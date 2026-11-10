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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Cabot, Ionis Pharmaceuticals, Tesla
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 12:56

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Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Cabot, Ionis Pharmaceuticals et Tesla.

POINTS FORTS

* Allstate Corp ALL.N : KBW relève son objectif de cours de 232 à 241 dollars

* Cabot Corp CBT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 78 $ à 68 $

* Emcor Group Inc EME.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une note « neutre »; objectif de cours: 700 dollars

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Needham abaisse son objectif de cours de 86 $ à 54 $

* Tesla Inc TSLA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 400 $ à 375 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique .

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 523 $ à 583 $

* Allstate Corp ALL.N : KBW relève son objectif de cours de 232 $ à 241 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 320 $ à 250 $

* Autonation AN.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 188 $ à 184 $

* Becton Dickinson BDX.N : Barclays relève son objectif de cours de 165 $ à 195 $

* Brookdale Senior Living Inc BKD.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 17 $ à 14 $

* Cabot Corp CBT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 78 $ à 68 $

* Carriage Services Inc CSV.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 50 $ à 40 $

* Ceco Environmental Corp. CECO.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 110 $ à 120 $

* Ceva Inc CEVA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 45 $ à 35 $

* Ceva Inc CEVA.O : Needham abaisse son objectif de cours de 43 $ à 30 $

* Ceva Inc CEVA.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 50 $ à 40 $

* City Therapeutics Inc CTY.O : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 32 $

* Comfort Systems USA FIX.N : JP Morgan lance la couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 1 700 dollars

* Constellation Energy Corp CEG.O : la CIBC relève son objectif de cours de 343 $ à 346 $

* Cooper-Standard Holdings Inc CPS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 32 $ à 29 $

* CubeSmart CUBE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 38 $ à 47 $

* Definium Therapeutics Inc DFTX.O : RBC relève son objectif de cours de 66 $ à 70 $

* Delcath Systems Inc DCTH.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 21 $ à 27 $

* Delcath Systems Inc DCTH.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 32 $ à 36 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Berenberg passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 27,5 $ à 20 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 28 $ à 22 $

* Elicio Therapeutics Inc ELTX.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 23 $ à 21 $

* Emcor Group Inc EME.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une note « neutre »; objectif de cours: 700 $

* Estée Lauder EL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 121 $ à 132 $

* Everus Construction Group Inc ECG.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 172 $ à 139 $

* Evgo EVGO.O : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le secteur »; relève son objectif de cours de 1,75 $ à 2 $

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 151 $ à 178 $

* Faeth Therapeutics Inc FTH.O : Citigroup relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 292 $ à 305 $

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Barclays relève son objectif de cours de 313 $ à 314 $

* Fidelity National Financial Inc FNF.N : Stephens relève son objectif de cours de 50 $ à 56 $

* Ford F.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 17,5 $ à 16,5 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 100 $ à 80 $

* Global Payments Inc GPN.N : Mizuho relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $

* Gulfport Energy Corporation GPOR.N : Gerdes Energy Research relève son objectif de cours de 18 $ à 246 $

* Hain Celestial HAIN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 0,3 $ à 0,1 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 32 $ à 24 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Needham abaisse son objectif de cours de 42 $ à 32 $

* Humana HUM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 420 $ à 520 $

* Ibex Ltd IBEX.O : RBC relève son objectif de cours de 40 $ à 45 $

* Immunocore Holdings Plc IMCR.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 100 $ à 80 $

* Immunovant Inc IMVT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 50 $ à 49 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 85 $ à 72 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 80 $ à 61 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Needham abaisse son objectif de cours de 86 $ à 54 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 79 $ à 54 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : RBC abaisse son objectif de cours de 85 $ à 60 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 100 $ à 70 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 84 $ à 53 $

* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 72 $ à 68 $

* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 82 $ à 78 $

* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 92 $ à 90 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Bernstein relève son objectif de cours de 254 $ à 270 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Bernstein relève son objectif de cours de 635 $ à 700 $

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Gerdes Energy Research relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Mastercard MA.N : Citigroup relève son objectif de cours de 675 $ à 800 $

* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 725 $ à 1 840 $

* National Energy Services Reunited Corp. NESR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 41 $ à 34 $

