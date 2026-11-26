Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment BP, Lineage et Vistra.
POINTS FORTS
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* BP BP.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 50,1 $ à 49,3 $
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* Lineage Inc LINE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 37 $ à 30 $
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* Vistra Corp VST.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 221 $ à 218 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
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* BP BP.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 50,1 $ à 49,3 $
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* Bristol-Myers Squibb Company BMY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 76 $ à 77 $
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* Constellation Energy Corp CEG.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 374 $ à 358 $
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* Deere & Co DE.N : Daiwa Capital Markets abaisse son objectif de cours de 770 $ à 702 $
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* Deere & Co DE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 560 $ à 610 $
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* Deere & Co DE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 625 $ à 640 $
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* Deere & Co DE.N : RBC relève son objectif de cours de 752 $ à 765 $
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* Lineage Inc LINE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 37 $ à 30 $
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* Ormat Technologies Inc ORA.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 145 $ à 135 $
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* Pennantpark Investment Corporation PNNT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 4 $ à 2,75 $
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* Tenet Healthcare Corp THC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 315 $ à 325 $
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* Uranium Energy Corp UEC.A : RBC abaisse son objectif de cours de 10 $ à 8 $
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* USA Rare Earth Inc USAR.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 32 $ à 10 $
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* Vistra Corp VST.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 221 $ à 218 $
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