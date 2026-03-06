TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Burlington Stores, Costco Wholesale, Oracle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Burlington Stores, Costco Wholesale et Oracle.
FAITS MARQUANTS
* Burlington Stores Inc BURL.N : Barclays relève son objectif de cours de 335 à 365 dollars
* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 1 060 $ contre 1 050
$
* HII HII.N : TD Cowen relève le cours cible de 440 $ à 460 $
* Oracle Corp ORCL.N : TD Cowen réduit le prix cible de 350 $ à 250 $
* Veeva Systems Inc VEEV.N : Jefferies réduit le prix cible à 275 $, contre 330 $ auparavant
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* AAR Corp AIR.N : Truist Securities relève le cours cible de 107 à 128 dollars
* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Barclays réduit le prix cible à 95 $ contre 115 $
* Arrivent Biopharma, Inc. AVBP.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible à 44$ de 42
* Arrivent Biopharma, Inc. AVBP.O : Oppenheimer augmente le prix cible de 44 $ à 50 $
* BJ's Restaurants BJRI.O : D.A. Davidson initie avec une note neutre; objectif de prix 38
* Black Rock Coffee Bar BRCB.O : D.A. Davidson initie avec une note d'achat; PT $21
* Brilliant Earth Group Inc (avant la réincorporation) BRLT.O : B. Riley passe de la cote d'achat à
la cote neutre
* Brilliant Earth Group Inc BRLT.O : Keybanc passe de surpondérer à pondérer le secteur
* Brinker International EAT.N : D.A. Davidson initie avec une note neutre; PT$155
* Burlington Stores Inc BURL.N : Barclays relève le prix cible de 335 $ à 365 $
* Burlington Stores Inc BURL.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de prix à 365 dollars,
contre 350 dollars auparavant
* Caterpillar Inc. CAT.N : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 817 $ contre 729 $
* Cava Group Ic CAVA.N : D.A. Davidson initie avec une note neutre; objectif de prix 80
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : D.A. Davidson initie avec une note d'achat; objectif de prix 51
* Ciena Corp CIEN.N : B. Riley augmente le prix cible de 222 $ à 283 $
* Ciena Corp CIEN.N : BofA Global Research relève la note de neutre à achat
* Ciena Corp CIEN.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 355 $ contre 260 $
auparavant
* Ciena Corp CIEN.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 345 $, contre 280 $ auparavant
* Ciena Corp CIEN.N : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours à 350 $ contre 305 $
auparavant
* Ciena Corp CIEN.N : Stifel augmente le prix cible de 280 $ à 320 $
* Cooper Companies Inc COO.O : JP Morgan relève le cours cible de 78 $ à 80 $
* Costco Wholesale Corp COST.O : BMO augmente le prix cible de 1 175 $ à 1 315 $
* Costco Wholesale Corp COST.O : Jefferies augmente le prix cible de 1050 $ à 1130 $
* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan augmente le prix cible de 1050 $ à 1060 $
* Costco Wholesale Corp COST.O : Telsey Advisory Group augmente le prix cible de 1100 $ à 1125 $
* Costco Wholesale Corp COST.O : Truist Securities augmente le prix cible de 926 à 977 $
* Customers Bancorp Inc CUBI.N : JP Morgan initie avec une note de surpondération; objectif de 90 $
* Dow Inc DOW.N : JP Morgan relève le prix cible de 26 à 40 dollars
* Dow Inc DOW.N : JP Morgan relève la note de neutre à surpondérer
* Dutch Bros Inc BROS.N : D.A. Davidson initie avec une note d'achat; objectif de prix 67
* Ecovyst ECVT.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 11 à 13 dollars
* El Pollo Loco Holdings Inc LOCO.O : D.A. Davidson initie avec une note neutre; PT $11
* Enhabit Inc EHAB.N : TD Cowen réduit la note de "buy" à "hold"
* Extra Space Storage Inc EXR.N : Jefferies augmente le prix cible de 158 à 170 $
* First Watch Restaurant Group FWRG.O : D.A. Davidson initie avec une note d'achat; PT $17
* Gap Inc GAP.N : JP Morgan réduit le prix cible de 36 $ à 33 $
* Guidewire Software Inc GWRE.N : BTIG relève l'objectif de cours à 200$ contre 175
* Guidewire Software Inc GWRE.N : Raymond James réduit le prix cible de 275 $ à 210 $
* Guidewire Software Inc GWRE.N : RBC réduit le prix cible de 300 $ à 250 $
