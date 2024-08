TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Booking Holdings, Doordash, Vertex Pharmaceuticals (5 août)

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du rapport de recherche américain daté du 5 août pour supprimer les actions de recherche datées du titre et des tableaux, les erreurs apparaissant également dans les versions précédentes)

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Booking Holdings, Doordash et Vertex Pharmaceuticals.

FAITS MARQUANTS

* Academy Sports and Outdoors Inc ASO.O : JP Morgan passe de "surpondérer" à "neutre

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 4350 $ contre 4650 $

auparavant

* Doordash DASH.O : D.A. Davidson augmente le cours cible de 110 à 119 dollars

* SBA Communications Corp SBAC.O : RBC relève le cours cible de 235 $ à 245 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Oppenheimer relève le prix cible de 500 $ à 550 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Academy Sports and Outdoors Inc ASO.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 76 à 53

dollars

* Academy Sports and Outdoors Inc ASO.O : JP Morgan réduit le prix cible de surpondération à

neutre

* ACI Worldwide Inc ACIW.O : D.A. Davidson augmente le prix cible à 52 $ de 48 $

* Aflac Inc AFL.N : Jefferies augmente le prix cible à 88$ de 84

* Aflac Inc AFL.N : KBW relève le cours cible de 87 $ à 96 $

* Agree Realty Corp ADC.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 77 $ contre 68 $

* Air Lease Corp AL.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 52 $ contre 54 $

* Air Products APD.N : BMO relève le cours cible de 300 $ à 323 $

* Air Products APD.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 317 $ contre 312 $

* Alamo Group Inc ALG.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 209 $ contre 225 $

auparavant

* Alexandria Real Estate Equities ARE.N : BofA Global Research réduit le prix cible de 151 $ à

126 $

* Alexandria Real Estate Equities ARE.N : BofA Global Research réduit le PT de "acheter" à

"neutre

* Alexandria Real Estate Equities ARE.N : RBC réduit le prix cible de 135 $ à 130 $

* Alliant Energy Corporation LNT.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 56 $ à 62 $

* Allstate Corp ALL.N : BMO relève le cours cible de 191 $ à 205 $

* Allstate Corp ALL.N : Raymond James augmente le prix cible de 195 $ à 205 $

* Allstate Corp ALL.N : UBS relève le prix cible de 195 $ à 204 $

* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 25 $ à 20 $

* Altria MO.N : Jefferies augmente le prix cible à 57 $ contre 53 $

* Amazon.Com Inc AMZN.O : CFRA réduit le prix cible de 8 $ à 225

* American Homes 4 Rent AMH.N : RBC augmente le prix cible de 41 $ à 42 $

* Ametek AME.N : Oppenheimer réduit le cours cible de 200 $ à 190 $

* Ametek AME.N : TD Cowen réduit le prix cible à 158 $ contre 165 $

* APA Corporation APA.O : Jefferies relève le cours cible de 30 à 32 dollars

* Api Group Corp APG.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 43 $ contre 45 $

auparavant

* Apollo APO.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 135 $ contre 140 $

* Apollo APO.N : Citigroup réduit le prix cible de 140 à 135 dollars

* Apollo Global Management Inc APO.N : UBS réduit le prix cible à 117 $ contre 123 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Citigroup réduit le prix cible à 240 $ contre 250 $ auparavant

* Applied Materials Inc AMAT.O : UBS réduit le prix cible à 220 $ contre 235 $

* Arbor Realty Trust Inc ABR.N : KBW réduit le cours cible à 13,5 $ contre 14 $

* Arcbest Corp ARCB.O : JP Morgan augmente le prix cible à 134 $ de 127 $

* Arcbest Corp ARCB.O : TD Cowen réduit le prix cible à 136$ de 148

* Arcbest Corp ARCB.O : UBS réduit le prix cible à 111 $ contre 126 $

* Ares Management Corp ARES.N : TD Cowen relève le cours cible à 162 $ contre 158 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : Stifel réduit le prix cible à 80 $ contre 87 $

* Asure Software Inc ASUR.O : TD Cowen relève le cours cible à 11 $ contre 10 $

* Atlassian TEAM.O : Citigroup ramène le cours cible à 245 $, contre 265 $ auparavant

* Atlassian TEAM.O : Citigroup réduit le prix cible de 265 $ à 245 $

* Atmus Filtration Technologies Inc ATMU.N : JP Morgan relève le PT à 39 $ contre 37 $

* Aurora Innovation Inc AUR.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 6 $ à 7 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Mizuho relève le cours cible de 272 à 281 dollars

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Wedbush relève le cours cible de 200 à 225 dollars

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : RBC relève le cours cible de 42 $ à 44 $

* Ball Corp BALL.N : RBC réduit le cours cible de 80 $ à 77 $

* Bank of America Corp BAC.N : HSBC relève le cours cible à 41 $ contre 40 $

* Bankfinancial Corp BFIN.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 10 $ à 11 $

* Barclays BARC.L : Citigroup relève l'objectif de cours à 270 pence, contre 250 pence

auparavant

* Beacon Roofing Supply Inc BECN.O : Jefferies réduit le prix cible à 97$ de 105

* Beacon Roofing Supply Inc BECN.O : Stephens réduit le prix cible à 95$ de 107

* Berkshire Hathaway BRKa.N : KBW relève le prix cible à 715000 $ contre 645000 $

