TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Broadcom, CNX Resources, Veeva Systems
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 08:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Broadcom, CNX Resources et Veeva Systems.

FAITS MARQUANTS

* Broadcom Inc AVGO.O : Melius Research relève l'objectif de cours de 530 à 575 dollars

* CNX Resources Corp CNX.N : Gerdes Energy Research abaisse sa recommandation d'achat à

neutre

* Grocery Outlet Holding Corp GO.O : Jefferies abaisse sa recommandation de "acheter" à

"conserver"

* MongoDB Inc MDB.O : La Banque Scotia relève sa recommandation de "performance

sectorielle" à "surperformance sectorielle"

* Veeva Systems Inc VEEV.N : RBC réduit l'objectif de cours de 330 $ à 275 $

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 25 à 23 dollars

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Barclays relève l'objectif de cours de 21 à 25 dollars

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 24 à 25 dollars

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 23 à 22 dollars

* Best buy Co Inc BBY.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours de 85 à 78 dollars

* Billiontoone Inc BLLN.O : BTIG réduit l'objectif de cours de 160 à 140 dollars

* Billiontoone Inc BLLN.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 117 à 92 dollars

* Broadcom Inc AVGO.O : RBC augmente le prix cible de 340 $ à 360 $

* CNX Resources Corp CNX.N : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de 1 $ à 46 $

* Coherent Corp COHR.N : Jefferies augmente le prix cible de 265 $ à 325 $

* DT Midstream Inc DTM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 126 à 142 dollars

* Grocery Outlet Holding Corp GO.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 18 à 7 dollars

* J&J JNJ.N : JP Morgan relève le cours cible de 225 à 250 dollars

* Knife River Corp KNF.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 83 à 90 dollars

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 680 à 800 dollars

* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 255 à 265 dollars

* Moderna MRNA.O : Berenberg relève l'objectif de cours de 32 à 45 dollars

* MongoDB Inc MDB.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 275 $ à 310 $

* Okta Inc OKTA.O : JP Morgan relève le cours cible de 102 à 103 $

* Okta Inc OKTA.O : Piper Sandler abaisse l'objectif de cours de 100 à 82 dollars

* Okta Inc OKTA.O : La Banque Scotia réduit l'objectif de cours de 85 à 80 dollars

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 105 à 100 dollars

* Prudential Financial Inc PRU.N : TD Cowen réduit le prix cible de 113 $ à 105 $

* Reinsurance Group of America Inc RGA.N : TD Cowen augmente le prix cible de 205 $ à 215 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 110 à 105 dollars

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 355 à 285 dollars

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Raymond James réduit l'objectif de cours de 320 à 275 dollars

* Western Alliance Bancorp WAL.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 110 à 100 dollars

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 75 à 70 dollars

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 05/03/2026 à 08:17:53.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

