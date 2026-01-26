information fournie par Reuters • 26/01/2026 à 12:33

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-CACI International, First Citizens Bancshares, Teledyne Technologies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont CACI International, First Citizens Bancshares et Teledyne Technologies.

FAITS MARQUANTS

* CACI International Inc CACI.N : Jefferies relève le cours cible de 635 à 670 dollars

* Caterpillar CAT.N : Barclays relève l'objectif de cours à 610 dollars contre 555

dollars

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies réduit le prix cible de 2 200 $ à 2 100 $

* Monolithic Power Systems, Inc. MPWR.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à

1200 $ contre 1125 $

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 670 $ à 710 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 1st Source Corp SRCE.O : KBW relève l'objectif de cours de 69 à 72 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Piper Sandler relève le cours cible de 280 à 300 dollars

* Aecom ACM.N : Citigroup réduit le prix cible à 131 $ contre 152 $

* Albemarle Corp. ALB.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 135 $ à 174 $

* Amalgamated Financial AMAL.O : KBW relève l'objectif de cours à 43 $ contre 36 $

* Amazon AMZN.O : Roth MKM relève le cours cible de 270 $ à 295 $

* Apple Inc AAPL.O : JP Morgan relève le cours cible de 305 à 315 dollars

* AT&T Inc. T.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 27 $ contre 29 $

* Banner Corp BANR.O : KBW réduit le cours cible de 74 $ à 70 $

* BOK Financial Corp BOKF.O : D.A. Davidson ramène le cours à neutre, au lieu

d'acheter

* BOK Financial Corp BOKF.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 125 $ à

135 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 110 $

contre 95 $ auparavant

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 97 $

contre 90 $ auparavant

* CACI International Inc CACI.N : Jefferies relève le cours cible à 670 $ contre 635 $

* Cadence Bank CADE.N : KBW réduit le cours cible de 49 $ à 48 $

* Capital One Financial COF.N : Barclays réduit le cours cible à 287 $, contre

294 $ auparavant

* Caterpillar CAT.N : Barclays relève le cours cible à 610 $ contre 555 $

* Cheniere Energy Inc LNG.N : Jefferies ramène le cours cible à 251 $, contre 290 $

auparavant

* Citizens Financial CFG.N : Citigroup relève le cours cible à 71 $ contre 65 $

* Coherent Corp COHR.N : Citigroup relève le cours cible à 250 $, contre 180 $

auparavant

* Compass Inc COMP.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération;

objectif de 15 $

* Cummins CMI.N : Barclays relève l'objectif de cours à 610 $ contre 546 $

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : KBW relève l'objectif de cours à 88 $, contre 82 $

auparavant

* D.R. Horton Inc DHI.N : JP Morgan réduit le prix cible à 119$ de 136

* Dutch Bros Inc BROS.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat;

prix cible 82

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Stephens relève le cours cible de 120 à 125

dollars

* Electrocore, Inc. ECOR.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 25 $ à 18 $

* Erasca, Inc. ERAS.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 11 $ à 15 $

* Exponent Inc EXPO.O : JP Morgan initie avec une note de surpondération; prix cible 100

* Fifth Third Bancorp FITB.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 54 $ à 58 $

* First Bancorp (North Carolina) FBNC.O : KBW relève l'objectif de cours à 65 $ contre 62

$

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 2 200 $ à 2

100 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : JP Morgan réduit le prix cible de 2 600 $ à 2 450 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : TD Cowen réduit le prix cible de 2 600 $ à 2 500 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Barclays réduit le prix cible à 2346 $

contre 2456 $

* Freshpet, Inc. FRPT.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 70 $ à 82 $

* FTAI Aviation Ltd FTAI.O : RBC augmente le prix cible de 270 $ à 350 $

* FTAI Aviation Ltd FTAI.O : RBC augmente le prix cible de 270 $ à 350 $

* GE Aerospace GE.N : JP Morgan relève le cours cible de 325 $ à 335 $

* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : KBW relève le cours cible de 55 $ à 58 $

* Illumina Inc ILMN.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 130 $ à 150 $

* Independent Bank Corp (Massachusetts) INDB.O : KBW relève le cours cible de 83 $ à 96 $

