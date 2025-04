TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-BlackRock, Morgan Stanley, ServiceNow

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont BlackRock, Morgan Stanley et ServiceNow, mardi.

FAITS MARQUANTS

* BlackRock BLK.N : Jefferies réduit son objectif de cours à 959 dollars contre 1175 dollars

* CME Group Inc CME.O : Jefferies augmente le prix cible de 263 $ à 288 $

* F5 Inc FFIV.O : Piper Sandler réduit le cours cible à 262 $ contre 304 $ auparavant

* Morgan Stanley MS.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 137 $ contre 151 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Raymond James réduit le prix cible à 1 000 $ contre 1 200 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 3M Co MMM.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 140 dollars contre 165 dollars

* Abeona Therapeutics Inc ABEO.O : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat; objectif

14

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Citigroup réduit le prix cible de 135 $ à 98 $

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : Barclays réduit le prix cible à 130 $ contre 149 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Keybanc réduit la pondération sectorielle de surpondération à

surpondération

* Aecom ACM.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 121 $ contre 129 $ auparavant

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : Barrington Research réduit le prix cible à 200 $, contre

215 $ auparavant

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : Jefferies réduit le prix cible à 188 $ contre 216 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; cible 50

* AGCO Corp AGCO.N : Citigroup relève la cote d'achat de neutre; réduit le prix cible de 98 $ à

90 $

* AGCO Corp AGCO.N : Truist Securities réduit le prix cible de 125 $ à 105 $

* Agilon Health Inc AGL.N : Bernstein augmente le prix cible de 3,3 $ à 8,5 $

* Agilon Health Inc AGL.N : Bernstein relève le cours de l'action de "market-perform" à

"outperform"

* Agilon Health Inc AGL.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 5 $ à 6 $

* Agilon Health, Inc. AGL.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 5 $ à 6 $

* AGNC Investment Corp AGNC.O : KBW réduit le prix cible de 10,25 $ à 9,5 $

* AIG AIG.N : JP Morgan passe de surpondéré à neutre; augmente l'objectif de cours à 91 $ contre

83 $

* Airbnb Inc ABNB.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 115 $ contre 160 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 80$ contre 100

* Alaska Air Group, Inc. ALK.N : Barclays réduit le prix cible de 80 $ à 62 $

* Alcoa Corp AA.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 26$ de 58

* Alcoa Corp AA.N : BofA Global Research ramène l'objectif de cours d'achat à 26 $ à partir de

58 $ Alcoa Corp

* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : Stifel relève l'objectif de cours à 23 $ contre 18 $

* Allegiant Travel Company ALGT.O : Barclays ramène l'objectif de cours de 100 à 60 dollars

* Alliancebernstein Holding LP AB.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 37 $ contre 38 $

* Allison Transmission Holdings Inc ALSN.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 95 $ contre

108 $

* Allstate Corp ALL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 222 $ contre 217 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : JP Morgan réduit le prix cible à 36 $ contre 43 $ auparavant

* Alphabet Inc GOOG.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 180 $ contre 220 $

* Amazon AMZN.O : JP Morgan réduit le prix cible à 220 $, contre 270 $ auparavant

* Ameren Corp. AEE.N : Barclays abaisse le cours cible à 101 $, contre 102 $ auparavant

* American Airlines Group Inc. AAL.O : Barclays réduit le prix cible à 11 $ contre 16 $

* American Express Co AXP.N : Jefferies ramène le cours cible à 230 $, contre 260 $ auparavant

* American Express Co AXP.N : JP Morgan ramène le cours cible à 244 $, contre 325 $ auparavant

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 428 $

contre 542 $

* Ametek AME.N : Truist Securities réduit le prix cible à 196 $ contre 216 $

* Annaly Capital Management Inc NLY.N : KBW réduit le cours cible à 20,15 $ contre 21 $

* Antero Resources Corp AR.N : TD Cowen augmente le prix cible à 46$ de 40

* Antero Resources Corp AR.N : TD Cowen augmente le prix cible de "hold" à "buy"

* Apollo APO.N : Citigroup réduit le prix cible de 191 $ à 138 $

* Apollo APO.N : Jefferies réduit le prix cible à 124 $ contre 163 $

* Apollo Global Management, Inc. APO.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 139 $ contre 177 $

* Applovin Corp. APP.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 538 $ à 386 $

* Arcbest Corp ARCB.O : Citigroup réduit le prix cible de 83 $ à 66 $

* Ares Management Corp ARES.N : Jefferies réduit le prix cible à 135 $ contre 172 $

