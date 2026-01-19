 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Boeing, Goldman Sachs, PNC Financial Services
information fournie par Reuters 19/01/2026 à 08:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Boeing, Goldman Sachs et PNC Financial Services.

FAITS MARQUANTS

* Boeing BA.N : Jefferies relève son objectif

de cours de 275 à 290 dollars

* Goldman Sachs GS.N : RBC relève l'objectif

de cours à 1030 $, contre 900 $ auparavant

* Helios Technologies Inc HLIO.N : JP Morgan

initie une couverture avec une note de surpondération

* PNC Financial Services PNC.N : Raymond

James relève l'objectif de cours de 225 $ à 245 $

* Service Corporation International SCI.N :

JP Morgan initie la couverture avec une note de

surpondération

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les entrées sont classées par ordre alphabétique.

* Barrick Mining B.N : Jefferies relève

l'objectif de cours de 55 à 64 dollars

* Boeing BA.N : Jefferies relève l'objectif

de cours de 275 à 290 dollars

* Delta Air Lines Inc DAL.N : Jefferies

relève l'objectif de cours à 84 $ contre 72 $

* Goldman Sachs GS.N : RBC relève l'objectif

de cours de 900 $ à 1030 $

* Helios Technologies Inc HLIO.N : JP Morgan

initie une couverture avec une note de surpondération

* Helios Technologies Inc HLIO.N : JP Morgan

initie une couverture avec un objectif de cours de 80

dollars

* Legend Biotech Corp LEGN.O : Jefferies

réduit l'objectif de cours de 91 $ à 69 $

* M&T Bank Corp MTB.N : D.A. Davidson

augmente l'objectif de cours de 234 $ à 236 $

* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies relève

l'objectif de cours de 250 à 255 dollars

* M&T Bank Corp MTB.N : Piper Sandler relève

l'objectif de cours à 235 $, contre 225 $ auparavant

* M&T Bank Corp MTB.N : RBC relève l'objectif

de cours à 220 $, contre 210 $ auparavant

* PNC Financial Services PNC.N : Piper

Sandler relève l'objectif de cours à 235 $, contre 222 $

auparavant

* PNC Financial Services PNC.N : Raymond

James relève l'objectif de cours à 245 $, contre 225 $

auparavant

* PNC Financial Services PNC.N : RBC relève

l'objectif de cours à 235 $, contre 222 $ auparavant

* PNC Financial Services PNC.N : Stephens

relève l'objectif de cours à 230 $, contre 220 $ auparavant

* Service Corporation International SCI.N :

JP Morgan initie la couverture avec une note de

surpondération

* Service Corporation International SCI.N :

JP Morgan initie une couverture avec un objectif de cours

de 110 dollars

Valeurs associées

BOEING CO
247,730 USD NYSE 0,00%
DELTA AIR LINES
70,490 USD NYSE -1,21%
GOLDMAN SACHS GR
961,680 USD NYSE -1,46%
HELIOS TECH
64,100 USD NYSE +1,81%
LEGEND BIOTC SP ADS
22,1400 USD NASDAQ +0,14%
M&T BANK
212,170 USD NYSE -0,16%
PNC FINL SER
223,170 USD NYSE +3,76%
SERVICE CORP INT
82,970 USD NYSE +1,07%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 19/01/2026 à 08:38:18.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

