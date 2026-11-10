TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Cabot, Ionis Pharmaceuticals, Tesla

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Cabot, Ionis Pharmaceuticals et Tesla.
POINTS FORTS
|
* Allstate Corp ALL.N : KBW relève son objectif de cours de 232 à 241 dollars
|
* Cabot Corp CBT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 78 $ à 68 $
|
* Emcor Group Inc EME.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une note « neutre »; objectif de cours: 700 dollars
|
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Needham abaisse son objectif de cours de 86 $ à 54 $
|
* Tesla Inc TSLA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 400 $ à 375 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique .
|
* AAON Inc AAON.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 115 $ à 105 $
|
* Advanced Drainage Systems WMS.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 175 $ à 157 $
|
* Affiliated Managers Group AMG.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 426 $ à 458 $
|
* Affiliated Managers Group AMG.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 523 $ à 583 $
|
* Allstate Corp ALL.N : BMO relève son objectif de cours de 284 $ à 304 $
|
* Allstate Corp ALL.N : KBW relève son objectif de cours de 232 $ à 241 $
|
* Allstate Corp ALL.N : UBS relève son objectif de cours de 275 $ à 283 $
|
* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 320 $ à 250 $
|
* American International Group Inc AIG.N : UBS relève son objectif de cours de 100 $ à 103 $
|
* American Public Education APEI.O : D.A. Davidson lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »
|
* American Public Education APEI.O : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 52 dollars
|
* Angi Inc ANGI.O : UBS relève son objectif de cours de 5 $ à 9 $
|
* Array Technologies Inc ARRY.O : UBS relève son objectif de cours de 5 $ à 5,5 $
|
* Arrivent Biopharma Inc AVBP.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 21 $ à 24 $
|
* Assurant Inc AIZ.N : UBS relève son objectif de cours de 331 $ à 377 $
|
* AST Spacemobile Inc ASTS.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 65 $ à 48 $
|
* AST Spacemobile Inc ASTS.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 54 $ à 39 $
|
* AST Spacemobile Inc ASTS.O : UBS abaisse son objectif de cours de 78 $ à 43 $
|
* Autonation AN.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 188 $ à 184 $
|
* Axon Enterprise Inc AXON.O : Argus Research abaisse son objectif de cours de 600 $ à 380 $
|
* Babcock & Wilcox Enterprises Inc BW.N : Northland Capital abaisse son objectif de cours de 23 $ à 15 $
|
* Becton Dickinson BDX.N : Barclays relève son objectif de cours de 165 $ à 195 $
|
* Better Home & Finance Holding BETR.O : Northland Capital relève son objectif de cours de 18 $ à 25 $
|
* Bitgo Holdings Inc BTGO.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 11 $ à 9 $
|
* Brookdale Senior Living Inc BKD.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 17 $ à 14 $
|
* Cabot Corp CBT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 78 $ à 68 $
|
* Camden Property Trust CPT.N : UBS relève son objectif de cours de 101 $ à 107 $
|
* Carlyle Group Inc CG.O : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 66 $ à 58 $
|
* Carlyle Group Inc CG.O : UBS abaisse son objectif de cours de 60 $ à 47 $
|
* Carlyle Group Inc CG.O : UBS passe de « acheter » à « neutre »
|
* Carriage Services Inc CSV.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 50 $ à 40 $
|
* Ceco Environmental Corp. CECO.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 110 $ à 120 $
|
* Celanese Corp CE.N : UBS relève son objectif de cours de 53 $ à 58 $
|
* Centerspace CSR.N : UBS relève son objectif de cours de 65 $ à 68 $
|
* Centrus Energy Corp LEU.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 169 $ à 117 $
|
* Ceva Inc CEVA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 45 $ à 35 $
|
* Ceva Inc CEVA.O : Needham abaisse son objectif de cours de 43 $ à 30 $
|
* Ceva Inc CEVA.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 38 $ à 35 $
|
* Ceva Inc CEVA.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 50 $ à 40 $
|
* Ceva Inc CEVA.O : UBS abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $
|
* Chord Energy Corporation CHRD.O : UBS relève son objectif de cours de 197 $ à 198 $
|
* City Therapeutics Inc CTY.O : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 32 $
