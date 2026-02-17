TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Brixmor Property, Mohawk Industries, UDR

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Brixmor Property, Mohawk Industries et UDR Inc.
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Aerovironment AVAV.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération;
PT 320,00 $
* Applied Materials Inc. AMAT.O : Barclays relève l'objectif de cours à 450 $
contre 360 $
* Bridgebio Pharma, Inc. BBIO.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 100
$ contre 90 $
* Bright Horizons Family Solutions Inc BFAM.N : Barclays réduit l'objectif de
cours à 95 $ contre 160 $
* Brixmor Property Group Inc BRX.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 34 $ contre
31 $
* Colliers International Group Inc CIGI.N : La Banque CIBC réduit l'objectif de cours à 173
$ contre 182 $
* Crown Castle International Corp. CCI.N : Barclays réduit l'objectif de cours à
91 $ contre 101 $
* Curbline Properties Corp. CURB.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 32 $ contre
30 $
* Darling Ingredients Inc DAR.N : La Banque Scotia relève l'objectif de cours à 61
$ contre 45 $
* Dell Technologies Inc DELL.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 160 $
contre 165 $
* Douglas Emmett Inc DEI.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 11 $ contre 14 $
* Draftkings Inc DKNG.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 37 $ contre 44 $
* Expedia Group Inc EXPE.O : Susquehanna réduit l'objectif de cours à 240 $ contre 265 $
* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Piper Sandler relève le PT à 127 $ contre 115 $
* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 52 $
contre 61 $
* Ha Sustainable Infrastructure Capital Inc HASI.N : TD Cowen relève le PT à 50 $ contre 40
$
* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 26
$ contre 28 $
* HP Inc HPQ.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 20 $ contre 22 $
* Ingersoll Rand Inc. IR.N : Barclays relève l'objectif de cours à 111 $ contre 91
$
* International Flavors & Fragrances IFF.N : Barclays relève l'objectif de cours à 91 $
contre 78 $
* Intuitive Machines Inc LUNR.O : B. Riley relève l'objectif de cours à 25 $ contre 20 $
* Iqvia Holdings Inc IQV.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 174 $ contre 245 $
* Kimco Realty Corp KIM.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 28 $ contre 26 $
* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 392 $ contre
433 $
* Lithia Motors Inc. LAD.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 380 $ contre
390 $
* Mohawk Industries Inc MHK.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 144 $ contre 128 $
* Mohawk Industries Inc MHK.N : RBC relève l'objectif de cours à 135 $ contre 122 $
* Novartis NVS.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 180 $ contre 160 $
* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Barclays relève l'objectif de cours à 195 $
contre 190 $
* Portland General Electric Company POR.N : Barclays relève l'objectif de cours à
53 $ contre 47 $
* Ridgepost Capital Inc. RPC.N : Barclays relève l'objectif de cours à 12 $ contre
11 $
* The Wendy's Company WEN.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 8 $ contre 9 $
* Totalenergies SE TTE.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 80 $ contre 70 $
* TRI Pointe Homes Inc (Delaware) TPH.N : RBC relève l'objectif de cours à 47 $ contre 31 $
* Tyra Biosciences, Inc. TYRA.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 45
$ contre 30 $
* UDR Inc UDR.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 41 $ contre 39 $
* Vertex Pharmaceuticals VRTX.O : Barclays relève l'objectif de cours à 607 $
contre 606 $
* Vestis Corp. VSTS.N : Barclays relève l'objectif de cours à 6 $ contre 5 $
* Vir Biotechnology VIR.O : Barclays relève l'objectif de cours à 26 $ contre 24 $
* Waste Management Inc WM.N : La Banque CIBC relève l'objectif de cours à 242 $ contre 231
$
* Yelp Inc YELP.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 22 $ contre 30 $
