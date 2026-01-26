TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-CACI International, First Citizens Bancshares, Teledyne Technologies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont CACI International, First Citizens Bancshares et Teledyne Technologies.
FAITS MARQUANTS
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* 1st Source Corp SRCE.O : KBW relève l'objectif de cours de 69 à 72 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Piper Sandler relève le cours cible de 280 à 300 dollars
* Aecom ACM.N : Citigroup réduit le prix cible à 131 $ contre 152 $
* Albemarle Corp. ALB.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 135 $ à 174 $
* Amalgamated Financial AMAL.O : KBW relève l'objectif de cours à 43 $ contre 36 $
* Amazon AMZN.O : Roth MKM relève le cours cible de 270 $ à 295 $
* Apple Inc AAPL.O : JP Morgan relève le cours cible de 305 à 315 dollars
* AT&T Inc. T.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 27 $ contre 29 $
* Banner Corp BANR.O : KBW réduit le cours cible de 74 $ à 70 $
* BOK Financial Corp BOKF.O : D.A. Davidson ramène le cours à neutre, au lieu
d'acheter
* BOK Financial Corp BOKF.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 125 $ à
135 $
* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 110 $
contre 95 $ auparavant
* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 97 $
contre 90 $ auparavant
* CACI International Inc CACI.N : Jefferies relève le cours cible à 670 $ contre 635 $
* Cadence Bank CADE.N : KBW réduit le cours cible de 49 $ à 48 $
* Capital One Financial COF.N : Barclays réduit le cours cible à 287 $, contre
294 $ auparavant
* Caterpillar CAT.N : Barclays relève le cours cible à 610 $ contre 555 $
* Cheniere Energy Inc LNG.N : Jefferies ramène le cours cible à 251 $, contre 290 $
auparavant
* Citizens Financial CFG.N : Citigroup relève le cours cible à 71 $ contre 65 $
* Coherent Corp COHR.N : Citigroup relève le cours cible à 250 $, contre 180 $
auparavant
* Compass Inc COMP.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération;
objectif de 15 $
* Cummins CMI.N : Barclays relève l'objectif de cours à 610 $ contre 546 $
* Customers Bancorp Inc CUBI.N : KBW relève l'objectif de cours à 88 $, contre 82 $
auparavant
* D.R. Horton Inc DHI.N : JP Morgan réduit le prix cible à 119$ de 136
* Dutch Bros Inc BROS.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat;
prix cible 82
* East West Bancorp Inc EWBC.O : Stephens relève le cours cible de 120 à 125
dollars
* Electrocore, Inc. ECOR.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 25 $ à 18 $
* Erasca, Inc. ERAS.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 11 $ à 15 $
* Exponent Inc EXPO.O : JP Morgan initie avec une note de surpondération; prix cible 100
* Fifth Third Bancorp FITB.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 54 $ à 58 $
* First Bancorp (North Carolina) FBNC.O : KBW relève l'objectif de cours à 65 $ contre 62
$
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 2 200 $ à 2
100 $
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : JP Morgan réduit le prix cible de 2 600 $ à 2 450 $
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : TD Cowen réduit le prix cible de 2 600 $ à 2 500 $
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Barclays réduit le prix cible à 2346 $
contre 2456 $
* Freshpet, Inc. FRPT.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 70 $ à 82 $
* FTAI Aviation Ltd FTAI.O : RBC augmente le prix cible de 270 $ à 350 $
* FTAI Aviation Ltd FTAI.O : RBC augmente le prix cible de 270 $ à 350 $
* GE Aerospace GE.N : JP Morgan relève le cours cible de 325 $ à 335 $
* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : KBW relève le cours cible de 55 $ à 58 $
* Illumina Inc ILMN.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 130 $ à 150 $
* Independent Bank Corp (Massachusetts) INDB.O : KBW relève le cours cible de 83 $ à 96 $