* Ares Management Corporation ARES.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 156 $ contre 187 $

* Arista Networks Inc ANET.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 76 $ contre 108 $

* Associated Banc-Corp ASB.N : Barclays réduit le prix cible à 25 $ contre 28 $

* Atmus Filtration Technologies Inc. ATMU.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours

à 35 $ contre 39 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Oppenheimer réduit l'objectif de cours à 300$ contre 350

* Avantor Inc AVTR.N : RBC réduit le prix cible à 24 $ de 29

* Avery Dennison Corp AVY.N : Citigroup abaisse le cours cible à 178 $, contre 199 $ auparavant

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Citigroup réduit le prix cible à 32 $ contre 42 $

* Bain Capital Specialty Finance Inc BCSF.N : KBW réduit son objectif de cours à 17 $ contre 18

$

* Baker Hughes Co BKR.O : Citigroup réduit le prix cible à 53 $ contre 54 $

* Baker Hughes Company BKR.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 53 $ à 50 $

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : JP Morgan ramène le prix cible de surpondération à neutre

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : JP Morgan augmente le prix cible de 39 $ à 45 $

* Ball Corp BALL.N : Citigroup réduit le prix cible à 54 $ contre 55 $

* Banc of California, Inc. BANC.N : Barclays réduit le prix cible à 18 $ contre 19 $

* Bank of Hawaii Corporation BOH.N : Barclays réduit le prix cible à 64 $ contre 66 $

* Bankunited, Inc. BKU.N : Barclays réduit le prix cible à 38$ de 44

* Barings BDC Inc BBDC.N : KBW réduit son objectif de cours à 9,5$ contre 10,5

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 36 $ contre 48 $

* Becton Dickinson BDX.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 261 $ contre 279 $

* Best Buy Co Inc BBY.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 64 $ contre 81 $

* BGC Group Inc BGC.O : Piper Sandler augmente le prix cible à 14$ contre 12

* Bio Rad Laboratories Inc BIO.N : RBC réduit le prix cible à 409 $ contre 430 $

* Bio-Techne Corp TECH.O : RBC réduit le cours cible de 79 $ à 72 $

* BlackRock BLK.N : Jefferies réduit le cours cible de 1175 $ à 959 $

* BlackRock TCP Capital Corp TCPC.O : KBW réduit le prix cible de 8,5 $ à 7,5 $

* Blackstone BX.N : Citigroup réduit le prix cible à 137 $, contre 190 $ auparavant

* Blackstone BX.N : Jefferies réduit le prix cible à 154 $, contre 201 $ auparavant

* Blackstone BX.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 139 $, contre 160 $ auparavant

* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : KBW réduit le prix cible de 32 $ à 31 $

* Blue Owl Capital Corp OBDC.N : KBW réduit le prix cible de 15,5 $ à 14,5 $

* Blue Owl Capital Inc OWL.N : Citigroup réduit le prix cible à 23$ de 30

* Blue Owl Capital, Inc. OWL.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 22 $ à 19 $

* BOK Financial Corporation BOKF.O : Barclays réduit le prix cible à 110 $ contre 115 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : JP Morgan réduit le prix cible à 4850 $ contre 5750 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corporation BAH.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 148 $

contre 164 $

* Bowhead Specialty Holdings Inc BOW.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 35$ contre 30

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 45 $, contre 50 $

auparavant

* Bridge Investment Group Holdings Inc. BRDG.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 9 $ contre

11 $

* Builders Firstsource Inc. BLDR.N : Barclays réduit le prix cible à 151 $ contre 165 $

* CACI International Inc CACI.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 438 $ contre 480 $

* Cadence Bank CADE.N : Barclays réduit le prix cible de 44 $ à 38 $

* Capital One Financial Corp COF.N : Jefferies ramène le cours cible à 175 $, contre 200 $

auparavant

* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan réduit le prix cible à 170 $ contre 198 $

* Carlyle Group Inc CG.O : Citigroup réduit le prix cible de 55 $ à 39 $

* Carlyle Group Inc CG.O : Jefferies réduit le prix cible de 52 $ à 42 $

* Carrier Global Corp CARR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 64 $ contre 78 $

* Carrier Global Corporation CARR.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 70 $ à 65 $

* Carvana CVNA.N : Citigroup réduit le prix cible à 280 $ contre 320 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : Stephens reprend la note de surpondération; objectif de 490

