information fournie par Reuters • 19/03/2026 à 13:03

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Carnaval, Five Below, McKesson

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Carnival, Five Below et McKesson.

FAITS MARQUANTS

* Altimmune Inc ALT.O : Truist Securities initie une couverture avec une note

d'achat

* Carnival Corp CCL.N : Morgan Stanley relève la note de l'action à surpondérer

(equal weight)

* Five Below Inc FIVE.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 210 à 223

dollars

* Johnson & Johnson JNJ.N : Barclays relève l'objectif de cours à 234 dollars

contre 217 dollars auparavant

* McKesson Corp MCK.N : Baird relève le cours cible de 974 $ à 1010 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Altimmune Inc ALT.O : Truist Securities initie une couverture avec une note

d'achat

* Altimmune Inc ALT.O : Truist Securities initie une couverture avec un prix cible

de 12

* ALX Oncology Holdings ALXO.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de

surpondération

* ALX Oncology Holdings ALXO.O : Wells Fargo initie une couverture avec un prix

cible de 5

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 298 $ à 273

$

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : Mizuho augmente le prix cible de 91 $ à 106 $

* Brixmor Property Group Inc BRX.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 28 $ à 32

$

* Cardinal Health Inc CAH.N : Baird augmente le prix cible de 252 $ à 257 $

* Carnival Corp CCL.N : Morgan Stanley réduit le cours cible à 31 $ contre 33 $

* Carnival Corp CCL.N : Morgan Stanley relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Cencora COR.N : Baird relève l'objectif de cours à 420 $ contre 415 $ auparavant

* Centene Corp CNC.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 41 $ contre 45 $

* Claritev Corporation CTEV.N : Wells Fargo abaisse le cours cible à 22 $ contre 30

$

* Cleveland-Cliffs Inc CLF.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 9 $ contre 12 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : JP Morgan réduit le prix cible à 400 $ contre 410 $

* Cross Country Healthcare Inc CCRN.O : Wedbush relève le cours cible à 15 $, contre

11 $ auparavant

* Cross Country Healthcare Inc CCRN.O : Wedbush relève le prix cible de neutre à

surperformer

* Cytokinetics Inc CYTK.O : Mizuho relève le cours cible de 84 $ à 100 $

* Cytomx Therapeutics CTMX.O : Barclays relève l'objectif de cours à 16$ contre 10

* Dianthus Therapeutics DNTH.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de

surpondération

* Dianthus Therapeutics DNTH.O : Wells Fargo initie une couverture avec un objectif

de prix de 135

* Enersys ENS.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; objectif de

prix 190

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours

de 113 $ à 120 $

* Five Below Inc FIVE.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 206 $ à 233 $

* Five Below Inc FIVE.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 305 $

de 260

* Five Below Inc FIVE.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 287 $ contre

247 $ auparavant

* Five Below Inc FIVE.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 223 $ contre 210 $

auparavant

* Five Below Inc FIVE.O : JP Morgan augmente le prix cible à 296 $ contre 259 $

* Five Below Inc FIVE.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 245,00 $ à partir de

220,00 $

* Five Below Inc FIVE.O : Telsey Advisory Group augmente le prix cible de 240 $ à 260 $

* Five Below Inc FIVE.O : Truist Securities augmente le prix cible de 236 $ à 261 $

* Five Below Inc FIVE.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 220 $ à 260 $

* Five Below Inc FIVE.O : William Blair relève la note à surperformance

* General Mills GIS.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 44$ contre 48

* General Mills GIS.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 38$ de 46

* General Mills GIS.N : Jefferies réduit le prix cible à 37 $ de 42

* General Mills GIS.N : JP Morgan réduit le prix cible à 36 $, contre 42 $ auparavant

* General Mills GIS.N : Mizuho réduit le prix cible à 39 $ contre 47 $

* General Mills GIS.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 45$ de 53

* General Mills GIS.N : Stifel réduit le prix cible à 44$ de 50

* General Mills Inc GIS.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 37,00 $ contre

44,00 $

* Healthequity HQY.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 128$ de 120

* Heartflow Inc HTFL.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 35$ contre 40

* Heartflow Inc HTFL.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 35 $ contre 38 $

* IBM IBM.N : BMO ramène le cours cible de 350 $ à 290 $

* Inventrust Properties Corp. IVT.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 33 $ à 34 $

* J M Smucker Co SJM.N : TD Cowen réduit le prix cible de 124 $ à 113 $

* Jabil JBL.N : Barclays augmente le prix cible de 283 $ à 304 $

* Jabil Inc JBL.N : Argus Research relève le prix cible de 250 à 300 dollars

* Jabil Inc JBL.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 295 $ contre

280 $ auparavant

* Jabil Inc JBL.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 300 $ contre 260 $

auparavant

* Jabil Inc JBL.N : Stifel relève l'objectif de cours à 290 $, contre 255 $

auparavant

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 219 à 232

dollars

* Johnson & Johnson JNJ.N : Barclays relève l'objectif de cours à 234 dollars contre

217 dollars

* Kinetik Holdings Inc. KNTK.N : Barclays relève l'objectif de cours à 44 $ contre