* Berkshire Hathaway BRKa.N : UBS relève son objectif de cours à 759000 $ contre 734820 $

* Berkshire Hathaway BRKb.N : UBS relève l'objectif de cours à 506 dollars contre 490 dollars

* Berry Global Group Inc BERY.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 72$ contre 69

* Big Lots Inc BIG.N : Telsey Advisory Group réduit l'objectif de cours à 1,50 $ contre 2,50 $

* Biogen BIIB.O : Guggenheim réduit le prix cible à 245 $ contre 255 $

* Biogen BIIB.O : Truist Securities réduit le prix cible à 302 $ contre 340 $

* Blue Owl Capital Inc OWL.N : UBS réduit l'objectif de cours à 20$ contre 21

* Boeing BA.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 207 $ contre 222 $

* Boeing BA.N : Bernstein réduit son objectif de cours à 207 dollars, contre 222 dollars

auparavant

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 4650 $ à 4350 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 3560 $ contre 3600 $

* BorgWarner BWA.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 51 $ contre 50 $

* Bright Horizons Family Solutions BFAM.N : Jefferies relève le prix cible de 128 à 155 dollars

* Brightspring Health Services BTSG.O : Leerink Partners abaisse le PT à 15,50 $ contre 17,00 $

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : UBS augmente le prix cible de 15 $ à 16 $

* Brixmor Property Group Inc BRX.N : BMO augmente le prix cible de 25 $ à 28 $

* Broadstone Net Lease Inc BNL.N : BMO relève le cours cible de 18 $ à 20 $

* Bumble Inc BMBL.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 12 $ contre 14 $

* BXP Inc BXP.N : Wedbush relève l'objectif de cours à 70 $ contre 63 $

* CACI International Inc CACI.N : Raymond James ramène l'objectif de cours de "surperformance"

à "performance du marché"

* Camden Property Trust CPT.N : RBC augmente le prix cible de 114 $ à 122 $

* Camden Property Trust CPT.N : Wedbush relève le cours cible à 131 $ contre 118 $

* Carrier Global Corp CARR.N : BofA Global Research augmente le PT à 72 $ de 55

* Carrier Global Corp CARR.N : BofA Global Research relève la cote de neutre à sous-performance

* Carvana CVNA.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 150 $ contre 130 $

* Casella Waste Systems Inc CWST.O : Jefferies relève le cours cible de 106 à 124 $

* Casella Waste Systems Inc CWST.O : Raymond James réduit le prix cible de 122 $ à 121 $

* Casella Waste Systems Inc CWST.O : Stifel augmente le prix cible de 110 $ à 117 $

* Casella Waste Systems Inc CWST.O : UBS augmente le prix cible de 112 $ à 123 $

* Cavco Industries Inc CVCO.O : Craig-Hallum relève le cours cible de 382 $ à 422 $

* CBOE Global Markets CBOE.Z : Oppenheimer relève le cours cible de 199 à 209 dollars

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : JP Morgan relève son objectif de cours à 195$ contre 168

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : JP Morgan relève le prix cible de sous-pondération à neutre

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : KBW augmente le prix cible de 197 $ à 198 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 210$ contre 203

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : UBS relève l'objectif de cours à 200$ contre 190

* Celanese Corp CE.N : Baird réduit le prix cible à 150$ de 180

* Celanese Corp CE.N : JP Morgan ramène le cours cible à 130 $, contre 156 $ auparavant

* Celanese Corp CE.N : JP Morgan relève le prix cible de sous-pondéré à neutre

* Celanese Corp CE.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 165 $, contre 180 $ auparavant

* Centene Corporation CNC.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 81 $ à 93 $

* Chart Industries Inc GTLS.N : Craig-Hallum ramène le cours cible à 199 $ contre 229 $

* Chart Industries Inc GTLS.N : JP Morgan abaisse le cours cible à 150 $, contre 176 $

auparavant

* Chart Industries Inc GTLS.N : Stifel réduit le prix cible à 199 $ contre 220 $

* Chart Industries Inc GTLS.N : TD Cowen réduit le prix cible à 190 $, contre 265 $ auparavant

* Chatham Lodging Trust CLDT.N : BMO réduit le prix cible de 11 $ à 10 $

* Chesapeake Energy Corp CHK.O : Jefferies ramène le cours cible de 115 $ à 112 $

* Chevron Corp CVX.N : RBC ramène le cours cible à 180 $, au lieu de 190

* Chevron Corp CVX.N : Truist Securities réduit le prix cible à 154 $ de 156 $

* Chevron Corp CVX.N : Truist Securities réduit le prix cible de 156 à 154 dollars

* Chevron Corp CVX.N : UBS réduit le prix cible à 192 $ contre 203 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Evercore ISI réduit le prix cible à 101$ de 110

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : JP Morgan réduit le prix cible à 97$ de 101