* Caterpillar Inc CAT.N : Citigroup réduit le prix cible de 430 $ à 320 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Truist Securities réduit le prix cible de 438 $ à 389 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Jefferies augmente le prix cible à 217$ de 190

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Morgan Stanley relève le prix cible de

sous-pondéré à surpondéré

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Morgan Stanley augmente le prix cible de 193 $ à

235 $

* Centene Corp CNC.N : Jefferies relève le cours cible de 53 à 64 dollars

* Centene Corp CNC.N : Jefferies relève l'objectif de cours de sous-performance à "hold"

* Centuri Holdings, Inc. CTRI.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 18 $ contre 24 $

* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Citigroup réduit le prix cible de 124 $ à 116 $

* Champion Homes, Inc. SKY.N : Barclays réduit le prix cible à 97 $ contre 106 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Jefferies réduit le prix cible de 95 $ à 89 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Morgan Stanley relève le prix cible de "equalweight"

à "overweight

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 91 $ à 76 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 74 $ contre 78 $

* Chegg Inc CHGG.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de neutre à sous-pondéré

* Chewy Inc CHWY.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 36 $ contre 40 $ auparavant

* Chord Energy Corp CHRD.O : Citigroup réduit le prix cible de 135 $ à 120 $

* Cisco CSCO.O : Piper Sandler ramène le cours cible à 60 $, contre 72 $ auparavant

* Civitas Resources Inc CIVI.N : RBC réduit le prix cible de 58 $ à 47 $

* Cloudflare NET.N : Piper Sandler réduit le cours cible à 112 $ contre 131 $

* CME Group Inc CME.O : Jefferies augmente le prix cible de 263 $ à 288 $

* CME Group Inc CME.O : Morgan Stanley relève le cours à surpondérer de égal à égal

* CME Group Inc CME.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 263 $ à 301 $

* CME Group Inc CME.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 283 $ contre 275 $ auparavant

* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 76$ contre

80

* Cognex Corp CGNX.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 29 $ contre 37 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 180 $ contre 310 $

* Columbia Banking System, Inc. COLB.O : Barclays réduit le prix cible à 27 $ contre 33 $

* Commvault Systems Inc CVLT.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 147 $ contre 154 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : UBS réduit le prix cible à 205 $ contre 223 $

* Coterra Energy Inc CTRA.N : JP Morgan augmente le prix cible à 34 $ contre 33 $

* Coursera Inc COUR.N : BMO réduit le prix cible de 10 $ à 9 $

* Coursera Inc COUR.N : JP Morgan réduit le prix cible à 7$ de 8

* Crescent Capital BDC Inc CCAP.O : KBW réduit le cours cible à 18,5 $ contre 20 $

* Crown Holdings Inc CCK.N : Citigroup réduit le prix cible de 111 $ à 101 $

* CSW Industrials Inc CSWI.O : Truist Securities réduit le prix cible de 362 $ à 321 $

* CSX Corp CSX.O : Citigroup réduit le prix cible de 39 $ à 36 $

* Cummins CMI.N : Citigroup réduit le prix cible à 320 $ contre 360 $

* Cummins CMI.N : Truist Securities réduit le prix cible de 420 à 338 $

* CVRx Inc CVRX.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 23 $ à 18 $

* CVS Health Corporation CVS.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 73 $ à 76 $

* D.R. Horton Inc. DHI.N : Barclays réduit le prix cible à 120 $ de 145 $

* Danaher Corp DHR.N : RBC réduit le prix cible de 270 $ à 250 $

* Dave & Buster's Entertainment Inc PLAY.O : Jefferies réduit le prix cible de 48 $ à 30 $

* Dave & Buster'S Entertainment Inc PLAY.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 22$

contre 33

* Dave & Buster'S Entertainment Inc PLAY.O : Truist Securities réduit l'objectif de prix à 18$

de 21

* Deere & Co DE.N : Citigroup réduit le prix cible de 480 à 450 dollars

* Delek US Holdings Inc DK.N : Mizuho réduit le prix cible à 22 $ contre 25 $

* Delta Air Lines DAL.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 58 $ contre 80 $

* Devon Energy Corp DVN.N : Mizuho ramène le cours cible à 46 $ contre 49 $

* Digi International Inc DGII.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 26 $ contre 32 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Moffett Nathanson réduit le prix cible à 150 $ de 157 $

* Discover Financial Services DFS.N : Jefferies réduit le prix cible à 180 $, contre 200 $

auparavant

* Discover Financial Services DFS.N : JP Morgan ramène le cours cible à 129 $, contre 169 $

auparavant

* Dollar General Corp DG.N : Truist Securities augmente le cours cible à 93 $ contre 76 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 70 $

contre 75

* Dominion Energy D.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 52 $ contre 59 $

* Dominion Energy D.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de neutre à sous-pondéré

* Doordash DASH.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 205 $ à 175 $

* Dover Corp DOV.N : JP Morgan réduit le prix cible à 189 $, contre 230 $ auparavant

* Dover Corp DOV.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 170 $ de 215

* Dover Corporation DOV.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 215 $ à 170 $

* Duke Energy Corporation DUK.N : Barclays augmente le prix cible de 111 $ à 123 $

* Duolingo Inc DUOL.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 360 $, contre 410 $ auparavant

* Dupont DD.N : Citigroup réduit le prix cible à 74 $ contre 95 $

* Dupont DD.N : JP Morgan réduit le prix cible à 76$ de 101

* Dynex Capital Inc DX.N : KBW réduit le prix cible à 12,5 $, contre 13,25 $ auparavant

* East West Bancorp, Inc. EWBC.O : Barclays réduit le prix cible à 105 $ de 120 $

* eBay EBAY.O : JP Morgan réduit le prix cible à 54 $ contre 60 $

* Ecolab Inc ECL.N : Citigroup abaisse le cours cible à 275 $, contre 305 $ auparavant

* Edison International EIX.N : Barclays ramène le cours cible de 65 à 64 dollars

* Emerson EMR.N : JP Morgan abaisse le cours cible à 110 $, contre 135 $ auparavant

* Emerson Electric Co. EMR.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 110 $ contre 142 $

* Enact Holdings Inc ACT.O : KBW réduit le prix cible de 41 $ à 39 $

* Entergy Corp. ETR.N : Barclays relève le cours cible à 88 $ contre 79 $

* EOG Resources Inc EOG.N : RBC réduit le prix cible à 145 $ contre 153 $

* EQT Corp EQT.N : JP Morgan réduit le cours à neutre de surpondéré

* EQT Corp EQT.N : TD Cowen augmente le prix cible de "hold" à "buy

* Equifax Inc. EFX.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 279 $ à 250 $

* Equinix Inc EQIX.O : Moffett Nathanson réduit le prix cible de 990 $ à 960 $

* Equity Lifestyle Properties Inc ELS.N : Jefferies initie avec une note d'achat; objectif 80

* Etsy Inc ETSY.O : JP Morgan réduit le prix cible à 42 $, contre 50 $ auparavant

* European Wax Center Inc EWCZ.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 5 $ contre 6 $

* Evercore Inc. EVR.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 180 $ contre 199 $

* Expand Energy Corp EXE.O : TD Cowen augmente le prix cible de 108 $ à 116 $

* Expand Energy Corp EXE.O : TD Cowen relève le cours de l'action de "hold" à "buy"

* Expedia Group Inc EXPE.O : JP Morgan ramène le cours cible à 170 $, contre 205 $ auparavant

* F5 Inc FFIV.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 262 $ contre 304 $

* Fair Isaac Corp FICO.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 2196 $ à 1964 $

* Fastly Inc FSLY.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 6$ contre 9

* Federated Hermes Inc FHI.N : Jefferies réduit le prix cible à 38$ de 40

* Fedex Corp FDX.N : Citigroup réduit le prix cible à 267 $ contre 305 $

* Fidelity National Financial Inc FNF.N : KBW relève l'objectif de cours à 69 $ contre 65 $

auparavant

* Fidelity National Financial Inc FNF.N : KBW relève l'objectif de performance de "market

perform" à "outperform"

* Fidus Investment Corp FDUS.O : KBW réduit l'objectif de cours de 21 $ à 20 $

* First American Financial Corp FAF.N : KBW relève le prix cible de "market perform" à

"outperform

* First Hawaiian, Inc. FHB.O : Barclays réduit le prix cible à 27 $ contre 30 $

* First Horizon Corporation FHN.N : Barclays réduit le prix cible à 23 $ contre 25 $

* First Interstate Bancsystem, Inc. FIBK.O : Barclays réduit le prix cible à 28 $ contre 31 $

* First Solar Inc FSLR.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 215 $ de

236 $

* Five Below Inc FIVE.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 65 $ contre 86 $

