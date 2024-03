TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Broadcom, New York Community Bancorp, TopBuild

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Broadcom, New York Community Bancorp et TopBuild.

FAITS MARQUANTS

* Annexon Inc ANNX.O : JP Morgan passe de neutre à surpondéré

* Broadcom Inc AVGO.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 1100 à 1500 dollars

* New York Community Bancorp Inc NYCB.N : Piper Sandler ramène le cours de l'action de

surpondération à neutre

* Root Inc ROOT.O : Jefferies augmente le prix d'achat de "hold" à "buy

* TopBuild Corp BLD.N : Benchmark relève l'objectif de cours de 320 à 450 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 4D Molecular Therapeutics Inc FDMT.O : Leerink Partners augmente le PT à 34 $ de 29 $

* 89Bio Inc ETNB.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 31 $ contre 32 $

* 89Bio Inc ETNB.O : RBC réduit le prix cible de 15 $ à 14 $

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : TD Cowen augmente le prix cible de 86 $ à 101 $

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : JP Morgan réduit le prix cible à 29$ de 32

* ACI Worldwide Inc ACIW.O : Canaccord Genuity augmente le cours cible de 34 $ à 40 $

* ACI Worldwide Inc ACIW.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 37 $ à 39 $

* ACI Worldwide Inc ACIW.O : Stephens relève le prix cible de 35 à 38 dollars

* Acushnet Holdings Corp GOLF.N : Jefferies relève le cours cible de 84 à 86 dollars

* Acushnet Holdings Corp GOLF.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 61,00 $ à 63,00 $

* Adma Biologics Inc ADMA.O : Mizuho augmente le prix cible de 9 $ à 10 $

* Advantage Solutions Inc ADV.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 4 $ à 5,5 $

* AES Corp AES.N : Evercore ISI réduit le cours cible à 23 $ contre 24 $

* Aflac AFL.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 85,00 $ à 80,00 $

* Alkami Technology Inc ALKT.O : Stephens augmente le prix cible à 26 $ contre 25 $

* Allstate Corp ALL.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 187,00 $ contre 180,00 $

* Ambev SA ABEV.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 3,28 $ contre 3,49 $

* AMC Entertainment Holdings Inc AMC.N : Macquarie réduit le prix cible de 1$ à 4

* American Water Works Company Inc AWK.N : RBC réduit le prix cible de 169 $ à 149 $

* American Woodmark Corp AMWD.O : Jefferies relève le cours cible à 101 $ contre 84 $

* Amgen Inc AMGN.O : Goldman Sachs ajoute le titre à sa liste de convictions

* Ani Pharmaceuticals Inc ANIP.O : Raymond James augmente le prix cible de 66 $ à 79 $

* Ani Pharmaceuticals Inc ANIP.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 80$ contre 72

* Annaly Capital Management Inc NLY.N : JP Morgan ajoute le titre à sa liste d'analystes américains ciblés

* Annexon Inc ANNX.O : JP Morgan relève le titre de neutre à surpondéré

* Apple Inc AAPL.O : Goldman Sachs retire le titre de sa liste de conviction

* Arhaus Inc ARHS.O : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours de 13 à 15 dollars

* Aris Water Solutions Inc ARIS.N : Raymond James relève le cours cible de 13 à 14 dollars

* Arko Corp. ARKO.O : Raymond James ramène le cours cible de 13 $ à 12 $

* Arlo Technologies Inc ARLO.N : Raymond James augmente le prix cible de 11 $ à 15 $

* Array Technologies Inc ARRY.O : Wells Fargo ramène l'objectif de cours à 16 $ contre 19 $

* Astrana Health Inc ASTH.O : Truist Securities augmente l'objectif de cours à 44$ contre 41

* Astronics Corp ATRO.O : Truist Securities relève le cours cible à 21 $ contre 18 $

* Atlas Energy Solutions Inc AESI.N : Stephens relève le cours cible de 23 à 28 dollars

* Autodesk ADSK.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 225 à 265 dollars

* Autodesk ADSK.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 255,00 $ contre 235,00 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Baird augmente le prix cible à 296 $ de 285 $

* Autodesk Inc ADSK.O : BMO augmente le prix cible de 232 $ à 293 $

* Autodesk Inc ADSK.O : JP Morgan relève le prix cible à 260 $, contre 229 $ auparavant

* Autodesk Inc ADSK.O : Mizuho relève le prix cible de 220 à 270 dollars

* Autodesk Inc ADSK.O : Oppenheimer relève le prix cible de 265 à 315 dollars

* Autodesk Inc ADSK.O : RBC augmente le prix cible de 290 $ à 320 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 265 à 295 dollars

* Autodesk Inc ADSK.O : Stifel relève le prix cible de 265 à 316 dollars

* Avepoint Inc AVPT.O : Evercore ISI relève l'objectif de cours à 10$ contre 9

* Avepoint Inc AVPT.O : TD Cowen relève le cours cible à 11 $, contre 9 $ auparavant

