06/03/2026

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Burlington Stores, Costco Wholesale, Oracle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Burlington Stores, Costco Wholesale et Oracle.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Barclays réduit son objectif de cours à 95 dollars

contre 115 dollars

* BJ's Restaurants BJRI.O : D.A. Davidson initie avec une note neutre; objectif

de prix 38 $

* Black Rock Coffee Bar BRCB.O : D.A. Davidson initie avec une note d'achat;

objectif de cours 21 $

* Brinker International EAT.N : D.A. Davidson initie avec une note neutre;

objectif de cours 155 $

* Burlington Stores Inc BURL.N : Barclays relève le prix cible de 335 $ à 365 $

* Cava Group Ic CAVA.N : D.A. Davidson initie avec une note neutre; objectif de

prix 80 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : D.A. Davidson initie avec une note d'achat;

objectif de prix 51 $

* Cooper Companies Inc COO.O : JP Morgan relève le prix cible de 78 $ à 80 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Jefferies relève le cours cible de 1 050 $ à 1 130 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan relève le prix cible de 1 050 $ à 1 060 $

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : JP Morgan initie avec une note de surpondération;

objectif de 90 $

* Dow Inc DOW.N : JP Morgan relève le cours cible de 26 $ à 40 $

* Dow Inc DOW.N : JP Morgan relève la note de neutre à surpondérer

* Dutch Bros Inc BROS.N : D.A. Davidson initie avec une note d'achat; objectif

de prix 67 $

* El Pollo Loco Holdings Inc LOCO.O : D.A. Davidson initie avec une note neutre;

objectif de cours 11 $

* Enhabit Inc EHAB.N : TD Cowen réduit la note de "buy" à "hold"

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Jefferies augmente le prix cible de 158 $ à 170 $

* First Watch Restaurant Group FWRG.O : D.A. Davidson initie avec une note

d'achat; objectif de cours 17 $

* Gap Inc GAP.N : JP Morgan réduit le prix cible de 36 $ à 33 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : Raymond James réduit le prix cible à 210 $ contre 275 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : RBC réduit le prix cible de 300 $ à 250 $

* HII HII.N : TD Cowen relève le cours cible de 440 $ à 460 $

* Horizon Technology Finance Corp HRZN.O : KBW relève la notation de

"sous-performance" à "performance du marché"

* Installed Building Products IBP.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 284 $ contre

245 $ auparavant

* Karman Holdings Inc KRMN.N : Piper Sandler relève la notation de neutre à

surpondérer

* Karman Holdings Inc KRMN.N : Piper Sandler relève le prix cible de 110 $ à 127

$

* Kura Sushi USA Inc KRUS.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une note

d'achat; objectif de cours 90 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : JP Morgan relève le prix cible de 130 $ à 135 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Melius Research relève le cours cible de 135 $ à 140 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : RBC augmente le prix cible de 105 $ à 115 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : TD Cowen augmente le prix cible de 85 $ à 90 $

* Oracle Corp ORCL.N : Jefferies ramène le cours cible de 400 $ à 320 $

* Oracle Corp ORCL.N : TD Cowen réduit le prix cible de 350 $ à 250 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : Barclays relève le cours cible de 140 $ à 150 $

* Portillos Inc PTLO.O : D.A. Davidson initie avec une note neutre; objectif de

prix 5,50 $

* Public Storage PSA.N : Jefferies relève le prix cible de 321 $ à 345 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : D.A. Davidson initie avec une note d'achat; objectif

de prix 125 $

* Starbucks SBUX.O : D.A. Davidson initie la couverture avec une note neutre;

objectif de prix 97 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Jefferies réduit le prix cible de 330 $ à 275 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Barclays réduit le prix cible à 67 $ contre 80 $

* Wingstop Inc WING.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une note

d'achat; objectif de cours 330 $