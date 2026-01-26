 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-CACI International, First Citizens Bancshares, Teledyne Technologies
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 13:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont CACI International, First Citizens Bancshares et Teledyne Technologies.

FAITS MARQUANTS

* CACI International Inc CACI.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 635 à 670 dollars

* Caterpillar CAT.N : Barclays relève l'objectif de cours à 610 dollars contre 555 dollars

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies réduit le prix cible de 2 200 $ à 2 100 $

* Monolithic Power Systems, Inc. MPWR.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 1200 $

contre 1125 $

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 670 $ à 710 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 1st Source Corp SRCE.O : KBW relève l'objectif de cours de 69 à 72 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Piper Sandler relève le cours cible de 280 à 300

dollars

* AECOM ACM.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 131 $ contre 152 $

* Alaska Air Group Inc ALK.N : Raymond James réduit l'objectif de cours à 70 $

contre 71 $

* Albemarle Corp. ALB.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 174 $ contre 135 $

auparavant

* Ally Financial Inc ALLY.N : Truist Securities réduit le prix cible à 50 $

contre 51 $

* Amalgamated Financial AMAL.O : KBW relève le cours cible à 43 $ contre 36 $

* Amazon AMZN.O : Roth MKM relève le cours cible de 270 à 295 dollars

* Apple Inc AAPL.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 276,47 $ contre

283,36 $

* Apple Inc AAPL.O : JP Morgan augmente le prix cible à 315 $ contre 305 $

* Applovin Corp APP.O : Needham relève le cours de l'action de "hold" à "buy";

l'objectif de cours est de 700 $

* Associated Banc-Corp ASB.N : Truist Securities relève le cours cible de 29 $

à 30 $

* AT&T Inc. T.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 27 $ contre 29 $

* Baker Hughes Co BKR.O : zephirin Group réduit l'objectif de cours de 5 $ à 45

$

* Banner Corp BANR.O : KBW réduit l'objectif de cours à 70 $ contre 74 $

* Belite Bio BLTE.O : BofA Global Research initie avec une note d'achat et un

objectif de prix de 195,00 $

* Bellring Brands BRBR.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 35 $ à 31 $

* BOK Financial Corp BOKF.O : D.A. Davidson abaisse sa recommandation d''achat' à

'neutre'

* BOK Financial Corp BOKF.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 125 $ à 135 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 110 $

contre 95 $ auparavant

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : JP Morgan relève le prix cible à 97 $ contre

90 $ auparavant

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Stifel relève le prix cible de 106 à

115 dollars

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Truist Securities relève le prix

cible de 90 $ à 98 $

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : BMO relève le prix cible de 47 à 55 dollars

* CACI International Inc CACI.N : Jefferies relève le cours cible de 635 $ à 670 $

* Cadence Bank CADE.N : KBW réduit le cours cible à 48 $ contre 49 $

* Capital One Financial COF.N : Barclays réduit le cours cible à 287 $, contre 294 $

auparavant

* Caterpillar CAT.N : Barclays relève le cours cible à 610 $ contre 555 $

* Cheniere Energy Inc LNG.N : Jefferies ramène le cours cible à 251 $, contre 290 $

auparavant

* Citizens Financial CFG.N : Citigroup augmente le cours cible à 71 $ contre 65 $

* Citizens Financial CFG.N : Truist Securities relève le cours cible de 63 $ à

71 $

* Cognizant CTSH.O : Deutsche Bank relève le cours de l'action de "hold" à

"buy"; augmente le cours cible de 70 $ à 100 $

* Coherent Corp COHR.N : Citigroup relève le prix cible de 180 à 250 dollars

* Comfort Systems USA Inc FIX.N : Stifel relève le prix cible de 1 155 $ à 1

196 $

* Community Trust Bancorp Inc CTBI.O : Raymond James augmente le prix cible de

61 $ à 69 $

* Compass Inc COMP.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération;

objectif de 15 $

* Corpay Inc CPAY.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 322,00 $ à

379,00 $

* Corpay Inc CPAY.N : Morgan Stanley relève sa recommandation de 'pondération

égale' à 'surpondérer'

* Cummins CMI.N : Barclays relève l'objectif de cours à 610 $ contre 546 $

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : KBW relève l'objectif de cours à 88 $ contre 82 $

auparavant

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : Raymond James relève le prix cible de 95 $ à

100 $

* D.R. Horton Inc DHI.N : JP Morgan réduit le prix cible à 119 $ contre 136 $

* DTE Energy Co DTE.N : Mizuho augmente le prix cible de 140 $ à 144 $

* Dutch Bros Inc BROS.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix

cible de 82 $

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Stephens relève le prix cible de 120 $ à 125 $