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : RBC réduit le prix cible de 105 $ à 104 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Stifel réduit le prix cible à 105 $ de 107 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : TD Cowen réduit le prix cible de 116 $ à 114 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Truist Securities réduit le prix cible à 110 $ de 115 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : UBS réduit le prix cible à 105$ de 111

* Church & Dwight Co. CHD.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 105 $ contre 111 $ auparavant:

Wells Fargo réduit le prix cible à 108 $ de 116 $

* Cigna CI.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 400 $ à 392 $

* Cinemark Holdings Inc CNK.N : Barrington Research augmente le prix cible de 4$ à 28

* Cinemark Holdings Inc CNK.N : JP Morgan augmente le prix cible de 22 $ à 25 $

* Cinemark Holdings Inc CNK.N : Moffettnathanson augmente le prix cible à 21 $

* Cinemark Holdings Inc CNK.N : Roth MKM augmente le prix cible à 30$ de 28

* Cinemark Holdings Inc CNK.N : Wedbush augmente le prix cible de 25 $ à 28 $

* Citigroup C.N : HSBC relève le cours cible de 72 $ à 73 $

* Citigroup C.N : KBW réduit le prix cible de 69 $ à 67 $

* CNO Financial Group Inc CNO.N : Jefferies ramène le cours cible de 30 à 29 dollars

* CNO Financial Group Inc CNO.N : KBW relève le cours cible de 31 à 33 dollars

* Cognex Corp CGNX.O : D.A. Davidson réduit le prix cible à 39 dollars

* Cognex Corp CGNX.O : Daiwa Capital Markets réduit le prix cible de 52 $ à 47 $

* Cognex Corp CGNX.O : TD Cowen réduit le prix cible à 38 $ de 40

* Comscore Inc SCOR.O : Jefferies réduit le cours cible à 14 $ contre 17 $

* Consolidated Edison Inc ED.N : BofA Global Research relève son objectif de cours à 109 $

contre 97 $

* COPT Defense Properties CDP.N : Wedbush relève l'objectif de cours à 33 $ contre 28 $

* Core Laboratories Inc CLB.N : Zephirin Group relève l'objectif de cours à 19 $ contre 18 $

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 37 $, contre 40 $

auparavant

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : KBW réduit son objectif de cours à 36 $ contre 38 $

auparavant

* Corteva CTVA.N : RBC relève le cours cible de 62 $ à 70 $

* Costar Group Inc CSGP.O : JP Morgan relève le cours cible de 102 $ à 108 $

* CubeSmart CUBE.N : Evercore ISI augmente le prix cible de 45 $ à 51 $

* Cummins CMI.N : Truist Securities relève le prix cible à 349 $ contre 315 $

* Datadog Inc DDOG.O : UBS réduit le cours cible à 120 $ contre 130 $

* Denali Therapeutics Inc DNLI.O : B. Riley réduit le prix cible de 36 $ à 33 $

* Dmc Global Inc BOOM.O : Stifel réduit le prix cible à 19$ de 24

* Dominion Energy D.N : BMO relève le cours cible de 53 $ à 57 $

* Doordash DASH.O : Bernstein relève le cours cible de 125 $ à 140 $

* Doordash DASH.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 110 à 119 dollars

* Doordash DASH.O : Jefferies relève le prix cible de 150 à 155 dollars

* Doordash DASH.O : Roth MKM relève le cours cible à 124 $ contre 118 $

* Doordash DASH.O : Wedbush relève le cours cible à 125 $ contre 115 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Citigroup réduit le prix cible à 55 $ contre 57 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Citigroup réduit le prix cible à 55 $ contre 57 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Guggenheim réduit le prix cible de 52 $ à 51 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Macquarie réduit le prix cible de 2 $ à 50

* Draftkings Inc DKNG.O : Mizuho réduit le prix cible de 58 $ à 54 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 50 à 45 dollars

* Draftkings Inc DKNG.O : Stifel réduit le prix cible à 48 $ contre 50 $ auparavant

* Draftkings Inc DKNG.O : Truist Securities ramène l'objectif de cours à 50 $ contre 53

* Draftkings Inc DKNG.O : Truist Securities réduit le prix cible de 53 $ à 50 $

* Draftkings Inc. DKNG.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 53 $ à 47 $

* Draftkings, Inc. DKNG.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 58 $ à 55 $

* Dun & Bradstreet Holdings Inc DNB.N : JP Morgan augmente le prix cible à 13 $ contre 11 $

* Dupont DD.N : RBC relève le cours cible de 87 $ à 102 $

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Truist Securities relève le cours cible à 190 $, contre 176

$ auparavant

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Wedbush augmente le prix cible de 208 à 209 $

* eBay EBAY.O : Jefferies relève le cours cible de 55 à 58 dollars

* Ecolab Inc ECL.N : Berenberg relève l'objectif de cours de 214 à 221 dollars

* Eli Lilly LLY.N : Guggenheim relève le cours cible à 884 $ contre 855 $

* Enact Holdings Inc ACT.O : BTIG augmente le prix cible de 33 $ à 37 $

* Enact Holdings Inc ACT.O : UBS augmente le prix cible de 33 $ à 35,5 $

* Enovix Corp ENVX.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 19$ de 23