|
* City Therapeutics Inc CTY.O : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 34 $
|
* Claritev Corp CTEV.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 73 $ à 82 $
|
* Cognex Corporation CGNX.O : Daiwa Capital Markets abaisse son objectif de cours de 76 $ à 56 $
|
* Comfort Systems USA FIX.N : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 1 700 $
|
* Constellation Energy Corp CEG.O : CIBC relève son objectif de cours de 343 $ à 346 $
|
* Cooper-Standard Holdings Inc CPS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 32 $ à 29 $
|
* Csquare Inc CSQR.N : BMO relève son objectif de cours de 24 $ à 27 $
|
* CubeSmart CUBE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 38 $ à 47 $
|
* CVS Health Corporation CVS.N : Argus Research abaisse son objectif de cours de 114 $ à 105 $
|
* Definium Therapeutics Inc DFTX.O : RBC relève son objectif de cours de 66 $ à 70 $
|
* Delcath Systems Inc DCTH.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 21 $ à 27 $
|
* Delcath Systems Inc DCTH.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 32 $ à 36 $
|
* Devon Energy Corporation DVN.N : UBS abaisse son objectif de cours de 65 $ à 62 $
|
* Draftkings Inc DKNG.O : Berenberg passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 27,5 $ à 20 $
|
* Draftkings Inc DKNG.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 28 $ à 22 $
|
* DraftKings Inc DKNG.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 30 $ à 21 $
|
* DraftKings Inc DKNG.O : Wells Fargo abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
|
* Elicio Therapeutics Inc ELTX.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 23 $ à 21 $
|
* Emcor Group Inc EME.N : JP Morgan lance la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 700 $
|
* Essex Property Trust Inc ESS.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 286 $ à 288 $
|
* Essex Property Trust Inc ESS.N : UBS relève son objectif de cours de 275 $ à 286 $
|
* Estée Lauder EL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 121 $ à 132 $
|
* Eton Pharmaceuticals Inc ETON.O : B. Riley relève son objectif de cours de 70 $ à 81 $
|
* Everus Construction Group Inc ECG.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 172 $ à 139 $
|
* EVgo EVGO.O : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le secteur »; relève son objectif de cours de 1,75 $ à 2 $
|
* Excelerate Energy Inc EE.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 38 $ à 40 $
|
* Extra Space Storage Inc EXR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 151 $ à 178 $
|
* Faeth Therapeutics Inc FTH.O : Citigroup relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $
|
* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Barclays relève son objectif de cours de 313 $ à 314 $
|
* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 235 $ à 273 $
|
* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 292 $ à 305 $
|
* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : UBS relève son objectif de cours de 256 $ à 270 $
|
* Ferguson Enterprises Inc. FERG.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 288 $ à 296 $
|
* Fidelity National Financial Inc FNF.N : Stephens relève son objectif de cours de 50 $ à 56 $
|
* First Solar Inc FSLR.O : UBS abaisse son objectif de cours de 330 $ à 295 $
|
* First Tracks Biotherapeutics Inc TRAX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $
|
* Fiserv Inc FISV.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 51 $ à 65 $
|
* Ford F.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 17,5 $ à 16,5 $
|
* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 41 $ à 48 $
|
* Genedx Holdings Corp WGS.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 100 $ à 80 $
|
* Global Payments Inc GPN.N : Mizuho relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $
|
* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : RBC abaisse son objectif de cours de 58 $ à 52 $
|
* Gulfport Energy Corporation GPOR.N : Gerdes Energy Research relève son objectif de cours de 18 $, le portant à 246 $
|
* Gulfport Energy Corporation GPOR.N : UBS abaisse son objectif de cours de 218 $ à 217 $
|
* Hain Celestial HAIN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 0,3 $ à 0,1 $
|
* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 31 $ à 24 $
|
* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 32 $ à 24 $
|
* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Needham abaisse son objectif de cours de 42 $ à 32 $
|
* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 32 $ à 26 $
|
* Horizon Technology Finance Corporation HRZN.O : UBS abaisse son objectif de cours de 4,5 $ à 3,75 $
|
* Humana HUM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 420 $ à 520 $
|
* Ibex Ltd IBEX.O : RBC relève son objectif de cours de 40 $ à 45 $
|
* Immunocore Holdings Plc IMCR.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 100 $ à 80 $
|
* Immunovant Inc IMVT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 50 $ à 49 $
|
* Immunovant Inc IMVT.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 30 $ à 33 $
|
* Immunovant Inc IMVT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 45 $ à 47 $
|
* Independence Realty Trust Inc IRT.N : UBS relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $
|
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 85 $ à 72 $
|
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 58 $ à 41 $
|
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 100 $ à 70 $
|
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 80 $ à 61 $
|
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Needham abaisse son objectif de cours de 86 $ à 54 $
|
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 85 $ à 70 $
|
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 79 $ à 54 $
|
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : RBC abaisse son objectif de cours de 85 $ à 60 $
|
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 84 $ à 53 $
|
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 95 $ à 80 $
|
* Itafos Inc IFOS.V : Raymond James abaisse son objectif de cours de 3,75 $CA à 3 $CA
|
* JetBlue Airways Corporation JBLU.O : UBS relève son objectif de cours de 3,5 $ à 4 $
|
* KKR & Co. KKR.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $
|
* KKR & Co. KKR.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours à 156 $ contre 163 $
|
* KKR & Co. KKR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 97 $ à 105 $
|
* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 72 $ à 68 $
|
* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 81 $ à 70 $
|
* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 82 $ à 78 $
|
* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 92 $ à 90 $
|
* LCI Industries LCII.N : Stifel relève son objectif de cours de 80 $ à 99 $
|
* Lincoln Educational Services Corp LINC.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 50 $ à 40 $
|
* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 210 $ à 215 $
|
* Lowe's Companies Inc LOW.N : Bernstein relève son objectif de cours de 254 $ à 270 $
|
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Bernstein relève son objectif de cours de 635 $ à 700 $
|
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : UBS abaisse son objectif de cours de 960 $ à 686 $
|
* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Gerdes Energy Research passe de « neutre » à « acheter »
|
* Main Street Capital Corporation MAIN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 60 $ à 59 $
|
* Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 15 $ à 11 $
|
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 700 $ à 615 $
|
* Mastercard MA.N : Citigroup relève son objectif de cours de 675 $ à 800 $
|
* Mesa Laboratories Inc MLAB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 125 $ à 150 $
|
* Metlife MET.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 87 $ à 107 $
|
* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 725 $ à 1 840 $
|
* Microchip Technology MCHP.O : Argus Research abaisse son objectif de cours de 130 $ à 100 $
|
* Micron Technology Inc MU.O : BofA Global Research retire le titre de sa liste « US 1 »
|
* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : UBS relève son objectif de cours de 123 $ à 128 $
|
* Mongodb Inc MDB.O : BTIG lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 417 dollars
|
* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : UBS abaisse son objectif de cours de 15,5 $ à 14,5 $
|
* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : UBS relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »
|
* MP Materials MP.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 53 $ à 40 $
|
* National Energy Services Reunited Corp. NESR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 41 $ à 34 $
|
* National Energy Services Reunited Corp. NESR.O : UBS abaisse son objectif de cours de 46 $ à 40 $
|
* Neurogene Inc NGNE.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 65 $ à 60 $
|
* NNN Reit Inc NNN.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 45 $ à 46 $
|
* Nvidia Corporation NVDA.O : BofA Global Research retire le titre de sa liste « US 1 »
|
* Nvidia Corporation NVDA.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 315 $ à 285 $
|
* Nvidia Corporation NVDA.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 315 $ à 250 $
|
* Nvidia Corporation NVDA.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 315 $ à 300 $
|
* Ocular Therapeutix Inc OCUL.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 25 $ à 28 $
|
* Olin OLN.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 18 $ à 19 $
|
* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : Raymond James relève son objectif de cours de 53 $ à 54 $
|
* Onto Innovation Inc ONTO.N : B. Riley relève son objectif de cours de 285 $ à 308 $
|
* Onto Innovation Inc ONTO.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 330 $ à 240 $
|
* Onto Innovation Inc ONTO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 400 $ à 350 $
|
* Onto Innovation Inc ONTO.N : Needham abaisse son objectif de cours de 360 $ à 285 $
|
* Onto Innovation Inc ONTO.N : RBC abaisse son objectif de cours de 400 $ à 350 $
|
* Palomar Holdings Inc PLMR.O : KBW relève son objectif de cours de 161 $ à 172 $
|
* Peabody Energy Corp BTU.N : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 30 $ à 18 $
|
* Philip Morris PM.N : JP Morgan reprend la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 200 dollars
|
* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 475 $ à 483 $
|
* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : RBC relève son objectif de cours de 462 $ à 478 $
|
* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 362 $ à 343 $
|
* Public Storage PSA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 319 $ à 392 $
|
* Qualys Inc QLYS.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 190 $ à 220 $
|
* Qualys Inc QLYS.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 235 $ à 215 $
|
* Qualys Inc QLYS.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 241 $ à 215 $
|
* Qualys Inc QLYS.O : Northland Capital relève son objectif de cours de 208 $ à 218 $
|
* Qualys Inc QLYS.O : RBC relève son objectif de cours de 180 $ à 197 $
|
* Qualys Inc QLYS.O : UBS relève son objectif de cours de 170 $ à 210 $
|
* Qualys Inc QLYS.O : Wedbush relève son objectif de cours de 175 $ à 185 $
|
* RB Global Inc RBA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 152 $ à 134 $
|
* Realty Income Corporation O.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 60 $ à 63 $
|
* Repay Holdings Corp RPAY.O : UBS relève son objectif de cours de 4,25 $ à 4,75 $
|
* Riot Platforms Inc RIOT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 22 $ à 28 $
|
* RLJ Lodging Trust RLJ.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 13 $ à 15 $
|
* Rocket Lab Corp. RKLB.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 85 $ à 82 $
|
* Rockwell Automation Inc ROK.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 490 $ à 450 $
|
* RPM International Inc RPM.N : RBC relève son objectif de cours de 120 $ à 125 $
|
* Sanmina Corporation SANM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 270 $ à 230 $
|
* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 14 $ à 18 $
|
* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : la Deutsche Bank passe de « vendre » à « conserver »
|
* Senseonics Holdings Inc SENS.O : Barclays relève son objectif de cours de 10 $ à 11 $
|
* Septerna Inc SEPN.O : Stifel relève son objectif de cours de 49 $ à 60 $
|
* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 46 $ à 56 $
|
* Skydance Corporation SKYD.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 7 $ à 8 $
|
* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 65 $ à 77 $
|
* Somnigroup International SGI.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 100 $ à 86 $
|
* Somnigroup International Inc SGI.N : UBS abaisse son objectif de cours de 102 $ à 87 $
|
* Sphere Entertainment Co SPHR.N : Stonex relève son objectif de cours de 125 $ à 133 $
|
* Sterling Infrastructure STRL.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 585 dollars
|
* Structure Therapeutics GPCR.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 111 $ à 107 $
|
* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : UBS abaisse son objectif de cours de 300 $ à 295 $
|
* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $
|
* Terawulf Inc WULF.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 30 $ à 22 $
|
* Tesla Inc TSLA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 400 $ à 375 $
|
* The Home Depot Inc HD.N : Bernstein relève son objectif de cours de 344 $ à 357 $
|
* The TJX Companies Inc TJX.N : UBS abaisse son objectif de cours de 198 $ à 184 $
|
* The Trade Desk Inc TTD.O : BMO relève son objectif de cours de 15 $ à 16 $
|
* The Trade Desk Inc TTD.O : Citigroup relève son objectif de cours de 11 $ à 12 $
|
* The Trade Desk Inc TTD.O : D.A. Davidson initie la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 15 $
|
* The Trade Desk Inc TTD.O : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 2 $ à 8 $
|
* the Trade Desk Inc TTD.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 12 $ à 15 $
|
* the Trade Desk Inc TTD.O : la Scotiabank relève son objectif de cours de 12 $ à 15 $
|
* The Trade Desk Inc TTD.O : UBS relève son objectif de cours de 15 $ à 19 $
|
* Tidewater Inc TDW.N : Zephirin Group passe de « forte vente » à « vente »; relève son objectif de cours de 7 $ à 75 $
|
* Toast Inc TOST.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 38 $ à 40 $
|
* Tonix Pharmaceuticals TNXP.O : Alliance Global Partners abaisse son objectif de cours de 65 $ à 40 $
|
* Tonix Pharmaceuticals TNXP.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 26 $ à 14 $
|
* Trex Company Inc TREX.N : D.A. Davidson passe de « acheter » à « neutre »
|
* TWFG Inc TWFG.O : UBS relève son objectif de cours de 34 $ à 36 $
|
* UDR Inc UDR.N : UBS relève son objectif de cours de 39 $ à 43 $
|
* Uniti Group Inc UNIT.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 9 $ à 4 $
|
* Veradermics Incorporated MANE.N : Citigroup relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $
|
* Vericel Corporation VCEL.O : Stephens relève son objectif de cours de 55 $ à 68 $
|
* Verisk Analytics Inc VRSK.O : Raymond James relève son objectif de cours de 230 $ à 245 $
|
* Via Transportation Inc VIA.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 35 $ à 50 $
|
* Via Transportation Inc VIA.N : Raymond James relève son objectif de cours de 26 $ à 54 $
|
* Via Transportation Inc VIA.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 32 $ à 50 $
|
* Viant Technology Inc DSP.O : D.A. Davidson initie la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 16,5 $
|
* Viant Technology Inc DSP.O : UBS abaisse son objectif de cours de 19 $ à 18 $
|
* Viavi Solutions Inc VIAV.O : Argus Research abaisse son objectif de cours de 66 $ à 52 $
|
* Vir Biotechnology Inc VIR.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 17 $ à 22 $
|
* Vir Biotechnology Inc VIR.O : Needham relève son objectif de cours de 20 $ à 24 $
|
* Viridian Therapeutics Inc VRDN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 34 $ à 39 $
|
* Visa Inc V.N : Citigroup relève son objectif de cours de 440 $ à 490 $
|
* Vistance Networks Inc VISN.O : Northland Capital abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »
|
* Vistra Corp VST.N : Raymond James relève son objectif de cours de 176 $ à 178 $
|
* Vivid Seats Inc SEAT.O : RBC abaisse son objectif de cours de 9 $ à 4 $
|
* Vivid Seats Inc SEAT.O : Stonex abaisse son objectif de cours de 16 $ à 4 $
|
* Vivmark Residentia: UBS relève son objectif de cours de 71 $ à 74 $
|
* Walmart Inc WMT.O : BMO relève son objectif de cours de 126 $ à 136 $
|
* Walmart Inc WMT.O : Mizuho relève son objectif de cours de 125 $ à 135 $
|
* Welltower Inc WELL.N : RBC relève son objectif de cours de 260 $ à 266 $
|
* Xencor Inc XNCR.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 40 $ à 49 $
|
* Zeta Global Holdings Corp ZETA.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 38 $ à 40 $
|
* Ziprecruiter Inc ZIP.N : UBS relève son objectif de cours de 4,5 $ à 5 $
|
* Zura Bio Ltd ZURA.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 11 $ à 5 $
|
* Zura Bio Ltd ZURA.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 16 $ à 5 $
|
* Zura Bio Ltd ZURA.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 26 $ à 12 $
|
* Zura Bio Ltd ZURA.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 22 $ à 10 $
|
* Zymeworks Inc ZYME.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 55 $ à 56 $
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* Zymeworks Inc ZYME.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 35 $ à 36 $
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