* Fluor FLR.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 45 $ contre 60

* Fortive Corp FTV.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 73 $ contre 90 $

* Fortive Corp FTV.N : Truist Securities réduit le prix cible à 81 $ contre 90 $

* Fortive Corporation FTV.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 85 $ à 72 $

* Fortune Brands Innovations, Inc. FBIN.N : Barclays réduit le prix cible à 68 $ contre 79 $

* Fox Corp. FOXA.O : Barclays réduit son objectif de cours à 45$ contre 50

* Franklin Resources Inc BEN.N : Jefferies ramène le cours cible à 19 $, contre 22 $ auparavant

* Franklin Resources, Inc. BEN.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 20$ de 24

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 46 $

contre 56 $

* Frontier Group Holdings, Inc. ULCC.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 10 $ contre 14 $

* FS KKR Capital Corp FSK.N : KBW réduit son objectif de cours à 19 $, contre 22 $ auparavant

* Gap Inc GAP.N : Citigroup abaisse le cours cible à 22 $, contre 32 $ auparavant

* General Dynamics Corporation GD.N : Wells Fargo réduit le cours cible de 261 à 236 dollars

* General Electric Company GE.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 203 $ contre 250 $

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies réduit le prix cible de 684 $ à 646 $

* Golub Capital BDC Inc GBDC.O : KBW réduit le prix cible de 16,5 $ à 15,5 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : JP Morgan augmente le prix cible à 100$ de 90

* GoPro Inc GPRO.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 0,30 $ de 1,20 $

* Grand Canyon Education Inc LOPE.O : BMO réduit le prix cible de 202 $ à 191 $

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : Citigroup réduit le prix cible à 27$ de 28

* Guild Holdings Co GHLD.N : JP Morgan réduit le prix cible à 12 $ contre 12,5 $ auparavant

* Guild Holdings Co GHLD.N : JP Morgan relève le cours de l'action de sous-pondéré à neutre

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : TD Cowen relève le cours cible de 187 $ à 197 $

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : TD Cowen augmente le prix cible de "hold" à "buy"

* Gxo Logistics Inc GXO.N : Citigroup réduit le prix cible de 51 $ à 45 $

* Hagerty Inc HGTY.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 10 $ contre 11 $

* Halliburton Company HAL.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 29 $ contre 34 $

* Hamilton Lane, Inc. HLNE.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 147 $ contre 152 $

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : JP Morgan augmente le prix cible à 129$ de 125

* Helmerich and Payne Inc HP.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 32 $ contre 33 $

* Herc Holdings Inc HRI.N : Citigroup réduit le prix cible à 140 $ contre 165 $

* Hercules Capital Inc HTGC.N : KBW réduit le prix cible de 21,5 $ à 20,5 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Morgan Stanley réduit son objectif de cours à 14 $

contre 24 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 14 $ contre

24 $

* Hexcel Corporation HXL.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 63 $ contre 87 $

* Hillman Solutions Corp HLMN.O : Barclays réduit le prix cible de 11 à 8 $

* Hologic Inc HOLX.O : RBC réduit le prix cible de 83 $ à 75 $

* Home Depot Inc HD.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 391 $ contre 437 $

* Honeywell HON.O : JP Morgan réduit le cours cible à 178 $, contre 205 $ auparavant

* Honeywell HON.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 205 $ contre 220 $

* Honeywell International Inc. HON.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 220 $ à 205 $

* Horizon Technology Finance Corp HRZN.O : KBW réduit le prix cible de 8 $ à 7,5 $

* Houlihan Lokey, Inc. HLI.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 170 $ contre 179 $

* Howmet Aerospace Inc. HWM.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 132 $ contre 146 $

* HP Inc. HPQ.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 35,00 $ à 25,00 $

* Hubbell Inc HUBB.N : JP Morgan réduit le prix cible à 352 $ de 430 $

* Hubbell Incorporated HUBB.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 350 $ de 425

* Humana Inc. HUM.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 337 $ à 348 $

* IBM IBM.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 237,00 $ contre 228,00 $

* Illinois Tool Works Inc. ITW.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 230 $ de 245 $

* Illumina Inc ILMN.O : RBC réduit le prix cible à 112 $ contre 128 $

* Ingersoll Rand Inc. IR.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 98 $ à 80 $

* Ingram Micro INGM.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 26,00 $ à 18,00 $

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : Jefferies réduit le prix cible à 178 $ de 222 $