* Entergy ETR.N : BMO augmente le prix cible de 124 $ à 131 $

* Entergy ETR.N : Evercore ISI augmente le prix cible à 120$ de 103

* Entergy Corp ETR.N : UBS relève le cours cible à 136 $, contre 127 $ auparavant

* EOG Resources Inc EOG.N : Gerdes Energy Research relève le cours cible de 4 $ à 165

* EOG Resources Inc EOG.N : Susquehanna augmente le prix cible de 155 $ à 159 $

* EPR Properties EPR.N : RBC augmente le prix cible de 48 $ à 50 $

* EPR Properties EPR.N : RBC relève la cote à "surperformance" de "sector perform" à

"surperformance"

* EQT Corp EQT.N : Jefferies réduit le prix cible de 49 $ à 48 $

* Equitable Holdings Inc EQH.N : Jefferies réduit le prix cible de 52 $ à 50 $

* Equitable Holdings Inc EQH.N : KBW relève le cours cible à 45 $, contre 44 $ auparavant

* Equity Lifestyle Properties Inc ELS.N : BMO relève le cours cible de 67 $ à 73 $

* Equity Residential EQR.N : Wedbush relève le cours cible de 68 $ à 75 $

* Esab Corp ESAB.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 130 $ contre 115 $

auparavant

* ESAB Corp ESAB.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 120 $ contre 125 $ auparavant

* ESAB Corp ESAB.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 118 $ contre 120 $ auparavant

* Essential Properties Realty Trust EPRT.N : Truist Securities relève le PT à 33 $ contre 29 $

* Essex Property Trust Inc ESS.N : Wedbush augmente le prix cible de 264 $ à 301 $

* Eversource Energy ES.N : BMO augmente le prix cible de 69 $ à 73 $

* Eversource Energy ES.N : Evercore ISI relève le cours cible de 62 $ à 69 $

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Piper Sandler ramène le cours cible de 80 à 75 dollars

* Expro Group Holdings NV XPRO.N : zephirin Group réduit l'objectif de cours à 22 $ contre 24 $

* Extra Space Storage Inc EXR.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 155 $

contre 172 $

* Extra Space Storage Inc EXR.N : BofA Global Research ramène l'objectif de cours de neutre à

sous-performance

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Evercore ISI relève l'objectif de cours de 151 à 166 dollars

* Exxon Mobil Corp XOM.N : UBS relève le prix cible à 156 $, contre 153 $ auparavant

* Exxon Mobil Corporation XOM.N : HSBC relève le prix cible de 120 à 122,5 dollars

* Exxon Mobil Corporation XOM.N : Wells Fargo ramène l'objectif de cours à 135 $ contre 139 $

* Farmers & Merchants Bancorp FMAO.O : Piper Sandler relève le prix cible à 26 $ contre 24 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : BMO relève le cours cible de 119 à 128 dollars

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Evercore ISI augmente le prix cible de 114 à 119 $

* First Business Financial Services Inc FBIZ.O : D.A. Davidson relève le PT de neutre à achat

* First Business Financial Services Inc FBIZ.O : D.A. Davidson relève son estimation de prix de

36 $ à 50 $

* First Industrial Realty Trust Inc FR.N : Truist Securities relève le PT à 60 $ contre 54 $

* First Mid Bancshares Inc FMBH.O : KBW relève l'objectif de cours à 42 $ contre 38 $

auparavant

* FirstEnergy FE.N : Evercore ISI relève l'objectif de cours à 48 $ contre 41 $ auparavant

* Five9 Inc FIVN.O : BofA Global Research relève le cours de l'action de sous-performance à

achat

* Fluor FLR.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 50 $ à 58 $

* Fluor FLR.N : Truist Securities augmente le prix cible de 54 $ à 61 $

* FMC Corp FMC.N : RBC relève le cours cible à 78 $, contre 72 $ auparavant

* Fortinet Inc FTNT.O : Rosenblatt Securities ramène l'objectif de cours à 68 $ contre 85 $

* Frontier Communications Parent Inc FYBR.O : JP Morgan relève le PT à 35 $ contre 33 $

* Fulgent Genetics Inc FLGT.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 26 $ contre 25

* Fulgent Genetics Inc FLGT.O : UBS relève le prix cible de 25 à 27 dollars

* Galapagos NV GLPG.O : Raymond James ramène le cours de l'action de "surperformer" à

"performer" sur le marché

* Genworth Financial Inc GNW.N : KBW relève l'objectif de cours de 7,5 $ à 7 $

* Gitlab Inc GTLB.O : RBC réduit le prix cible de 65 $ à 55 $

* GoDaddy Inc GDDY.N : RBC augmente le prix cible de 145 $ à 175 $

* Graphic Packaging Holding GPK.N : Stifel relève le prix cible de 35,2 à 37,2 dollars

* Green Plains Inc GPRE.O : Truist Securities réduit le prix cible à 25$ de 30

* Grid Dynamics Holdings Inc GDYN.O : Northland Capital augmente le prix cible à 17

