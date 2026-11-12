TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Capricor Therapeutics, Charles River Laboratories, General Mills

* Advanced Micro Devices AMD.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 650 $ à 700 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : William Blair relève sa recommandation à « surperformance »

* Aflac Incorporated AFL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 112 $ à 117 $

* Aflac Incorporated AFL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 116 $ à 124 $

* Airgain Inc AIRG.O : Northland Capital abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »

* American Integrity Insurance Group Inc AII.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 26 $ à 33 $

* APA Corporation APA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 46 $ à 50 $

* Applied Aerospace & Defense Inc AADX.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 16,00 $ à 17,00 $

* Applied Aerospace & Defense Inc AADX.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 24 $ à 18 $

* Azenta, Inc. AZTA.O : Needham relève son objectif de cours de 37 $ à 57 $

* Azenta, Inc. AZTA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 33 $ à 50 $

* Capricor Therapeutics, Inc. CAPR.O : Jonestrading relève sa recommandation à « acheter »

* Charles River Laboratories International CRL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 325 $ à 388 $

* Chevron Corporation CVX.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 248 $ à 233 $

* Churchill Capital Corp Xi AGLT.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* Churchill Capital Corp Xi AGLT.O : JP Morgan lance sa couverture avec un objectif de cours de 11 dollars

* Cigna CI.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 370 $ à 360 $

* Conocophillips COP.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 129 $ à 122 $

* Conocophillips COP.N : Bernstein abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Corebridge Financial, Inc. CRBG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 40 $ à 41 $

* Coty Inc. COTY.N : Citigroup relève son objectif de cours de 3 $ à 4,5 $

* CVS Health Corporation CVS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 123 $ à 112 $

* Devon Energy Corporation DVN.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 49 $ à 44 $

* Devon Energy Corporation DVN.N : Bernstein abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Diamondback Energy, Inc. FANG.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 221 $ à 192 $

* Diamondback Energy, Inc. FANG.O : Bernstein abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Digi International Inc. DGII.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 76 $ à 67 $

* Enersys ENS.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 280 $ à 250 $

* Equitable Holdings, Inc. EQH.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 65 $ à 67 $

* EVGO Inc EVGO.O : Stifel passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 6 $ à 2,5 $

* Exxon Mobil XOM.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 193 $ à 186 $

* Fervo Energy FRVO.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 30,00 $ à 25,00 $

* General Mills GIS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 41 $ à 35 $

* General Mills GIS.N : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »

* Gigacloud Technology Inc GCT.O : Roth MKM relève son objectif de cours de 53 $ à 65 $

* Gitlab Inc. GTLB.O : Mizuho relève son objectif de cours de 47 $ à 51 $

* Gulfport Energy Corporation GPOR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 194 $ à 182 $

* Highpeak Energy Inc HPK.O : Gerdes Energy Research passe de « vendre » à « neutre »

* Humana Inc. HUM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 502 $ à 602 $

* Hut 8 Corp HUT.O : KBW abaisse son objectif de cours de 92 $ à 81 $

* Iheartmedia, Inc. IHRT.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 5,00 $ à 1,00 $

* Iheartmedia, Inc. IHRT.O : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-performer »

* Intel INTC.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 100 $ à 80 $

* Itg Inc ITG.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 16,00 $ à 13,00 $

* Itg Inc ITG.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 18,00 $ à 9,00 $

* Janus International Group, Inc. JBI.N : Stonex abaisse son objectif de cours de 9 $ à 5 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 310 $ à 330 $

* Jfrog Ltd. FROG.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 100,00 $ à 114,00 $

* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 82 $ à 75 $

* Lincoln National Corporation LNC.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 54 $ à 53 $

* Lumexa Imaging Holdings, Inc. LMRI.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 17 $ à 19 $

* Maravai Lifesciences Holdings, Inc. MRVI.O : KeyBanc relève sa recommandation de « pondération sectorielle » à « surpondération »

* Matador Resources Company MTDR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 72 $ à 71 $

* MBX Biosciences, Inc. MBX.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec un objectif de cours de 90 $

* MBX Biosciences, Inc. MBX.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Metlife, Inc. MET.N : Mizuho relève son objectif de cours de 112 $ à 117 $

* Metlife, Inc. MET.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 110 $ à 113 $

* Myriad Genetics, Inc. MYGN.O : Stephens relève son objectif de cours de 3 $ à 6 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 400 $ à 200 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : Bernstein abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Nvidia Corporation NVDA.O : BMO abaisse son objectif de cours de 340 $ à 240 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 350 $ à 280 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 285 $ à 225 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : Evercore ISI abaisse son objectif de cours de 465 $ à 186 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : Evercore ISI abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »

* Nvidia Corporation NVDA.O : Oppenheimer abaisse sa note à « perform »

* Nvidia Corporation NVDA.O : RBC abaisse son objectif de cours de 330 $ à 230 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 315 $ à 205 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : William Blair abaisse sa note à « en ligne avec le marché »

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 450 $ à 400 $

* Pattern Group Inc. PTRN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 20 $ à 27 $

* Pattern Group Inc. PTRN.O : Jefferies relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Permian Resources Corporation PR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 27 $ à 28 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 62 $ à 70 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : Mizuho relève son objectif de cours de 116 $ à 120 $

* Prudential Financial, Inc. PRU.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 103 $ à 113 $

* Quantinuum Inc QNT.O : BTIG lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 60 dollars

* Redwood Trust, Inc. RWT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 4,25 $ à 3,5 $

* Redwood Trust, Inc. RWT.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Reformation Inc. REF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 21 $ à 26 $

* Reinsurance Group of America, Incorporated RGA.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 292 $ à 312 $

* Riot Platforms, Inc. RIOT.O : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Riot Platforms, Inc. RIOT.O : KBW relève son objectif de cours de 20 $ à 23 $

* Rocket Lab Corp RKLB.O : Berenberg relève son objectif de cours de 83 $ à 85 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 300 $ à 330 $

* Rubrik, Inc. RBRK.N : Mizuho relève son objectif de cours de 112 $ à 125 $

* Savara Inc. SVRA.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 10 dollars

* The Hartford Insurance Group, Inc. HIG.N : Mizuho relève son objectif de cours de 144 $ à 145 $

* Unity Software Inc. U.N : Stonex relève son objectif de cours de 50 $ à 56 $

* Unity Software Inc. U.N : Stonex relève son objectif de cours de 50 $ à 56 $

* Unum Group UNM.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 102 $ à 91 $

* Veradermics, Incorporated MANE.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 150 $ à 185 $

* Victoria's Secret & Co VSXY.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « acheter » à « neutre »

* Victoria's Secret & Co VSXY.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 95,00 $ à 112,00 $

* Voya Financial, Inc. VOYA.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 102 $ à 106 $

* Waterbridge Infrastructure LLC WBI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 28 $ à 31 $

* Wave Life Sciences Ltd. WVE.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 19 $ à 15 $