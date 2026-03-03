 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Bloc, Sherwin-Williams, Union Pacific
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 13:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Block, Sherwin-Williams et Union Pacific.

FAITS MARQUANTS

* Block Inc XYZ.N : HSBC relève son objectif de cours de "hold" à "buy"

* Mongodb Inc MDB.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 455 $ à 375 $

* Select Medical Holdings Corp SEM.N : RBC réduit la performance du secteur de "surperformer" à "performer

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Berenberg relève le cours cible de 385 $ à 400 $

* Union Pacific Corp UNP.N : Jefferies augmente le prix cible de 285 $ à 300 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Barclays relève l'objectif de cours de 14 à 20 dollars

* Acuity Inc AYI.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 385 $ à 370 $

* ADT Inc ADT.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 9,00 $ à 7,00 $

* Aerovironment Inc AVAV.O : RBC réduit le prix cible de 375 $ à 325 $

* Agilent Technologies Inc A.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 160 $ de 180 $

* Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N : CIBC relève le cours cible à 312 $, contre 296 $ auparavant

* Airbnb Inc ABNB.O : Mizuho relève le cours cible de 156 $ à 175 $

* Apple Inc AAPL.O : Barclays relève l'objectif de cours à 248 $ contre 239 $

* Arcbest Corp ARCB.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 125 $ contre 110 $

* Asana Inc ASAN.N : Baird réduit le cours cible à 9 $ contre 16 $

* Asana Inc ASAN.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 8,00 $ contre 14,00

* AZZ Inc AZZ.N : Wells Fargo ramène le cours de l'action de surpondération à égalité de

pondération

* AZZ Inc AZZ.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 127 $ à 132 $

* Bain Capital Specialty Finance Inc BCSF.N : Wells Fargo réduit le PT à 13$ de 14

* Belite Bio Inc BLTE.O : Benchmark augmente le prix cible de 187 $ à 217 $

* Belite Bio Inc BLTE.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 200 $ contre 195 $

* Berkshire Hathaway BRKb.N : UBS réduit l'objectif de cours à 578 $ contre 587 $

* Bigbear.Ai Holdings Inc BBAI.N : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 6 $ contre 8 $

* BlackRock TCP Capital Corp TCPC.O : KBW réduit le prix cible de 7 $ à 3,5 $

* BlackRock TCP Capital Corp TCPC.O : KBW réduit l'objectif de cours de "market perform" à "underperform"

* Blackstone BX.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 122 $ contre 158 $

* Block Inc XYZ.N : HSBC augmente le prix cible de 70 $ à 77 $

* Block Inc XYZ.N : HSBC relève le cours cible de "hold" à "buy"

* Cactus Inc WHD.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 55 à 63 dollars

* California Resources Corp CRC.N : JP Morgan relève le prix cible de 63 $ à 72 $

* California Resources Corp. CRC.N : Barclays relève le cours cible de 65 $ à 67 $

* Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada CNI.N : Jefferies relève le cours cible de 115 $ à 130

$

* Canadien Pacifique Kansas City CP.N : Jefferies relève le cours cible de 85 $ à 105 $

* CF Industries CF.N : Barclays relève le cours cible de 100 $ à 120 $

* Cirrus Logic Inc CRUS.O : Barclays relève le cours cible de 110 à 120 dollars

* Coherent Corp COHR.N : Barclays relève le cours cible à 350 $, contre 235 $ auparavant

* Commercial Metals Company CMC.N : Wells Fargo relève le cours cible de 79 $ à 80 $

* Crowdstrike CRWD.O : Wells Fargo reprend la couverture avec une note de surpondération; PT 450

* CSX Corp CSX.O : Jefferies augmente le prix cible de 42 $ à 50 $

* Dave Inc DAVE.O : KBW relève le cours cible de 250 $ à 295 $

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 47,00 $ contre 50,00

$

* Fedex FDX.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 450 $ contre 425 $ auparavant

* First Solar FSLR.O : Barclays abaisse le cours cible à 228 $ contre 279 $

* GE Aerospace GE.N : Bernstein relève le cours cible à 405 $ contre 374 $

* Heartland Express, Inc. HTLD.O : Barclays relève le prix cible de 9 $ à 10 $

* Ingram Micro INGM.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 21,00 $ à 23,00 $

* Innovex International Inc. INVX.N : Barclays relève le prix cible de 20 à 24 dollars

* Installed Building Products Inc IBP.N : Stephens relève le cours cible de 250 à 300 dollars