* Guidewire Software Inc GWRE.N : Stifel réduit le prix cible de 300 $ à 250 $
* Hayward Holdings HAYW.N : BofA Global Research relève le prix cible de sous-performance à
achat
* Hayward Holdings HAYW.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 15 à 19
dollars
* HII HII.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 440 à 460 dollars
* Horizon Technology Finance Corp HRZN.O : KBW relève l'objectif de cours de sous-performance à
performance du marché
* Installed Building Products IBP.N : JP Morgan relève le cours cible de 245 à 284 dollars
* Itron Inc ITRI.O : Needham initie la couverture avec une note d'achat; objectif de prix
de 124
* Karman Holdings Inc KRMN.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 110 à 127 $
* Karman Holdings Inc KRMN.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer
* Kroger Co KR.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 71 $ contre 68 $ auparavant
* Kura Sushi USA Inc KRUS.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une note d'achat; PT $90
* Marvell Technology Inc MRVL.O : Benchmark relève la note d'achat de "hold" à "buy
* Marvell Technology Inc MRVL.O : BofA Global Research relève la note de neutre à achat
* Marvell Technology Inc MRVL.O : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 90 $ à
110 $
* Marvell Technology Inc MRVL.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 118 $ contre 113 $
auparavant
* Marvell Technology Inc MRVL.O : JP Morgan relève le prix cible à 135 $ contre 130 $ auparavant
* Marvell Technology Inc MRVL.O : Melius Research relève l'objectif de cours à 140 $ contre 135 $
auparavant
* Marvell Technology Inc MRVL.O : RBC augmente le prix cible de 105 $ à 115 $
* Marvell Technology Inc MRVL.O : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours à 140 $,
contre 115 $ auparavant
* Marvell Technology Inc MRVL.O : Stifel relève l'objectif de cours à 120 $, contre 114 $ auparavant
* Marvell Technology Inc MRVL.O : TD Cowen augmente le prix cible de 85 $ à 90 $
* McKesson Corp MCK.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 973 $ contre 930 $
* Netflix Inc NFLX.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 125 $ contre 149 $
* Okta Inc OKTA.O : BMO augmente l'objectif de cours à 97 $ contre 83 $
* Okta Inc OKTA.O : BMO passe de "market perform" à "outperform"
* Oracle Corp ORCL.N : Exane BNP Paribas réduit l'objectif de cours à 201 $ contre 290 $
* Oracle Corp ORCL.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 320$ contre 400
* Oracle Corp ORCL.N : TD Cowen réduit le prix cible de 350 $ à 250 $
* Paycom Software Inc PAYC.N : Barclays relève le cours cible de 140 à 150 dollars
* Portillos Inc PTLO.O : D.A. Davidson initie avec une note neutre; objectif de prix 5,50
* Progressive Corp PGR.N : Mizuho réduit le prix cible à 235$ de 240
* Prologis Inc PLD.N : Citigroup reprend la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 145
* Public Storage PSA.N : Jefferies relève le cours cible de 321 $ à 345 $
* SES AI SES.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 1,3 $ contre 2
* Shake Shack Inc SHAK.N : D.A. Davidson initie avec une note d'achat; objectif de prix 125
* Starbucks SBUX.O : D.A. Davidson initie la couverture avec une note neutre; objectif de prix 97
* Tanger Inc SKT.N : BofA Global Research passe d'une note d'achat à une note neutre
* Tango Therapeutics, Inc. TNGX.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 13 $ à 27 $
* target Corp TGT.N : Argus Research augmente le prix cible de 125 $ à 145 $
* Trade Desk Inc TTD.O : Wedbush ramène le cours de l'action de neutre à sous-performance
* Vail Resorts MTN.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 151 $ contre 159 $
* Veeva Systems Inc VEEV.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 275$ contre 330
* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Barclays réduit son objectif de cours à 67$ contre 80
* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : MoffettNathanson réduit l'objectif de cours à neutre à
partir d'achat
* Wingstop Inc WING.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une note d'achat; objectif 330
* Zymeworks, Inc. ZYME.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 32 $ à 46 $
