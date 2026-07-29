TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Boeing, Coca-Cola, PayPal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Boeing, Coca-Cola et PayPal.
POINTS FORTS
* Boeing BA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 270 à 290 dollars
* Coca-Cola Co KO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 90 à 96 dollars
* KLA Corp KLAC.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 220 $ à 195 $
* PayPal PYPL.O : KBW relève son objectif de cours de 55 $ à 70 $
* Visa Inc V.N : Raymond James relève son objectif de cours de 389 $ à 406 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Altimmune Inc ALT.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 10,00 $ à 13,00 $
* AST Spacemobile Inc ASTS.O : La Scotiabank relève sa recommandation de « sous-performance sectorielle » à « performance sectorielle »
* AST Spacemobile Inc ASTS.O : la Scotiabank relève son objectif de cours de 41,20 $ à 50,80 $
* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 33 $ à 37 $
* Bank of America BAC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 62,5 $ à 68 $
* Bloom Energy Corp BE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 346 $ à 314 $
* Boeing BA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 270 $ à 290 $
* Boeing BA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 275 $ à 265 $
* Brown & Brown Inc BRO.N : RBC relève son objectif de cours de 72 $ à 78 $
* Carmax KMX.N : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »; relève son objectif de cours de 38 $ à 60 $
* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC relève son objectif de cours de 850 $ à 913 $
* Centrus Energy Corp LEU.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 236 $ à 178 $
* Charter Communications CHTR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 200 $ à 150 $
* Citizens Financial CFG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 76 $ à 78 $
* Clearwater Paper Corp CLW.N : RBC relève son objectif de cours de 19 $ à 21 $
* Coca-Cola Co KO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 90 $ à 96 $
* Coca-Cola Co KO.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 89 $ à 100 $
* Coca-Cola Co KO.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 88 $ à 95 $
* Coca-Cola Co KO.N : RBC relève son objectif de cours de 87 $ à 96 $
* Coca-Cola Co KO.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 90 $ à 100 $
* Corcept Therapeutics Inc CORT.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 135 $ à 150 $
* Core Scientific Inc CORZ.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 30 $ à 36 $
* Corning GLW.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 200 $ à 170 $
* Costar Group CSGP.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 58 $ à 52 $
* Costar Group CSGP.O : KBW passe de « surperformance » à « en ligne avec le marché »; abaisse son objectif de cours de 41 $ à 29 $
* Eastern Bankshares Inc EBC.O : Stephens abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Ecolab Inc ECL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 295 $ à 305 $
* Farmers & Merchants Bancorp Inc FMAO.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 32 $ à 36 $
* Fifth Third Bancorp FITB.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 61 $ à 62 $
* Ford F.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $
* Ford F.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 14 $ à 15 $
* Ford F.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $
* Ford F.N : RBC relève son objectif de cours de 13 $ à 15 $
* HBT Financial Inc HBT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 34 $ à 39 $
* Illinois Tool Works Inc ITW.N : Jefferies relève son objectif de cours de 260 $ à 320 $
* Illinois Tool Works Inc ITW.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 310 $ à 350 $
* Incyte INCY.O : Guggenheim relève son objectif de cours de 136 $ à 150 $
* Incyte INCY.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 124 $ à 138 $
* Invesco Ltd IVZ.N : RBC relève son objectif de cours de 33 $ à 35 $
* Invesco Ltd IVZ.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 33 $ à 37 $
* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Baird relève son objectif de cours de 252 $ à 287 $
* IQVIA Holdings Inc IQV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 225 $ à 285 $
* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 240,00 $ à 280,00 $
* IQVIA Holdings Inc IQV.N : RBC relève son objectif de cours de 221 $ à 247 $
* Itron Inc ITRI.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 112 $ à 117 $
* KLA Corp KLAC.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 220 $ à 195 $
* KLA Corp KLAC.O : RBC relève son objectif de cours de 170 $ à 180 $
* Landstar System Inc LSTR.O : Baird abaisse son objectif de cours de 225 $ à 215 $
* Landstar System Inc LSTR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 198 $ à 204 $
* M&T Bank Corporation MTB.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 251,5 $ à 265,5 $
* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 578 $ à 587 $
* Mondelez MDLZ.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 70 $ à 72 $
* MP Materials Corp MP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 75 $ à 60 $
* Murphy USA Inc MUSA.N : RBC relève son objectif de cours de 517 $ à 619 $
* Neogenomics Inc NEO.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 25,00 $ à 35,00 $
* Nucor Corp NUE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 282 $ à 294 $
* Oscar Health Inc OSCR.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 26 $ à 36 $
* Oshkosh Corp OSK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 150 $ à 170 $
* Oshkosh Corp OSK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 145 $ à 150 $
* Paccar Inc PCAR.O : Jefferies relève son objectif de cours de 120 $ à 140 $
* Paccar Inc PCAR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 155 $ à 164 $
* PayPal PYPL.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 46 $ à 65 $
* PayPal PYPL.O : KBW relève son objectif de cours de 55 $ à 70 $
* PayPal PYPL.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 34 $ à 45 $
* PayPal PYPL.O : RBC relève son objectif de cours de 59 $ à 65 $
* Philip Morris International Inc. PM.N : Barclays relève son objectif de cours de 205 $ à 225 $
* PJT Partners Inc PJT.N : KBW relève son objectif de cours de 185 $ à 195 $
* PNC Financial Services PNC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 264,5 $ à 269,5 $
* Polaris Inc PII.N : RBC relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $
* Progressive Corp PGR.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 266 $ à 222 $
* Regions Financial RF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 31,5 $ à 32 $
* Repligen Corp RGEN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 165 $ à 175 $
* Repligen Corp RGEN.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 200,00 $ à 220,00 $
* RLI Corp RLI.N : KBW relève son objectif de cours de 70 $ à 74 $
* Roper Technologies Inc ROP.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 397 $ à 415 $
* Royal Caribbean Group RCL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 300 $ à 305 $
* S&P Global Inc SPGI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 555 $ à 530 $
* Sharkninja Inc SN.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 150 $ à 181 $
* Sherwin-Williams Co SHW.N : Berenberg relève son objectif de cours de 380 $ à 400 $
* Sherwin-Williams Co SHW.N : Jefferies relève son objectif de cours de 360 $ à 375 $
* Sherwin-Williams Co SHW.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 365 $ à 380 $
* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $
* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : RBC abaisse son objectif de cours de 80 $ à 70 $
* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 75 $ à 65 $
* Truist Financial Corp TFC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 53 $ à 54 $
* UPS UPS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 118 $ à 115 $
* US Bancorp USB.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 67,5 $ à 69 $
* Varonis Systems Inc VRNS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 47 $ à 58 $
* Visa Inc V.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 400 $ à 450 $
* Visa Inc V.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 415 $ à 416 $
* Visa Inc V.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 394 $ à 430 $
* Visa Inc V.N : Raymond James relève son objectif de cours de 389 $ à 406 $
* Visa Inc V.N : RBC relève son objectif de cours de 395 $ à 412 $
* Visa Inc V.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 410 $ à 427 $
* Wayfair Inc W.N : RBC relève son objectif de cours de 76 $ à 78 $
* Wells Fargo WFC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 93,5 $ à 95,5 $
* Werner Enterprises Inc WERN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 37 $ à 39 $
* Xylem Inc XYL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 130 $ à 137 $
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