information fournie par Reuters • 19/01/2026 à 08:38

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Boeing, Goldman Sachs, PNC Financial Services

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Boeing, Goldman Sachs et PNC Financial Services.

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les entrées sont classées par ordre alphabétique.

* Barrick Mining B.N : Jefferies relève

l'objectif de cours de 55 à 64 dollars

* Boeing BA.N : Jefferies relève l'objectif

de cours de 275 à 290 dollars

* Delta Air Lines Inc DAL.N : Jefferies

relève l'objectif de cours à 84 $ contre 72 $

* Goldman Sachs GS.N : RBC relève l'objectif

de cours de 900 $ à 1030 $

* Helios Technologies Inc HLIO.N : JP Morgan

initie une couverture avec une note de surpondération

* Helios Technologies Inc HLIO.N : JP Morgan

initie une couverture avec un objectif de cours de 80

dollars

* Legend Biotech Corp LEGN.O : Jefferies

réduit l'objectif de cours de 91 $ à 69 $

* M&T Bank Corp MTB.N : D.A. Davidson

augmente l'objectif de cours de 234 $ à 236 $

* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies relève

l'objectif de cours de 250 à 255 dollars

* M&T Bank Corp MTB.N : Piper Sandler relève

l'objectif de cours à 235 $, contre 225 $ auparavant

* M&T Bank Corp MTB.N : RBC relève l'objectif

de cours à 220 $, contre 210 $ auparavant

* PNC Financial Services PNC.N : Piper

Sandler relève l'objectif de cours à 235 $, contre 222 $

auparavant

* PNC Financial Services PNC.N : Raymond

James relève l'objectif de cours à 245 $, contre 225 $

auparavant

* PNC Financial Services PNC.N : RBC relève

l'objectif de cours à 235 $, contre 222 $ auparavant

* PNC Financial Services PNC.N : Stephens

relève l'objectif de cours à 230 $, contre 220 $ auparavant

* Service Corporation International SCI.N :

JP Morgan initie la couverture avec une note de

surpondération

* Service Corporation International SCI.N :

JP Morgan initie une couverture avec un objectif de cours

de 110 dollars