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 192 $ contre

210 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Jefferies augmente le prix cible de 169 $ à 178 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Morgan Stanley relève l'objectif à 181 $

contre 178 $ auparavant

* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Citigroup réduit l'objectif à 84 $ contre 99 $

* International Paper Co IP.N : Citigroup réduit l'objectif de prix à 54 $ de 60

* International Paper Company IP.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 45 $ contre 52 $

* Invesco Ltd IVZ.N : Jefferies réduit le prix cible à 14 $ contre 18 $

* Invesco Ltd IVZ.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 19,50 $ à 14,50 $

* Iron Mountain Inc IRM.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat; PT

$95

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Citigroup réduit le prix cible de 193 $ à 164 $

* Jacobs Solutions Inc J.N : Truist Securities réduit le prix cible à 130 $ contre 141 $

* Jeld-Wen Holding, Inc. JELD.N : Barclays réduit le prix cible à 5$ de 6

* JetBlue Airways Corporation JBLU.O : Barclays réduit le prix cible à 4 $ contre 7 $

* Kayne Anderson BDC Inc KBDC.N : KBW réduit le prix cible de 17 à 16,5 dollars

* KKR & Co. Inc. KKR.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 120 $ de 141 $

* KKR KKR.N : Citigroup réduit le prix cible à 132 $ contre 177 $

* KKR KKR.N : Jefferies réduit le prix cible à 131 $ contre 172 $

* Knight-Swift Transportation Holdings KNX.N : Citigroup réduit le prix cible à 48 $ contre 53 $

* Knight-Swift Transportation Holdings KNX.N : Citigroup relève le prix cible de neutre à achat

* Landsea Homes Corporation LSEA.O : Barclays ramène le prix cible de 7 $ à 6 $

* Lazard, Ltd LAZ.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 44 $ à 38 $

* Leidos Holdings, Inc. LDOS.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 191 $ à 173 $

* Lemonade Inc LMND.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à sous-pondérer de égal à égal

* Lemonade Inc LMND.N : Morgan Stanley ramène l'objectif de cours à 24 $ contre 35

* Lennox International Inc LII.N : JP Morgan réduit le cours cible à 455 $ contre 565 $

* Lennox International Inc. LII.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 580 $ à 550 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 17$ de

21

* Levi Strauss & Co LEVI.N : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 17 $ contre 19 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : JP Morgan passe de neutre à surpondéré

* Levi Strauss & Co LEVI.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 20$ contre 25

* Levi Strauss & Co. LEVI.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 20 $ contre 25 $ auparavant:

Barclays réduit le prix cible à 18$ de 22

* Lexeo Therapeutics Inc LXEO.O : Chardan Capital Markets réduit l'objectif de cours à 22$

contre 25

* Liberty Energy Inc LBRT.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 11$ contre 20

* Liberty Energy Inc LBRT.N : Wells Fargo ramène le cours de l'action de surpondération à

égalité de pondération

* Lifestance Health Group, Inc. LFST.O : Keybanc initie avec une note de surpondération; PT $9

* Lockheed Martin Corporation LMT.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 476 $ à 432 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Truist Securities réduit le prix cible à 258 $ contre 295 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Jefferies réduit le prix cible à 397 $ contre 416 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 330 $ de

413

* LPL Financial Holdings Inc. LPLA.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 342 $ contre 405 $

* Lyft Inc LYFT.O : JP Morgan réduit le prix cible à 14 $ contre 16 $

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Citigroup réduit le prix cible à 19 $ contre 22 $

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de neutre à

achat

* Maplebear Inc CART.O : JP Morgan réduit le prix cible de 50 $ à 44 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Jefferies réduit le prix cible de 227 $ à 214 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à

surpondérer de égal à égal

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 264 $ à

263 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 213 $ contre 220 $

* Masco Corp. MAS.N : Barclays réduit le prix cible de 87 $ à 75 $

* Mastec Inc MTZ.N : Piper Sandler initie une couverture avec une note de surpondération;

objectif de 134 $

* Mastec Inc MTZ.N : Truist Securities réduit le prix cible de 197 $ à 154 $

* Meta META.O : Guggenheim réduit le prix cible de 750 $ à 675 $

* Meta META.O : JP Morgan réduit le prix cible de 725 $ à 610 $

* MGIC Investment Corp MTG.N : KBW réduit le cours cible de 28 à 26 dollars

* Microsoft MSFT.O : BofA Global Research retire le titre de sa liste US1

* Midcap Financial Investment Corp MFIC.O : KBW réduit le cours cible à 14,5 $ contre 15 $

* Moelis & Company MC.N : Wells Fargo réduit son objectif de cours à 55$ contre 63

* Mohawk Industries Inc. MHK.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 115 $, contre 125 $

auparavant

* Morgan Stanley MS.N : Jefferies réduit le prix cible à 137 $ contre 151 $

* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : KBW réduit le prix cible à 20 $ contre 21 $

* Groupe M. Cooper Inc. COOP.O : Barclays relève le prix cible de 130 à 147 dollars

* Groupe Mr. Cooper Inc. COOP.O : KBW augmente le prix cible de 115 $ à 143 $

* MSC Income Fund Inc MSIF.N : KBW réduit le prix cible de 17,5 $ à 16,5 $

* Murphy USA Inc MUSA.N : Stephens reprend la couverture avec une note de surpondération;

objectif 530

* MYR Group Inc MYRG.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note neutre; objectif 124

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Morgan Stanley passe de surpondéré à équipondéré

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 96 $ à 74 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 80 $ à 83 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : UBS réduit le prix cible à 76 $ contre 89 $

* Navient Corp NAVI.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 13,5 $ à 11 $

* NCR Voyix Corp. VYX.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 16,00 $ à 9,00 $

* Netflix Inc NFLX.O : JP Morgan réduit le prix cible à 1025 $ de 1150 $

* New Mountain Finance Corp NMFC.O : KBW réduit le prix cible à 11$ de 12

* NMI Holdings Inc NMIH.O : JP Morgan réduit le prix cible à 41 $ contre 42 $

* NMI Holdings Inc NMIH.O : KBW réduit le prix cible à 42 $ contre 43 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Citigroup réduit le prix cible à 259 $ contre 298 $

* Nov, Inc. NOV.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 10 $ contre 15 $

* Nutanix Inc NTNX.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 88 $ à 76 $

* Nuveen Churchill Direct Lending Corp NCDL.N : KBW réduit le prix cible à 17 $ de 18 $

* Oaktree Specialty Lending Corp OCSL.O : KBW réduit le prix cible de 16,5 $ à 15 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : TD Cowen réduit le prix cible de 68 $ à 45 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : TD Cowen réduit le prix cible de "acheter" à "conserver

* O-I Glass Inc OI.N : Citigroup réduit le prix cible de 13 $ à 11 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Citigroup réduit le prix cible de 186 à 183 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Citigroup augmente le prix cible de neutre à achat

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Raymond James réduit le prix cible de 215 $ à 190 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : UBS réduit le prix cible à 158 $ contre 196 $

* Old National Bancorp ONB.O : Barclays réduit le prix cible à 25 $ contre 27 $

* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 46 $ contre 58 $

* Oportun Financial Corp OPRT.O : JP Morgan réduit le prix cible de 6,5 $ à 5 $

* Ormat Technologies Inc ORA.N : Jefferies réduit le prix cible à 84 $ contre 86 $

* Oshkosh Corp OSK.N : Citigroup réduit le prix cible à 95$ de 130

* Oshkosh Corp OSK.N : Truist Securities réduit le prix cible à 94 $ de 118 $

* OSI Systems, Inc. OSIS.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 220 à 210 dollars

* Otis Worldwide Corp OTIS.N : JP Morgan réduit le prix cible à 88 $ de 105

* Otis Worldwide Corporation OTIS.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 95 $ à 105 $

* Owens Corning Inc. OC.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 179 dollars contre 215 dollars

* Paccar Inc PCAR.O : Citigroup réduit le prix cible de 105 à 95 dollars

* Paccar Inc PCAR.O : Truist Securities réduit le prix cible à 104 $ contre 113 $

* Pacira Biosciences Inc PCRX.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 48 $ à 65 $

* Pacira Biosciences Inc PCRX.O : RBC augmente le prix cible de 22 $ à 26 $

* Pacira Biosciences Inc PCRX.O : Truist Securities relève le prix cible de 25 $ à 28 $

* Packaging Corp of America PKG.N : Citigroup réduit le prix cible à 191 $ contre 218 $

* Packaging Corporation of America PKG.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 209 $ contre 236 $

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : JP Morgan augmente le prix cible à 150 $, contre 115 $

auparavant

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Truist Securities réduit le prix cible de 842 $ à 717 $

* Parker-Hannifin Corporation PH.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 775 $ à 600 $

