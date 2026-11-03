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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Bright Minds Biosciences, Marvell Technology, Oracle Corporation
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 13:15

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Bright Minds Biosciences, Marvell Technology et Oracle Corporation.

POINTS FORTS

* Bright Minds Biosciences Inc. DRUG.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 147 $

à 37 $

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : BofA Global Research abaisse sa recommandation

de « acheter » à « neutre »

* Once Upon a Farm Pbc OFRM.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de «

acheter » à « sous-performer »

* Oracle Corporation ORCL.N : Stephens relève sa recommandation de « neutre » à «

surpondérer »

* Tempus AI, Inc. TEM.O : Jefferies relève sa recommandation de « sous-performance »

à « neutre »

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* ACI Worldwide, Inc. ACIW.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 66 $ à 72 $

* Advanced Energy Industries Inc. AEIS.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 375,00 $ à

368,00 $

* Advanced Energy Industries, Inc. AEIS.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 460 $ à 450 $

* Advanced Energy Industries, Inc. AEIS.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 370 $ à 275 $

* Advanced Energy Industries, Inc. AEIS.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 360 $ à 310 $

* Aehr Test Systems AEHR.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 175 $ à 140 $

* AEP AEP.O : Jefferies relève son objectif de cours de 146 $ à 153 $

* Alliancebernstein Holding LP AB.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 35 $ à 34

$

* Alphatec Holdings, Inc. ATEC.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 15 $ à 9 $

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 445 $ à 447 $

* Appian Corp APPN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 30 $ à 50 $

* Apple Inc. AAPL.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 360 $ à 355 $

* Apple Inc. AAPL.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 355 $ à 350 $

* Apple Inc. AAPL.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 400 $ à 390 $

* Apple Inc. AAPL.O : Barclays relève son objectif de cours de 245 $ à 261 $

* Apple Inc. AAPL.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 355,00 $ à 350,00 $

* Ares Management Corporation ARES.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 156 $ à

164 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 295 $ à 319 $

* Associated Banc-Corp ASB.N : Barclays relève son objectif de cours de 35 $ à 37 $

* Autonation, Inc. AN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 230 $ à 220 $

* Avidbank Holdings Inc AVBH.O : Stephens relève son objectif de cours de 37 $ à 40 $

* Axsome Therapeutics, Inc. AXSM.O : Baird abaisse son objectif de cours de 246 $ à 220 $

* Axsome Therapeutics, Inc. AXSM.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 276 $ à 264

$

* Axsome Therapeutics, Inc. AXSM.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 380 $ à 305 $

* Axsome Therapeutics, Inc. AXSM.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 245 $ à 225 $

* Axsome Therapeutics, Inc. AXSM.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 247 $ à 249 $

* Axsome Therapeutics, Inc. AXSM.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 238 $ à 235 $

* Backblaze Inc BLZE.O : Needham abaisse son objectif de cours de 23 $ à 15 $

* Bath & Body Works, Inc. BBWI.N : BMO relève son objectif de cours de 20 $ à 24 $

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 122,00 $ à 119,00

$

* Biomarin Pharmaceutical Inc. BMRN.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 70 $ à 66 $

* Bright Minds Biosciences Inc. DRUG.N : Baird abaisse son objectif de cours de 126 $ à 107 $

* Bright Minds Biosciences Inc. DRUG.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 147 $ à 37 $

* Bright Minds Biosciences Inc. DRUG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 220 $ à 115 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 57 $ à 68 $

* Cabot Corp CBT.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $

* Carlyle Group Inc CG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 62 $ à 64 $

* CBOE Global Markets, Inc. CBOE.Z : BofA Global Research relève son objectif de cours de 329 $ à 350

$

* Celanese Corp CE.N : Mizuho relève son objectif de cours de 50 $ à 53 $

* Charter Communications, Inc. CHTR.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 180 $ à 140 $

* Cheniere Energy, Inc. LNG.N : Scotiabank relève son objectif de cours de 311 $ à 327 $

* Cheniere Energy, Inc. LNG.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 325 $ à 352 $

* Choice Hotels International, Inc. CHH.N : Barclays relève son objectif de cours de 103 $ à 107 $

