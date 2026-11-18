Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Calumet, Disney et Nvidia.
POINTS FORTS
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* Calumet Inc CLMT.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 40 à 37 dollars
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* Disney DIS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 137 $ à 140 $
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* Nvidia Corporation NVDA.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 515 $ à 350 $
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* Sallie Mae SLM.O : RBC abaisse son objectif de cours de 26 $ à 21 $
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* Tyler Technologies TYL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 450 $ à 475 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
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* Bridger Aerospace Group Holdings BAER.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 4 $ à 1 $
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* Bridger Aerospace Group Holdings BAER.O : Canaccord Genuity passe de « acheter » à « conserver »
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* BWX Technologies Inc BWXT.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 230 $ à 180 $
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* Calumet Inc CLMT.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 40 $ à 37 $
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* Cerenome Inc CNSY.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 1 $ à 7 $
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* Cue Biopharma CUE.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 83 $ à 25 $
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* Disney DIS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 137 $ à 140 $
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* Ecolab ECL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 345 $ à 365 $
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* Energizer Holdings ENR.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 17 $ à 22 $
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* Fennec Pharmaceuticals FENC.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $
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* Ferguson Enterprises FERG.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 315 $ à 320 $
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* Fubotv FUBO.N : Needham abaisse son objectif de cours de 15 $ à 10 $
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* Greenwich Lifesciences GLSI.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 69 $ à 70 $
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* HCA Healthcare HCA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 425 $ à 475 $
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* Innoviva INVA.O : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 29 $
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* ITT Inc ITT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 250 $ à 260 $
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* Lifemd LFMD.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 9 $ à 6 $
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* Manhattan Associates MANH.O : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »
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* Manhattan Associates MANH.O : JP Morgan lance sa couverture avec un cours cible de 308 dollars
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* Maplebear CART.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 50 $ à 65 $
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* Mp Materials Corp MP.N : Needham reprend sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 48 $
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* Natera NTRA.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 363,5 $ à 350 $
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* Nike NKE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 45 $ à 42 $
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* Nike NKE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 33 $ à 38 $
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* Nvidia Corporation NVDA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 300 $ à 250 $
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* Nvidia Corporation NVDA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 215 $ à 230 $
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* Nvidia Corporation NVDA.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 267 $ à 260 $
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* Nvidia Corporation NVDA.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 515 $ à 350 $
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* Nvidia Corporation NVDA.O : Summit Insights Group abaisse sa recommandation à « neutre »
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* Protagonist Therapeutics PTGX.O : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »
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* Protagonist Therapeutics PTGX.O : Jefferies lance sa couverture avec un objectif de cours de 171 $
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* Royalty Pharma RPRX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 68 $ à 80 $
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* Sallie Mae SLM.O : RBC abaisse son objectif de cours de 26 $ à 21 $
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* Securitize Corp SECZ.N : B. Riley lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours à 14 $
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* Sellas Life Sciences Group Inc SLS.O : Maxim Group relève son objectif de cours de 30 $ à 40 $
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* The Home Depot HD.N : Bernstein relève son objectif de cours de 357 $ à 360 $
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* The Home Depot HD.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours à 390 $
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* The Home Depot HD.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 398 $ à 395 $
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* The Home Depot HD.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 400 $ à 390 $
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* The Home Depot HD.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 371 $ à 377 $
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* The Home Depot HD.N : RBC abaisse son objectif de cours de 342 $ à 334 $
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* The Home Depot HD.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 410 $ à 400 $
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* The New York Times Company NYT.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 85 $ à 76 $
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* The New York Times Company NYT.N : Citigroup passe de « acheter » à « neutre »
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* Tyler Technologies TYL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 450 $ à 475 $
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* Westlake Corp WLK.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $
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