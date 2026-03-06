information fournie par Reuters • 06/03/2026 à 13:18

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Burlington Stores, Costco Wholesale, Oracle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Burlington Stores, Costco Wholesale et Oracle.

FAITS MARQUANTS

* Burlington Stores Inc BURL.N : Barclays relève son objectif de cours de 335 $ à 365 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 1 050 $ à 1 060 $

* HII HII.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 440 $ à 460 $

* Oracle Corp ORCL.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 350 $ à 250 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 330 $ à 275 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* AAR Corp AIR.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 107 $ à 128 $

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Barclays réduit l'objectif de cours de 115 $ à 95 $

* Arrivent Biopharma, Inc. AVBP.O : H.C. Wainwright augmente l'objectif de cours de 42 $ à

44 $

* BJ's Restaurants BJRI.O : D.A. Davidson initie avec une note neutre; objectif de cours de 38 $

* Black Rock Coffee Bar BRCB.O : D.A. Davidson initie avec une note d'achat; objectif de cours de 21

$

* Brilliant Earth Group, Inc. BRLT.O : Keybanc abaisse sa recommandation de 'surpondérer' à

'pondération sectorielle'

* Brinker International EAT.N : D.A. Davidson initie avec une note neutre; objectif de cours de 155

$

* Burlington Stores Inc BURL.N : Barclays relève l'objectif de cours de 335 $ à 365 $

* Burlington Stores Inc BURL.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours de 350 $ à 365 $

* Cava Group Ic CAVA.N : D.A. Davidson initie avec une note neutre; objectif de cours de 80 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : D.A. Davidson initie avec une note d'achat; objectif de cours

de 51 $

* Ciena Corp CIEN.N : Citigroup augmente l'objectif de cours de 280 $ à 345 $

* Ciena Corp CIEN.N : Stifel relève l'objectif de cours de 280 $ à 320 $

* Cooper Companies Inc COO.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 78 $ à 80 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : BMO augmente l'objectif de cours de 1 175 $ à 1 315 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Jefferies augmente l'objectif de cours de 1 050 $ à 1 130 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan augmente l'objectif de cours de 1 050 $ à 1 060 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Telsey Advisory Group augmente l'objectif de cours de 1

100 $ à 1 125 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Truist Securities augmente l'objectif de cours de 926 $ à

977 $

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : JP Morgan initie avec une note de surpondération; objectif de cours

de 90 $

* Dow Inc DOW.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 26 $ à 40 $

* Dow Inc DOW.N : JP Morgan relève sa recommandation de 'neutre' à 'surpondérer'

* Dutch Bros Inc BROS.N : D.A. Davidson initie avec une note d'achat; objectif de cours de 67 $

* El Pollo Loco Holdings Inc LOCO.O : D.A. Davidson initie avec une note neutre; objectif de cours

de 11 $

* Enhabit Inc EHAB.N : TD Cowen ramène sa note de 'acheter' à 'conserver'

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Jefferies augmente l'objectif de cours de 158 $ à 170 $

* First Watch Restaurant Group FWRG.O : D.A. Davidson initie avec une note d'achat; objectif de

cours de 17 $

* Gap Inc GAP.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 36 $ à 33 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : Raymond James réduit l'objectif de cours de 275 $ à 210 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : RBC réduit l'objectif de cours de 300 $ à 250 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : Stifel réduit l'objectif de cours de 300 $ à 250 $

* HII HII.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 440 $ à 460 $

* Horizon Technology Finance Corp HRZN.O : KBW relève sa recommandation de 'sous-performance' à

'performance du marché'

* Installed Building Products IBP.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 245 $ à 284 $

* Karman Holdings Inc KRMN.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 110 $ à 127 $

* Karman Holdings Inc KRMN.N : Piper Sandler relève sa recommandation de 'neutre' à 'surpondérer'

* Kroger Co KR.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 68 $ à 71 $

* Kura Sushi USA Inc KRUS.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une note d'achat; objectif de

cours de 90 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Citigroup augmente l'objectif de cours de 113 $ à 118 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 130 $ à 135 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Melius Research relève l'objectif de cours de 135 $ à 140 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : RBC augmente l'objectif de cours de 105 $ à 115 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Stifel augmente l'objectif de cours de 114 $ à 120 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 85 $ à 90 $

* Okta Inc OKTA.O : BMO relève sa recommandation de 'performance du marché' à

'surperformance'

* Okta Inc OKTA.O : BMO augmente l'objectif de cours de 83 $ à 97 $

* Oracle Corp ORCL.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 400 $ à 320 $

* Oracle Corp ORCL.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 350 $ à 250 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : Barclays relève l'objectif de cours de 140 $ à 150 $

* Portillos Inc PTLO.O : D.A. Davidson initie avec une note neutre; objectif de cours de 5,50 $

* Progressive Corp PGR.N : Mizuho réduit l'objectif de cours de 240 $ à 235 $

* Prologis Inc PLD.N : Citigroup reprend la couverture avec une note d'achat; objectif de cours de

145 $

* Public Storage PSA.N : Jefferies augmente l'objectif de cours de 321 $ à 345 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : D.A. Davidson initie avec une note d'achat; objectif de cours de 125 $

* Starbucks SBUX.O : D.A. Davidson initie la couverture avec une note neutre; objectif de cours de

97 $

* Tango Therapeutics, Inc. TNGX.O : H.C. Wainwright augmente l'objectif de cours de 13 $ à

27 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Wedbush ramène sa recommandation de 'neutre' à 'sous-performance'

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 330 $ à 275 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Barclays réduit son objectif de cours de 80 $ à 67 $

* Wingstop Inc WING.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une note d'achat; objectif de cours

de 330 $

* Zymeworks, Inc. ZYME.O : H.C. Wainwright augmente l'objectif de cours de 32 $ à 46 $