* Bakkt Holdings Inc BKKT.N : Rosenblatt Securities réduit le prix cible à 0,75 $ de 1,70 $

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : BMO augmente le prix cible de 48 $ à 50 $

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 53$ contre 55

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Evercore ISI augmente le prix cible à 45$ de 30

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 42 $ contre 38 $ auparavant

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Piper Sandler relève le prix cible de 40 à 44 dollars

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Raymond James relève le prix cible de 40 à 51 dollars

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : TD Cowen relève le prix cible de 35 $ à 55 $

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours de 50 à 53 dollars

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 42 $ contre 40 $

* Beacon Roofing Supply Inc BECN.O : Stephens réduit le prix cible de 98 $ à 95 $

* Best Buy Co Inc BBY.N : Citigroup augmente le prix cible de 67 $ à 76 $

* Best Buy Co Inc BBY.N : Guggenheim relève l'objectif de cours à 86$ contre 80

* Best Buy Co Inc BBY.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 95$ contre 89

* Best Buy Co Inc BBY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 89 $ contre 78 $ auparavant

* Best Buy Co Inc BBY.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 82,00 $ contre 80,00

* Best Buy Co Inc BBY.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 96 $ contre 77 $ auparavant

* Best Buy Co Inc BBY.N : Telsey Advisory Group augmente l'objectif de cours à 85$ contre 75

* Best Buy Co Inc BBY.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 68 à 87 dollars

* Best Buy Co Inc BBY.N : UBS relève l'objectif de cours à 85 $ contre 82 $

* Best Buy Co Inc BBY.N : Wedbush relève l'objectif de cours à 85 $ contre 75 $ auparavant

* Best Buy Company Inc BBY.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 70 à 80 dollars

* Biohaven Ltd BHVN.N : RBC réduit le prix cible de 62 $ à 61 $

* Biohaven Ltd BHVN.N : TD Cowen augmente le prix cible de 35 $ à 55 $

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : JP Morgan relève le prix cible à 62 $, contre 58 $ auparavant

* BlackRock TCP Capital Corp TCPC.O : KBW réduit le prix cible de 12,50 $ à 11,50 $

* BlackRock TCP Capital Corp TCPC.O : Raymond James réduit le prix cible à "market perform" de "outperform

* Blue Owl Capital Inc OWL.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 20 $ à 22 $

* Bowlero Corp BOWL.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 25 à 30 dollars

* Brighthouse Financial Inc BHF.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 45,00 $ contre 52,00 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Oppenheimer relève le cours cible à 1500 $ contre 1100 $

* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 63 $ contre 58 $

* Bruker Corp BRKR.O : UBS relève le cours cible à 102 $ contre 94 $

* Cactus Inc WHD.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 58 $ contre 60

* Campbell Soup Co CPB.N : JP Morgan relève le cours cible à 48 $ contre 47 $

* Cardiff Oncology Inc CRDF.O : Piper Sandler relève le cours cible de 5 à 7 dollars

* Caredx Inc CDNA.O : Raymond James relève le prix cible de 12 à 13 $

* Catalyst Pharmaceuticals Inc CPRX.O : Piper Sandler relève le cours cible de 25 $ à 26 $

* CCC Intelligent Solutions Holdings Inc CCCS.O : Piper Sandler relève le prix cible de 11 $ à 13 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Jefferies relève le prix cible de 73 $ à 98 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 65,00 $ à 75,00 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 76 $ à 90 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Roth MKM augmente le prix cible à 90

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Stifel augmente le prix cible de 67 $ à 90 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : TD Cowen augmente le prix cible de 83 $ à 95 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : UBS augmente le prix cible de 73 $ à 99 $

* Certara Inc CERT.O : Jefferies relève le cours cible de 14 $ à 15,5 $

* Certara Inc CERT.O : UBS relève le cours cible de 17 $ à 20 $

* Chart Industries Inc GTLS.N : Wells Fargo relève le cours cible de 155 à 172 dollars

* Chemours Co CC.N : BMO fait passer le cours cible de "surperformance" à "sous-performance"; abaisse le cours cible de

45 $ à 19 $

* Chesapeake Utilities Corp CPK.N : RBC relève le cours cible de 123 à 124 $

* Chewy Inc CHWY.N : Moffettnathanson réduit l'objectif de cours à 21 $ contre 34 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Goldman Sachs reprend la couverture avec une note d'achat contre une note neutre

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Goldman Sachs prend en charge la couverture avec un objectif de prix de 110

* Clearway Energy Inc CWEN.N : Morgan Stanley relève le prix cible de 23 $ à 25 $

* Clearway Energy Inc CWEN.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 23,00 $ à 25,00 $

* Clorox Co CLX.N : Goldman Sachs prend en charge la couverture avec une note de vente; prix cible de 140 $

* CNX Resources Corp CNX.N : Mizuho augmente le prix cible de 23 $ à 24 $

* Codexis Inc CDXS.O : Stephens relève le cours cible de 4 à 5 dollars

* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : TD Cowen relève le cours cible de 81 $ à 84 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Goldman Sachs prend en charge la couverture avec une note d'achat; PT 93 $

