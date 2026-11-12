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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Capricor Therapeutics, Charles River Laboratories, General Mills
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 16:27

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Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Capricor Therapeutics, Charles River Laboratories et General Mills.

POINTS FORTS

* Capricor Therapeutics Inc CAPR.O : Jonestrading relève sa recommandation à « acheter »

* Charles River Laboratories International CRL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 325 $ à 388 $

* General Mills GIS.N : Piper Sandler abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Nvidia Corporation NVDA.O : Oppenheimer abaisse sa recommandation à « en ligne avec le marché »

* Redwood Trust Inc RWT.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abeona Therapeutics Inc ABEO.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $

* Acurx Pharmaceuticals Inc ACXP.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 31 $ à 11 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 650 $ à 700 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : William Blair relève sa recommandation à « surperformer »

* Aevex Corp AVEX.N : Needham abaisse son objectif de cours de 45 $ à 30 $

* Aflac Incorporated AFL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 112 $ à 117 $

* Aflac Incorporated AFL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 116 $ à 124 $

* Airgain Inc AIRG.O : Northland Capital abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »

* Allegiant Travel Company ALGT.O : UBS relève son objectif de cours de 107 $ à 120 $

* American Integrity Insurance Group Inc AII.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 26 $ à 33 $

* Anterix Inc ATEX.O : B. Riley passe de « neutre » à « acheter »; relève son objectif de cours de 86 $ à 103 $

* APA Corporation APA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 46 $ à 50 $

* Applied Aerospace & Defense Inc AADX.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 16,00 $ à 17,00 $

* Applied Aerospace & Defense Inc AADX.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 24 $ à 18 $

* Atlanta Braves Holdings Inc BATRK.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 73 $ à 91 $

* Azenta Inc AZTA.O : Needham relève son objectif de cours de 37 $ à 57 $

* Azenta Inc AZTA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 33 $ à 50 $

* Bridgebio Oncology Therapeutics Inc BBOT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 23 $ à 17 $

* Capricor Therapeutics Inc CAPR.O : Jonestrading relève sa recommandation à « acheter »

* Cardinal Health Inc CAH.N : Argus Research relève son objectif de cours de 264 $ à 309 $

* Charles River Laboratories International CRL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 325 $ à 388 $

* Chevron Corporation CVX.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 248 $ à 233 $

* Churchill Capital Corp Xi AGLT.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec une note « neutre »

* Churchill Capital Corp Xi AGLT.O : JP Morgan lance sa couverture avec un objectif de cours de 11 dollars

* Cigna CI.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 370 $ à 360 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 203 $ à 150 $

* Conocophillips COP.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 129 $ à 122 $

* Conocophillips COP.N : Bernstein abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 40 $ à 41 $

* Coreweave Inc CRWV.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 105 $ à 85 $

* Coreweave Inc CRWV.O : Argus Research abaisse son objectif de cours de 150 $ à 100 $

* Coty Inc COTY.N : Citigroup relève son objectif de cours de 3 $ à 4,5 $

* CubeSmart CUBE.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 41 $ à 49 $

* CVS Health Corporation CVS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 123 $ à 112 $

* Devon Energy Corporation DVN.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 49 $ à 44 $

* Devon Energy Corporation DVN.N : Bernstein abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 221 $ à 192 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Bernstein abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Digi International Inc DGII.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 76 $ à 67 $

* Emerson EMR.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 5 $, le portant à 160 $

* Enersys ENS.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 280 $ à 250 $

* Equitable Holdings Inc EQH.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 65 $ à 67 $

* Everpure Inc P.N : UBS relève son objectif de cours de 80 $ à 88 $

* EVGO Inc EVGO.O : Stifel passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 6 $ à 2,5 $

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 147 $ à 172 $

* Exxon Mobil XOM.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 193 $ à 186 $

* Fervo Energy FRVO.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 30,00 $ à 25,00 $

* FIS FIS.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 37 $ à 31 $

* General Dynamics GD.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 353 $ à 360 $

* General Mills GIS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 41 $ à 35 $

* General Mills GIS.N : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »

* Gigacloud Technology Inc GCT.O : Roth MKM relève son objectif de cours de 53 $ à 65 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Mizuho relève son objectif de cours de 47 $ à 51 $

* Grocery Outlet GO.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 9 $ à 13 $

* Gulfport Energy Corporation GPOR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 194 $ à 182 $

* GXO Logistics Inc GXO.N : Barclays relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Highpeak Energy Inc HPK.O : Gerdes Energy Research relève sa recommandation de « vendre » à « neutre »

* Humana Inc HUM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 502 $ à 602 $

* Hut 8 Corp HUT.O : KBW abaisse son objectif de cours de 92 $ à 81 $

* Iheartmedia Inc IHRT.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 5,00 $ à 1,00 $

* Iheartmedia Inc IHRT.O : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-performer »

* Intel INTC.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 100 $ à 80 $

* International Money Express Inc IMXI.O : UBS abaisse son objectif de cours de 16 $ à 7 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 85 $ à 70 $

* Itg Inc ITG.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 16,00 $ à 13,00 $

* Itg Inc ITG.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 18,00 $ à 9,00 $

* Janus International Group Inc JBI.N : Stonex abaisse son objectif de cours de 9 $ à 5 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 310 $ à 330 $

* Jfrog Ltd. FROG.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 100,00 $ à 114,00 $

* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 82 $ à 75 $

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 241 $ à 252 $

* Lincoln National Corporation LNC.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 54 $ à 53 $

* Lumexa Imaging Holdings Inc LMRI.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 17 $ à 19 $