* Gulfport Energy Corporation GPOR.N : Keybanc relève le cours à surpondérer à partir de

pondération sectorielle

* Ha Sustainable Infrastructure Capital Inc HASI.N : UBS relève l'objectif de cours à 37 $

contre 36

* Hawaiian Electric Industries Inc HE.N : Evercore ISI relève le PT à 16$ de 11

* Healthcare Realty Trust Inc HR.N : Wedbush relève l'objectif de prix à 18 $ contre 15 $

auparavant

* Helix Energy Solutions Group Inc HLX.N : zephirin Group abaisse le PT à 12,50 $ contre 14 $

* Helmerich and Payne Inc HP.N : zephirin Group réduit l'objectif de prix à 42 $ contre 46 $

* Hershey Co HSY.N : UBS relève l'objectif de cours à 226 $ contre 214 $ auparavant

* Hess HES.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 157 $ contre 162 $

* Home Depot Inc HD.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 400 $ contre 377 $ auparavant

* Howmet Aerospace HWM.N : BTIG relève l'objectif de cours à 115$ contre 95

* Howmet Aerospace HWM.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 112 $, contre 90 $ auparavant

* Howmet Aerospace Inc. HWM.N : Barclays relève l'objectif de cours à 100 $ contre 85 $

* Hub Group Inc HUBG.O : Benchmark réduit le prix cible de 49 $ à 47 $

* Huron Consulting Group Inc HURN.O : Barrington Research relève le prix cible de 133 à 137 $

* Idex Corp IEX.N : Citigroup réduit le prix cible de 277 $ à 249 $

* Idex Corp IEX.N : Citigroup réduit le prix cible de 277 $ à 249 $

* Idex Corp IEX.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 220 $ à 210 $

* Idex Corp IEX.N : Mizuho réduit le prix cible à 200 $ de 210

* Idex Corporation IEX.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 238 $ contre 245 $

* Imunon Inc IMNN.O : Alliance Global Partners abaisse le cours cible à 12 $, contre 15 $

auparavant

* Imunon Inc IMNN.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible à 14 $ contre 12 $

* Infinera Corp INFN.O : Jefferies relève le prix cible de 4,5 à 6,65 dollars

* Infinera Corp INFN.O : Rosenblatt Securities réduit son objectif de cours à 6,65$ contre 8$

* Infinera Corp INFN.O : Rosenblatt Securities réduit le prix cible à neutre à partir d'achat

* Ingevity Corp NGVT.N : BMO réduit le prix cible de 45 $ à 42 $

* Ingevity Corp. NGVT.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 45 $ à 40 $

* Intest Corp INTT.A : Northland Capital réduit le prix cible de 15 $ à 10 $

* Intest Corp INTT.A : Northland Capital réduit le prix cible de "outperform" à "market

perform"

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 288 $ contre 260 $

auparavant

* Jabil Inc JBL.N : Raymond James ajoute le titre à la liste des favoris de ses analystes

* JP Morgan JPM.N : HSBC relève l'objectif de cours à 221$ contre 209

* Kellanova K.N : RBC relève le cours de l'action de " performer " à " surperformer ", de "

performer " à " secteur "; augmente le cours cible de 62 $ à 76 $

* Kilroy Realty Corp KRC.N : Evercore ISI réduit le prix cible de 39 $ à 38 $

* Kimco Realty Corp KIM.N : BMO augmente le prix cible de 22 $ à 23,5 $

* Kla Corp KLAC.O : Citigroup réduit le prix cible de 990 $ à 960 $

* Kla Corp KLAC.O : Citigroup réduit le prix cible à 960 $ contre 990 $

* Kraft Heinz Co KHC.O : UBS relève le cours cible de 35 à 37 dollars

* Labcorp LH.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 240 à 260 dollars

* Lam Research LRCX.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 990 $ contre 1 025 $

* Lam Research LRCX.O : Citigroup réduit le prix cible à 990 $ de 1025 $

* Landsea Homes Corporation LSEA.O : Oppenheimer relève le cours cible à 15 $ contre 14 $

* Leggett & Platt Inc LEG.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 13 $ contre 11 $

* Leidos LDOS.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 155 $ à 165 $

* Leidos Holdings LDOS.N : Barclays relève l'objectif de cours de 160 à 165 dollars

* Lennar Corporation LEN.N : Wells Fargo relève le prix cible de 185 $ à 195 $

* LGI Homes Inc LGIH.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 101 $ contre 93 $

* Life Time Group Holdings Inc LTH.N : Guggenheim relève l'objectif de cours de 23 à 25 dollars

* Lincoln National Corp LNC.N : KBW relève l'objectif de cours de 32 à 33 dollars

* Linde Plc LIN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 430 à 480 dollars

* Lockheed Martin Corp LMT.N : RBC relève le cours cible de 500 $ à 600 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : RBC relève le cours à surperformer de "sector perform" à "sector

perform"

* Longboard Pharmaceuticals Inc LBPH.O : B. Riley relève le cours cible de 36 $ à 45 $

* Longboard Pharmaceuticals Inc LBPH.O : Guggenheim relève l'objectif de cours à 68 $, contre

32 $ auparavant

* Lowe's Companies Inc LOW.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 272 $ contre 268 $

auparavant

* Lyondellbasell Industries N.V. LYB.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 110 $ contre