43 $

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Jefferies réduit le prix cible de 392 $ à 312 $

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Jefferies réduit le prix cible de "hold" à "underperform

* Kite Realty Group Trust KRG.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 25 $ à 28 $

* Liberty Media FWONK.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 115 $ contre 122 $

* Macy's Inc M.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 18 $ contre 24 $

* Macy's Inc M.N : TD Cowen réduit le prix cible de 21 $ à 20 $

* Macy's Inc M.N : Telsey Advisory Group réduit le prix cible à 20 $ de 25

* McKesson Corp MCK.N : Baird augmente le prix cible de 974 $ à 1010 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Citigroup relève le prix cible de 120 à 125 dollars

* Merck & Co Inc MRK.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 132 $ contre 130 $

* Micron Technology Inc MU.O : Barclays relève le cours cible de 450 à 675 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : BofA Global Research relève le prix cible de 400 à

500 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 500 à 550

dollars

* Micron Technology Inc MU.O : JP Morgan relève le prix cible de 350 à 550 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Mizuho relève le cours cible à 530 dollars, contre 480

dollars auparavant

* Micron Technology Inc MU.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 450 à 520 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Morgan Stanley relève le prix cible à 520,00 $, contre 450,00

$ auparavant

* Micron Technology Inc MU.O : Needham relève le prix cible de 450 à 500 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Raymond James augmente le prix cible de 310 $ à 530 $

* Micron Technology Inc MU.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 500 à

600 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Susquehanna relève le prix cible de 525 $ à 600 $

* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen augmente le prix cible de 500 $ à 550 $

* Micron Technology Inc MU.O : Wedbush relève le cours cible de 500 à 550 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Wells Fargo relève le prix cible de 470 $ à 550 $

* Nike Inc NKE.N : BTIG réduit le cours cible à 90 $ contre 100 $ auparavant

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 28$ contre 30

* Nvidia Corp NVDA.O : Raymond James relève le cours cible à 323 $, contre 291 $

auparavant

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Raymond James relève le prix cible de 50 à 64

dollars

* Ovintiv Inc. OVV.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 42 $ à 54 $

* Paychex Inc PAYX.O : RBC réduit le prix cible de 125 $ à 102 $

* Phillips Edison & Company, Inc. PECO.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 36

$ à 40 $

* Progressive Corp PGR.N : KBW réduit le prix cible à 227$ de 232

* Protagonist Therapeutics PTGX.O : Barclays augmente le prix cible à 119 $ contre

113 $

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Citigroup augmente le prix cible à 125 $

contre 115 $

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Leerink Partners relève le prix cible à 110

$ contre 107 $

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Wedbush augmente le prix cible à 112$ de 100

* Red Cat Holdings Inc RCAT.O : Needham relève le cours cible de 16 à 20 dollars

* Regency Centers Corporation REG.O : Wells Fargo relève le cours cible de 82 $ à 85

$

* Sailpoint Inc SAIL.O : Barclays ramène l'objectif de cours de 20 à 16 dollars

* Sailpoint Inc SAIL.O : Berenberg ramène l'objectif de cours de 31,7 $ à 21 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : BMO réduit le prix cible à 17 $ de 25

* Sailpoint Inc SAIL.O : Mizuho réduit le prix cible à 16 $ de 20

* Sailpoint Inc SAIL.O : Morgan Stanley réduit le cours cible à 18,00 $ contre 25,00

* Sailpoint Inc SAIL.O : TD Cowen réduit le prix cible à 19$ de 25

* Sailpoint Inc SAIL.O : Truist Securities réduit le prix cible à 18 $ contre 23 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 16$ contre 17

* Sherwin-Williams Co SHW.N : RBC réduit le cours cible de 390 $ à 376 $

* SM Energy Company SM.N : Wells Fargo relève le cours cible de 20 à 25 dollars

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de

pondération égale

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Wells Fargo initie la couverture avec un prix cible

de 19

* Spire Global Inc SPIR.N : Stifel relève le prix cible de 14 $ à 16 $

* Talen Energy Corp TLN.O : JP Morgan réduit le prix cible à 421 $ contre 448 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Truist Securities augmente le prix cible de 27 $ à 35 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Truist Securities augmente le prix cible de "hold" à

"buy"

* Targa Resources Corp TRGP.N : Mizuho relève le cours cible à 260 $, contre 207 $

auparavant

* The Progressive Corporation PGR.N : Wells Fargo relève le prix cible de 214 à 217

dollars

* TXO Partners LP TXO.N : Raymond James augmente le prix cible de 18 $ à 23 $

* Vor Biopharma Inc VOR.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de

surpondération

* Vor Biopharma Inc VOR.O : Wells Fargo initie une couverture avec un objectif de

prix de 30

* Western Alliance Bancorporation WAL.N : Barclays réduit le prix cible de 105 à 90

dollars

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : RBC augmente le prix cible de 206 $ à 214 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : TD Cowen réduit le prix cible de 250 $ à 225 $

* Xponential Fitness Inc XPOF.N : Raymond James réduit l'objectif de cours de

"strong buy" à "market perform"