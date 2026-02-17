information fournie par Reuters • 17/02/2026 à 12:33

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Brixmor Property, Mohawk Industries, UDR

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Brixmor Property, Mohawk Industries et UDR Inc.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aerovironment AVAV.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération;

PT 320,00 $

* Applied Materials Inc. AMAT.O : Barclays relève l'objectif de cours à 450 $

contre 360 $

* Bridgebio Pharma, Inc. BBIO.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 100

$ contre 90 $

* Bright Horizons Family Solutions Inc BFAM.N : Barclays réduit l'objectif de

cours à 95 $ contre 160 $

* Brixmor Property Group Inc BRX.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 34 $ contre

31 $

* Colliers International Group Inc CIGI.N : La Banque CIBC réduit l'objectif de cours à 173

$ contre 182 $

* Crown Castle International Corp. CCI.N : Barclays réduit l'objectif de cours à

91 $ contre 101 $

* Curbline Properties Corp. CURB.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 32 $ contre

30 $

* Darling Ingredients Inc DAR.N : La Banque Scotia relève l'objectif de cours à 61

$ contre 45 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 160 $

contre 165 $

* Douglas Emmett Inc DEI.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 11 $ contre 14 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 37 $ contre 44 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : Susquehanna réduit l'objectif de cours à 240 $ contre 265 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Piper Sandler relève le PT à 127 $ contre 115 $

* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 52 $

contre 61 $

* Ha Sustainable Infrastructure Capital Inc HASI.N : TD Cowen relève le PT à 50 $ contre 40

$

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 26

$ contre 28 $

* HP Inc HPQ.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 20 $ contre 22 $

* Ingersoll Rand Inc. IR.N : Barclays relève l'objectif de cours à 111 $ contre 91

$

* International Flavors & Fragrances IFF.N : Barclays relève l'objectif de cours à 91 $

contre 78 $

* Intuitive Machines Inc LUNR.O : B. Riley relève l'objectif de cours à 25 $ contre 20 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 174 $ contre 245 $

* Kimco Realty Corp KIM.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 28 $ contre 26 $

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 392 $ contre

433 $

* Lithia Motors Inc. LAD.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 380 $ contre

390 $

* Mohawk Industries Inc MHK.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 144 $ contre 128 $

* Mohawk Industries Inc MHK.N : RBC relève l'objectif de cours à 135 $ contre 122 $

* Novartis NVS.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 180 $ contre 160 $

* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Barclays relève l'objectif de cours à 195 $

contre 190 $

* Portland General Electric Company POR.N : Barclays relève l'objectif de cours à

53 $ contre 47 $

* Ridgepost Capital Inc. RPC.N : Barclays relève l'objectif de cours à 12 $ contre

11 $

* The Wendy's Company WEN.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 8 $ contre 9 $

* Totalenergies SE TTE.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 80 $ contre 70 $

* TRI Pointe Homes Inc (Delaware) TPH.N : RBC relève l'objectif de cours à 47 $ contre 31 $

* Tyra Biosciences, Inc. TYRA.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 45

$ contre 30 $

* UDR Inc UDR.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 41 $ contre 39 $

* Vertex Pharmaceuticals VRTX.O : Barclays relève l'objectif de cours à 607 $

contre 606 $

* Vestis Corp. VSTS.N : Barclays relève l'objectif de cours à 6 $ contre 5 $

* Vir Biotechnology VIR.O : Barclays relève l'objectif de cours à 26 $ contre 24 $

* Waste Management Inc WM.N : La Banque CIBC relève l'objectif de cours à 242 $ contre 231

$

* Yelp Inc YELP.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 22 $ contre 30 $