117 $

* M/I Homes Inc MHO.N : Raymond James ajoute le titre à la liste des favoris actuels de ses

analystes

* Magnolia Oil & Gas Corp. MGY.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 26$ contre 27

* Marriott MAR.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 254 $ contre 263 $

* Mastec Inc MTZ.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 120 $ à 125 $

* Mastec Inc MTZ.N : Stifel augmente le prix cible de 120 $ à 121 $

* Mastec Inc MTZ.N : TD Cowen augmente le prix cible de 110 $ à 115 $

* Mastec Inc MTZ.N : Truist Securities augmente le prix cible de 109 $ à 112 $

* Metlife Inc MET.N : Jefferies réduit le cours cible à 81 $ contre 86 $

* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : Evercore ISI réduit le PT à 1375$ de 1390

* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : JP Morgan augmente le PT à 1400$ de 1300

* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : Stifel relève l'objectif à 1550 $ contre 1510 $

auparavant

* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : UBS réduit le prix cible à 1580$ de 1590

* Mgic Investment Corp MTG.N : BTIG augmente le prix cible de 22 $ à 25 $

* MGIC Investment Corp MTG.N : KBW relève le prix cible de 25 $ à 27,5 $

* MGIC Investment Corp MTG.N : UBS relève le cours cible de 22 à 23,5 dollars

* Microchip Technology MCHP.O : Rosenblatt Securities ramène le cours cible de 100 $ à 90 $

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Wedbush relève le prix cible de 154 $ à 184 $

* Mira Pharmaceuticals MIRA.O : Ascendiant Capital Markets initie une couverture avec un PT de

11 $

* Mira Pharmaceuticals MIRA.O : Ascendiant Capital Markets initie la couverture avec une note

d'achat

* Moderna MRNA.O : RBC passe de "surperformance" à "performance sectorielle"; abaisse le PT de

125 $ à 90 $

* Molina Healthcare, Inc. MOH.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 315 $ à 360 $

* Mondelez International Inc MDLZ.O : UBS relève l'objectif de cours à 75$ contre 70

* Monster Beverage Corp MNST.O : Bernstein réduit le prix cible à 62 $ contre 63 $

* Myr Group Inc MYRG.O : Stifel réduit le prix cible à 119$ de 172

* Neogenomics Inc NEO.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 20 $ à 21 $

* Nerdwallet Inc NRDS.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 16$ contre 19

* NMI Holdings Inc NMIH.O : UBS augmente le prix cible à 41$ de 39

* Nov Inc NOV.N : zephirin Group réduit l'objectif de prix à 22 $ contre 24 $

* Oceaneering International OII.N : zephirin Group réduit l'objectif de cours à 29$ contre 30

* O-I Glass Inc OI.N : RBC réduit l'objectif de cours à 18 $ contre 20 $

* Oil States International OIS.N : zephirin Group relève le PT à 7,5 $ contre 7 $

* Opendoor Technologies Inc OPEN.O : UBS réduit le prix cible à 2$ de 2,75

* Ovintiv Inc OVV.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 65$ contre 68

* Owens & Minor Inc OMI.N : UBS relève le cours cible de 26 à 28 dollars

* Parsons Corp PSN.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 105 $ contre 90 $ auparavant

* Patrick Industries Inc PATK.O : D.A. Davidson relève le cours cible à 114 $, contre 108 $

auparavant

* Patterson-UTI Energy Inc PTEN.O : zephirin Group réduit l'objectif de cours à 12 $ contre 15

$

* Paysign Inc PAYS.O : D.A. Davidson augmente l'objectif de cours à 6$ contre 5,5

* Pebblebrook Hotel Trust PEB.N : BMO réduit le prix cible de 16,00 $ à 15,00 $

* Perella Weinberg Partners PWP.O : KBW relève le cours cible de 19 $ à 21 $

* Philip Morris PM.N : Jefferies relève le cours cible de 123 à 129 dollars

* Phillips 66 PSX.N : UBS réduit le cours cible à 173 $ contre 175 $

* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : Evercore ISI relève le cours cible de 77 à 87 dollars

* PJT Partners Inc PJT.N : UBS relève le cours cible à 110 $, contre 93 $ auparavant

* Plymouth Industrial REIT Inc PLYM.N : BMO augmente le prix cible de 24 $ à 26 $

* Plymouth Industrial REIT Inc PLYM.N : Wedbush relève le cours cible à 25 $, contre 23 $

auparavant

* PNC Financial Services PNC.N : HSBC relève l'objectif de cours à 169 $ contre 162 $

* Post Holdings Inc POST.N : Evercore ISI relève le cours cible de 122 à 123 dollars

* Post Holdings Inc POST.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 129 $ contre 127 $

auparavant

* Post Holdings Inc POST.N : Stifel augmente le prix cible à 130$ contre 120

* Post Holdings Inc POST.N : Wells Fargo relève le prix cible de 108 à 120 dollars

* Post Holdings, Inc. POST.N : Wells Fargo relève le prix cible de 108 à 120 dollars

* Power Integrations Inc POWI.O : Stifel réduit le prix cible de 100 $ à 95 $

* PPL Corp PPL.N : Evercore ISI augmente le prix cible à 32$ de 30

* Ppl Corporation PPL.N : Wells Fargo relève le cours cible de 32 à 35 dollars

* Praxis Precision Medicines PRAX.O : Oppenheimer initie avec une note de surperformance; PT