* Maravai Lifesciences Holdings Inc MRVI.O : KeyBanc relève sa recommandation de « pondération sectorielle » à « surpondération »

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : UBS abaisse son objectif de cours de 662 $ à 640 $

* Matador Resources Company MTDR.N : UBS abaisse son objectif de cours de 64 $ à 62 $

* Matador Resources Company MTDR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 72 $ à 71 $

* MBX Biosciences Inc MBX.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec un objectif de cours de 90 $

* MBX Biosciences Inc MBX.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Mcgrath MGRC.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 143 $ à 149 $

* Metlife Inc MET.N : Mizuho relève son objectif de cours de 112 $ à 117 $

* Metlife Inc MET.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 110 $ à 113 $

* Myriad Genetics Inc MYGN.O : Stephens relève son objectif de cours de 3 $ à 6 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »

* Nvidia Corporation NVDA.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 400 $ à 200 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : Bernstein abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Nvidia Corporation NVDA.O : BMO abaisse son objectif de cours de 340 $ à 240 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 350 $ à 280 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 285 $ à 225 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : Evercore ISI abaisse son objectif de cours de 465 $ à 186 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : Evercore ISI abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »

* Nvidia Corporation NVDA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 320 $ à 215 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : KeyBanc abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « pondération sectorielle »

* Nvidia Corporation NVDA.O : Melius Research abaisse son objectif de cours de 315 $ à 185 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : Melius Research abaisse sa recommandation à « neutre »

* Nvidia Corporation NVDA.O : Oppenheimer abaisse sa recommandation à « perform »

* Nvidia Corporation NVDA.O : RBC abaisse son objectif de cours de 330 $ à 230 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 315 $ à 205 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : Stonex abaisse sa recommandation de « Achat » à « Conserver »

* Nvidia Corporation NVDA.O : William Blair abaisse sa recommandation à « performance du marché »

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 450 $ à 400 $

* Pattern Group Inc PTRN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 20 $ à 27 $

* Pattern Group Inc PTRN.O : Jefferies relève sa recommandation de « Hold » à « Buy »

* Permian Resources Corporation PR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 27 $ à 28 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 62 $ à 70 $

* Progyny PGNY.O : Barclays relève son objectif de cours de 30 $ à 37 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : Mizuho relève son objectif de cours de 116 $ à 120 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 103 $ à 113 $

* Public Storage PSA.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 317 $ à 365 $

* Quantinuum Inc QNT.O : BTIG lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 60 dollars

* Ready Capital Corporation RC.N : UBS abaisse son objectif de cours de 2 $ à 1,25 $

* Reddit RDDT.N : Argus Research abaisse son objectif de cours de 225 $ à 150 $

* Redwood Trust Inc RWT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 4,25 $ à 3,5 $

* Redwood Trust Inc RWT.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Reformation Inc REF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 21 $ à 26 $

* Reinsurance Group of America, Incorporated RGA.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 292 $ à 312 $

* Republic Services Inc RSG.N : Argus Research relève sa recommandation de « Hold » à « Buy »

* Resideo Technologies Inc REZI.N : Citizens relève son objectif de cours de 22 $ à 29 $

* Riot Platforms Inc RIOT.O : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Riot Platforms Inc RIOT.O : KBW relève son objectif de cours de 20 $ à 23 $

* Rocket Lab Corp RKLB.O : Berenberg relève son objectif de cours de 83 $ à 85 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 300 $ à 330 $

* RPM International RPM.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 115 $ à 125 $

* Rubrik Inc RBRK.N : Mizuho relève son objectif de cours de 112 $ à 125 $

* Savara Inc SVRA.O : H.C. Wainwright initie la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 10 dollars

* Sight Sciences Inc SGHT.O : UBS relève son objectif de cours de 8 $ à 13,5 $

* Smartstop Self Storage REIT Inc SMA.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 33 $ à 41 $

* Spyglass Pharma Inc SGP.O : Raymond James relève son objectif de cours de 39 $ à 44 $

* Starwood Property Trust Inc (Maryland) STWD.N : UBS abaisse son objectif de cours de 20 $ à 16 $

* Suja Life Inc SUJA.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 8 $ à 5 $

* Suja Life Inc SUJA.O : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-performance »

* Targa Resources Corp. TRGP.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 345 $ à 346 $

* Target Corp TGT.N : UBS relève son objectif de cours de 185 $ à 205 $

* The Buckle Inc BKE.N : UBS abaisse son objectif de cours de 46 $ à 45 $

* The Hartford Insurance Group Inc HIG.N : Mizuho relève son objectif de cours de 144 $ à 145 $

* Ulta Beauty ULTA.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 671 $ à 723 $

* Unity Software Inc U.N : Stonex relève son objectif de cours de 50 $ à 56 $

* Unity Software Inc U.N : Stonex relève son objectif de cours de 50 $ à 56 $

* Unum Group UNM.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 102 $ à 91 $

* Veradermics, Incorporated MANE.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 150 $ à 185 $

* Victoria's Secret & Co VSXY.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « acheter » à « neutre »

* Victoria's Secret & Co VSXY.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 95,00 $ à 112,00 $

* Voya Financial Inc VOYA.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 102 $ à 106 $

* Walmart Inc WMT.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 136 $ à 147 $

* Waterbridge Infrastructure Llc WBI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 28 $ à 31 $

* Wave Life Sciences Ltd. WVE.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 19 $ à 15 $

* Wayfair Inc W.N : Argus Research relève son objectif de cours de 125 $ à 135 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : UBS relève son objectif de cours de 247 $ à 265 $

* Worksport Ltd WKSP.O : H.C. Wainwright initie la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 2 $

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/11/2026 à 16:27:00.

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