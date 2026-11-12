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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Capricor Therapeutics, Charles River Laboratories, General Mills
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 10:50

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Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Capricor Therapeutics, Charles River Laboratories et General Mills.

POINTS FORTS

* Capricor Therapeutics, Inc. CAPR.O : Jonestrading relève sa recommandation à « acheter »

* Charles River Laboratories International CRL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 325 $ à 388 $

* General Mills GIS.N : Piper Sandler abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Nvidia Corporation NVDA.O : Oppenheimer abaisse sa recommandation à « en ligne avec le marché »

* Redwood Trust, Inc. RWT.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* American Integrity Insurance Group Inc AII.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 26 $ à 33 $

* Azenta, Inc. AZTA.O : Needham relève son objectif de cours de 37 $ à 57 $

* Azenta, Inc. AZTA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 33 $ à 50 $

* Capricor Therapeutics, Inc. CAPR.O : Jonestrading relève sa recommandation à « acheter »

* Charles River Laboratories International CRL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 325 $ à 388 $

* Chevron Corporation CVX.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 248 $ à 233 $

* Churchill Capital Corp Xi AGLT.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* Churchill Capital Corp Xi AGLT.O : JP Morgan lance sa couverture avec un objectif de cours de 11 dollars

* Cigna CI.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 370 $ à 360 $

* Conocophillips COP.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 129 $ à 122 $

* Conocophillips COP.N : Bernstein abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Devon Energy Corporation DVN.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 49 $ à 44 $

* Devon Energy Corporation DVN.N : Bernstein abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Diamondback Energy, Inc. FANG.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 221 $ à 192 $

* Diamondback Energy, Inc. FANG.O : Bernstein abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Digi International Inc. DGII.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 76 $ à 67 $

* Enersys ENS.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 280 $ à 250 $

* Exxon Mobil XOM.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 193 $ à 186 $

* General Mills GIS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 41 $ à 35 $

* General Mills GIS.N : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »

* Gigacloud Technology Inc GCT.O : Roth MKM relève son objectif de cours de 53 $ à 65 $

* Highpeak Energy Inc HPK.O : Gerdes Energy Research passe de « vendre » à « neutre »

* Hut 8 Corp HUT.O : KBW abaisse son objectif de cours de 92 $ à 81 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 310 $ à 330 $

* Lumexa Imaging Holdings, Inc. LMRI.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 17 $ à 19 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 400 $ à 200 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : Bernstein abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Nvidia Corporation NVDA.O : Oppenheimer abaisse sa recommandation à « perform »

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 450 $ à 400 $

* Pattern Group Inc. PTRN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 20 $ à 27 $

* Pattern Group Inc. PTRN.O : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »

* Planet Fitness Inc PLNT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 62 $ à 70 $

* Redwood Trust, Inc. RWT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 4,25 $ à 3,5 $

* Redwood Trust, Inc. RWT.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Reformation Inc. REF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 21 $ à 26 $

* Riot Platforms, Inc. RIOT.O : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Riot Platforms, Inc. RIOT.O : KBW relève son objectif de cours de 20 $ à 23 $

* Rocket Lab Corp RKLB.O : Berenberg relève son objectif de cours de 83 $ à 85 $

* Veradermics, Incorporated MANE.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 150 $ à 185 $

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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AZENTA
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CAPRICOR THERAP
11,2200 USD NASDAQ +26,49%
CHARLES RIV LAB
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CHEVRON
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CONOCOPHILLIPS
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DEVON ENERGY
44,950 USD NYSE +3,54%
DIAMONDBACK ENG
180,9800 USD NASDAQ +1,63%
DIGI INTERNATION
66,9600 USD NASDAQ +2,94%
ENERSYS
147,570 USD NYSE -2,50%
EXXONMOBIL
166,690 USD NYSE +1,35%
GCT RG-A
64,6700 USD NASDAQ +4,69%
GENERAL MILLS
34,190 USD NYSE -1,18%
Gaz naturel
3,22 USD NYMEX 0,00%
HIGHPEAK ENERGY
7,3600 USD NASDAQ +7,92%
HUT 8
61,0600 USD NASDAQ +7,56%
JAZZ PHARMACEUTI
248,2400 USD NASDAQ +1,14%
LUMEXA
15,9500 USD NASDAQ +14,58%
NVIDIA
173,7300 USD NASDAQ +2,87%
PALO ALTO NETWORKS
334,4700 USD NASDAQ +2,48%
PATTERN GRP RG-A
20,3600 USD NASDAQ +2,72%
PLANET FITNESS RG-A
61,185 USD NYSE -0,29%
Pétrole Brent
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Pétrole WTI
85,73 USD Ice Europ -0,75%
REDWOOD TR REIT
2,965 USD NYSE 0,00%
RIOT PLATFORMS
18,2800 USD NASDAQ +1,11%
ROCKET LAB
66,1500 USD NASDAQ +5,49%
THE CIGNA
301,460 USD NYSE -0,55%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/11/2026 à 10:50:05.

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