* Neurogene Inc NGNE.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 65 $ à 60 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 315 $ à 285 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 315 $ à 250 $

* Ocular Therapeutix Inc OCUL.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 25 $ à 28 $

* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : Raymond James relève son objectif de cours de 53 $ à 54 $

* Onto Innovation Inc ONTO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 400 $ à 350 $

* Onto Innovation Inc ONTO.N : RBC abaisse son objectif de cours de 400 $ à 350 $

* Onto Innovation Inc ONTO.N : Needham abaisse son objectif de cours de 360 $ à 285 $

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : KBW relève son objectif de cours de 161 $ à 172 $

* Peabody Energy Corp BTU.N : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 30 $ à 18 $

* Philip Morris PM.N : JP Morgan reprend la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 200 dollars

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : RBC relève son objectif de cours de 462 $ à 478 $

* Public Storage PSA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 319 $ à 392 $

* Qualys Inc QLYS.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 190 $ à 220 $

* Qualys Inc QLYS.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 235 $ à 215 $

* Qualys Inc QLYS.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 241 $ à 215 $

* Qualys Inc QLYS.O : RBC relève son objectif de cours de 180 $ à 197 $

* RB Global Inc RBA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 152 $ à 134 $

* Riot Platforms Inc RIOT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 22 $ à 28 $

* Rocket Lab Corp. RKLB.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 85 $ à 82 $

* RPM International Inc RPM.N : RBC relève son objectif de cours de 120 $ à 125 $

* Sanmina Corporation SANM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 270 $ à 230 $

* Senseonics Holdings Inc SENS.O : Barclays relève son objectif de cours de 10 $ à 11 $

* Septerna Inc SEPN.O : Stifel relève son objectif de cours de 49 $ à 60 $

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 46 $ à 56 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 65 $ à 77 $

* Somnigroup International SGI.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 100 $ à 86 $

* Sphere Entertainment Co. SPHR.N : Stonex relève son objectif de cours de 125 $ à 133 $

* Sterling Infrastructure STRL.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 585 dollars

* Structure Therapeutics GPCR.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 111 $ à 107 $

* Tesla Inc TSLA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 400 $ à 375 $

* The Home Depot Inc HD.N : Bernstein relève son objectif de cours de 344 $ à 357 $

* The Trade Desk Inc TTD.O : Citigroup relève son objectif de cours de 11 $ à 12 $

* The Trade Desk Inc TTD.O : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 2 $, le portant à 8 $

* the Trade Desk Inc TTD.O : la Scotiabank relève son objectif de cours de 12 $ à 15 $

* Tonix Pharmaceuticals TNXP.O : Alliance Global Partners abaisse son objectif de cours de 65 $ à 40 $

* Tonix Pharmaceuticals TNXP.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 26 $ à 14 $

* Veradermics, Incorporated MANE.N : Citigroup relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $

* Vericel Corporation VCEL.O : Stephens relève son objectif de cours de 55 $ à 68 $

* Via Transportation Inc VIA.N : Raymond James relève son objectif de cours de 26 $ à 54 $

* Vir Biotechnology Inc VIR.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 17 $ à 22 $

* Vir Biotechnology Inc VIR.O : Needham relève son objectif de cours de 20 $ à 24 $

* Visa Inc V.N : Citigroup relève son objectif de cours de 440 $ à 490 $

* Vistra Corp VST.N : Raymond James relève son objectif de cours de 176 $ à 178 $

* Vivid Seats Inc SEAT.O : RBC abaisse son objectif de cours de 9 $ à 4 $

* Vivid Seats Inc SEAT.O : Stonex abaisse son objectif de cours de 16 $ à 4 $

* Walmart Inc WMT.O : Mizuho relève son objectif de cours de 125 $ à 135 $

* Welltower Inc WELL.N : RBC relève son objectif de cours de 260 $ à 266 $

* Xencor Inc XNCR.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 40 $ à 49 $

* Zura Bio Ltd ZURA.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 11 $ à 5 $

* Zura Bio Ltd ZURA.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 26 $ à 12 $

* Zymeworks Inc ZYME.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 55 $ à 56 $

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 10/11/2026 à 12:56:59.

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