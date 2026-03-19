 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Carnaval, Five Below, McKesson
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 13:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Carnival, Five Below et McKesson.

FAITS MARQUANTS

* Altimmune Inc ALT.O : Truist Securities initie une couverture avec une note

d'achat

* Carnival Corp CCL.N : Morgan Stanley relève la note de l'action à surpondérer

(equal weight)

* Five Below Inc FIVE.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 210 à 223

dollars

* Johnson & Johnson JNJ.N : Barclays relève l'objectif de cours à 234 dollars

contre 217 dollars auparavant

* McKesson Corp MCK.N : Baird relève le cours cible de 974 $ à 1010 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Altimmune Inc ALT.O : Truist Securities initie une couverture avec une note

d'achat

* Altimmune Inc ALT.O : Truist Securities initie une couverture avec un prix cible

de 12

* ALX Oncology Holdings ALXO.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de

surpondération

* ALX Oncology Holdings ALXO.O : Wells Fargo initie une couverture avec un prix

cible de 5

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 298 $ à 273

$

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : Mizuho augmente le prix cible de 91 $ à 106 $

* Brixmor Property Group Inc BRX.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 28 $ à 32

$

* Cardinal Health Inc CAH.N : Baird augmente le prix cible de 252 $ à 257 $

* Carnival Corp CCL.N : Morgan Stanley réduit le cours cible à 31 $ contre 33 $

* Carnival Corp CCL.N : Morgan Stanley relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Cencora COR.N : Baird relève l'objectif de cours à 420 $ contre 415 $ auparavant

* Centene Corp CNC.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 41 $ contre 45 $

* Claritev Corporation CTEV.N : Wells Fargo abaisse le cours cible à 22 $ contre 30

$

* Cleveland-Cliffs Inc CLF.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 9 $ contre 12 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : JP Morgan réduit le prix cible à 400 $ contre 410 $

* Cross Country Healthcare Inc CCRN.O : Wedbush relève le cours cible à 15 $, contre

11 $ auparavant

* Cross Country Healthcare Inc CCRN.O : Wedbush relève le prix cible de neutre à

surperformer

* Cytokinetics Inc CYTK.O : Mizuho relève le cours cible de 84 $ à 100 $

* Cytomx Therapeutics CTMX.O : Barclays relève l'objectif de cours à 16$ contre 10

* Dianthus Therapeutics DNTH.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de

surpondération

* Dianthus Therapeutics DNTH.O : Wells Fargo initie une couverture avec un objectif

de prix de 135

* Enersys ENS.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; objectif de

prix 190

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours

de 113 $ à 120 $

* Five Below Inc FIVE.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 206 $ à 233 $

* Five Below Inc FIVE.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 305 $

de 260

* Five Below Inc FIVE.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 287 $ contre

247 $ auparavant

* Five Below Inc FIVE.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 223 $ contre 210 $

auparavant

* Five Below Inc FIVE.O : JP Morgan augmente le prix cible à 296 $ contre 259 $

* Five Below Inc FIVE.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 245,00 $ à partir de

220,00 $

* Five Below Inc FIVE.O : Telsey Advisory Group augmente le prix cible de 240 $ à 260 $

* Five Below Inc FIVE.O : Truist Securities augmente le prix cible de 236 $ à 261 $

* Five Below Inc FIVE.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 220 $ à 260 $

* Five Below Inc FIVE.O : William Blair relève la note à surperformance

* General Mills GIS.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 44$ contre 48

* General Mills GIS.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 38$ de 46

* General Mills GIS.N : Jefferies réduit le prix cible à 37 $ de 42

* General Mills GIS.N : JP Morgan réduit le prix cible à 36 $, contre 42 $ auparavant

* General Mills GIS.N : Mizuho réduit le prix cible à 39 $ contre 47 $

* General Mills GIS.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 45$ de 53

* General Mills GIS.N : Stifel réduit le prix cible à 44$ de 50

* General Mills Inc GIS.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 37,00 $ contre

44,00 $

* Healthequity HQY.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 128$ de 120

* Heartflow Inc HTFL.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 35$ contre 40

* Heartflow Inc HTFL.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 35 $ contre 38 $

* IBM IBM.N : BMO ramène le cours cible de 350 $ à 290 $

* Inventrust Properties Corp. IVT.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 33 $ à 34 $

* J M Smucker Co SJM.N : TD Cowen réduit le prix cible de 124 $ à 113 $

* Jabil JBL.N : Barclays augmente le prix cible de 283 $ à 304 $

* Jabil Inc JBL.N : Argus Research relève le prix cible de 250 à 300 dollars

* Jabil Inc JBL.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 295 $ contre

