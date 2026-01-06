information fournie par Reuters • 06/01/2026 à 08:55

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Brunswick, Parker-Hannifin, XPLR Infrastructure

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Brunswick, Parker-Hannifin et XPLR Infrastructure.

FAITS MARQUANTS

* Brunswick Corp BC.N : Jefferies relève son opinion de "hold" à "buy"

* Dakota Gold Corp DC.A : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note

d'achat

* Parker-Hannifin Corp PH.N : JP Morgan initie la couverture avec une note de

surpondération

* Wealthfront Corp WLTH.O : RBC initie une couverture avec une note de

surperformance

* XPLR Infrastructure LP XIFR.N : RBC reprend la couverture avec une note de

surperformance

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 20 à 25 dollars

* Albemarle ALB.N : Berenberg relève le cours cible de 75 à 135 dollars

* Bed Bath & Beyond Inc BBBY.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 7 $ contre 9 $

* Brunswick Corp BC.N : Jefferies relève son opinion de "hold" à "buy"

* Brunswick Corp BC.N : Jefferies augmente le prix cible de 65 $ à 115 $

* Casella Waste Systems Inc CWST.O : Jefferies relève son opinion de "hold" à "buy"

* Casella Waste Systems Inc CWST.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 100 $ à 120 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Jefferies relève le cours cible de 114 $ à 121 $

* Cintas Corp CTAS.O : Jefferies réduit le prix cible à 210 $ contre 215 $

* Dakota Gold Corp DC.A : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Dakota Gold Corp DC.A : H.C. Wainwright initie une couverture avec un prix cible de 9,75 $

* Expeditors International of Washington EXPD.N : Baird augmente le prix cible de 133 $ à 157 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 55 à 68 dollars

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies relève le prix cible de 898 $ à 1 087 $

* Hub Group Inc HUBG.O : Baird relève le cours cible de 42 à 47 dollars

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : Jefferies relève le cours cible de 80 à 83 dollars

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 426 $ contre 391 $

* Manpowergroup Inc MAN.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 40 $ à 32 $

* Microchip Technology MCHP.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 85 $ contre 77 $

* Morgan Stanley MS.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 212 $ contre 186 $

* Nike Inc NKE.N : RBC réduit le cours cible de 85 $ à 78 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération

* Parker-Hannifin Corp PH.N : JP Morgan initie une couverture avec un prix cible de 1 050 $

* Raymond James Financial Inc RJF.N : Jefferies réduit le prix cible de 173 $ à 166 $

* Rollins Inc ROL.N : Jefferies augmente le prix cible de 66 $ à 69 $

* Schneider National Inc SNDR.N : Baird relève le cours cible de 27 à 30 dollars

* Travelers TRV.N : Jefferies reprend la couverture avec une note de maintien; prix cible de 310 $

* Verisign Inc VRSN.O : JP Morgan relève le cours cible à 271 $, contre 270 $ auparavant

* Wealthfront Corp WLTH.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance

* Wealthfront Corp WLTH.O : RBC initie une couverture avec un prix cible de 17 $

* XPLR Infrastructure LP XIFR.N : RBC reprend la couverture avec une note de surperformance

* XPLR Infrastructure LP XIFR.N : RBC reprend la couverture avec un prix cible de 14 $

* Zenas Biopharma Inc ZBIO.O : Jefferies réduit le prix cible de 62 $ à 48 $