* Electrocore, Inc. ECOR.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 25 $ à 18 $

* Element Solutions Inc ESI.N : BofA Global Research augmente l'objectif de

prix de 31,00 $ à 33,00 $

* Emcor Group Inc EME.N : Stifel augmente le prix cible de 713 $ à 754 $

* Erasca, Inc. ERAS.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 11 $ à 15 $

* Erasca, Inc. ERAS.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 4,00 $ à 10,00

$

* Evercore Inc EVR.N : BofA Global Research initie avec une note d'achat et un

objectif de prix de 435,00 $

* Everus Construction Group Inc ECG.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 107 $ contre

110 $

* Exponent Inc EXPO.O : JP Morgan initie avec une note de surpondération; objectif de

cours 100 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 54 $ à 58 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Truist Securities relève le prix cible de 55 à 60 dollars

* First Bancorp (North Carolina) FBNC.O : KBW relève l'objectif de cours à 65 $, contre

62 $ auparavant

* First Bancorp (Caroline du Nord) FBNC.O : Raymond James relève son objectif

de 62 $ à 68 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Barclays réduit l'objectif de prix à 2346 $ contre

2456 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies réduit le prix cible de 2 200 $ à 2 100

$

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : JP Morgan réduit le prix cible de 2 600 $ à 2 450

$

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : TD Cowen réduit le prix cible de 2 600 $ à 2 500 $

* Freshpet, Inc. FRPT.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 70 $ à 82 $

* FTAI Aviation Ltd FTAI.O : RBC augmente le prix cible de 270 $ à 350 $

* FTAI Aviation Ltd FTAI.O : RBC augmente le prix cible de 270 $ à 350 $

* GE Aerospace GE.N : JP Morgan relève le cours cible de 325 $ à 335 $

* Gilead GILD.O : BMO relève le cours cible de 135 $ à 150 $

* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : KBW relève le cours cible de 55 $ à 58 $

* Illumina Inc ILMN.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 130 $ à 150 $

* Independent Bank Corp (Massachusetts) INDB.O : KBW relève le cours cible de 83 $ à 96

$

* Independent Bank Corp (Massachusetts) INDB.O : Raymond James relève le prix

cible de 84 $ à 94 $

* Intuitive Surgical ISRG.O : Barclays relève l'objectif de cours à 712 $ contre 686 $

* KBR Inc KBR.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 53 $ contre 57 $

* Lazard LAZ.N : BofA Global Research initie avec une note d'achat et un

objectif de prix de 65,00 $

* Legence Corp LGN.O : Stifel augmente le prix cible de 50 $ à 58 $

* Legence Corp. LGN.O : Barclays relève l'objectif de cours de 37 à 45 dollars

* Lifetime Brands Inc LCUT.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 4 $ à 3,5 $

* Lifetime Brands Inc LCUT.O : Canaccord Genuity abaisse sa recommandation de 'acheter'

à 'conserver'

* Limbach Holdings Inc LMB.O : Stifel réduit le prix cible de 111 $ à 104 $

* Lincoln Electric LECO.O : Barclays relève le cours cible de 260 à 280 dollars

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Jefferies ramène le cours cible à 205 $, contre 216 $

auparavant

* Mastec Inc MTZ.N : Citigroup augmente le prix cible de 248 $ à 284 $

* Mastec Inc. MTZ.N : Barclays relève le prix cible de 240 à 260 dollars

* McCormick & Co. MKC.N : Barclays réduit le prix cible à 67 $ contre 72 $

* Meta META.O : Raymond James ramène le cours cible de 825 $ à 800 $

* Microsoft MSFT.O : Stifel ramène le cours cible à 520 $, contre 640 $

auparavant

* Midland States Bancorp Inc MSBI.O : KBW relève le cours cible de 19 $ à 22 $

* Mirum Pharmaceuticals MIRM.O : Leerink Partners relève le cours cible de 100

$ à 105 $

* Moelis & Co MC.N : BofA Global Research initie avec une note neutre et un

objectif de prix de 81,00 $

* Mondelez MDLZ.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 61 $ contre 62 $

* Monolithic Power Systems, Inc. MPWR.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 1200

$ contre 1125 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : Morgan Stanley relève l'objectif de 87,00 $ à

96,00 $

* MYR Group Inc MYRG.O : Stifel relève l'objectif de cours de 237 $ à 262 $

* Newmont NEM.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 114 $ à 152 $

* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Raymond James réduit le prix cible de 33 $ à