134 $

* Procore Technologies Inc PCOR.N : Mizuho réduit le prix cible de 70 $ à 55 $

* Prologis PLD.N : RBC réduit la note de surperformance à performance sectorielle; augmente le

prix cible de 124 $ à 127 $

* Prologis Inc PLD.N : Truist Securities augmente le prix cible de 125 $ à 137 $

* Prudential PRU.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 132 $ contre 144 $

* Public Storage PSA.N : BofA Global Research ramène le prix cible de "acheter" à "neutre

* Public Storage PSA.N : Evercore ISI augmente le prix cible de 300 $ à 330 $

* T2 Holdings Inc QTWO.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 61 à 74 dollars

* Quanta Services Inc PWR.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 319 $ contre 305 $

* Quantumscape QS.N : Truist Securities relève le cours cible de 6 à 7 dollars

* R1 Rcm Inc RCM.O : Citigroup réduit le prix cible de 16 $ à 14,3 $

* R1 Rcm Inc RCM.O : Citigroup réduit le prix à neutre d'achat

* R1 Rcm Inc RCM.O : Citigroup passe de "acheter" à "neutre"; réduit l'objectif de prix à 14,3

$ contre 16 $ auparavant

* R1 RCM Inc RCM.O : TD Cowen réduit le prix cible de 20 $ à 14,3 $

* R1 RCM Inc RCM.O : TD Cowen réduit le prix cible de "acheter" à "conserver

* Radian Group Inc RDN.N : KBW augmente le prix cible de 36 $ à 39 $

* Radian Group Inc RDN.N : UBS augmente le prix cible de 31,5 $ à 33,5 $

* Range Resources Corp RRC.N : Gerdes Energy Research relève le cours de l'action de neutre à

achat

* Ranger Energy Services RNGR.N : zephirin Group relève le prix cible de 12,5 $ à 12 $

* Realty Income Corp O.N : BMO augmente le prix cible de 58 $ à 62 $

* Regency Centers Corp REG.O : BMO augmente le prix cible de 69 $ à 80 $

* Regenxbio Inc. RGNX.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 38 $ à 39 $

* Reinsurance Group of America RGA.N : KBW relève le cours cible de 235 à 250 dollars

* Reinsurance Group of America RGA.N : Piper Sandler relève le prix cible de 235 $ à 237 $

* Reinsurance Group of America RGA.N : RBC augmente le prix cible de 225 $ à 235 $

* Renasant RNST.N : Piper Sandler relève le prix cible à 40 $, contre 34 $ auparavant

* Renasant RNST.N : Piper Sandler augmente le prix cible de neutre à surpondéré

* Republic Services Inc RSG.N : TD Cowen augmente le prix cible de 195 $ à 200 $

* ResMed Inc RMD.N : UBS relève le cours cible de 210 à 225 dollars

* RingCentral Inc RNG.N : Mizuho relève le cours cible de 38 à 42 dollars

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Citigroup augmente le prix cible de vente à neutre

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Citigroup passe de "vendre" à "neutre

* Rocket Companies Inc RKT.N : KBW augmente le prix cible de 10,75 $ à 17 $

* Rocket Companies Inc RKT.N : KBW relève le cours de l'action de sous-performance à

performance du marché

* Roku Inc ROKU.O : Evercore ISI réduit l'objectif de cours à 65$ contre 80

* RPC Inc RES.N : zephirin Group réduit l'objectif de prix à 9$ contre 10

* Safehold Inc SAFE.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 21 $ à 22 $

* Savers value Village Inc SVV.N : UBS réduit l'objectif de cours à 14 $ contre 28

* SBA Communications Corp SBAC.O : RBC augmente le cours cible de 235 $ à 245 $

* Select Medical Holdings Corp SEM.N : UBS relève le cours cible de 34 $ à 37 $

* Service Corporation International SCI.N : Raymond James relève le cours cible de 75 $ à 80 $

* Shell Plc SHEL.N : Gerdes Energy Research relève le cours cible de 2 $ à 88 $

* Smith Micro Software Inc SMSI.O : Benchmark réduit l'objectif de cours à 5 $ contre 8 $

* Snap Inc SNAP.N : BMO ramène le cours cible de 20 $ à 18 $

* Snap Inc SNAP.N : Raymond James abaisse le cours cible à 12 $, contre 16 $ auparavant

* Sonoco Products Co SON.N : Citigroup relève le cours cible de 60 à 62 dollars

* Sonoco Products Co SON.N : Citigroup relève le prix cible de 60 $ à 62 $

* Southern Co SO.N : Mizuho relève le cours cible de 76 à 90 dollars

* Southwest Airlines Co LUV.N : Bernstein ramène le cours cible à 24 $, contre 26 $ auparavant

* Southwest Airlines Co LUV.N : Bernstein réduit le prix cible de 26 à 24 dollars

* Southwestern Energy Co SWN.N : Jefferies ramène le cours cible à 8,5 $, contre 9 $ auparavant

