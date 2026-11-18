Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Calumet, Disney et Nvidia.
POINTS FORTS
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* Calumet Inc CLMT.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 40 à 37 dollars
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* Disney DIS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 137 $ à 140 $
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* Nvidia Corporation NVDA.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 515 $ à 350 $
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* Sallie Mae SLM.O : RBC abaisse son objectif de cours de 26 $ à 21 $
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* Tyler Technologies TYL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 450 $ à 475 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
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* Acadia Pharmaceuticals ACAD.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 23 $ à 21 $
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* Agilon Health AGL.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 139 $ à 132 $
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* Alnylam Pharmaceuticals ALNY.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 369 $ à 254 $
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* Bally'S Corporation BALY.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 10 $ à 9 $
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* Bill Holdings BILL.N : BMO relève son objectif de cours de 56 $ à 68 $
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* Bill Holdings BILL.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 58 $ à 66 $
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* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 114 $ à 117 $
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* Bridger Aerospace Group Holdings BAER.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 4 $ à 1 $
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* Bridger Aerospace Group Holdings BAER.O : Canaccord Genuity passe de « acheter » à « conserver »
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* Bridger Aerospace Group Holdings BAER.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 2,1 $ à 0,25 $
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* Bridger Aerospace Group Holdings BAER.O : Stifel passe de « acheter » à « conserver »
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* BWX Technologies Inc BWXT.N : TD Cowen abaisse son cours-cible de 230 $ à 180 $
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* Calumet Inc CLMT.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 40 $ à 37 $
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* Cava Group Inc CAVA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 95 $ à 82 $
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* Cerenome Inc CNSY.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 1 $ à 7 $
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* Cg Oncology CGON.O : Guggenheim relève son objectif de cours de 89 $ à 120 $
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* Chime Financial CHYM.O : B. Riley relève son objectif de cours de 45 $ à 55 $
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* Chord Energy Corporation CHRD.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 178 $ à 183 $
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* Cleveland-Cliffs CLF.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $
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* CNX Resources Corp CNX.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 34 $ à 36 $
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* CNX Resources Corp CNX.N : Morgan Stanley passe d'une recommandation « sous-pondérer » à « neutre »
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* Commercial Metals Company CMC.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 70 $ à 63 $
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* Comstock Resources CRK.N : Morgan Stanley passe d’une recommandation « neutre » à « sous-pondérer »
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* Cue Biopharma CUE.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 83 $ à 25 $
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* Disney DIS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 137 $ à 140 $
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* Disney DIS.N : Bofa Global Research relève son objectif de cours de 125 $ à 135 $
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* Disney DIS.N : Needham relève son objectif de cours de 125 $ à 135 $
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* Disney DIS.N : Raymond James relève son objectif de cours de 119 $ à 133 $
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* Disney DIS.N : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 126 $ à 141 $
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* Disney DIS.N : Stonex relève son objectif de cours de 120 $ à 130 $
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* Docusign DOCU.O : BTIG relève son objectif de cours de 75 $ à 90 $
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* Dolby Laboratories DLB.N : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 80 $ à 75 $
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* Ecolab ECL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 345 $ à 365 $
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* Ecolab ECL.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 320 $ à 331 $
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* Ecolab ECL.N : Stifel relève son objectif de cours de 337 $ à 356 $
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* Elevance Health ELV.N : Argus Research passe de « conserver » à « acheter »
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* Energizer Holdings ENR.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 17 $ à 22 $
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* Energizer Holdings ENR.N : UBS relève son objectif de cours de 22 $ à 28 $
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* Enovix Corp ENVX.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 5 $ à 1 $
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* Enovix Corp ENVX.O : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-performer »
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* Fennec Pharmaceuticals FENC.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $
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* Ferguson Enterprises FERG.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 315 $ à 320 $
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* Fubotv FUBO.N : Barrington Research abaisse son objectif de cours de 16 $ à 12 $
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* Fubotv FUBO.N : Needham abaisse son objectif de cours de 15 $ à 10 $
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* GE Healthcare GEHC.O : BTIG relève son objectif de cours de 83 $ à 91 $
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* Granite Point Mortgage Trust GPMT.N : UBS abaisse son objectif de cours de 15 $ à 3 $
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* Greenwich Lifesciences GLSI.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 69 $ à 70 $
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* HCA Healthcare HCA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 425 $ à 475 $
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* Immix Biopharma IMMX.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 23 $ à 22 $
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* Innoviva INVA.O : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 29 $
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* Insulet Corporation PODD.O : Stifel abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »; abaisse son objectif de cours de 180 $ à 165 $
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* Intuitive Surgical ISRG.O : BTIG relève son objectif de cours de 454 $ à 513 $
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* ITT Inc ITT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 250 $ à 260 $
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* Lifemd LFMD.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 9 $ à 6 $
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* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : UBS relève son objectif de cours de 25 $ à 35 $
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* Lucky Strike Entertainment Corp LUCK.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 8 $ à 4,35 $
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* Lucky Strike Entertainment Corp LUCK.N : Truist Securities passe de « acheter » à « conserver »
