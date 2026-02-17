 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Brixmor Property, Mohawk Industries, UDR
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 12:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Brixmor Property, Mohawk Industries et UDR Inc.

FAITS MARQUANTS

* Applied Materials Inc. AMAT.O : Barclays relève l'objectif de cours à 450 $ contre 360 $

* Brixmor Property Group Inc BRX.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 34 $ contre 31 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 26 $ contre

28 $

* Mohawk Industries Inc MHK.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 144 $ contre 128 $

* UDR Inc UDR.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 41 $ contre 39 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aerovironment AVAV.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération;

PT 320,00 $

* Applied Materials Inc. AMAT.O : Barclays relève l'objectif de cours à 450 $

contre 360 $

* Bridgebio Pharma, Inc. BBIO.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 100

$ contre 90 $

* Bright Horizons Family Solutions Inc BFAM.N : Barclays réduit l'objectif de

cours à 95 $ contre 160 $

* Brixmor Property Group Inc BRX.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 34 $ contre

31 $

* Colliers International Group Inc CIGI.N : La Banque CIBC réduit l'objectif de cours à 173

$ contre 182 $

* Crown Castle International Corp. CCI.N : Barclays réduit l'objectif de cours à

91 $ contre 101 $

* Curbline Properties Corp. CURB.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 32 $ contre

30 $

* Darling Ingredients Inc DAR.N : La Banque Scotia relève l'objectif de cours à 61

$ contre 45 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 160 $

contre 165 $

* Douglas Emmett Inc DEI.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 11 $ contre 14 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 37 $ contre 44 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : Susquehanna réduit l'objectif de cours à 240 $ contre 265 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Piper Sandler relève le PT à 127 $ contre 115 $

* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 52 $

contre 61 $

* Ha Sustainable Infrastructure Capital Inc HASI.N : TD Cowen relève le PT à 50 $ contre 40

$

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 26

$ contre 28 $

* HP Inc HPQ.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 20 $ contre 22 $

* Ingersoll Rand Inc. IR.N : Barclays relève l'objectif de cours à 111 $ contre 91

$

* International Flavors & Fragrances IFF.N : Barclays relève l'objectif de cours à 91 $

contre 78 $

* Intuitive Machines Inc LUNR.O : B. Riley relève l'objectif de cours à 25 $ contre 20 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 174 $ contre 245 $

* Kimco Realty Corp KIM.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 28 $ contre 26 $

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 392 $ contre

433 $

* Lithia Motors Inc. LAD.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 380 $ contre

390 $

* Mohawk Industries Inc MHK.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 144 $ contre 128 $

* Mohawk Industries Inc MHK.N : RBC relève l'objectif de cours à 135 $ contre 122 $

* Novartis NVS.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 180 $ contre 160 $

* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Barclays relève l'objectif de cours à 195 $

contre 190 $

* Portland General Electric Company POR.N : Barclays relève l'objectif de cours à

53 $ contre 47 $

* Ridgepost Capital Inc. RPC.N : Barclays relève l'objectif de cours à 12 $ contre

11 $

* The Wendy's Company WEN.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 8 $ contre 9 $

* Totalenergies SE TTE.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 80 $ contre 70 $

* TRI Pointe Homes Inc (Delaware) TPH.N : RBC relève l'objectif de cours à 47 $ contre 31 $

* Tyra Biosciences, Inc. TYRA.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 45

$ contre 30 $

* UDR Inc UDR.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 41 $ contre 39 $

* Vertex Pharmaceuticals VRTX.O : Barclays relève l'objectif de cours à 607 $

contre 606 $

* Vestis Corp. VSTS.N : Barclays relève l'objectif de cours à 6 $ contre 5 $

* Vir Biotechnology VIR.O : Barclays relève l'objectif de cours à 26 $ contre 24 $

* Waste Management Inc WM.N : La Banque CIBC relève l'objectif de cours à 242 $ contre 231

$

* Yelp Inc YELP.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 22 $ contre 30 $

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 17/02/2026 à 12:33:16.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

