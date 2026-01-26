 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-CACI International, First Citizens Bancshares, Teledyne Technologies
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 08:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont CACI International, First Citizens Bancshares et Teledyne Technologies.

FAITS MARQUANTS

* CACI International Inc CACI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 635 $ à 670 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 2 200 $ à 2 100

$

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 670 $ à 710 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 1st Source Corp SRCE.O : KBW relève l'objectif de cours de 69 $ à 72 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 280 $ à 300 $

* Amalgamated Financial AMAL.O : KBW relève l'objectif de cours de 36 $ à 43 $

* Banner Corp BANR.O : KBW ramène l'objectif de cours de 74 $ à 70 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 110 $,

contre 95 $ auparavant

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 97 $

contre 90 $ auparavant

* CACI International Inc CACI.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 670 $ contre 635 $

* Cadence Bank CADE.N : KBW ramène l'objectif de cours à 48 $ contre 49 $

* Cheniere Energy Inc LNG.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 251 $, contre 290 $

auparavant

* Compass Inc COMP.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération;

objectif de 15 $

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : KBW relève l'objectif de cours de 82 $ à 88 $

* D.R. Horton Inc DHI.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 119 $ contre 136 $

* Exponent Inc EXPO.O : JP Morgan initie avec une note de surpondération; objectif de cours

de 100 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 54 $ à 58 $

* First Bancorp (North Carolina) FBNC.O : KBW relève l'objectif de cours à 65 $ contre 62 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 2 200 $ à 2

100 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 2 450 $, au

lieu de 2 600 $

* FTAI Aviation Ltd FTAI.O : RBC relève l'objectif de cours de 270 $ à 350 $

* FTAI Aviation Ltd FTAI.O : RBC relève l'objectif de cours de 270 $ à 350 $

* GE Aerospace GE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 325 $ à 335 $

* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : KBW relève l'objectif de cours de 55 $ à 58 $

* Independent Bank Corp (Massachusetts) INDB.O : KBW relève l'objectif de cours à 96 $,

contre 83 $ auparavant

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 205 $ contre 216 $

* Midland States Bancorp Inc MSBI.O : KBW relève l'objectif de cours à 22 $ contre 19 $

* Pathward Financial Inc CASH.O : KBW relève sa recommandation de "performance de marché" à

"surperformance"

* Pathward Financial Inc CASH.O : KBW relève l'objectif de cours de 88 $ à 100 $

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 149 $ contre 137 $

* Pinnacle Financial Partners Inc (Tennessee) PNFP.N : KBW relève l'objectif de cours de 100

$ à 105 $

* Preferred Bank PFBC.O : Piper Sandler ramène l'objectif de cours de 121 $ à 111 $

* RLI Corp RLI.N : KBW ramène l'objectif de cours de 81 $ à 70 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 250 $ à 600 $

* SLB SLB.N : RBC relève l'objectif de cours de 51 $ à 54 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 112 $ à 119 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 120 $ contre 115 $

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 710 $ contre 670

$

* Trico Bancshares TCBK.O : KBW relève l'objectif de cours de 50 $ à 55 $

* United Airlines UAL.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 154 $, contre 125 $

auparavant

* Valero Energy Corp VLO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 216 $ contre 194 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 50 $, contre 62 $

auparavant

* Verra Mobility Corp VRRM.O : JP Morgan initie avec une note neutre; objectif de 25 $

* Webster Financial Corp WBS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 75 $ à 77 $

* Webster Financial Corp WBS.N : KBW relève l'objectif de cours de 75 $ à 77 $

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 26/01/2026 à 08:23:19.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