* CommScope Holding Company Inc COMM.O : Evercore ISI reprend la couverture avec une note en ligne

* CommScope Holding Company Inc COMM.O : Evercore ISI reprend la couverture avec PT 1,25

* CommScope Holding Company Inc COMM.O : Morgan Stanley réduit le PT de 2,00 $ à 1,50 $

* CommScope Holding Company Inc COMM.O : Northland Capital réduit le prix cible à 1,25 $

* CommScope Holding Company Inc COMM.O : Northland Capital abaisse le prix cible à 1,25 $ CommScope Holding Company Inc

* Compass Inc COMP.N : UBS augmente le prix cible de 2,25 $ à 3,5 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : Evercore ISI augmente le prix cible à 184 $ de 128 $

* Cooper Companies Inc COO.O : BofA Global Research augmente le prix cible de 105 à 114 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Citigroup augmente le prix cible de 105 $ à 108 $

* Cooper Companies Inc COO.O : JP Morgan augmente le prix cible de 94 $ à 100 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Mizuho augmente le prix cible de 102,5 $ à 115 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 88,75 $ à 95 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 110 $ à 115 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Stifel augmente le prix cible de 105 $ à 110 $

* Coterra Energy Inc CTRA.N : UBS relève le cours cible de 31 $ à 32 $

* CRH Plc CRH.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 82 $ à 100 $

* Crowdstrike Holdings Inc CRWD.O : Jefferies relève le prix cible de 300 à 375 dollars

* Cytek Biosciences Inc. CTKB.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 7,00 $ à 9,00 $

* Definitive Healthcare Corp DH.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 9 $ à 10 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 90 $ à 120 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 116 $ contre 98 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 125 $, contre 92 $ auparavant

* Dell Technologies Inc DELL.N : Evercore ISI augmente le prix cible de 95 $ à 125 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Evercore ISI retire le titre de sa liste tactique de surperformance

* Dell Technologies Inc DELL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 100 à 125 dollars

* Dell Technologies Inc DELL.N : Morgan Stanley réintègre le titre dans sa liste des meilleurs choix

* Dell Technologies Inc DELL.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 120 $ contre 82 $ auparavant

* Dell Technologies Inc DELL.N : TD Cowen relève le prix cible de 75 $ à 105 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : UBS relève le cours cible à 113 dollars, contre 99 dollars auparavant

* Dell Technologies Inc DELL.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours à 128,00 $ contre 100,00

* Dell Technologies Inc DELL.N : Wells Fargo relève le prix cible à 140 $ contre 85 $

* Dentsply Sirona Inc XRAY.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 37,5 $ contre 36 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Gerdes Energy Research réduit le cours de l'action à neutre à partir d'achat

* Doubleverify Holdings Inc DV.N : BMO réduit le prix cible de 44 $ à 42 $

* Doubleverify Holdings, Inc. DV.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 44 $ à 41 $

* Edgio Inc EGIO.O : D.A. Davidson ajuste le prix cible de 0,35 $ à 8,5 $ pour tenir compte du fractionnement d'actions

à raison de 1 pour 40

* Elastic NV ESTC.N : Jefferies réduit le prix cible de 150 $ à 140 $

* Electronic Arts Inc EA.O : Raymond James relève le cours cible de 150 à 155 dollars

* Eli Lilly LLY.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 1000$ contre 800

* Emerald Holding Inc EEX.N : Rosenblatt Securities réduit l'objectif de cours à 8,20 $ contre 8,40 $ auparavant

* Endava Plc DAVA.N : JP Morgan réduit le prix cible à 49 $ contre 79 $

* EPR Properties EPR.N : JP Morgan ajoute le titre à sa liste d'analystes américains

* EPR Properties EPR.N : Raymond James réduit le prix cible à 50$ de 54

* Esab Corp ESAB.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 109$ de 91

* Esab Corp ESAB.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 111 $ contre 84 $

* Esab Corp ESAB.N : Stifel relève l'objectif de cours à 114 $ contre 106 $

* Essential Utilities Inc WTRG.N : RBC réduit le prix cible de 47 $ à 42 $

* Estee Lauder Companies Inc EL.N : Goldman Sachs prend en charge la couverture avec une note neutre au lieu d'une note

d'achat

* Estee Lauder Companies Inc EL.N : Goldman Sachs prend en charge la couverture avec un objectif de prix de 145

* Evergy Inc. EVRG.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 60 $ à 57 $

* Everi Holdings Inc EVRI.N : Jefferies réduit son objectif de cours à 13$ contre 18

* Everi Holdings Inc EVRI.N : Jefferies réduit le prix cible à 13 $ contre 18 $ Everi Holdings Inc

* Everi Holdings Inc EVRI.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 13$ contre 14

* Everi Holdings Inc EVRI.N : Truist Securities réduit le prix cible de "acheter" à "conserver

* Everi Holdings Inc EVRI.N : Craig-Hallum réduit l'objectif de cours à 16$ contre 18

