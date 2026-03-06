information fournie par Reuters • 06/03/2026 à 16:08

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Burlington Stores, Costco Wholesale, Oracle

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Burlington Stores, Costco Wholesale et Oracle.

FAITS MARQUANTS

* Burlington Stores Inc BURL.N : Barclays relève son objectif de cours de 335 à 365 dollars

* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 1 060 $ contre 1 050

* HII HII.N : TD Cowen relève le cours cible de 440 $ à 460 $

* Oracle Corp ORCL.N : TD Cowen réduit le prix cible de 350 $ à 250 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Jefferies réduit le prix cible à 275 $, contre 330 $ auparavant

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* AAR Corp AIR.N : Truist Securities relève le cours cible de 107 à 128 dollars

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Barclays réduit le prix cible à 95 $ contre 115 $

* Arrivent Biopharma, Inc. AVBP.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible à 44$ de 42

* Arrivent Biopharma, Inc. AVBP.O : Oppenheimer augmente le prix cible de 44 $ à 50 $

* BJ's Restaurants BJRI.O : D.A. Davidson initie avec une note neutre; objectif de prix 38

* Black Rock Coffee Bar BRCB.O : D.A. Davidson initie avec une note d'achat; PT $21

* Brilliant Earth Group Inc (avant la réincorporation) BRLT.O : B. Riley passe de la cote d'achat à

* Brilliant Earth Group Inc BRLT.O : Keybanc passe de surpondérer à pondérer le secteur

* Brinker International EAT.N : D.A. Davidson initie avec une note neutre; PT$155

* Burlington Stores Inc BURL.N : Barclays relève le prix cible de 335 $ à 365 $

* Burlington Stores Inc BURL.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de prix à 365 dollars,

* Caterpillar Inc. CAT.N : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 817 $ contre 729 $

* Cava Group Ic CAVA.N : D.A. Davidson initie avec une note neutre; objectif de prix 80

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : D.A. Davidson initie avec une note d'achat; objectif de prix 51

* Ciena Corp CIEN.N : B. Riley augmente le prix cible de 222 $ à 283 $

* Ciena Corp CIEN.N : BofA Global Research relève la note de neutre à achat

* Ciena Corp CIEN.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 355 $ contre 260 $

* Ciena Corp CIEN.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 345 $, contre 280 $ auparavant

* Ciena Corp CIEN.N : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours à 350 $ contre 305 $

* Ciena Corp CIEN.N : Stifel augmente le prix cible de 280 $ à 320 $

* Cooper Companies Inc COO.O : JP Morgan relève le cours cible de 78 $ à 80 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : BMO augmente le prix cible de 1 175 $ à 1 315 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Jefferies augmente le prix cible de 1050 $ à 1130 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan augmente le prix cible de 1050 $ à 1060 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Telsey Advisory Group augmente le prix cible de 1100 $ à 1125 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Truist Securities augmente le prix cible de 926 à 977 $

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : JP Morgan initie avec une note de surpondération; objectif de 90 $

* Dow Inc DOW.N : JP Morgan relève le prix cible de 26 à 40 dollars

* Dow Inc DOW.N : JP Morgan relève la note de neutre à surpondérer

* Dutch Bros Inc BROS.N : D.A. Davidson initie avec une note d'achat; objectif de prix 67

* Ecovyst ECVT.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 11 à 13 dollars

* El Pollo Loco Holdings Inc LOCO.O : D.A. Davidson initie avec une note neutre; PT $11

* Enhabit Inc EHAB.N : TD Cowen réduit la note de "buy" à "hold"

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Jefferies augmente le prix cible de 158 à 170 $

* First Watch Restaurant Group FWRG.O : D.A. Davidson initie avec une note d'achat; PT $17

* Gap Inc GAP.N : JP Morgan réduit le prix cible de 36 $ à 33 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : BTIG relève l'objectif de cours à 200$ contre 175

* Guidewire Software Inc GWRE.N : Raymond James réduit le prix cible de 275 $ à 210 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : RBC réduit le prix cible de 300 $ à 250 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : Stifel réduit le prix cible de 300 $ à 250 $

* Hayward Holdings HAYW.N : BofA Global Research relève le prix cible de sous-performance à

* Hayward Holdings HAYW.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 15 à 19

* HII HII.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 440 à 460 dollars

* Horizon Technology Finance Corp HRZN.O : KBW relève l'objectif de cours de sous-performance à

* Installed Building Products IBP.N : JP Morgan relève le cours cible de 245 à 284 dollars

* Itron Inc ITRI.O : Needham initie la couverture avec une note d'achat; objectif de prix

* Karman Holdings Inc KRMN.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 110 à 127 $

* Karman Holdings Inc KRMN.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Kroger Co KR.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 71 $ contre 68 $ auparavant

* Kura Sushi USA Inc KRUS.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une note d'achat; PT $90

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Benchmark relève la note d'achat de "hold" à "buy

* Marvell Technology Inc MRVL.O : BofA Global Research relève la note de neutre à achat

* Marvell Technology Inc MRVL.O : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 90 $ à

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 118 $ contre 113 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : JP Morgan relève le prix cible à 135 $ contre 130 $ auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Melius Research relève l'objectif de cours à 140 $ contre 135 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : RBC augmente le prix cible de 105 $ à 115 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours à 140 $,

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Stifel relève l'objectif de cours à 120 $, contre 114 $ auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : TD Cowen augmente le prix cible de 85 $ à 90 $

* McKesson Corp MCK.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 973 $ contre 930 $

* Netflix Inc NFLX.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 125 $ contre 149 $

* Okta Inc OKTA.O : BMO augmente l'objectif de cours à 97 $ contre 83 $

* Okta Inc OKTA.O : BMO passe de "market perform" à "outperform"

* Oracle Corp ORCL.N : Exane BNP Paribas réduit l'objectif de cours à 201 $ contre 290 $

* Oracle Corp ORCL.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 320$ contre 400

* Oracle Corp ORCL.N : TD Cowen réduit le prix cible de 350 $ à 250 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : Barclays relève le cours cible de 140 à 150 dollars

* Portillos Inc PTLO.O : D.A. Davidson initie avec une note neutre; objectif de prix 5,50

* Progressive Corp PGR.N : Mizuho réduit le prix cible à 235$ de 240

* Prologis Inc PLD.N : Citigroup reprend la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 145

* Public Storage PSA.N : Jefferies relève le cours cible de 321 $ à 345 $

* SES AI SES.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 1,3 $ contre 2

* Shake Shack Inc SHAK.N : D.A. Davidson initie avec une note d'achat; objectif de prix 125

* Starbucks SBUX.O : D.A. Davidson initie la couverture avec une note neutre; objectif de prix 97

* Tanger Inc SKT.N : BofA Global Research passe d'une note d'achat à une note neutre

* Tango Therapeutics, Inc. TNGX.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 13 $ à 27 $

* target Corp TGT.N : Argus Research augmente le prix cible de 125 $ à 145 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Wedbush ramène le cours de l'action de neutre à sous-performance

* Vail Resorts MTN.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 151 $ contre 159 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 275$ contre 330

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Barclays réduit son objectif de cours à 67$ contre 80

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : MoffettNathanson réduit l'objectif de cours à neutre à

* Wingstop Inc WING.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une note d'achat; objectif 330

* Zymeworks, Inc. ZYME.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 32 $ à 46 $