* Intuitive Surgical ISRG.O : Barclays relève l'objectif de cours à 712 $,

contre 686 $ auparavant

* KBR Inc KBR.N : Citigroup réduit le prix cible de 57 $ à 53 $

* Legence Corp. LGN.O : Barclays augmente le prix cible de 37 $ à 45 $

* Lifetime Brands Inc LCUT.O : Canaccord Genuity réduit le cours de l'action de

"acheter" à "conserver"

* Lifetime Brands Inc LCUT.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 4 $ à

3,5 $

* Lincoln Electric LECO.O : Barclays relève le cours cible de 260 à 280 dollars

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Jefferies ramène le cours cible à 205 $, contre 216 $

auparavant

* Mastec Inc. MTZ.N : Barclays relève le prix cible de 240 à 260 dollars

* McCormick & Co. MKC.N : Barclays réduit le prix cible à 67 $ contre 72 $

* Midland States Bancorp Inc MSBI.O : KBW relève son objectif de cours à 22 $ contre 19 $

* Monolithic Power Systems, Inc. MPWR.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours

à 1200 $ contre 1125 $

* Northern Trust Corp NTRS.O : TD Cowen relève le prix cible de 165 $ à 175 $

* Parsons Corp PSN.N : Barclays relève le cours cible de 70 à 78 dollars

* Pathward Financial Inc CASH.O : KBW relève le cours cible de 88 $ à 100 $

* Pathward Financial Inc CASH.O : KBW relève le cours de l'action de "market perform" à

"outperform"

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 149 $ contre 137 $

auparavant

* Pinnacle Financial Partners Inc (Tennessee) PNFP.N : Citigroup relève

l'objectif de cours à 122 $ contre 118 $ auparavant

* Pinnacle Financial Partners Inc (Tennessee) PNFP.N : KBW relève le PT de 100 $ à 105 $

* Preferred Bank PFBC.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 121 $ à 111 $

* RLI Corp RLI.N : KBW réduit le prix cible de 81 $ à 70 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Jefferies relève le cours cible de 250 à 600 dollars

* Scholar Rock Holding Corporation SRRK.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de

cours à 58 $ contre 44 $

* Sempra SRE.N : Jefferies réduit le prix cible de 95 $ à 89 $

* SLB SLB.N : Barclays relève l'objectif de cours à 49 $ contre 47 $

* SLB SLB.N : Citigroup relève le cours cible de 53 $ à 56 $

* SLB SLB.N : JP Morgan relève le cours cible de 43 $ à 54 $

* SLB SLB.N : RBC relève le cours cible de 51 $ à 54 $

* SLB SLB.N : Susquehanna relève le cours cible de 52 $ à 58 $

* Solventum Corp SOLV.N : Keybanc relève le cours à surpondérer de pondération

sectorielle

* Southstate Bank Corp SSB.N : Citigroup relève le cours cible de 116 $ à 120 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 112 $ à 119 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : JP Morgan augmente le prix cible de 115 $ à 120 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : TD Cowen augmente le prix cible de 115 $ à 120 $

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Jefferies relève le prix cible de 670 $ à 710 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Citigroup relève l'objectif de cours de

75 à 88 dollars

* charles Schwab Corporation SCHW.N : Barclays relève le cours cible de 125 à

126 dollars

* les sociétés Cooper COO.O : Barclays relève le prix cible de 97 $ à 98 $

* T-Mobile Us, Inc. TMUS.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 260 $ à 225 $

* Trico Bancshares TCBK.O : KBW augmente le prix cible de 50 $ à 55 $

* United Airlines UAL.O : Jefferies relève le cours cible de 125 à 154 dollars

* Valero Energy Corp VLO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 216 $ contre 194 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : JP Morgan réduit le prix cible à 50 $, contre 62 $

auparavant

* Verizon Communications Inc. VZ.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 43 $ à

41 $

* Verra Mobility Corp VRRM.O : JP Morgan initie avec une note neutre; objectif 25

* Webster Financial Corp WBS.N : Citigroup réduit le prix cible de 77 $ à 75 $

* Webster Financial Corp WBS.N : JP Morgan augmente le prix cible de 75 $ à 77 $

* Webster Financial Corp WBS.N : KBW relève le cours cible de 75 $ à 77 $