* Evolent Health Inc EVH.N : Oppenheimer initie la couverture avec un objectif de prix de 45

* Evolent Health Inc EVH.N : Oppenheimer initie une couverture avec la note Outperform

* Evolent Health Inc EVH.N : Oppenheimer initie la couverture avec une note de surperformance; objectif de prix 45

* Excelerate Energy Inc EE.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 19,00 $ à 20,00 $

* Exlservice Holdings Inc EXLS.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 32 $ contre 28 $ auparavant

* Exlservice Holdings Inc EXLS.O : JP Morgan augmente le prix cible à 37$ de 35

* Exlservice Holdings Inc EXLS.O : TD Cowen relève le prix cible de 35 $ à 36 $

* Figs Inc FIGS.N : Guggenheim réduit l'objectif de cours à 9$ contre 10

* Figs Inc FIGS.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 5,00 $ contre 7,00

* Flywire Corp FLYW.O : Morgan Stanley ramène le cours de l'action à égalité de pondération

* Flywire Corp FLYW.O : Morgan Stanley réduit la pondération à égale, de surpondéré à surpondéré

* Flywire Corp FLYW.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 27,00 $ à 30,00 $

* Foot Locker Inc FL.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours de 31 à 38 dollars

* Forward Air Corp FWRD.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 55 $ contre 65 $

* Freyr Battery Inc FREY.N : TD Cowen réduit le prix cible de 4 à 3 dollars

* Frontdoor, Inc. FTDR.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 36 $ de 40

* GE GE.N : RBC augmente le cours cible de 148 $ à 170 $

* Ginkgo Bioworks Holdings Inc DNA.N : TD Cowen ramène le cours cible de 7 $ à 3 $

* GMS Inc GMS.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 95 $ à 105 $

* GMS Inc GMS.N : Raymond James augmente le prix cible de 85 $ à 95 $

* GMS Inc GMS.N : RBC augmente le prix cible de 84 $ à 92 $

* GMS Inc GMS.N : Stephens augmente le prix cible de 98 $ à 112 $

* GMS Inc GMS.N : Truist Securities relève le cours cible de 72 $ à 88 $

* Goodrx Holdings Inc GDRX.O : Guggenheim relève le prix cible de 9 $ à 10 $

* Goodrx Holdings Inc GDRX.O : JP Morgan relève le prix cible de 7 $ à 10 $

* Goodrx Holdings Inc GDRX.O : JP Morgan relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Goodrx Holdings Inc GDRX.O : RBC augmente le prix cible de 7 $ à 8 $

* Goodrx Holdings Inc GDRX.O : TD Cowen relève le prix cible de 12 $ à 14 $

* Goodrx Holdings Inc GDRX.O : Truist Securities relève le prix cible de 7,5 $ à 8 $

* Goodrx Holdings Inc GDRX.O : UBS augmente le prix cible de 5 $ à 8 $

* Goodrx Holdings Inc GDRX.O : Wells Fargo relève le prix cible de 6 $ à 7,5 $

* Green Thumb Industries Inc GTII.CD : Cormark Securities augmente le prix cible à 22,50 $CAN de 17 $CAN

* Hartford Fin. Services Gp. Inc HIG.N : Morgan Stanley augmente le PT à 94,00$ de 89,00

* Hayward Holdings Inc HAYW.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 14$ de 12

* Hayward Holdings Inc HAYW.N : Jefferies augmente l'objectif de cours à 16$ contre 14

* Hess Midstream LP HESM.N : UBS relève l'objectif de cours de 35 à 38 dollars

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Evercore ISI réduit le prix cible à 18 $ contre 19 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Raymond James réduit le prix cible à 19 $ contre 20 $ auparavant

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Stifel ramène l'objectif de cours à 18 $ contre 20 $ auparavant

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Susquehanna réduit le prix cible à 14 $, contre 16 $ auparavant

* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 17 $ contre 21 $

* HF Sinclair Corp DINO.N : JP Morgan réduit le prix cible à 61 $ contre 64 $

* Horizon Technology Finance Corp HRZN.O : Oppenheimer réduit le prix cible à 10 $ contre 11 $

* Hormel Foods Corp HRL.N : JP Morgan augmente le prix cible à 28 $ contre 27 $

* Hormel Foods Corp HRL.N : Stephens relève le cours cible de 28 à 32 dollars

* HP Inc HPQ.N : Evercore ISI retire le titre de sa liste tactique de surperformance

* Hyatt Hotels Corp H.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 139$ contre 127

* Hyatt Hotels Corp H.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 162 à 172 dollars

* Illumina Inc ILMN.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 190 à 200 dollars

* Inari Medical Inc NARI.O : Jefferies réduit le prix cible de 91 $ à 80 $

* Integra Lifesciences Holdings Corp IART.O : Truist Securities réduit le prix cible de 46 $ à 41 $

* International Game Technology Plc IGT.N : Truist Securities réduit le PT à 30$ de 32