280 $ auparavant

* Jabil Inc JBL.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 300 $ contre 260 $

auparavant

* Jabil Inc JBL.N : Stifel relève l'objectif de cours à 290 $, contre 255 $

auparavant

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 219 à 232

dollars

* Johnson & Johnson JNJ.N : Barclays relève l'objectif de cours à 234 dollars contre

217 dollars

* Kinetik Holdings Inc. KNTK.N : Barclays relève l'objectif de cours à 44 $ contre

43 $

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Jefferies réduit le prix cible de 392 $ à 312 $

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Jefferies réduit le prix cible de "hold" à "underperform

* Kite Realty Group Trust KRG.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 25 $ à 28 $

* Liberty Media FWONK.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 115 $ contre 122 $

* Macy's Inc M.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 18 $ contre 24 $

* Macy's Inc M.N : TD Cowen réduit le prix cible de 21 $ à 20 $

* Macy's Inc M.N : Telsey Advisory Group réduit le prix cible à 20 $ de 25

* McKesson Corp MCK.N : Baird augmente le prix cible de 974 $ à 1010 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Citigroup relève le prix cible de 120 à 125 dollars

* Merck & Co Inc MRK.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 132 $ contre 130 $

* Micron Technology Inc MU.O : Barclays relève le cours cible de 450 à 675 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : BofA Global Research relève le prix cible de 400 à

500 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 500 à 550

dollars

* Micron Technology Inc MU.O : JP Morgan relève le prix cible de 350 à 550 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Mizuho relève le cours cible à 530 dollars, contre 480

dollars auparavant

* Micron Technology Inc MU.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 450 à 520 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Morgan Stanley relève le prix cible à 520,00 $, contre 450,00

$ auparavant

* Micron Technology Inc MU.O : Needham relève le prix cible de 450 à 500 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Raymond James augmente le prix cible de 310 $ à 530 $

* Micron Technology Inc MU.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 500 à

600 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Susquehanna relève le prix cible de 525 $ à 600 $

* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen augmente le prix cible de 500 $ à 550 $

* Micron Technology Inc MU.O : Wedbush relève le cours cible de 500 à 550 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Wells Fargo relève le prix cible de 470 $ à 550 $

* Nike Inc NKE.N : BTIG réduit le cours cible à 90 $ contre 100 $ auparavant

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 28$ contre 30

* Nvidia Corp NVDA.O : Raymond James relève le cours cible à 323 $, contre 291 $

auparavant

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Raymond James relève le prix cible de 50 à 64

dollars

* Ovintiv Inc. OVV.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 42 $ à 54 $

* Paychex Inc PAYX.O : RBC réduit le prix cible de 125 $ à 102 $

* Phillips Edison & Company, Inc. PECO.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 36

$ à 40 $

* Progressive Corp PGR.N : KBW réduit le prix cible à 227$ de 232

* Protagonist Therapeutics PTGX.O : Barclays augmente le prix cible à 119 $ contre

113 $

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Citigroup augmente le prix cible à 125 $

contre 115 $

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Leerink Partners relève le prix cible à 110

$ contre 107 $

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Wedbush augmente le prix cible à 112$ de 100

* Red Cat Holdings Inc RCAT.O : Needham relève le cours cible de 16 à 20 dollars

* Regency Centers Corporation REG.O : Wells Fargo relève le cours cible de 82 $ à 85

$

* Sailpoint Inc SAIL.O : Barclays ramène l'objectif de cours de 20 à 16 dollars

* Sailpoint Inc SAIL.O : Berenberg ramène l'objectif de cours de 31,7 $ à 21 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : BMO réduit le prix cible à 17 $ de 25

* Sailpoint Inc SAIL.O : Mizuho réduit le prix cible à 16 $ de 20

* Sailpoint Inc SAIL.O : Morgan Stanley réduit le cours cible à 18,00 $ contre 25,00

* Sailpoint Inc SAIL.O : TD Cowen réduit le prix cible à 19$ de 25

* Sailpoint Inc SAIL.O : Truist Securities réduit le prix cible à 18 $ contre 23 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 16$ contre 17

* Sherwin-Williams Co SHW.N : RBC réduit le cours cible de 390 $ à 376 $

* SM Energy Company SM.N : Wells Fargo relève le cours cible de 20 à 25 dollars

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de

pondération égale

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Wells Fargo initie la couverture avec un prix cible

de 19

* Spire Global Inc SPIR.N : Stifel relève le prix cible de 14 $ à 16 $

* Talen Energy Corp TLN.O : JP Morgan réduit le prix cible à 421 $ contre 448 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Truist Securities augmente le prix cible de 27 $ à 35 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Truist Securities augmente le prix cible de "hold" à

"buy"

