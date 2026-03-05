information fournie par Reuters • 05/03/2026 à 08:17

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Broadcom, CNX Resources, Veeva Systems

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Broadcom, CNX Resources et Veeva Systems.

FAITS MARQUANTS

* Broadcom Inc AVGO.O : Melius Research relève l'objectif de cours de 530 à 575 dollars

* CNX Resources Corp CNX.N : Gerdes Energy Research abaisse sa recommandation d'achat à

neutre

* Grocery Outlet Holding Corp GO.O : Jefferies abaisse sa recommandation de "acheter" à

"conserver"

* MongoDB Inc MDB.O : La Banque Scotia relève sa recommandation de "performance

sectorielle" à "surperformance sectorielle"

* Veeva Systems Inc VEEV.N : RBC réduit l'objectif de cours de 330 $ à 275 $

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 25 à 23 dollars

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Barclays relève l'objectif de cours de 21 à 25 dollars

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 24 à 25 dollars

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 23 à 22 dollars

* Best buy Co Inc BBY.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours de 85 à 78 dollars

* Billiontoone Inc BLLN.O : BTIG réduit l'objectif de cours de 160 à 140 dollars

* Billiontoone Inc BLLN.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 117 à 92 dollars

* Broadcom Inc AVGO.O : Melius Research relève l'objectif de cours de 530 à 575 dollars

* Broadcom Inc AVGO.O : RBC augmente le prix cible de 340 $ à 360 $

* CNX Resources Corp CNX.N : Gerdes Energy Research abaisse sa recommandation d'achat à neutre

* CNX Resources Corp CNX.N : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de 1 $ à 46 $

* Coherent Corp COHR.N : Jefferies augmente le prix cible de 265 $ à 325 $

* DT Midstream Inc DTM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 126 à 142 dollars

* Grocery Outlet Holding Corp GO.O : Jefferies abaisse sa recommandation de "acheter" à "conserver"

* Grocery Outlet Holding Corp GO.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 18 à 7 dollars

* J&J JNJ.N : JP Morgan relève le cours cible de 225 à 250 dollars

* Knife River Corp KNF.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 83 à 90 dollars

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 680 à 800 dollars

* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 255 à 265 dollars

* Moderna MRNA.O : Berenberg relève l'objectif de cours de 32 à 45 dollars

* MongoDB Inc MDB.O : La Banque Scotia relève sa recommandation de "performance sectorielle" à "surperformance

sectorielle"

* MongoDB Inc MDB.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 275 $ à 310 $

* Okta Inc OKTA.O : JP Morgan relève le cours cible de 102 à 103 $

* Okta Inc OKTA.O : Piper Sandler abaisse l'objectif de cours de 100 à 82 dollars

* Okta Inc OKTA.O : La Banque Scotia réduit l'objectif de cours de 85 à 80 dollars

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 105 à 100 dollars

* Prudential Financial Inc PRU.N : TD Cowen réduit le prix cible de 113 $ à 105 $

* Reinsurance Group of America Inc RGA.N : TD Cowen augmente le prix cible de 205 $ à 215 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 110 à 105 dollars

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 355 à 285 dollars

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Raymond James réduit l'objectif de cours de 320 à 275 dollars

* Veeva Systems Inc VEEV.N : RBC réduit l'objectif de cours de 330 à 275 dollars

* Western Alliance Bancorp WAL.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 110 à 100 dollars

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 75 à 70 dollars