* Intuitive Surgical ISRG.O : Barclays relève l'objectif de cours à 712 $,
contre 686 $ auparavant
* KBR Inc KBR.N : Citigroup réduit le prix cible de 57 $ à 53 $
* Legence Corp. LGN.O : Barclays augmente le prix cible de 37 $ à 45 $
* Lifetime Brands Inc LCUT.O : Canaccord Genuity réduit le cours de l'action de
"acheter" à "conserver"
* Lifetime Brands Inc LCUT.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 4 $ à
3,5 $
* Lincoln Electric LECO.O : Barclays relève le cours cible de 260 à 280 dollars
* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Jefferies ramène le cours cible à 205 $, contre 216 $
auparavant
* Mastec Inc. MTZ.N : Barclays relève le prix cible de 240 à 260 dollars
* McCormick & Co. MKC.N : Barclays réduit le prix cible à 67 $ contre 72 $
* Midland States Bancorp Inc MSBI.O : KBW relève son objectif de cours à 22 $ contre 19 $
* Monolithic Power Systems, Inc. MPWR.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours
à 1200 $ contre 1125 $
* Northern Trust Corp NTRS.O : TD Cowen relève le prix cible de 165 $ à 175 $
* Parsons Corp PSN.N : Barclays relève le cours cible de 70 à 78 dollars
* Pathward Financial Inc CASH.O : KBW relève le cours cible de 88 $ à 100 $
* Pathward Financial Inc CASH.O : KBW relève le cours de l'action de "market perform" à
"outperform"
* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 149 $ contre 137 $
auparavant
* Pinnacle Financial Partners Inc (Tennessee) PNFP.N : Citigroup relève
l'objectif de cours à 122 $ contre 118 $ auparavant
* Pinnacle Financial Partners Inc (Tennessee) PNFP.N : KBW relève le PT de 100 $ à 105 $
* Preferred Bank PFBC.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 121 $ à 111 $
* RLI Corp RLI.N : KBW réduit le prix cible de 81 $ à 70 $
* Sandisk Corp SNDK.O : Jefferies relève le cours cible de 250 à 600 dollars
* Scholar Rock Holding Corporation SRRK.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de
cours à 58 $ contre 44 $
* Sempra SRE.N : Jefferies réduit le prix cible de 95 $ à 89 $
* SLB SLB.N : Barclays relève l'objectif de cours à 49 $ contre 47 $
* SLB SLB.N : Citigroup relève le cours cible de 53 $ à 56 $
* SLB SLB.N : JP Morgan relève le cours cible de 43 $ à 54 $
* SLB SLB.N : RBC relève le cours cible de 51 $ à 54 $
* SLB SLB.N : Susquehanna relève le cours cible de 52 $ à 58 $
* Solventum Corp SOLV.N : Keybanc relève le cours à surpondérer de pondération
sectorielle
* Southstate Bank Corp SSB.N : Citigroup relève le cours cible de 116 $ à 120 $
* Southstate Bank Corp SSB.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 112 $ à 119 $
* Southstate Bank Corp SSB.N : JP Morgan augmente le prix cible de 115 $ à 120 $
* Southstate Bank Corp SSB.N : TD Cowen augmente le prix cible de 115 $ à 120 $
* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Jefferies relève le prix cible de 670 $ à 710 $
* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Citigroup relève l'objectif de cours de
75 à 88 dollars
* charles Schwab Corporation SCHW.N : Barclays relève le cours cible de 125 à
126 dollars
* les sociétés Cooper COO.O : Barclays relève le prix cible de 97 $ à 98 $
* T-Mobile Us, Inc. TMUS.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 260 $ à 225 $
* Trico Bancshares TCBK.O : KBW augmente le prix cible de 50 $ à 55 $
* United Airlines UAL.O : Jefferies relève le cours cible de 125 à 154 dollars
* Valero Energy Corp VLO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 216 $ contre 194 $
* Varonis Systems Inc VRNS.O : JP Morgan réduit le prix cible à 50 $, contre 62 $
auparavant
* Verizon Communications Inc. VZ.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 43 $ à
41 $
* Verra Mobility Corp VRRM.O : JP Morgan initie avec une note neutre; objectif 25
* Webster Financial Corp WBS.N : Citigroup réduit le prix cible de 77 $ à 75 $
* Webster Financial Corp WBS.N : JP Morgan augmente le prix cible de 75 $ à 77 $
* Webster Financial Corp WBS.N : KBW relève le cours cible de 75 $ à 77 $