* Targa Resources Corp TRGP.N : Mizuho relève le cours cible à 260 $, contre 207 $

auparavant

* The Progressive Corporation PGR.N : Wells Fargo relève le prix cible de 214 à 217

dollars

* TXO Partners LP TXO.N : Raymond James augmente le prix cible de 18 $ à 23 $

* Vor Biopharma Inc VOR.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de

surpondération

* Vor Biopharma Inc VOR.O : Wells Fargo initie une couverture avec un objectif de

prix de 30

* Western Alliance Bancorporation WAL.N : Barclays réduit le prix cible de 105 à 90

dollars

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : RBC augmente le prix cible de 206 $ à 214 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : TD Cowen réduit le prix cible de 250 $ à 225 $

* Xponential Fitness Inc XPOF.N : Raymond James réduit l'objectif de cours de

"strong buy" à "market perform"

Valeurs associées

A.J.GALLAGHER
209,560 USD NYSE 0,00%
ALTIMMUNE
3,4200 USD NASDAQ 0,00%
ALX ONCOLOGY
2,1500 USD NASDAQ 0,00%
BRIDGEBIO PHARMA
70,1200 USD NASDAQ 0,00%
BRIXMOR PRP REIT
29,545 USD NYSE 0,00%
CARDINAL HEALTH
211,810 USD NYSE 0,00%
CARNIVAL
24,165 USD NYSE 0,00%
CENCORA
325,040 USD NYSE 0,00%
CENTENE
36,170 USD NYSE 0,00%
CLEVELAND-CLIFFS
8,175 USD NYSE 0,00%
CNSTLLTN ENER CO
317,2200 USD NASDAQ 0,00%
CROSS CTRY HLTHC
8,8600 USD NASDAQ 0,00%
CYTOKINETICS
62,1900 USD NASDAQ 0,00%
CYTOMX THERAPEUT
4,4000 USD NASDAQ 0,00%
DIANTHUS
78,8600 USD NASDAQ 0,00%
ENERSYS
164,140 USD NYSE 0,00%
FD RLTY INV-SBI
105,585 USD NYSE 0,00%
FIVE BELOW
212,4700 USD NASDAQ 0,00%
GENERAL MILLS
37,580 USD NYSE 0,00%
HEALTHEQUITY
79,5700 USD NASDAQ 0,00%
HEARTFLOW
25,4700 USD NASDAQ 0,00%
IBM
251,480 USD NYSE 0,00%
INVENTRUST REIT
31,680 USD NYSE 0,00%
JABIL
258,460 USD NYSE 0,00%
JAZZ PHARMACEUTI
180,4500 USD NASDAQ 0,00%
JM SMUCKER
101,405 USD NYSE 0,00%
JOHNSON&JOHNSON
237,250 USD NYSE 0,00%
KINETIK HLDGS RG-A
45,790 USD NYSE 0,00%
KINSALE CAPITAL
348,610 USD NYSE 0,00%
KITE REALTY REIT
25,260 USD NYSE 0,00%
LIBERTY FORMUL RG-C
85,1800 USD NASDAQ 0,00%
MACY'S
17,720 USD NYSE 0,00%
MCKESSON
919,710 USD NYSE 0,00%
MERCK
114,490 USD NYSE 0,00%
MICRON TECHNOLOGY
461,7300 USD NASDAQ 0,00%
NIKE -B-
53,445 USD NYSE 0,00%
NORW CRS LINE
19,815 USD NYSE 0,00%
NVIDIA
180,4000 USD NASDAQ 0,00%
OCCIDENTAL PETROLEUM
58,370 USD NYSE 0,00%
OVINTIV
56,040 USD NYSE 0,00%
PAYCHEX INC
90,6400 USD NASDAQ 0,00%
PHLS EDISON REIT
37,5300 USD NASDAQ 0,00%
PROGRESSIVE (OHI
201,160 USD NYSE 0,00%
PROTAGONIST THER
97,0900 USD NASDAQ 0,00%
RED CAT HOLDINGS
17,0000 USD NASDAQ 0,00%
REGENCY CENT REITRG
76,4000 USD NASDAQ 0,00%
SAILPOINT
12,4700 USD NASDAQ 0,00%
SHERWIN-WILLIAMS
312,050 USD NYSE 0,00%
SM ENERGY
27,270 USD NYSE 0,00%
SOFI TECH
17,1800 USD NASDAQ 0,00%
SPIRE GLOBAL RG-A
10,745 USD NYSE 0,00%
TALEN ENERGY
338,6000 USD NASDAQ 0,00%
TANDEM DIABETES
23,8500 USD NASDAQ 0,00%
TARGA RESOURCES
234,050 USD NYSE 0,00%
TXO PARTNERS
12,330 USD NYSE 0,00%
VOR BIOPHARMA
13,0000 USD NASDAQ 0,00%
WESTERN ALLIANCE
66,710 USD NYSE 0,00%
WILLIAMS-SONOMA
183,920 USD NYSE 0,00%
XPNENTIAL FTNS RG-A
5,680 USD NYSE 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 19/03/2026 à 13:03:30.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank