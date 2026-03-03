TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Block, Sherwin-Williams, Union Pacific

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Block, Sherwin-Williams et Union Pacific.
FAITS MARQUANTS
* Block Inc XYZ.N : HSBC relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"
* Mongodb Inc MDB.O : Canaccord Genuity réduit l'objectif de cours de 455 $ à 375 $
* Select Medical Holdings Corp SEM.N : RBC abaisse sa recommandation de "surperformer" à
"performance sectorielle"
* Sherwin-Williams Co SHW.N : Berenberg relève le cours cible de 385 $ à 400 $
* Union Pacific Corp UNP.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 285 $ à 300 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les entrées sont classées par ordre alphabétique.
* Aerovironment Inc AVAV.O : RBC réduit l'objectif de cours de 375 $ à 325 $
* Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N : CIBC relève l'objectif de cours de 296 $ à 312 $
* Asana Inc ASAN.N : Baird ramène le cours cible à 9 $, contre 16 $ auparavant
* Berkshire Hathaway BRKb.N : UBS abaisse l'objectif de cours de 587 $ à 578 $
* BlackRock TCP Capital Corp TCPC.O : KBW abaisse sa recommandation de "performance de marché" à
"sous-performance"
* BlackRock TCP Capital Corp TCPC.O : KBW réduit l'objectif de cours de 7 $ à 3,5 $
* Block Inc XYZ.N : HSBC relève l'objectif de cours de 70 $ à 77 $
* Block Inc XYZ.N : HSBC relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"
* Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada CNI.N : Jefferies relève le cours cible de 115 $
à 130 $
* CSX Corp CSX.O : Jefferies relève le cours cible de 42 $ à 50 $
* Dave Inc DAVE.O : KBW relève le cours cible de 250 $ à 295 $
* Life360 Inc LIF.O : Canaccord Genuity réduit le cours cible à 94 $, contre 115 $ auparavant
* Life360 Inc LIF.O : D.A. Davidson abaisse l'objectif de cours de 94 $ à 70 $
* MongoDB Inc MDB.O : Canaccord Genuity réduit l'objectif de cours de 455 $ à 375 $
* MongoDB Inc MDB.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours de 385 $ à 315 $
* MongoDB Inc MDB.O : RBC réduit l'objectif de cours de 500 $ à 395 $
* MongoDB Inc MDB.O : La Banque Scotia réduit l'objectif de cours de 415 $ à 275 $
* Norfolk Southern Corp NSC.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 300 $ à 350 $
* Ormat Technologies Inc ORA.N : RBC initie une couverture avec une note de surperformance;
objectif de cours de 130 $
* Select Medical Holdings Corp SEM.N : RBC réduit la note de surperformance à performance
sectorielle
* Select Medical Holdings Corp SEM.N : RBC réduit l'objectif de cours de 19 $ à 16,5 $
* Sherwin-Williams Co SHW.N : Berenberg relève le cours cible de 385 $ à 400 $
* Targa Resources Corp TRGP.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 224 $ à 260 $
* Union Pacific Corp UNP.N : Jefferies relève le cours cible de 285 $ à 300 $
* Williams Companies Inc WMB.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 73 $ à 84 $
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer