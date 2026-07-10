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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-BlackRock, Pennant Group, Weyerhaeuser Co
information fournie par Reuters 10/07/2026 à 13:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment BlackRock, Pennant Group et Weyerhaeuser Co.

POINTS FORTS

* BlackRock BLK.N : KBW relève son objectif de cours de 1 240 $ à 1 275 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Baird relève son objectif de cours de 330 $ à 360 $

* Pennant Group Inc PNTG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 40 $ à 46 $

* SEI Investments Co SEIC.O : KBW relève son objectif de cours de 107 $ à 113 $

* Weyerhaeuser Co WY.N : Raymond James passe de « surperformer » à « achat fort »

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abbvie, Inc. ABBV.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 260 $ à 295 $

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 30 $ à 37 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Stifel relève son objectif de cours de 450 $ à 635 $

* Aerovironment Inc AVAV.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 280 $ à 240 $

* Aerovironment Inc AVAV.O : Citizens abaisse son objectif de cours de 350 $ à 230 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Keybanc relève son objectif de cours de 425 $ à 445 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Needham relève son objectif de cours de 530 $ à 740 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Stifel relève son objectif de cours de 530 $ à 650 $

* Array Digital Infrastructure Inc AD.N : RBC abaisse son objectif de cours de 52 $ à 40 $

* Azz, Inc. AZZ.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 138 $ à 144 $

* Blackbaud Inc BLKB.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 45 $ à 30 $

* BlackRock BLK.N : KBW relève son objectif de cours de 1 240 $ à 1 275 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 85 $ à 70 $

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 65 $ à 84 $

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : Raymond James lance la couverture du titre avec une recommandation «

surperformer »; objectif de cours: 80 dollars

* Brown & Brown Inc BRO.N : Citizens relève son objectif de cours de 70 $ à 78 $

* Ceva Inc CEVA.O : Stifel relève son objectif de cours de 42 $ à 50 $

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Citigroup relève son objectif de cours de 76 $ à 90 $

* Chemed Corp CHE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 400 $ à 450 $

* Chevron Corp CVX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 224 $ à 190 $

* Chevron Corp CVX.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 230 $ à 224 $

* Citizens Community Bancorp Inc CZWI.O : Hovde Group abaisse sa note à « en ligne avec le marché »

* Cloudflare NET.N : BTIG relève son objectif de cours de 269 $ à 314 $

* Coca-Cola Co KO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $

* Cognizant Technology Solutionscorp. CTSH.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 83 $ à 61 $

* Cohu Inc COHU.O : Stifel relève son objectif de cours de 50 $ à 70 $

* CSX Corp CSX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 48 $ à 56 $

* CubeSmart CUBE.N : Barclays relève son objectif de cours de 45 $ à 46 $

* CubeSmart CUBE.N : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »

* CVS Health Corp CVS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 98 $ à 120 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : BTIG lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 215

$

* Dte Energy Co DTE.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 158 $ à 166 $

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Mizuho relève son objectif de cours de 180 $ à 200 $

* Enphase Energy Inc ENPH.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 32 $ à 45 $

* Epam Systems, Inc. EPAM.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 151 $ à 125 $

* Equinix Inc EQIX.O : BTIG lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 1 210 dollars

* Evercore Inc EVR.N : KBW relève son objectif de cours de 375 $ à 390 $

* Excelerate Energy Inc EE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 37 $ à 41 $

* Expand Energy Corp EXE.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 134 $ à 117 $

* First Solar Inc FSLR.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 250 $ à 270 $

* First Tracks Biotherapeutics, Inc. TRAX.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 30 $ à 44 $

* Fortinet Inc FTNT.O : BTIG relève son objectif de cours de 150 $ à 186 $

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 219 $ à 190 $

* Hamilton Lane Inc HLNE.O : KBW abaisse son objectif de cours de 115 $ à 105 $

* Hanover Insurance Group Inc THG.N : Citizens relève son objectif de cours de 205 $ à 225 $

* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : JP Morgan lance la couverture avec un objectif de cours de 255,00 $

* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : JP Morgan lance la couverture avec une note « neutre »

* Houlihan Lokey Inc HLI.N : KBW abaisse son objectif de cours de 172 $ à 160 $

* IBM IBM.N : Susquehanna lance sa couverture avec une note « neutre »; objectif de cours à 303 $

* Ichor Holdings, Ltd ICHR.O : Stifel relève son objectif de cours de 76 $ à 115 $

* Independent Bank Corp IBCP.O : Hovde Group relève sa recommandation à « surperformer »

* Insulet Corp PODD.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 250 $ à 225 $

* Intel INTC.O : Stifel relève son objectif de cours de 75 $ à 120 $

* Ionis Pharmaceuticals IONS.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 115 $ à 90 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 110 $ à 95 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 115 $ à 100 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Needham abaisse son objectif de cours de 105 $ à 86 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Bernstein relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Bernstein relève son objectif de cours de 192 $ à 329 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 227 $ à 280 $

* KKR & Co. Inc. KKR.N : Barclays relève son objectif de cours de 122 $ à 124 $

* Kla Corp KLAC.O : Needham relève son objectif de cours de 200 $ à 270 $

* Kla Corp KLAC.O : Stifel relève son objectif de cours de 191 $ à 270 $

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 70 $ à 77 $

* Lam Research LRCX.O : Needham relève son objectif de cours de 300 $ à 390 $

* Lam Research LRCX.O : Stifel relève son objectif de cours de 325 $ à 425 $

* Lamar Advertising Co LAMR.O : Citigroup passe de « acheter » à « neutre »; relève son objectif de cours de 145 $ à 160 $

* Landstar System Inc LSTR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 179 $ à 198 $

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 78,50 $ à 73 $

* Lazard Inc LAZ.N : KBW abaisse son objectif de cours de 49 $ à 44 $

* Lear Corp LEA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 153 $ à 159 $

* Leidos LDOS.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 195 $ à 160 $

* Levi Strauss & Co. LEVI.N : Barclays relève son objectif de cours de 26 $ à 27 $

* Madison Air Solutions Corporation MAIR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 47 $ à 46 $

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 32 $ à 29 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Berenberg relève son objectif de cours de 125 $ à 127 $

* Meta META.O : Citizens abaisse son objectif de cours de 825 $ à 800 $

* Microsoft MSFT.O : Argus Research abaisse son objectif de cours de 620 $ à 510 $

* Microsoft MSFT.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 571 $ à 567 $

* Mongodb Inc MDB.O : Needham relève son objectif de cours de 400 $ à 430 $

* Moody's Corp. MCO.N : Barclays relève son objectif de cours de 550 $ à 575 $

* MSCI Inc MSCI.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 715 $ à 730 $

* MSCI Inc. MSCI.N : Barclays relève son objectif de cours de 700 $ à 735 $

* Nextpower Inc NXT.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 180 $ à 168 $

* Nlight Inc LASR.O : Needham relève son objectif de cours de 80 $ à 90 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Baird relève son objectif de cours de 330 $ à 360 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 331 $ à 316 $

* Nurix Therapeutics, Inc. NRIX.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 32 $ à 34 $

* Okta Inc OKTA.O : Keybanc relève son objectif de cours de 130 $ à 175 $

* Owens Corning OC.N : RBC relève son objectif de cours de 148 $ à 172 $

* PDF Solutions Inc PDFS.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 52 $ à 63 $

* Pennant Group Inc PNTG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 40 $ à 46 $

* Pepsico PEP.O : Citigroup passe de « acheter » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 170 $ à 145 $

* Pepsico PEP.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 168 $ à 155 $

* Pepsico PEP.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 178 $ à 176 $

* Pepsico PEP.O : RBC abaisse son objectif de cours de 163 $ à 161 $

* Pepsico PEP.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 150 $ à 145 $

* Pepsico PEP.O : UBS abaisse son objectif de cours de 172 $ à 159 $

* Pepsico, Inc. PEP.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 150 $ à 140 $

* Perella Weinberg Partners PWP.O : KBW abaisse son objectif de cours de 23,5 $ à 19 $

* PJT Partners Inc PJT.N : KBW relève son objectif de cours de 175 $ à 185 $

* Polaris Inc. PII.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $

* Public Storage PSA.N : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Quanta Services Inc PWR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 857 $ à 784 $

* Raymond James Financial Inc RJF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 168 $ à 175 $

* Republic Services Inc RSG.N : Citigroup relève son objectif de cours de 247 $ à 259 $

* ResMed Inc RMD.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 240 $ à 225 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : BMO lance la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché »

* Roper Technologies Inc ROP.O : BMO fixe son objectif de cours à 393 $

* Rubrik Inc RBRK.N : BMO relève son objectif de cours de 87 $ à 98 $

* Ryder System Inc R.N : Citigroup abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »; relève son objectif de cours de 276

$ à 280 $

* Ryder System Inc R.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 250 $ à 259 $

* S&P Global Inc SPGI.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 575 $ à 550 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : RBC abaisse son objectif de cours de 245 $ à 210 $

* SEI Investments Co SEIC.O : KBW relève son objectif de cours de 107 $ à 113 $

* Stifel Financial Corp SF.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 87 $ à 80 $

* T Rowe Price Group Inc TROW.O : KBW relève son objectif de cours de 107 $ à 120 $

* The Procter & Gamble Company PG.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 170,00 $ à 166,00 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »; relève son objectif de cours de 146 $ à 176 $

* Travelers TRV.N : Truist Securities lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 395 $

* UMB Financial Corp UMBF.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 140 $ à 161 $

* Union Pacific Corp UNP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 275 $ à 304 $

* United Parks & Resorts Inc PRKS.N : Citigroup relève son objectif de cours de 38 $ à 46 $

* Western Digital Corp. WDC.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 575 $ à 730 $

* Weyerhaeuser Co WY.N : Raymond James passe de « surperformer » à « achat fort »

* Weyerhaeuser Co WY.N : Raymond James relève sa recommandation de « surperformer » à « achat fort »

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 170 $ à 183 $

* X4 Pharmaceuticals Inc XFOR.O : Wells Fargo lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »

* X4 Pharmaceuticals Inc XFOR.O : Wells Fargo fixe son objectif de cours à 11 dollars

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 10/07/2026 à 13:51:55.

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