TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Capricor Therapeutics, Charles River Laboratories, General Mills

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Capricor Therapeutics, Charles River Laboratories et General Mills.
POINTS FORTS
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* Capricor Therapeutics, Inc. CAPR.O : Jonestrading relève sa recommandation à « acheter »
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* Charles River Laboratories International CRL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 325 $ à 388 $
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* General Mills GIS.N : Piper Sandler abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
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* Nvidia Corporation NVDA.O : Oppenheimer abaisse sa recommandation à « en ligne avec le marché »
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* Redwood Trust, Inc. RWT.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
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* American Integrity Insurance Group Inc AII.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 26 $ à 33 $
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* Azenta, Inc. AZTA.O : Needham relève son objectif de cours de 37 $ à 57 $
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* Azenta, Inc. AZTA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 33 $ à 50 $
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* Capricor Therapeutics, Inc. CAPR.O : Jonestrading relève sa recommandation à « acheter »
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* Charles River Laboratories International CRL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 325 $ à 388 $
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* Churchill Capital Corp Xi AGLT.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »
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* Churchill Capital Corp Xi AGLT.O : JP Morgan lance sa couverture avec un objectif de cours de 11 dollars
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* Cigna CI.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 370 $ à 360 $
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* Digi International Inc. DGII.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 76 $ à 67 $
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* General Mills GIS.N : Piper Sandler abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
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* General Mills GIS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 41 $ à 35 $
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* Gigacloud Technology Inc GCT.O : Roth MKM relève son objectif de cours de 53 $ à 65 $
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* Highpeak Energy Inc HPK.O : Gerdes Energy Research relève sa recommandation de « vendre » à « neutre »
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* Hut 8 Corp HUT.O : KBW abaisse son objectif de cours de 92 $ à 81 $
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* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 310 $ à 330 $
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* Lumexa Imaging Holdings, Inc. LMRI.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 17 $ à 19 $
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* Nvidia Corporation NVDA.O : Bernstein abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »
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* Nvidia Corporation NVDA.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 400 $ à 200 $
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* Nvidia Corporation NVDA.O : Oppenheimer abaisse sa note à « perform »
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* Planet Fitness Inc PLNT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 62 $ à 70 $
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* Redwood Trust, Inc. RWT.N : KBW abaisse sa note de « surperformance » à « en ligne avec le marché »
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* Redwood Trust, Inc. RWT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 4,25 $ à 3,5 $
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* Riot Platforms, Inc. RIOT.O : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »
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* Riot Platforms, Inc. RIOT.O : KBW relève son objectif de cours de 20 $ à 23 $
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* Rocket Lab Corp RKLB.O : Berenberg relève son objectif de cours de 83 $ à 85 $
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* Veradermics, Incorporated MANE.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 150 $ à 185 $
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