32 $

* Northern Trust Corp NTRS.O : BMO augmente le prix cible de 146 $ à 168 $

* Northern Trust Corp NTRS.O : TD Cowen augmente le prix cible de 165 $ à 175 $

* OFG Bancorp OFG.N : Truist Securities réduit le prix cible de 48 $ à 44 $

* Parsons Corp PSN.N : Barclays relève le cours cible à 78 $ contre 70 $

* Pathward Financial Inc CASH.O : KBW relève le cours cible à 100 $, contre 88 $

auparavant

* Pathward Financial Inc CASH.O : KBW relève sa recommandation de 'performance de

marché' à 'surperformance'

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 149 $ contre 137 $

auparavant

* Pinnacle Financial Partners Inc (Tennessee) PNFP.N : Citigroup relève l'objectif de

cours à 122 $ contre 118 $ auparavant

* Pinnacle Financial Partners Inc (Tennessee) PNFP.N : KBW relève le PT de 100 à 105

dollars

* Piper Sandler PIPR.N : BofA Global Research initie avec une note de

sous-performance et un objectif de prix de 385,00 $

* Preferred Bank PFBC.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 121 $ à 111 $

* Preferred Bank PFBC.O : Stephens réduit le cours cible à 93 $, contre 105 $

* Prologis Inc PLD.N : Mizuho relève le cours cible à 143 $ contre 138 $

* Prologis Inc PLD.N : Truist Securities réduit le prix cible à 139 $ contre

142 $

* Qualcomm QCOM.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 160 $ contre 175 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Citigroup augmente le prix cible de 526 $ à 540 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Stifel augmente le prix cible de 495 $ à 517 $

* RLI Corp RLI.N : KBW réduit le prix cible de 81 $ à 70 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : La Banque Scotia augmente le cours cible de 246 $ à

335 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Jefferies relève le cours cible de 250 $ à 600 $

* Scholar Rock Holding Corporation SRRK.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours

de 44 $ à 58 $

* Sempra SRE.N : Jefferies réduit le prix cible de 95 $ à 89 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Mizuho ramène l'objectif de cours à 60 $

contre 65 $

* SLB SLB.N : Barclays relève le cours cible à 49 $ contre 47 $

* SLB SLB.N : BMO relève le cours cible de 53 $ à 55 $

* SLB SLB.N : Citigroup relève le cours cible de 53 $ à 56 $

* SLB SLB.N : JP Morgan relève le cours cible de 43 $ à 54 $

* SLB SLB.N : Raymond James relève le cours cible de 52 $ à 57 $

* SLB SLB.N : RBC relève le cours cible de 51 $ à 54 $

* SLB SLB.N : Susquehanna relève le cours cible de 52 $ à 58 $

* Solventum Corp SOLV.N : Keybanc relève le cours à surpondérer de pondération

sectorielle

* Southstate Bank Corp SSB.N : Citigroup relève le cours cible de 116 $ à 120 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 112 $ à 119 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : JP Morgan augmente le prix cible de 115 $ à 120 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : Stephens augmente le prix cible de 110 $ à 120 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : TD Cowen relève le cours cible de 115 $ à 120 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : Truist Securities augmente le prix cible de 109 $ à 115 $

* Starbucks SBUX.O : Mizuho relève le cours cible de 86 $ à 95 $

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 670 à 710

dollars

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 88 $

contre 75 $ auparavant

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : TD Cowen relève le cours cible de 103 à 110

dollars

* charles Schwab Corporation SCHW.N : Barclays relève le cours cible de 125 à 126

dollars

* les sociétés Cooper COO.O : Barclays augmente le prix cible de 97 $ à 98 $

* T-Mobile Us, Inc. TMUS.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 260 $ à 225 $

* Travelers TRV.N : Raymond James augmente le prix cible à 330 $ contre 310 $

* Trico Bancshares TCBK.O : KBW relève le cours cible de 50 $ à 55 $

* United Airlines UAL.O : Jefferies relève le cours cible de 125 $ à 154 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 216 $ contre 194 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : JP Morgan réduit le prix cible à 50 $, contre 62 $

auparavant

* Varonis Systems, Inc. VRNS.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 44,00 $

à 41,00 $

* Varonis Systems, Inc. VRNS.O : Morgan Stanley abaisse sa recommandation de

'surpondérer' à 'pondération égale'

* Verizon Communications Inc. VZ.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 43 $ à 41 $

* Verra Mobility Corp VRRM.O : JP Morgan initie avec une note neutre; objectif 25 $

* Webster Financial Corp WBS.N : Citigroup réduit le prix cible de 77 $ à 75 $

* Webster Financial Corp WBS.N : JP Morgan augmente le prix cible de 75 $ à 77 $

* Webster Financial Corp WBS.N : KBW relève le cours cible de 75 $ à 77 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Truist Securities relève l'objectif de cours

à 170 $ contre 158 $

* Xylem Inc XYL.N : William Blair initie une couverture avec une note de

surperformance

