l'objectif de cours à 44 $ contre
43 $
* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Jefferies réduit le prix cible de 392 $ à 312 $
* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Jefferies réduit le prix cible de "hold" à "underperform
* Kite Realty Group Trust KRG.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 25 $ à 28 $
* Liberty Media FWONK.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 115 $ contre 122 $
* Macy's Inc M.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 18 $ contre 24 $
* Macy's Inc M.N : TD Cowen réduit le prix cible de 21 $ à 20 $
* Macy's Inc M.N : Telsey Advisory Group réduit le prix cible à 20 $ de 25
* McKesson Corp MCK.N : Baird augmente le prix cible de 974 $ à 1010 $
* Merck & Co Inc MRK.N : Citigroup relève le prix cible de 120 à 125 dollars
* Merck & Co Inc MRK.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 132 $ contre 130 $
* Micron Technology Inc MU.O : Barclays relève le cours cible de 450 à 675 dollars
* Micron Technology Inc MU.O : BofA Global Research relève le prix cible de 400 à
500 dollars
* Micron Technology Inc MU.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 500 à 550
dollars
* Micron Technology Inc MU.O : JP Morgan relève le prix cible de 350 à 550 dollars
* Micron Technology Inc MU.O : Mizuho relève le cours cible à 530 dollars, contre 480
dollars auparavant
* Micron Technology Inc MU.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 450 à 520 dollars
* Micron Technology Inc MU.O : Morgan Stanley relève le prix cible à 520,00 $, contre 450,00
$ auparavant
* Micron Technology Inc MU.O : Needham relève le prix cible de 450 à 500 dollars
* Micron Technology Inc MU.O : Raymond James augmente le prix cible de 310 $ à 530 $
* Micron Technology Inc MU.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 500 à
600 dollars
* Micron Technology Inc MU.O : Susquehanna relève le prix cible de 525 $ à 600 $
* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen augmente le prix cible de 500 $ à 550 $
* Micron Technology Inc MU.O : Wedbush relève le cours cible de 500 à 550 dollars
* Micron Technology Inc MU.O : Wells Fargo relève le prix cible de 470 $ à 550 $
* Nike Inc NKE.N : BTIG réduit le cours cible à 90 $ contre 100 $ auparavant
* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 28$ contre 30
* Nvidia Corp NVDA.O : Raymond James relève le cours cible à 323 $, contre 291 $
auparavant
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Raymond James relève le prix cible de 50 à 64
dollars
* Ovintiv Inc. OVV.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 42 $ à 54 $
* Paychex Inc PAYX.O : RBC réduit le prix cible de 125 $ à 102 $
* Phillips Edison & Company, Inc. PECO.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 36
$ à 40 $
* Progressive Corp PGR.N : KBW réduit le prix cible à 227$ de 232
* Protagonist Therapeutics PTGX.O : Barclays augmente le prix cible à 119 $ contre
113 $
* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Citigroup augmente le prix cible à 125 $
contre 115 $
* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Leerink Partners relève le prix cible à 110
$ contre 107 $
* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Wedbush augmente le prix cible à 112$ de 100
* Red Cat Holdings Inc RCAT.O : Needham relève le cours cible de 16 à 20 dollars
* Regency Centers Corporation REG.O : Wells Fargo relève le cours cible de 82 $ à 85
$
* Sailpoint Inc SAIL.O : Barclays ramène l'objectif de cours de 20 à 16 dollars
* Sailpoint Inc SAIL.O : Berenberg ramène l'objectif de cours de 31,7 $ à 21 $
* Sailpoint Inc SAIL.O : BMO réduit le prix cible à 17 $ de 25
* Sailpoint Inc SAIL.O : Mizuho réduit le prix cible à 16 $ de 20
* Sailpoint Inc SAIL.O : Morgan Stanley réduit le cours cible à 18,00 $ contre 25,00
* Sailpoint Inc SAIL.O : TD Cowen réduit le prix cible à 19$ de 25
* Sailpoint Inc SAIL.O : Truist Securities réduit le prix cible à 18 $ contre 23 $
* Sailpoint Inc SAIL.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 16$ contre 17
* Sherwin-Williams Co SHW.N : RBC réduit le cours cible de 390 $ à 376 $
* SM Energy Company SM.N : Wells Fargo relève le cours cible de 20 à 25 dollars
* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de
pondération égale
* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Wells Fargo initie la couverture avec un prix cible
de 19
* Spire Global Inc SPIR.N : Stifel relève le prix cible de 14 $ à 16 $
* Talen Energy Corp TLN.O : JP Morgan réduit le prix cible à 421 $ contre 448 $
* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Truist Securities augmente le prix cible de 27 $ à 35 $
* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Truist Securities augmente le prix cible de "hold" à
"buy"
* Targa Resources Corp TRGP.N : Mizuho relève le cours cible à 260 $, contre 207 $
auparavant
* The Progressive Corporation PGR.N : Wells Fargo relève le prix cible de 214 à 217
dollars
* TXO Partners LP TXO.N : Raymond James augmente le prix cible de 18 $ à 23 $
* Vor Biopharma Inc VOR.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de
surpondération
* Vor Biopharma Inc VOR.O : Wells Fargo initie une couverture avec un objectif de
prix de 30
* Western Alliance Bancorporation WAL.N : Barclays réduit le prix cible de 105 à 90
dollars
* Williams-Sonoma Inc WSM.N : RBC augmente le prix cible de 206 $ à 214 $
* Williams-Sonoma Inc WSM.N : TD Cowen réduit le prix cible de 250 $ à 225 $
* Xponential Fitness Inc XPOF.N : Raymond James réduit l'objectif de cours de
"strong buy" à "market perform"
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