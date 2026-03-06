 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Burlington Stores, Costco Wholesale, Oracle
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 07:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Burlington Stores, Costco Wholesale et Oracle.

FAITS MARQUANTS

* Burlington Stores Inc BURL.N : Barclays relève son objectif de cours de 335 à 365 dollars

* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 1 060 $ contre 1 050

$

* HII HII.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 440 $ à 460 $

* Oracle Corp ORCL.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 350 $ à 250 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 275 $, contre 330 $

auparavant

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Barclays réduit son objectif de cours à 95 dollars contre

115 dollars

* Burlington Stores Inc BURL.N : Barclays relève l'objectif de cours de 335 à 365 $

* Cooper Companies Inc COO.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 78 $ à 80 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 1 060 $ contre 1 050

$

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : JP Morgan initie avec une note de surpondération; objectif

de 90 $

* Dow Inc DOW.N : JP Morgan relève sa note de neutre à surpondérer

* Dow Inc DOW.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 26 $ à 40 $

* Enhabit Inc EHAB.N : TD Cowen fait passer sa recommandation d'achat à conserver

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 158 à 170 dollars

* Guidewire Software Inc GWRE.N : Raymond James réduit l'objectif de cours à 210 $ contre

275 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : RBC réduit l'objectif de cours de 300 $ à 250 $

* HII HII.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 440 à 460 dollars

* Installed Building Products IBP.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 245 $ à 284 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 130 à 135 dollars

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Melius Research relève l'objectif de cours à 140 $ contre

135 $ auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : RBC relève l'objectif de cours de 105 $ à 115 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 85 $ à 90 $

* Oracle Corp ORCL.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 350 $ à 250 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : Barclays relève l'objectif de cours de 140 à 150 dollars

* Public Storage PSA.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 321 $ à 345 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 275 $, contre 330 $

auparavant

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Barclays réduit son objectif de cours à 67 dollars contre

80 dollars

Valeurs associées

ABERCROMBIE FT RG-A
88,420 USD NYSE -7,63%
BURLINGTON STORE
321,000 USD NYSE +6,57%
COOPER CO
80,2000 USD NASDAQ -2,17%
COSTCO WHSL
982,5700 USD NASDAQ -2,40%
CUSTOMERS BANC
68,400 USD NYSE -2,68%
DOW
33,740 USD NYSE +4,33%
ENHABIT
13,605 USD NYSE +0,04%
EXTRA SP ST REIT
147,510 USD NYSE -1,92%
GUIDEWIRE SOFTWA
160,910 USD NYSE +4,64%
Gaz naturel
3,00 USD NYMEX 0,00%
HUNTGTN INGLS IN
421,290 USD NYSE -3,55%
INSTALLED BLDN P
312,710 USD NYSE -4,52%
MARVELL TECH
75,6800 USD NASDAQ -3,09%
ORACLE
154,790 USD NYSE +1,61%
PAYCOM SOFTWARE
136,640 USD NYSE +1,89%
PUBLIC STOR REIT
307,060 USD NYSE -1,18%
Pétrole Brent
85,24 USD Ice Europ +1,10%
Pétrole WTI
80,68 USD Ice Europ +2,28%
VEEVA SYSTEMS RG-A
196,110 USD NYSE +4,11%
VICTORIA'S SECRT
52,740 USD NYSE -12,11%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 06/03/2026 à 07:36:24.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