* Choice Hotels International, Inc. CHH.N : HSBC relève son objectif de cours de 105 $ à 115 $

* Choice Hotels International, Inc. CHH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 106 $ à 110 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 97 $ à 115 $

* Church & Dwight Co., Inc. CHD.N : Barclays relève son objectif de cours de 83 $ à 89 $

* Cipher Digital Inc CIFR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 22 $ à 18 $

* Cipher Digital Inc. CIFR.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 25 $ à 15 $

* Circle Internet Group, Inc CRCL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $

* Civeo Corp CVEO.N : Stifel relève son objectif de cours de 37 $ à 42 $

* Clorox CLX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 83 $ à 86 $

* Cloudflare NET.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Cognizant CTSH.O : Mizuho relève son objectif de cours de 64 $ à 69 $

* Cohen & Steers Inc CNS.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 53 $ à 46 $

* Coinbase Global, Inc. COIN.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 203 $ à 177 $

* Coinbase Global, Inc. COIN.O : KBW abaisse son objectif de cours de 237 $ à 221 $

* Colgate-Palmolive CL.N : Barclays relève son objectif de cours de 87 $ à 95 $

* Columbia Banking System, Inc. COLB.O : Barclays relève son objectif de cours de 32 $ à 34 $

* Community Health Systems, Inc. CYH.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 2 $ à 1 $

* Crowdstrike CRWD.O : la Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de

cours de 240 $ à 300 $

* D.R. Horton, Inc. DHI.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 151 $ à 130 $

* Diamondback Energy, Inc. FANG.O : Gerdes Energy Research abaisse son objectif de cours de 1 $, le

ramenant à 244 $

* Diamondback Energy, Inc. FANG.O : Mizuho relève son objectif de cours de 240 $ à 254 $

* Draftkings Inc. DKNG.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 29 $ à 27 $

* Dropbox Inc DBX.O : Stephens lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif

de cours: 39 $

* DT Midstream, Inc. DTM.N : La Scotiabank abaisse son objectif de cours de 165 $ à 161 $

* East West Bancorp, Inc. EWBC.O : Barclays relève son objectif de cours de 155 $ à 160 $

* Eastern Bankshares, Inc. EBC.O : Barclays relève son objectif de cours de 23 $ à 24 $

* Emerson EMR.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 145 $ à 140 $

* Entergy ETR.N : BTIG relève son objectif de cours de 117 $ à 124 $

* Entergy ETR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 121 $ à 122 $

* Estée Lauder EL.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 114 $ à 109 $

* Estée Lauder EL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 115 $ à 121 $

* Estée Lauder EL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 115 $ à 120 $

* Estée Lauder EL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $

* Estée Lauder EL.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 112,00 $ à 118,00 $

* Ethos Technologies Inc. LIFE.O : Barclays relève son objectif de cours de 37 $ à 44 $

* Everquote, Inc. EVER.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 29 $ à 30 $

* Exxon Mobil XOM.N : Gerdes Energy Research relève son objectif de cours de 1 $, le portant à 162 $

* Figs, Inc. FIGS.N : Barclays relève son objectif de cours de 20 $ à 24 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 110 $ à 100 $

* Fox Corp FOXA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 82 $ à 83 $

* General Dynamics Corp GD.N : Bernstein relève son objectif de cours de 365 $ à 386 $

* General Dynamics Corp GD.N : Bernstein relève son objectif de cours de 365 $ à 386 $

* General Dynamics Corp. GD.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 465,00 $ à 480,00 $

* Halozyme Therapeutics, Inc. HALO.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 78 $ à 79 $

* Harmonic, Inc. HLIT.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 16 $ à 14 $

* HII HII.N : Bernstein relève son objectif de cours de 304 $ à 352 $

* Hii HII.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 370 $ à 375 $

* Hilton Grand Vacations Inc. HGV.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 74 $ à 60 $

* Hinge Health Inc HNGE.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 117,00 $ à 131,00 $

* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 105 $ à 134 $

* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Needham relève son objectif de cours de 115 $ à 135 $

* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Stifel relève son objectif de cours de 130 $ à 135 $

* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 103 $ à 132 $

* Hippo Holdings Inc. HIPO.N : KBW relève son objectif de cours de 35 $ à 37 $

* Howmet Aerospace Inc. HWM.N : KeyBanc relève sa recommandation de « pondération sectorielle » à «

surpondération »

* Ibotta, Inc. IBTA.N : Needham relève son objectif de cours de 45 $ à 65 $

* Ibotta, Inc. IBTA.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 40 $ à 49 $

* Ichor Holdings, Ltd. ICHR.O : Needham abaisse son objectif de cours de 88 $ à 55 $

* Ichor Holdings, Ltd. ICHR.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 115 $ à 93 $

* Ichor Holdings, Ltd. ICHR.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 100 $ à 55 $

* Idacorp Inc IDA.N : Barclays relève son objectif de cours de 149 $ à 163 $

* Independent Bank Corp. INDB.O : Barclays relève son objectif de cours de 82 $ à 86 $

* Inovio Pharmaceuticals Inc INO.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 4 $ à 8 $

* Insmed Incorporated INSM.O : Mizuho relève son objectif de cours de 154 $ à 158 $

* Inspire Medical INSP.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 65 $ à 62 $

* Inspire Medical Systems, Inc. INSP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $

* Inspire Medical Systems, Inc. INSP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $

* Inspire Medical Systems, Inc. INSP.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 60 $ à 70 $

* Inspire Medical Systems, Inc. INSP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 56 $ à 69 $

* Intercontinental Exchange, Inc. ICE.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 243 $ à

245 $

* Invesco Ltd IVZ.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 34 $ à 37 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 300 $ à 310 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : RBC relève son objectif de cours de 296 $ à 305 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 286 $ à 291 $

* KB Home KBH.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 39 $ à 37 $

* KKR Real Estate Finance Trust Inc KREF.N : KBW abaisse son objectif de cours de 6,5 $ à 5,5 $

* Krystal Biotech, Inc. KRYS.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 400 $ à 390 $

* Krystal Biotech, Inc. KRYS.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 416 $ à 412 $

* Krystal Biotech, Inc. KRYS.O : RBC abaisse son objectif de cours de 400 $ à 375 $

* Krystal Biotech, Inc. KRYS.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 403 $ à 380 $

* L3Harris Technologies, Inc. LHX.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 325 $ à 375

$

* Lattice Semiconductor Corporation LSCC.O : Stifel relève son objectif de cours de 165 $ à 175 $

* Lennar Corporation LEN.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 65 $ à 58 $

* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 1 140 $ à 1 132 $

* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Needham abaisse son objectif de cours de 1 040 $ à 800 $

* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 820 $ à 685 $

* Manpowergroup Inc. MAN.N : Exane BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 56 $ à 52,5 $

* Manpowergroup Inc. MAN.N : Exane BNP Paribas abaisse sa recommandation de « surperformer » à «

neutre »

* Marriott MAR.O : HSBC relève son objectif de cours de 417 $ à 458 $

* Marriott MAR.O : Jefferies relève son objectif de cours de 429 $ à 478 $

* Marriott MAR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 406 $ à 423 $

* Marriott MAR.O : Macquarie relève son objectif de cours de 372 $ à 401 $

* Marriott MAR.O : Mizuho relève son objectif de cours de 374 $ à 428 $

* Marriott International MAR.O : Barclays relève son objectif de cours de 363 $ à 409 $

* Marriott International, Inc. MAR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 426 $ à 463 $

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 400 $ à 225

$

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « acheter » à «

neutre »

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : Melius Research abaisse son objectif de cours de 300 $ à 250 $

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : Needham abaisse son objectif de cours de 400 $ à 300 $

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : RBC abaisse son objectif de cours de 425 $ à 250 $

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 350 $ à 175 $

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 365 $ à 285 $

* Mastec Inc MTZ.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 352 $ à 338 $

* Match Group MTCH.O : Citigroup relève son objectif de cours de 39 $ à 45 $

* Match Group MTCH.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 43 $ à 42 $

* Match Group, Inc. MTCH.O : Barclays relève son objectif de cours de 51 $ à 52 $

* Match Group, Inc. MTCH.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 39 $ à 38 $

