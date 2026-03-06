 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Burlington Stores, Costco Wholesale, Oracle
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 10:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Burlington Stores, Costco Wholesale et Oracle.

FAITS MARQUANTS

* Burlington Stores Inc BURL.N : Barclays relève son objectif de cours de 335 à 365 dollars

* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 1 060 $ contre 1 050

$

* HII HII.N : TD Cowen relève le cours cible de 440 $ à 460 $

* Oracle Corp ORCL.N : TD Cowen réduit le prix cible de 350 $ à 250 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Jefferies réduit le prix cible à 275 $, contre 330 $ auparavant

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Barclays réduit son objectif de cours à 95 dollars

contre 115 dollars

* BJ's Restaurants BJRI.O : D.A. Davidson initie avec une note neutre; objectif

de prix 38 $

* Black Rock Coffee Bar BRCB.O : D.A. Davidson initie avec une note d'achat;

objectif de cours 21 $

* Brinker International EAT.N : D.A. Davidson initie avec une note neutre;

objectif de cours 155 $

* Burlington Stores Inc BURL.N : Barclays relève le prix cible de 335 $ à 365 $

* Cava Group Ic CAVA.N : D.A. Davidson initie avec une note neutre; objectif de

prix 80 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : D.A. Davidson initie avec une note d'achat;

objectif de prix 51 $

* Cooper Companies Inc COO.O : JP Morgan relève le prix cible de 78 $ à 80 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Jefferies relève le cours cible de 1 050 $ à 1 130 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan relève le prix cible de 1 050 $ à 1 060 $

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : JP Morgan initie avec une note de surpondération;

objectif de 90 $

* Dow Inc DOW.N : JP Morgan relève le cours cible de 26 $ à 40 $

* Dow Inc DOW.N : JP Morgan relève la note de neutre à surpondérer

* Dutch Bros Inc BROS.N : D.A. Davidson initie avec une note d'achat; objectif

de prix 67 $

* El Pollo Loco Holdings Inc LOCO.O : D.A. Davidson initie avec une note neutre;

objectif de cours 11 $

* Enhabit Inc EHAB.N : TD Cowen réduit la note de "buy" à "hold"

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Jefferies augmente le prix cible de 158 $ à 170 $

* First Watch Restaurant Group FWRG.O : D.A. Davidson initie avec une note

d'achat; objectif de cours 17 $

* Gap Inc GAP.N : JP Morgan réduit le prix cible de 36 $ à 33 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : Raymond James réduit le prix cible à 210 $ contre 275 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : RBC réduit le prix cible de 300 $ à 250 $

* HII HII.N : TD Cowen relève le cours cible de 440 $ à 460 $

* Horizon Technology Finance Corp HRZN.O : KBW relève la notation de

"sous-performance" à "performance du marché"

* Installed Building Products IBP.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 284 $ contre

245 $ auparavant

* Karman Holdings Inc KRMN.N : Piper Sandler relève la notation de neutre à

surpondérer

* Karman Holdings Inc KRMN.N : Piper Sandler relève le prix cible de 110 $ à 127

$

* Kura Sushi USA Inc KRUS.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une note

d'achat; objectif de cours 90 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : JP Morgan relève le prix cible de 130 $ à 135 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Melius Research relève le cours cible de 135 $ à 140 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : RBC augmente le prix cible de 105 $ à 115 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : TD Cowen augmente le prix cible de 85 $ à 90 $

* Oracle Corp ORCL.N : Jefferies ramène le cours cible de 400 $ à 320 $

* Oracle Corp ORCL.N : TD Cowen réduit le prix cible de 350 $ à 250 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : Barclays relève le cours cible de 140 $ à 150 $

* Portillos Inc PTLO.O : D.A. Davidson initie avec une note neutre; objectif de

prix 5,50 $

* Public Storage PSA.N : Jefferies relève le prix cible de 321 $ à 345 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : D.A. Davidson initie avec une note d'achat; objectif

de prix 125 $

* Starbucks SBUX.O : D.A. Davidson initie la couverture avec une note neutre;

objectif de prix 97 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Jefferies réduit le prix cible de 330 $ à 275 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Barclays réduit le prix cible à 67 $ contre 80 $

* Wingstop Inc WING.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une note

d'achat; objectif de cours 330 $

Valeurs associées

ABERCROMBIE FT RG-A
88,420 USD NYSE -7,63%
BJ'S RESTAURANTS
35,8300 USD NASDAQ +1,91%
BLACK ROCK CB RG-A
16,4500 USD NASDAQ +1,42%
BRINKER INTL
140,450 USD NYSE +1,80%
BURLINGTON STORE
321,000 USD NYSE +6,57%
CAVA GROUP
79,390 USD NYSE -0,18%
CHIPOTLE MEXICAN
37,040 USD NYSE +0,97%
COOPER CO
80,2000 USD NASDAQ -2,17%
COSTCO WHSL
982,5700 USD NASDAQ -2,40%
CUSTOMERS BANC
68,400 USD NYSE -2,68%
DOW
33,740 USD NYSE +4,33%
DUTCH BROS RG-A
54,530 USD NYSE +3,57%
EL POLLO LOCO
11,2100 USD NASDAQ +0,27%
ENHABIT
13,605 USD NYSE +0,04%
EXTRA SP ST REIT
147,510 USD NYSE -1,92%
FIRST WATCH REST
12,9700 USD NASDAQ +8,44%
GUIDEWIRE SOFTWA
160,910 USD NYSE +4,64%
Gaz naturel
3,00 USD NYMEX 0,00%
HORIZON TECH FIN
4,6300 USD NASDAQ -1,17%
HUNTGTN INGLS IN
421,290 USD NYSE -3,55%
INSTALLED BLDN P
312,710 USD NYSE -4,52%
KURA SUSHI USA RG-A
64,0000 USD NASDAQ -4,86%
MARVELL TECH
75,6800 USD NASDAQ -3,09%
ORACLE
154,790 USD NYSE +1,61%
PAYCOM SOFTWARE
136,640 USD NYSE +1,89%
PORTILLO'S RG-A
5,1300 USD NASDAQ -0,77%
PUBLIC STOR REIT
307,060 USD NYSE -1,18%
Pétrole Brent
87,20 USD Ice Europ +3,43%
Pétrole WTI
84,02 USD Ice Europ +6,52%
SHAKE SHACK RG-A
96,890 USD NYSE -0,53%
STARBUCKS
98,6900 USD NASDAQ +1,59%
VEEVA SYSTEMS RG-A
196,110 USD NYSE +4,11%
VICTORIA'S SECRT
52,740 USD NYSE -12,11%
WINGSTOP
236,3400 USD NASDAQ -1,25%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