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* Lumexa Imaging Holdings LMRI.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 19 $ à 21 $
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* Manhattan Associates MANH.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »
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* Manhattan Associates MANH.O : JP Morgan lance sa couverture avec un objectif de cours de 308 dollars
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* Maplebear CART.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 50 $ à 65 $
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* Mp Materials Corp MP.N : Needham reprend sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 48 $
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* Natera NTRA.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 363,5 $ à 350 $
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* Nextpower NXT.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 113 $ à 109 $
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* Nextpower Inc NXT.O : Mizuho relève son objectif de cours de 98 $ à 104 $
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* Nike NKE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 45 $ à 42 $
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* Nike NKE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 33 $ à 38 $
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* Nucor Corporation NUE.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 305 $ à 308 $
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* Nvidia Corp NVDA.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 267 $ à 260 $
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* Nvidia Corporation NVDA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 300 $ à 250 $
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* Nvidia Corporation NVDA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 215 $ à 230 $
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* Nvidia Corporation NVDA.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 267 $ à 260 $
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* Nvidia Corporation NVDA.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 515 $ à 350 $
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* Nvidia Corporation NVDA.O : Summit Insights Group abaisse sa recommandation à « conserver »
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* Nvidia Corporation NVDA.O : UBS abaisse son objectif de cours de 240 $ à 220 $
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* Nvidia Corporation NVDA.O : Wedbush relève son objectif de cours de 275 $ à 293 $
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* Nvidia Corporation NVDA.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 300 $ à 250 $
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* Oric Pharmaceuticals ORIC.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 25 $ à 23 $
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* Orthopediatrics Corp KIDS.O : BTIG relève son objectif de cours de 30 $ à 40 $
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* P&G PG.N : RBC relève son objectif de cours de 169 $ à 181 $
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* Pilgrims Pride Corp PPC.O : UBS relève son objectif de cours de 28 $ à 31 $
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* Planet Fitness Inc PLNT.N : UBS relève son objectif de cours de 80 $ à 83 $
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* Protagonist Therapeutics PTGX.O : Jefferies initie la couverture avec une recommandation « Achat »
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* Protagonist Therapeutics PTGX.O : Jefferies lance sa couverture avec un objectif de cours de 171 dollars
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* Range Resources Corporation RRC.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $
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* Reliance RS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 420 $ à 452 $
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* Royalty Pharma RPRX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 68 $ à 80 $
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* Salesforce CRM.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 300 $ à 250 $
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* Sallie Mae SLM.O : RBC abaisse son objectif de cours de 26 $ à 21 $
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* Securitize Corp SECZ.N : B. Riley lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 14 dollars
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* Sellas Life Sciences Group Inc SLS.O : Maxim Group relève son objectif de cours de 30 $ à 40 $
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* Snowflake SNOW.N : UBS abaisse son objectif de cours de 500 $ à 450 $
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* Solv Energy Inc MWH.O : UBS abaisse son objectif de cours de 50 $ à 37 $
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* Solv Energy Inc MWH.O : UBS passe de « neutre » à « acheter »
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* Spire Inc SR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 93 $ à 96 $
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* Steel Dynamics STLD.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 271 $ à 285 $
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* Stryker Corporation SYK.N : BTIG relève son objectif de cours de 304 $ à 345 $
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* Tandem Diabetes Care TNDM.O : Stifel passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 22 $ à 26 $
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* The Charles Schwab Corp SCHW.N : Raymond James passe de « surperformer » à « achat fort »
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* The Home Depot HD.N : Bernstein relève son objectif de cours de 357 $ à 360 $
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* The Home Depot HD.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours à 390 dollars
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* The Home Depot HD.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 398 $ à 395 $
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* The Home Depot HD.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 400 $ à 390 $
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* The Home Depot HD.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 390 $ à 385 $
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* The Home Depot HD.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 371 $ à 377 $
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* The Home Depot HD.N : RBC abaisse son objectif de cours de 342 $ à 334 $
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* The Home Depot HD.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 410 $ à 400 $
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* The Home Depot HD.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 373 $ à 376 $
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* The Home Depot HD.N : UBS abaisse son objectif de cours de 420 $ à 417 $
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* The J. M. Smucker Company SJM.N : UBS relève son objectif de cours de 149 $ à 153 $
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* The New York Times Company NYT.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 85 $ à 76 $
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* The New York Times Company NYT.N : Citigroup passe de « acheter » à « neutre »
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* The Walt Disney Company DIS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 132 $ à 140 $
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* Transdigm Group Incorporated TDG.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 1 163 $ à 1 305 $
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* Tyler Technologies TYL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 450 $ à 475 $
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* Tyler Technologies TYL.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 440 $ à 500 $
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* Veritone Inc VERI.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 2 $
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* Viatris VTRS.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 25 $ à 26 $
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* Westlake Corp WLK.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $
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* Zoom Communications ZM.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 125 $ à 115 $
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