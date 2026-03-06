TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Burlington Stores, Costco Wholesale, Oracle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Burlington Stores, Costco Wholesale et Oracle.
FAITS MARQUANTS
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Barclays réduit son objectif de cours à 95 dollars contre
* Burlington Stores Inc BURL.N : Barclays relève l'objectif de cours de 335 à 365 $
* Cooper Companies Inc COO.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 78 $ à 80 $
* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 1 060 $ contre 1 050
* Customers Bancorp Inc CUBI.N : JP Morgan initie avec une note de surpondération; objectif
* Dow Inc DOW.N : JP Morgan relève sa note de neutre à surpondérer
* Dow Inc DOW.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 26 $ à 40 $
* Enhabit Inc EHAB.N : TD Cowen fait passer sa recommandation d'achat à conserver
* Extra Space Storage Inc EXR.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 158 à 170 dollars
* Guidewire Software Inc GWRE.N : Raymond James réduit l'objectif de cours à 210 $ contre
* Guidewire Software Inc GWRE.N : RBC réduit l'objectif de cours de 300 $ à 250 $
* HII HII.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 440 à 460 dollars
* Installed Building Products IBP.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 245 $ à 284 $
* Marvell Technology Inc MRVL.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 130 à 135 dollars
* Marvell Technology Inc MRVL.O : Melius Research relève l'objectif de cours à 140 $ contre
* Marvell Technology Inc MRVL.O : RBC relève l'objectif de cours de 105 $ à 115 $
* Marvell Technology Inc MRVL.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 85 $ à 90 $
* Oracle Corp ORCL.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 350 $ à 250 $
* Paycom Software Inc PAYC.N : Barclays relève l'objectif de cours de 140 à 150 dollars
* Public Storage PSA.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 321 $ à 345 $
* Veeva Systems Inc VEEV.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 275 $, contre 330 $
* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Barclays réduit son objectif de cours à 67 dollars contre