* Squarespace SQSP.N : Mizuho passe de "surperform" à "neutre"; abaisse le prix cible de 50 à

44 dollars

* Stag Industrial Inc STAG.N : BMO augmente le prix cible de 40 $ à 46 $

* Stag Industrial Inc STAG.N : Wedbush augmente le prix cible de 44 $ à 45 $

* Stagwell Inc STGW.O : Benchmark réduit le prix cible de 9 $ à 8,5 $

* Standex International Corp SXI.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 203 à 211 dollars

* Stanley Black & Decker SWK.N : JP Morgan relève le cours cible de 80 à 88 dollars

* State Street Corp STT.N : KBW relève le cours cible de 88 à 92 dollars

* Sun Communities Inc SUI.N : Evercore ISI relève le cours cible de 128 à 143 dollars

* Sunnova Energy International Inc NOVA.N : RBC augmente le prix cible de 9 $ à 10 $

* Sunnova Energy International Inc NOVA.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 10 $ à

14 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : Truist Securities augmente le prix cible de 125 $ à 150 $

* Targa Resources Corp. TRGP.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 124 $ à 153 $

* targa Resources Corp. TGT.N : JP Morgan réduit le prix cible à 153 $ contre 165 $

* corp. cible TGT.N : TD Cowen réduit le prix cible à $153 à partir de $165 TD Cowen réduit le

prix cible de 175 $ à 165 $

* Teladoc Health Inc TDOC.N : Jefferies réduit le prix cible à 8 $ de 10

* Teladoc Health Inc TDOC.N : UBS réduit le prix cible à 9$ de 16

* Teleflex Inc TFX.N : Truist Securities augmente le cours cible à 247 $ contre 240 $

* Telus International TIXT.N : La Banque Nationale du Canada réduit le PT à 5$ de 7,5

* Thoughtworks Holding Inc TWKS.O : RBC réduit le prix cible à 4,40 $ de 5

* Thoughtworks Holding Inc TWKS.O : TD Cowen augmente le prix cible de 3 $ à 4,4 $

* Trupanion Inc TRUP.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 34 $ à 38 $

* Twist Bioscience Corp TWST.O : JP Morgan augmente le prix cible de 28 $ à 35 $

* Twist Bioscience Corp TWST.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 55 $ à 45 $

* Twist Bioscience Corp TWST.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 48 $ à 50 $

* UDR Inc UDR.N : Wedbush relève le cours cible de 45 $ à 49 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Guggenheim relève le cours cible de 55 à 64 dollars

* Unum Group UNM.N : KBW relève le cours cible de 64 à 66 dollars

* US Bancorp USB.N : HSBC relève le cours cible à 52 $ contre 51 $

* Ventas Inc VTR.N : BMO relève le cours cible de 60 $ à 63 $

* Ventas Inc VTR.N : Evercore ISI augmente le prix cible de 56 $ à 61 $

* Ventas Inc VTR.N : Wedbush relève le cours cible à 64 $ contre 54 $

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : Evercore ISI augmente le prix cible à 279 $ de 260 $

* Vertex Pharmaceuticals VRTX.O : Oppenheimer relève le prix cible de 500 $ à 550 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : JP Morgan relève le prix cible de 505 $ à 510 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Oppenheimer relève le prix cible de 500 $ à 550 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Truist Securities relève le PT de 508 $ à 550 $

* Voya Financial Inc VOYA.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 75$ contre 80

* Voya Financial Inc VOYA.N : KBW réduit le prix cible à 82 $ contre 83 $

* Walmart WMT.N : RBC relève le cours cible à 74 $, contre 70 $ auparavant

* Walmart WMT.N : TD Cowen relève le cours cible de 75 $ à 80 $

* Wells Fargo & Company WFC.N : HSBC relève le cours cible de 62 $ à 63 $

* Welltower Inc WELL.N : BMO relève le cours cible de 115 à 120 dollars

* Welltower Inc WELL.N : Mizuho relève le cours cible de 105 à 125 dollars

* Welltower Inc WELL.N : Wedbush relève le prix cible de 100 $ à 120 $

* Werner Enterprises Inc WERN.O : Stephens ramène le cours cible de 40 à 36 dollars

* Wesbanco Inc WSBC.O : Raymond James relève le cours cible de 32 à 34 dollars

* Western Midstream Partners LP WES.N : UBS relève le cours cible de 35 à 38 dollars

* Willscot Holdings Corp WSC.O : D.A. Davidson réduit le cours cible à 47 $ contre 54 $

* WP Carey Inc WPC.N : BMO augmente le prix cible de 59 $ à 61 $

* Xcel Energy XEL.O : Evercore ISI relève le cours cible de 59 $ à 65 $

* XPO Inc XPO.N : Stephens relève le cours cible de 144 $ à 150 $

* XPO Inc XPO.N : Stifel relève le cours cible de 120 à 125 dollars

* Yeti Holdings Inc YETI.N : Citigroup ramène le cours cible à 47 $, contre 49 $ auparavant

* Zevra Therapeutics Inc ZVRA.O : H.C. Wainwright augmente le PT à 18$ de 15

* Zoetis Inc ZTS.N : Stifel augmente le prix cible à 200$ de 180