* International Game Technology Plc IGT.N : Truist Securities passe de "buy" à "hold"

* Iovance Biotherapeutics IOVA.O : Wells Fargo relève le prix cible de 22 $ à 25 $

* Ironwood Pharmaceuticals IRWD.O : Craig-Hallum réduit le prix cible de 21 $ à 18 $

* Ironwood Pharmaceuticals Inc IRWD.O : Jefferies réduit le prix cible de 21 $ à 17 $

* Ironwood Pharmaceuticals, Inc. IRWD.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 20 $ à 14 $

* Jackson Financial Inc JXN.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 49,00 $ à 52,00 $

* Janus International Group Inc JBI.N : Benchmark réduit le prix cible de 1 $ à 21 $

* Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 10 $ à 8 $

* Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : Jefferies réduit le prix cible à 7$ de 8

* Kenvue Inc KVUE.N : Goldman Sachs reprend la couverture avec une note neutre au lieu d'une note d'achat

* Kenvue Inc KVUE.N : Goldman Sachs prend en charge la couverture avec un objectif de prix de 20

* Kimberly-Clark Corp KMB.N : Goldman Sachs prend en charge la couverture avec une note d'achat contre une note neutre

* Kimberly-Clark Corp KMB.N : Goldman Sachs prend en charge la couverture avec un objectif de prix de 135

* Kinetik Holdings Inc. KNTK.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 38 $ à 37 $

* Kla Corporation KLAC.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 705 $ à 750 $

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Truist Securities relève le cours cible de 41 à 54 dollars

* Lam Research Corporation LRCX.O : Wells Fargo relève le cours cible de 800 à 930 dollars

* Liberty Formula One FWONK.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 70,00 $ à 80,00 $

* Lifestance Health Group Inc LFST.O : TD Cowen augmente le prix cible de 6 $ à 8,5 $

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : Oppenheimer augmente le prix cible de 300 $ à 320 $

* Magnolia Oil & Gas Corp. MGY.N : Wells Fargo relève le cours cible de 21 $ à 23 $

* Main Street Capital Corp MAIN.N : UBS augmente le prix cible à 45$ contre 43

* Marqeta Inc MQ.O : KBW relève le cours cible de 7 à 8 dollars

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Wells Fargo relève le cours cible de 70 à 80 dollars

* Merck & Co Inc MRK.N : Goldman Sachs retire le titre de sa liste de conviction

* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : Wells Fargo relève le cours cible de 81 à 85 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Mizuho relève l'objectif de cours de 100 à 105 dollars

* MiMedx Group Inc MDXG.O : Mizuho relève le cours cible de 13 à 14 dollars

* Modine Manufacturing Co MOD.N : D.A. Davidson relève le prix cible de 90 $ à 110 $

* Montrose Environmental Group Inc MEG.N : BofA Global Research augmente le prix cible à 48$ de 40

* Montrose Environmental Group Inc MEG.N : JP Morgan augmente le prix cible de 41 $ à 47 $

* Montrose Environmental Group Inc MEG.N : Stifel augmente le prix cible de 36 $ à 48 $

* Motorola Solutions Inc MSI.N : Jefferies relève le cours cible de 375 $ à 385 $

* MPLX LP MPLX.N : JP Morgan relève le cours cible à 44 $, contre 42 $ auparavant

* MPLX LP MPLX.N : UBS augmente le prix cible de 44 $ à 46 $

* MVB Financial Corp MVBF.O : KBW ramène le cours cible à 25 $, contre 26 $ auparavant

* MYR Group Inc MYRG.O : Stifel relève le cours cible à 185 $ contre 168 $

* Natera Inc NTRA.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 68,00 $ à 90,00 $

* Natera Inc NTRA.O : Raymond James augmente le prix cible de 85 $ à 103 $

* Navitas Semiconductor NVTS.O : Craig-Hallum réduit le prix cible de 11 $ à 10 $

* Navitas Semiconductor Corp NVTS.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 10 à 9 dollars

* Navitas Semiconductor Corp NVTS.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 6,90 $ à 6,80 $

* Navitas Semiconductor Corp NVTS.O : Needham réduit le prix cible à 9$ de 10

* NCR Voyix Corp VYX.N : Needham réduit le prix cible de 22 $ à 20 $

* NetApp Inc NTAP.O : Evercore ISI augmente le prix cible de 95 $ à 105 $

* NetApp Inc NTAP.O : JP Morgan augmente le prix cible à 95 $ contre 87 $

* NetApp Inc NTAP.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours à 92,00 $ contre 84,00 $

* NetApp Inc NTAP.O : Northland Capital augmente le prix cible à 102

* NetApp Inc NTAP.O : Stifel augmente le prix cible de 105 à 120 dollars

* NetApp Inc NTAP.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 100 à 115 dollars

* NetApp Inc NTAP.O : TD Cowen relève le cours cible de 100 $ à 120 $

* NetApp Inc NTAP.O : UBS relève le cours cible de 93 à 96 dollars

* NetApp Inc NTAP.O : Wedbush relève le cours cible à 100 $, contre 85 $ auparavant

* Netapp Inc NTAP.O : Wells Fargo relève le cours cible à 100 $ contre 86 $

* New Fortress Energy Inc NFE.O : Stifel réduit l'objectif de cours à 45$ contre 49

* New York Community Bancorp Inc NYCB.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 4$ contre 5

* New York Community Bancorp Inc NYCB.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 5 $ contre 7 $

* New York Community Bancorp Inc NYCB.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 5 $ contre 8 $

* New York Community Bancorp Inc NYCB.N : Piper Sandler ramène le prix cible de surpondération à neutre

* New York Community Bancorp Inc NYCB.N : Wedbush réduit le prix cible à 3,5 $ de 5

* Northern Trust Corp NTRS.O : Morgan Stanley relève le cours cible à 88,00 $ contre 86,00 $

* Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N : Truist Securities relève le PT à 20$ contre 17

* NRG Energy Inc NRG.N : Citigroup augmente le prix cible de 52 $ à 62 $

* Okta Inc OKTA.O : Macquarie relève l'objectif de cours à 105 $ contre 80

* Olaplex Holdings Inc OLPX.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 1,90 $ contre 2,10 $

* Oric Pharmaceuticals Inc ORIC.O : Wedbush augmente le prix cible de 12 $ à 20 $

* Origin Materials ORGN.O : Craig-Hallum ramène le cours cible à 0,75 $, contre 1 $ auparavant

* Oshkosh Corp OSK.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 122 à 130 $

* Oshkosh Corp OSK.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de neutre à achat

* Outbrain Inc OB.O : Needham réduit le prix cible de 6,5 $ à 5,5 $

* P&G PG.N : Goldman Sachs prend en charge le titre avec une note neutre; objectif de cours de 168 dollars

* P10 Inc PX.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 9,5 $ contre 15,5

* P10 Inc PX.N : JP Morgan ramène sa note de surpondération à neutre

* P10 Inc PX.N : KBW ramène le cours de l'action de "surperformance" à "performance du marché"; abaisse le cours cible

de 12 à 10 dollars

* Pacific Biosciences of California Inc PACB.O : TD Cowen réduit le prix cible de 15 $ à 12 $

* Pacira Biosciences Inc PCRX.O : Raymond James réduit le prix cible de 42 $ à 41 $

* Pacira Biosciences Inc PCRX.O : RBC réduit le prix cible de 53 $ à 45 $

* Papa John's International Inc PZZA.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 77 $ contre 80 $

* Papa John's International Inc PZZA.O : Jefferies relève le cours cible de 70 à 72 dollars

* Papa John's International Inc PZZA.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 67 $ à 77 $

* Paragon 28 Inc FNA.N : Needham relève le cours cible de 16 à 17 dollars

* Paragon 28 Inc FNA.N : Stephens ramène le cours cible de 20 à 18 dollars

* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 23 $ contre 21 $ auparavant

* Parker-Hannifin Corp PH.N : TD Cowen relève le cours cible de 300 à 500 dollars

* Parker-Hannifin Corp PH.N : TD Cowen augmente le prix cible de sous-performance à performance du marché

* PayPal Holdings Inc PYPL.O : UBS relève le cours cible de 56 $ à 63 $

* Pennant Group Inc PNTG.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 18 à 22 dollars

* Pennant Group Inc PNTG.O : Truist Securities relève le cours cible de 16 $ à 21 $

* Permian Resources Corp PR.N : Citigroup relève le cours cible de 17 à 19 dollars

* Permian Resources Corp PR.N : Truist Securities relève le prix cible de 23 à 24 dollars

* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : RBC réduit le cours cible à 80 $ contre 83 $

* Plains All American Pipeline LP PAA.O : Citigroup augmente le prix cible de 16,5 $ à 17,5 $

* Plains All American Pipeline LP PAA.O : Wells Fargo relève le prix cible à 19 $ contre 18 $ auparavant

* Plains GP Holdings LP PAGP.O : Citigroup relève le prix cible à 17,5 $ contre 16,5 $ auparavant

* Plains GP Holdings LP PAGP.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 19 $ contre 18 $

* Primerica Inc PRI.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 245,00 $ contre 215,00 $

* Principal Financial Group PFG.O : Morgan Stanley relève le prix cible à 81,00 $ contre 75,00 $

* Privia Health Group Inc PRVA.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 26 $, contre 30 $ auparavant

* Privia Health Group Inc PRVA.O : UBS réduit le prix cible à 29$ de 31

* Progressive Corp PGR.N : TD Cowen augmente le prix cible de 179 $ à 184 $

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : RBC augmente le prix cible de 22 $ à 28 $

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : TD Cowen réduit le prix cible de 32 $ à 30 $

* Puma Biotechnology Inc PBYI.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 7 $ contre 8 $

* Quanterix Corp QTRX.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 30 $ à 32 $

* R1 Rcm Inc RCM.O : Citigroup ramène le cours de l'action de "buy" à "neutral"

* R1 Rcm Inc RCM.O : Citigroup augmente le prix cible de 14 $ à 16 $

* Radnet Inc RDNT.O : Jefferies augmente le prix cible de 40 $ à 47 $

* Realreal Inc REAL.O : BTIG relève le cours cible de 3,5 $ à 4 $

* Repay Holdings Corp RPAY.O : Benchmark relève le cours cible à 12

* Republic Services Inc RSG.N : TD Cowen relève le cours cible de 160 à 200 dollars

* Revance Therapeutics Inc RVNC.O : Guggenheim relève le cours cible de 15 $ à 16 $

* Revance Therapeutics Inc RVNC.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 9,00 $ contre 12,00 $

* Revolve Group Inc RVLV.N : TD Cowen augmente le prix cible à 23 $ de 15 $

* Rh RH.N : Citigroup augmente le prix cible de 341 $ à 350 $

* Rigetti Computing Inc RGTI.O : Alliance Global Partners initie avec un objectif de prix de 3,5

* Rigetti Computing Inc RGTI.O : Alliance Global Partners initie avec une note d'achat

* Rocket Pharmaceuticals Inc RCKT.O : UBS réduit l'objectif de cours à 54 $ contre 56 $

* Root Inc ROOT.O : Jefferies relève le cours cible de 10 à 40 dollars

* Root Inc ROOT.O : Jefferies augmente le prix cible de "hold" à "buy"

* Royal Caribbean Group RCL.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 151$ contre 134

* Salesforce Inc CRM.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 231 $ contre 212 $ auparavant

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Guggenheim relève l'objectif de cours à 145 $ contre 103 $ auparavant

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : UBS augmente le prix cible à 167 $ contre 164 $

* Schrodinger Inc. SDGR.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 44,00 $ contre 51,00 $

* Sealed Air Corp SEE.N : Truist Securities réduit le prix cible à 39$ de 40

* SEI Investments Company SEIC.O : Morgan Stanley augmente l'objectif de cours à 65,00 $ contre 62,00 $

* Sentinelone Inc S.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 25 à 28 dollars

* Shoals Technologies Group Inc SHLS.O : UBS réduit le prix cible de 28 $ à 20 $

* Sinclair Inc SBGI.O : Wells Fargo augmente le cours cible de 12 $ à 13 $

* SJW Group SJW.N : RBC réduit le cours cible de 79 $ à 66 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Barclays réduit le prix cible à 188 $ contre 198 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Bernstein réduit le prix cible de 191 $ à 171 $

* Soundhound Ai Inc SOUN.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 5 $ à 7,5 $

* Soundhound Ai Inc SOUN.O : Wedbush relève le prix cible de 5 $ à 9 $

* State Street Corporation STT.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 89,00 $ contre 88,00 $

* Stericycle Inc SRCL.O : Wells Fargo relève le cours cible de 40 à 48 dollars

* Sterling Check Corp STER.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 15,00 $ à 16,00 $

* Stoneridge Inc SRI.N : Stephens ramène le cours cible de 26 à 24 dollars

* Strategic Education Inc STRA.O : BMO augmente le prix cible de 103 $ à 123 $

* Strategic Education Inc STRA.O : Truist Securities augmente le prix cible de 92 $ à 110 $

* Sun Communities Inc SUI.N : Evercore ISI réduit le prix cible à 145 $ de 149

* Surgery Partners Inc SGRY.O : TD Cowen relève le cours cible à 36 $ contre 35 $ auparavant

* Sweetgreen Inc SG.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 11,00 $ contre 10,00 $

* Sweetgreen Inc SG.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 19$ de 16

* Sweetgreen Inc SG.N : TD Cowen augmente le prix cible à 15$ de 12

* Sweetgreen Inc SG.N : Oppenheimer relève le cours cible de 15 à 17 dollars

* Target Corp TGT.N : JP Morgan relève le cours cible de 125 $ à 157 $

* Tegna Inc TGNA.N : Benchmark ramène l'objectif de cours à 21 $ contre 22 $

* Tegna Inc TGNA.N : Guggenheim réduit le prix cible de 21 $ à 20 $

* Tegna Inc TGNA.N : JP Morgan réduit le prix cible à 15 $ contre 17 $

* Tegna Inc TGNA.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 16 $ contre 15 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Raymond James relève le cours cible de 105 à 110 dollars

* The Travelers Companies Inc TRV.N : Morgan Stanley relève le prix cible à 222,00 $ contre 210,00 $

* TJX Companies Inc TJX.N : UBS relève l'objectif de cours à 104 $ contre 95 $ auparavant

* TopBuild Corp BLD.N : Benchmark augmente le prix cible à 450 $ à partir de 320

* Topbuild Corp BLD.N : Jefferies augmente le prix cible à 465 $ de 440

* Topbuild Corp BLD.N : Stephens relève le cours cible de 300 $ à 425 $

* Trex Co Inc TREX.N : Benchmark relève le cours cible de 85 $ à 105 $

* Trex Co Inc TREX.N : JP Morgan relève le cours cible à 93 $, contre 79 $ auparavant