* Intellia Therapeutics, Inc. NTLA.O : Wells Fargo relève le cours cible de 12 à 15 dollars

* J&J JNJ.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 253 $ contre 227 $

* Lendingtree Inc TREE.O : Needham réduit l'objectif de cours à 60 $ contre 85

* Life360 Inc LIF.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 115 $ à 94 $

* Life360 Inc LIF.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 94 $ à 70 $

* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Barclays augmente le prix cible de 475 $ à 750 $

* MongoDB Inc MDB.O : Barclays ramène le cours cible de 440 à 370 dollars

* MongoDB Inc MDB.O : Bernstein réduit le prix cible de 452 $ à 428 $

* MongoDB Inc MDB.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 455 $ à 375 $

* MongoDB Inc MDB.O : Citigroup réduit le prix cible de 435 $ à 400 $

* MongoDB Inc MDB.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 385 $ à 315 $

* MongoDB Inc MDB.O : Needham réduit le prix cible à 300$ de 500

* MongoDB Inc MDB.O : RBC réduit le prix cible de 500 $ à 395

* MongoDB Inc MDB.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 415 $ à 275 $

* MongoDB Inc MDB.O : Stephens réduit le prix cible de 440 $ à 291 $

* MongoDB Inc MDB.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 450 $ à 375 $

* Mosaic MOS.N : Barclays ramène le cours de l'action de surpondération à égalité de pondération

* Natera Inc NTRA.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 265,00 $ à 250,00 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 300 à 350 dollars

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 27$ contre 30

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Barclays réduit l'objectif de prix à 22 $ contre 23 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 32 $ contre 33 $

* Novo Nordisk NVO.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 40 $ contre 42 $

* Novo Nordisk NVO.N : Morgan Stanley relève le cours de l'action de sous-pondéré à égal-pondéré

* Nucor Corp NUE.N : Wells Fargo relève le cours cible de 184 $ à 194 $

* Nutrien Ltd NTR.N : Barclays relève l'objectif de cours de 70 à 80 dollars

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Jefferies relève le cours cible de 195 à 210 dollars

* Omada Health Inc OMDA.O : Barclays réduit le prix cible à 17 $ contre 22 $

* Ormat Technologies Inc ORA.N : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; PT 130

* Qorvo Inc QRVO.O : Barclays relève le prix cible de 90 $ à 95 $

* Reliance Inc RS.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 323 $ contre 315 $ auparavant

* Riot Platforms Inc RIOT.O : H.C. Wainwright réduit le cours cible à 23 $ contre 26 $

* Rubrik Inc RBRK.N : Barclays réduit le prix cible à 70 $ de 100

* Sabre Corp SABR.O : Bernstein réduit l'objectif de cours à 1,5 $ contre 3

* Sabre Corp SABR.O : Bernstein réduit l'objectif de cours de "surperformance" à "performance du marché"

* Saia Inc SAIA.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 450 à 500 dollars

* Select Medical Holdings Corp SEM.N : RBC réduit le cours cible à 16,5 $ contre 19 $

* Select Medical Holdings Corp SEM.N : RBC ramène le cours de l'action de "surperformer" à "performer"

dans le secteur

* Septerna Inc SEPN.O : Wells Fargo relève le cours cible à 48 $, contre 28 $ auparavant

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Berenberg relève le cours cible de 385 $ à 400 $

* SLR Investment Corp SLRC.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 12 $ contre 13 $

* Spyglass pharma SGP.O : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 42

$

* Steel Dynamics Inc STLD.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 190 $ à 210 $

* Surgery Partners SGRY.O : Barclays ramène le cours cible à 14 $, contre 18 $ auparavant

* Targa Resources Corp TRGP.N : JP Morgan relève le cours cible à 260 $, contre 224 $ auparavant

* Tempus Ai Inc TEM.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 85,00 $ à 70,00 $

* the Campbell'S Company CPB.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 30 $ à 28 $

* Thredup Inc TDUP.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 10 $ contre 13 $

* Union Pacific Corp UNP.N : Jefferies relève le cours cible de 285 $ à 300 $

* UPS UPS.N : Jefferies relève le cours cible de 130 à 135 dollars

* Westlake Corp WLK.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 82 $ à 115 $

* Williams Companies Inc WMB.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 84 $ contre 73 $

* XPO Inc XPO.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 238 $ contre 214 $

* XPO Inc XPO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 250 $ contre 215 $ auparavant

