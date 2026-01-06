information fournie par Reuters • 06/01/2026 à 11:06

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Brunswick, Parker-Hannifin, XPLR Infrastructure

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Brunswick, Parker-Hannifin et XPLR Infrastructure.

FAITS MARQUANTS

* Brunswick Corp BC.N : Jefferies relève son opinion de "conserver" à "acheter"

* Dakota Gold Corp DC.A : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Parker-Hannifin Corp PH.Nampgt : JP Morgan initie la couverture avec une note de

surpondération

* Wealthfront Corp WLTH.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance

* XPLR Infrastructure LP XIFR.Nampgt : RBC reprend la couverture avec une note de

surperformance

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.Oampgt : JP Morgan relève l'objectif de cours de 20 à 25 dollars

* Albemarle ALB.Nampgt : Berenberg relève l'objectif de cours de 75 $ à 135 $

* American Tower Corp AMT.Nampgt : New Street Research relève la note à l'achat

* Bed Bath & Beyond Inc BBBY.Nampgt : Jefferies ramène l'objectif de cours à 7$ contre 9

* Boeing BA.Nampgt : Bernstein relève l'objectif de cours à 277 $ contre 267 $

* Brunswick Corp BC.Nampgt : Jefferies relève l'objectif de cours à 115 $, contre 65 $ auparavant

* Casella Waste Systems Inc CWST.Oampgt : Jefferies relève l'objectif de cours de 100 $ à 120 $

* Casella Waste Systems Inc CWST.Oampgt : Jefferies relève son opinion de "conserver" à "acheter"

* Charles Schwab Corp SCHW.Nampgt : Jefferies relève l'objectif de cours à 121 $ contre 114 $

* Cintas Corp CTAS.Oampgt : Jefferies ramène l'objectif de cours à 210 $ contre 215 $

* Crown Castle Inc CCI.Nampgt : New Street Research réduit la note à neutre

* Dakota Gold Corp DC.Aampgt : H.C. Wainwright initie une couverture avec un objectif de cours de 9,75 $

* Expeditors International of Washington EXPD.Nampgt : Baird relève l'objectif de cours de 133 $ à 157 $

* Ferguson Enterprises Inc FERG.Nampgt : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 270 $

contre 263 $ auparavant

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.Nampgt : Jefferies relève l'objectif de cours à 68 $ contre 55 $

* Goldman Sachs GS.Nampgt : Jefferies relève l'objectif de cours de 898 $ à 1 087 $

* Howmet Aerospace HWM.Nampgt : Bernstein relève l'objectif de cours de 241 à 247 dollars

* Hub Group Inc HUBG.Oampgt : Baird relève l'objectif de cours à 47 $ contre 42 $ auparavant

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.Oampgt : Jefferies relève l'objectif de cours de 80 à 83 dollars

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.Oampgt : Jefferies relève l'objectif de cours à 426 $ contre 391 $

* Manpowergroup Inc MAN.Nampgt : Jefferies ramène l'objectif de cours de 40 $ à 32 $

* Microchip Technology MCHP.Oampgt : JP Morgan relève l'objectif de cours à 85 $ contre 77 $

* Morgan Stanley MS.Nampgt : Jefferies relève l'objectif de cours à 212 $ contre 186 $

* Nike Inc NKE.Nampgt : RBC réduit l'objectif de cours de 85 $ à 78 $

* Parker-Hannifin Corp PH.Nampgt : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de cours de 1 050 $

* Raymond James Financial Inc RJF.Nampgt : Jefferies ramène l'objectif de cours de 173 $ à 166 $

* Rollins Inc ROL.Nampgt : Jefferies relève l'objectif de cours de 66 $ à 69 $

* RTX Corp RTX.Nampgt : Bernstein relève l'objectif de cours de 185 à 189 dollars

* Schneider National Inc SNDR.Nampgt : Baird relève l'objectif de cours de 27 à 30 dollars

* Textron Inc TXT.Nampgt : Bernstein relève l'objectif de cours à 94 $ contre 90 $ auparavant

* Travelers TRV.Nampgt : Jefferies reprend la couverture avec une note de maintien; objectif de cours de

310 $

* Verisign Inc VRSN.Oampgt : JP Morgan relève l'objectif de cours de 270 $ à 271 $

* Wealthfront Corp WLTH.Oampgt : RBC initie une couverture avec un objectif de cours de 17 $

* XPLR Infrastructure LP XIFR.Nampgt : RBC reprend la couverture avec un objectif de cours de 14 $

* Zenas Biopharma Inc ZBIO.Oampgt : Jefferies ramène l'objectif de cours de 62 $ à 48 $