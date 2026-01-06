 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Brunswick, Parker-Hannifin, XPLR Infrastructure
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 08:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Brunswick, Parker-Hannifin et XPLR Infrastructure.

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 20 à 25 dollars

* Albemarle ALB.N : Berenberg relève le cours cible de 75 à 135 dollars

* Bed Bath & Beyond Inc BBBY.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 7 $ contre 9 $

* Brunswick Corp BC.N : Jefferies relève son opinion de "hold" à "buy"

* Brunswick Corp BC.N : Jefferies augmente le prix cible de 65 $ à 115 $

* Casella Waste Systems Inc CWST.O : Jefferies relève son opinion de "hold" à "buy"

* Casella Waste Systems Inc CWST.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 100 $ à 120 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Jefferies relève le cours cible de 114 $ à 121 $

* Cintas Corp CTAS.O : Jefferies réduit le prix cible à 210 $ contre 215 $

* Dakota Gold Corp DC.A : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Dakota Gold Corp DC.A : H.C. Wainwright initie une couverture avec un prix cible de 9,75 $

* Expeditors International of Washington EXPD.N : Baird augmente le prix cible de 133 $ à 157 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 55 à 68 dollars

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies relève le prix cible de 898 $ à 1 087 $

* Hub Group Inc HUBG.O : Baird relève le cours cible de 42 à 47 dollars

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : Jefferies relève le cours cible de 80 à 83 dollars

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 426 $ contre 391 $

* Manpowergroup Inc MAN.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 40 $ à 32 $

* Microchip Technology MCHP.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 85 $ contre 77 $

* Morgan Stanley MS.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 212 $ contre 186 $

* Nike Inc NKE.N : RBC réduit le cours cible de 85 $ à 78 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération

* Parker-Hannifin Corp PH.N : JP Morgan initie une couverture avec un prix cible de 1 050 $

* Raymond James Financial Inc RJF.N : Jefferies réduit le prix cible de 173 $ à 166 $

* Rollins Inc ROL.N : Jefferies augmente le prix cible de 66 $ à 69 $

* Schneider National Inc SNDR.N : Baird relève le cours cible de 27 à 30 dollars

* Travelers TRV.N : Jefferies reprend la couverture avec une note de maintien; prix cible de 310 $

* Verisign Inc VRSN.O : JP Morgan relève le cours cible à 271 $, contre 270 $ auparavant

* Wealthfront Corp WLTH.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance

* Wealthfront Corp WLTH.O : RBC initie une couverture avec un prix cible de 17 $

* XPLR Infrastructure LP XIFR.N : RBC reprend la couverture avec une note de surperformance

* XPLR Infrastructure LP XIFR.N : RBC reprend la couverture avec un prix cible de 14 $

* Zenas Biopharma Inc ZBIO.O : Jefferies réduit le prix cible de 62 $ à 48 $