* Trulieve Cannabis Corp TRUL.CD : Cormark Securities augmente le PT à 21,50 $CAN de 10 $CAN

* Umh Properties Inc UMH.N : Colliers Securities augmente le prix cible à 16

* Uniti Group Inc UNIT.O : TD Cowen augmente le prix cible de 9 $ à 10 $

* Unity Software Inc U.N : Stifel relève le cours cible de 32 $ à 35 $

* Universal Health Services Inc UHS.N : TD Cowen relève le cours cible de 140 $ à 181 $

* US Physical Therapy Inc USPH.N : Barrington Research relève le cours cible à 122 $, contre 120 $ auparavant

* US Physical Therapy Inc USPH.N : Jefferies relève le prix cible de 115 à 122,5 dollars

* Utz Brands Inc UTZ.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 21 $ contre 18 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 240 $ contre 200 $ auparavant

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 185 $ à 220 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Citigroup relève le prix cible à 264 $, contre 240 $ auparavant

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Evercore ISI relève le prix cible de 200 à 230 dollars

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Needham relève le prix cible de 220 à 260 dollars

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Piper Sandler relève le prix cible de 220 à 245 dollars

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Raymond James augmente le prix cible de 200 $ à 260 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Stifel relève l'objectif de cours à 250 $ contre 205 $ auparavant

* Veeva Systems Inc VEEV.N : TD Cowen relève le prix cible à 200 $, contre 183 $ auparavant

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Truist Securities relève le prix cible de 187 à 203 dollars

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 229 $ à 242 $

* Vericel Corp VCEL.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 45 $ à 51 $

* Vericel Corp VCEL.O : Stephens augmente le prix cible à 54 $ contre 47 $

* Vericel Corp VCEL.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 51 $ à 54 $

* Vericel Corporation VCEL.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 46 $ à 53 $

* Verra Mobility Corp VRRM.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 20,00 $ à 21,00 $

* Verrica Pharmaceuticals Inc VRCA.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 13 $ contre 12 $ auparavant

* Vertex Energy Inc VTNR.O : TD Cowen réduit le prix cible de 4 $ à 2 $

* Vertex Inc VERX.O : BMO augmente le prix cible de 30 $ à 35 $

* Vertex Inc VERX.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 40 $ à partir de 23

* Vertex Inc VERX.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de sous-performance à neutre

* Vertex Inc VERX.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 35 $ contre 27 $ auparavant

* Vertex Inc VERX.O : Needham relève le cours cible de 35 à 45 dollars

* Vertex Inc VERX.O : Raymond James augmente le prix cible de 29 $ à 37 $

* Vertex Inc VERX.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 32,00 $ à 36,00 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Goldman Sachs retire le titre de sa liste de conviction

* Vertiv Holdings Co VRT.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 3 $ à 75

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Stephens relève l'objectif de cours de 28 $ à 31 $

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Stephens relève l'objectif de cours de 28 $ à 31 $

* Voya Financial Inc VOYA.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 78,00 $ contre 79,00

* Vulcan Materials Co VMC.N : Goldman Sachs ajoute le titre à sa liste de convictions

* Walmart WMT.N : TD Cowen ajuste le PT à 68 $ de 205 $ pour refléter le fractionnement d'actions à raison de 3 pour 1

* Welltower Inc WELL.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 90,00 $ à 102,00 $

* Whitehorse Finance Inc WHF.O : JP Morgan réduit le prix cible à 11,5 $ contre 12 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Citigroup augmente le prix cible de 164 $ à 241 $

* Xenon Pharmaceuticals Inc XENE.O : Wells Fargo relève le cours cible de 48 à 55 dollars

* Xometry Inc XMTR.O : RBC réduit le prix cible de 38 $ à 23 $

* Xponential Fitness Inc XPOF.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 25,00 $ de 26,00

* Xponential Fitness Inc XPOF.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 12$ de 13

* Xponential Fitness Inc XPOF.N : Raymond James réduit le prix cible de 31 $ à 30 $

* Youdao Inc DAO.N : Jefferies réduit le prix cible à 6,2 $ contre 7,8

* Zscaler Inc ZS.O : Bernstein réduit le prix cible à 280 $ contre 311 $

* Zscaler Inc ZS.O : BTIG augmente le prix cible de 254 $ à 258 $

* Zscaler Inc ZS.O : Canaccord Genuity relève le prix cible de 250 $ à 260 $

* Zscaler Inc ZS.O : Evercore ISI relève le prix cible de 215 à 270 dollars

* Zscaler Inc ZS.O : JP Morgan relève le prix cible à 246 $, contre 240 $ auparavant

* Zscaler Inc ZS.O : RBC relève le prix cible de 260 à 265 dollars

* Zscaler Inc ZS.O : Wedbush relève le prix cible de 250 $ à 260 $

* Zynex Inc ZYXI.O : RBC relève le cours cible de 13 $ à 15 $