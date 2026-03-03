TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Block, Sherwin-Williams, Union Pacific

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Block, Sherwin-Williams et Union Pacific.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les entrées sont classées par ordre alphabétique.

* Aerovironment Inc AVAV.O : RBC réduit l'objectif de cours de 375 $ à 325 $

* Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N : CIBC relève l'objectif de cours de 296 $ à 312 $

* Asana Inc ASAN.N : Baird ramène le cours cible à 9 $, contre 16 $ auparavant

* Berkshire Hathaway BRKb.N : UBS abaisse l'objectif de cours de 587 $ à 578 $

* BlackRock TCP Capital Corp TCPC.O : KBW abaisse sa recommandation de "performance de marché" à

"sous-performance"

* BlackRock TCP Capital Corp TCPC.O : KBW réduit l'objectif de cours de 7 $ à 3,5 $

* Block Inc XYZ.N : HSBC relève l'objectif de cours de 70 $ à 77 $

* Block Inc XYZ.N : HSBC relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"

* Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada CNI.N : Jefferies relève le cours cible de 115 $

à 130 $

* CSX Corp CSX.O : Jefferies relève le cours cible de 42 $ à 50 $

* Dave Inc DAVE.O : KBW relève le cours cible de 250 $ à 295 $

* Life360 Inc LIF.O : Canaccord Genuity réduit le cours cible à 94 $, contre 115 $ auparavant

* Life360 Inc LIF.O : D.A. Davidson abaisse l'objectif de cours de 94 $ à 70 $

* MongoDB Inc MDB.O : Canaccord Genuity réduit l'objectif de cours de 455 $ à 375 $

* MongoDB Inc MDB.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours de 385 $ à 315 $

* MongoDB Inc MDB.O : RBC réduit l'objectif de cours de 500 $ à 395 $

* MongoDB Inc MDB.O : La Banque Scotia réduit l'objectif de cours de 415 $ à 275 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 300 $ à 350 $

* Ormat Technologies Inc ORA.N : RBC initie une couverture avec une note de surperformance;

objectif de cours de 130 $

* Select Medical Holdings Corp SEM.N : RBC réduit la note de surperformance à performance

sectorielle

* Select Medical Holdings Corp SEM.N : RBC réduit l'objectif de cours de 19 $ à 16,5 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Berenberg relève le cours cible de 385 $ à 400 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 224 $ à 260 $

* Union Pacific Corp UNP.N : Jefferies relève le cours cible de 285 $ à 300 $

* Williams Companies Inc WMB.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 73 $ à 84 $