* Mohawk Industries, Inc. MHK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 132 $ à 145 $

* Napco Security Technologies, Inc. NSSC.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 52 $ à 45

$

* Napco Security Technologies, Inc. NSSC.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 48 $ à 42 $

* Napco Security Technologies, Inc. NSSC.O : Needham abaisse son objectif de cours de 49 $ à 43 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 133 $ à 135 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 183,00 $ à 185,00

$

* Neurocrine Biosciences, Inc. NBIX.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 210 $ à 220

$

* Neurocrine Biosciences, Inc. NBIX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 210 $ à 215 $

* Neurocrine Biosciences, Inc. NBIX.O : RBC relève son objectif de cours à 190 $ contre 187 $

* NiSource NI.N : HSBC relève son objectif de cours de 49,5 $ à 51,5 $

* Nov Inc. NOV.N : Zephirin Group relève son objectif de cours de 3 $ à 20 $

* Nuscale Power Corp SMR.N : Wedbush lance la couverture du titre avec un objectif de cours de 5 $

* Nuscale Power Corp SMR.N : Wedbush lance sa couverture avec une note « sous-performance »

* NVR, Inc. NVR.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 5 058 $ à 4 864 $

* Olin Corporation OLN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $

* ON Semiconductor Corporation ON.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 100 $ à 90 $

* Once Upon a Farm Pbc OFRM.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 21 $ à 10 $

* Once Upon a Farm Pbc OFRM.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « Acheter » à «

Sous-performer »

* Once Upon a Farm Pbc OFRM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 26 $ à 13 $

* Oneok, Inc. OKE.N : La Scotiabank relève son objectif de cours de 96 $ à 97 $

* Onsemi ON.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 95 $ à 87 $

* Opendoor Technologies Inc. OPEN.O : KBW abaisse son objectif de cours de 2,65 $ à 1,75 $

* Oracle Corporation ORCL.N : Stephens relève son objectif de cours de 185 $ à 213 $

* Oracle Corporation ORCL.N : Stephens passe de « neutre » à « surpondérer »

* Orange County Bancorp Inc OBT.O : Stephens relève son objectif de cours de 42 $ à 45 $

* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : Citigroup relève son objectif de cours de 250 $ à 265 $

* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 205,00 $ à 233,00

$

* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 205 $ à 233 $

* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 231 $ à 235 $

* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : RBC relève son objectif de cours de 90 $ à 130 $

* Pcb Bancorp PCB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 31 $ à 33 $

* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Barclays relève son objectif de cours de 210 $ à 212 $

* Philip Morris PM.N : Stifel relève son objectif de cours de 205 $ à 232 $

* Piper Sandler PIPR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 75 $ à 69 $

* Primis Financial Corp FRST.O : KBW abaisse son objectif de cours de 18 $ à 17 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 106 $ à 105 $

* Public Service Enterprise Group Incorporated PEG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 89 $

à 87 $

* Pultegroup, Inc. PHM.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 128 $ à 120 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 684 $ à 712 $

* Republic Services Inc RSG.N : Bernstein relève son objectif de cours de 227 $ à 230 $

* Retension Pharmaceuticals Inc. RTSN.O : Leerink Partners lance la couverture du titre avec une

recommandation « surperformer »

* Retension Pharmaceuticals Inc. RTSN.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de cours

de 50 dollars

* Retension Pharmaceuticals Inc. RTSN.O : Oppenheimer lance sa couverture avec une note « surperformer »

* Retension Pharmaceuticals Inc. RTSN.O : Oppenheimer lance sa couverture avec un objectif de cours de 50

$

* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 156 $ à 151 $

* Ryan Specialty Holdings, Inc. RYAN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 45 $ à 44 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 235 $ à 225 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 220 $ à 200 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 229 $ à 239 $

* SI-Bone, Inc. SIBN.O : Needham abaisse son objectif de cours de 27 $ à 26 $

* Sierra Bancorp BSRR.O : KBW relève son objectif de cours de 42 $ à 44 $

* Sirius XM Holdings Inc. SIRI.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 34 $ à 32 $

* Southstate Bank Corporation SSB.N : Barclays relève son objectif de cours de 120 $ à 128 $

* Stepstone Group Inc. STEP.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 73 $ à 72 $

* Syndax Pharmaceuticals, Inc. SNDX.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 38 $ à 36 $

* Syndax Pharmaceuticals, Inc. SNDX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 35 $ à 17 $

* T. Rowe Price Group, Inc. TROW.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 90 $ à 93 $

* Tempus AI, Inc. TEM.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 75 $ à 90 $

* Tempus AI, Inc. TEM.O : BTIG relève son objectif de cours de 80 $ à 100 $

* Tempus AI, Inc. TEM.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 68 $ à 85 $

* Tempus AI, Inc. TEM.O : Jefferies relève son objectif de cours de 35 $ à 70 $

* Tempus AI, Inc. TEM.O : Jefferies passe de « sous-performer » à « conserver »

* Tempus AI, Inc. TEM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 70 $ à 80 $

* Tempus AI, Inc. TEM.O : Mizuho relève son objectif de cours de 100 $ à 120 $

* Tempus AI, Inc. TEM.O : Needham relève son objectif de cours de 75 $ à 89 $

* Texas Capital Bancshares, Inc. TCBI.N : Barclays relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Textron Inc TXT.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $

* The Clorox Company CLX.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $

* The Ensign Group, Inc. ENSG.O : RBC relève son objectif de cours de 228 $ à 239 $

* The Estee Lauder Companies Inc. EL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 95 $ à 110 $

* The Gap, Inc. GAP.N : BMO relève son objectif de cours de 23 $ à 24 $

* The Progressive Corporation PGR.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 238 $ à 261 $

* Third Coast Bancshares Inc TCBX.N : KBW abaisse son objectif de cours de 48 $ à 46 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 159 $ à 170 $

* Townebank TOWN.O : KBW relève son objectif de cours de 38 $ à 39 $

* TPG Inc TPG.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 58 $ à 65 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 182 $ à 186 $

* Trex Bio, Inc. TRXB.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours: 20 $

* Trex Bio, Inc. TRXB.O : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 39 dollars

* UMB Financial Corporation UMBF.O : Barclays relève son objectif de cours de 175 $ à 185 $

* Upwork Inc. UPWK.O : Needham relève son objectif de cours de 11 $ à 13 $

* Upwork Inc. UPWK.O : la Scotiabank relève son objectif de cours de 8 $ à 10 $

* V2X, Inc. VVX.N : RBC relève son objectif de cours de 81 $ à 88 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Mizuho relève son objectif de cours de 434 $ à 436 $

* Valley National Bancorp VLY.O : Barclays relève son objectif de cours de 15 $ à 17 $

* Verra Mobility Corporation VRRM.O : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Vertex Pharmaceuticals VRTX.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 665,00 $ à 660,00 $

* Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 560 $ à 570 $

* Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX.O : RBC relève son objectif de cours de 576 $ à 600 $

* Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX.O : La Scotiabank relève son objectif de cours de 558 $ à

660 $

* Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX.O : Stifel relève son objectif de cours de 500 $ à 563 $

* Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 550 $ à 575 $

* Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 550 $ à 650 $

* Victoria's Secret & Co. VSXY.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 100 $ à 120 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 320 $ à 335 $

* Walker & Dunlop Inc WD.N : KBW abaisse son objectif de cours de 45 $ à 43 $

* Waystar Holding Corp. WAY.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 33 $ à 34 $

* Waystar Holding Corp. WAY.O : Raymond James relève son objectif de cours de 32 $ à 35 $

* Waystar Holding Corp. WAY.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 42 $ à 39 $

* Wealthfront Corporation WLTH.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 11,50 $ à 12 $

* Western Alliance Bancorporation WAL.N : Barclays relève son objectif de cours de 93 $ à 95 $

* Wintrust Financial Corporation WTFC.O : Barclays relève son objectif de cours de 190 $ à 195 $

* Xcel Energy XEL.O : HSBC relève son objectif de cours de 89 $ à 96,5 $

* Zillow Group, Inc. ZG.O : RBC abaisse son objectif de cours de 55 $ à 45 $

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 03/11/2026 à 13:15:36.

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