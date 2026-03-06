 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Burlington Stores, Costco Wholesale, Oracle
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 16:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Burlington Stores, Costco Wholesale et Oracle.

FAITS MARQUANTS

* Burlington Stores Inc BURL.N : Barclays relève son objectif de cours de 335 à 365 dollars

* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 1 060 $ contre 1 050

$

* HII HII.N : TD Cowen relève le cours cible de 440 $ à 460 $

* Oracle Corp ORCL.N : TD Cowen réduit le prix cible de 350 $ à 250 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Jefferies réduit le prix cible à 275 $, contre 330 $ auparavant

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* AAR Corp AIR.N : Truist Securities relève le cours cible de 107 à 128 dollars

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Barclays réduit le prix cible à 95 $ contre 115 $

* Arrivent Biopharma, Inc. AVBP.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible à 44$ de 42

* Arrivent Biopharma, Inc. AVBP.O : Oppenheimer augmente le prix cible de 44 $ à 50 $

* BJ's Restaurants BJRI.O : D.A. Davidson initie avec une note neutre; objectif de prix 38

* Black Rock Coffee Bar BRCB.O : D.A. Davidson initie avec une note d'achat; PT $21

* Brilliant Earth Group Inc (avant la réincorporation) BRLT.O : B. Riley passe de la cote d'achat à

la cote neutre

* Brilliant Earth Group Inc BRLT.O : Keybanc passe de surpondérer à pondérer le secteur

* Brinker International EAT.N : D.A. Davidson initie avec une note neutre; PT$155

* Burlington Stores Inc BURL.N : Barclays relève le prix cible de 335 $ à 365 $

* Burlington Stores Inc BURL.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de prix à 365 dollars,

contre 350 dollars auparavant

* Caterpillar Inc. CAT.N : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 817 $ contre 729 $

* Cava Group Ic CAVA.N : D.A. Davidson initie avec une note neutre; objectif de prix 80

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : D.A. Davidson initie avec une note d'achat; objectif de prix 51

* Ciena Corp CIEN.N : B. Riley augmente le prix cible de 222 $ à 283 $

* Ciena Corp CIEN.N : BofA Global Research relève la note de neutre à achat

* Ciena Corp CIEN.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 355 $ contre 260 $

auparavant

* Ciena Corp CIEN.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 345 $, contre 280 $ auparavant

* Ciena Corp CIEN.N : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours à 350 $ contre 305 $

auparavant

* Ciena Corp CIEN.N : Stifel augmente le prix cible de 280 $ à 320 $

* Cooper Companies Inc COO.O : JP Morgan relève le cours cible de 78 $ à 80 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : BMO augmente le prix cible de 1 175 $ à 1 315 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Jefferies augmente le prix cible de 1050 $ à 1130 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan augmente le prix cible de 1050 $ à 1060 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Telsey Advisory Group augmente le prix cible de 1100 $ à 1125 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Truist Securities augmente le prix cible de 926 à 977 $

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : JP Morgan initie avec une note de surpondération; objectif de 90 $

* Dow Inc DOW.N : JP Morgan relève le prix cible de 26 à 40 dollars

* Dow Inc DOW.N : JP Morgan relève la note de neutre à surpondérer

* Dutch Bros Inc BROS.N : D.A. Davidson initie avec une note d'achat; objectif de prix 67

* Ecovyst ECVT.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 11 à 13 dollars

* El Pollo Loco Holdings Inc LOCO.O : D.A. Davidson initie avec une note neutre; PT $11

* Enhabit Inc EHAB.N : TD Cowen réduit la note de "buy" à "hold"

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Jefferies augmente le prix cible de 158 à 170 $

* First Watch Restaurant Group FWRG.O : D.A. Davidson initie avec une note d'achat; PT $17

* Gap Inc GAP.N : JP Morgan réduit le prix cible de 36 $ à 33 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : BTIG relève l'objectif de cours à 200$ contre 175

* Guidewire Software Inc GWRE.N : Raymond James réduit le prix cible de 275 $ à 210 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : RBC réduit le prix cible de 300 $ à 250 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : Stifel réduit le prix cible de 300 $ à 250 $

* Hayward Holdings HAYW.N : BofA Global Research relève le prix cible de sous-performance à

achat

* Hayward Holdings HAYW.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 15 à 19

dollars

* HII HII.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 440 à 460 dollars

* Horizon Technology Finance Corp HRZN.O : KBW relève l'objectif de cours de sous-performance à

performance du marché

* Installed Building Products IBP.N : JP Morgan relève le cours cible de 245 à 284 dollars

* Itron Inc ITRI.O : Needham initie la couverture avec une note d'achat; objectif de prix

de 124

* Karman Holdings Inc KRMN.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 110 à 127 $

* Karman Holdings Inc KRMN.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Kroger Co KR.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 71 $ contre 68 $ auparavant

* Kura Sushi USA Inc KRUS.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une note d'achat; PT $90

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Benchmark relève la note d'achat de "hold" à "buy

* Marvell Technology Inc MRVL.O : BofA Global Research relève la note de neutre à achat

* Marvell Technology Inc MRVL.O : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 90 $ à

110 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 118 $ contre 113 $

auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : JP Morgan relève le prix cible à 135 $ contre 130 $ auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Melius Research relève l'objectif de cours à 140 $ contre 135 $

auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : RBC augmente le prix cible de 105 $ à 115 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours à 140 $,

contre 115 $ auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Stifel relève l'objectif de cours à 120 $, contre 114 $ auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : TD Cowen augmente le prix cible de 85 $ à 90 $

* McKesson Corp MCK.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 973 $ contre 930 $

* Netflix Inc NFLX.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 125 $ contre 149 $

* Okta Inc OKTA.O : BMO augmente l'objectif de cours à 97 $ contre 83 $

* Okta Inc OKTA.O : BMO passe de "market perform" à "outperform"

* Oracle Corp ORCL.N : Exane BNP Paribas réduit l'objectif de cours à 201 $ contre 290 $

* Oracle Corp ORCL.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 320$ contre 400

* Oracle Corp ORCL.N : TD Cowen réduit le prix cible de 350 $ à 250 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : Barclays relève le cours cible de 140 à 150 dollars

* Portillos Inc PTLO.O : D.A. Davidson initie avec une note neutre; objectif de prix 5,50

* Progressive Corp PGR.N : Mizuho réduit le prix cible à 235$ de 240

* Prologis Inc PLD.N : Citigroup reprend la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 145

* Public Storage PSA.N : Jefferies relève le cours cible de 321 $ à 345 $

* SES AI SES.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 1,3 $ contre 2

* Shake Shack Inc SHAK.N : D.A. Davidson initie avec une note d'achat; objectif de prix 125

* Starbucks SBUX.O : D.A. Davidson initie la couverture avec une note neutre; objectif de prix 97

* Tanger Inc SKT.N : BofA Global Research passe d'une note d'achat à une note neutre

* Tango Therapeutics, Inc. TNGX.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 13 $ à 27 $

* target Corp TGT.N : Argus Research augmente le prix cible de 125 $ à 145 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Wedbush ramène le cours de l'action de neutre à sous-performance

* Vail Resorts MTN.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 151 $ contre 159 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 275$ contre 330

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Barclays réduit son objectif de cours à 67$ contre 80

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : MoffettNathanson réduit l'objectif de cours à neutre à

partir d'achat

* Wingstop Inc WING.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une note d'achat; objectif 330

* Zymeworks, Inc. ZYME.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 32 $ à 46 $

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 06/03/2026 à 16:08:57.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