* Pebblebrook Hotel Trust PEB.N : Truist Securities réduit le prix cible à 10 $ contre 13 $

* Peloton PTON.O : JP Morgan réduit le cours cible à 7 $ contre 8 $

* Pennantpark Floating Rate Capital Ltd PFLT.N : KBW ramène l'objectif de cours à 11 dollars,

contre 11,5 dollars auparavant

* Pennantpark Investment Corp PNNT.N : KBW réduit le prix cible à 6,5 $ contre 7 $

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : KBW relève le cours cible de 111 à 114 dollars

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : KBW relève l'objectif de cours de "market perform" à

"outperform"

* Pfizer PFE.N : UBS réduit l'objectif de cours à 24$ contre 28

* Philip Morris PM.N : UBS relève le cours cible de 120 à 130 dollars

* Phillips 66 PSX.N : JP Morgan abaisse le cours cible à 138 $ contre 139 $

* Phillips 66 PSX.N : Mizuho réduit le prix cible à 132 $ de 140

* Pinnacle Financial Partners, Inc. PNFP.O : Barclays réduit le prix cible à 125 $ contre 135 $

* Pinterest PINS.N : JP Morgan réduit le prix cible à 30 $ contre 42 $ auparavant

* Pinterest PINS.N : TD Cowen réduit le prix cible de 46,00 $ à 40,00 $

* Portman Ridge Finance Corp PTMN.O : KBW réduit le prix cible à 14$ de 16

* PPG Industries Inc PPG.N : Citigroup réduit le prix cible à 113 $ de 135 $

* Primoris Services Corp PRIM.N : Piper Sandler initie avec une note de surpondération; PT $75

* Progressive Corp PGR.N : JP Morgan augmente le prix cible de 267 $ à 287 $

* Prosperity Bancshares, Inc. PB.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 86 $ contre 88 $

* Public Service Enterprise Group PEG.N : Barclays réduit le prix cible à 83 $ contre 84 $

* Pultegroup Inc. PHM.N : Barclays réduit le prix cible à 100 $ de 117 $

* Pure Storage Inc PSTG.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 53 $ contre 76 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Piper Sandler initie avec une note de surpondération; objectif 286

* Quanta Services Inc PWR.N : Truist Securities réduit le prix cible de 398 $ à 324 $

* Radian Group Inc RDN.N : KBW ramène le cours cible de 40 à 37 dollars

* Ralph Lauren Corp. RL.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 275 $ à 240 $

* Raymond James Financial Inc RJF.N : Jefferies réduit le prix cible à 139$ de 163

* Raymond James Financial Inc RJF.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 126$ de

161

* Raymond James Financial, Inc. RJF.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 143 $ de 176 $

* Red River Bancshares RRBI.O : Raymond James initie avec une note de surperformance; PT $57

* Reddit RDDT.N : JP Morgan réduit le prix cible de 185 $ à 110 $

* Regal Rexnord Corp RRX.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 110 $ contre 170 $

* Repligen Corp RGEN.O : RBC réduit le prix cible de 219 $ à 202 $

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de 81 $ à 92 $

* Rhythm Pharmaceuticals, Inc. RYTM.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 80 $ contre

70 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Morgan Stanley réduit la pondération de

surpondération à égale pondération

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 40$

contre 90

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 75,00 $ à 70,00 $

* Rocket Companies RKT.N : Barclays augmente le prix cible à 14$ de 10

* Rocket Companies RKT.N : Barclays relève le prix cible de sous-pondéré à égal-pondéré

* Rocket Companies Inc RKT.N : KBW relève l'objectif de cours de 14 $ à 15 $

* Rocket Lab USA, Inc. RKLB.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 21 $ à 18 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : JP Morgan réduit le prix cible de 248 $ à 201 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 337 $ à 265 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : JP Morgan réduit le prix cible de 558 $ à 465 $

* Ross Stores, Inc. ROST.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 140 $ à 150 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Stifel réduit le prix cible de 310 à 265 dollars

* RPC Inc RES.N : Citigroup relève le cours de l'action de " vendre " à " neutre "; réduit

l'objectif de cours de 5,50 $ à 4,75 $

* RPM International Inc RPM.N : Mizuho réduit le prix cible à 117$ de 140

* Rubrik Inc RBRK.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 87 $ à 72 $

* RXO Inc RXO.N : Citigroup réduit le prix cible à 15$ de 23

* Saia Inc SAIA.O : Citigroup réduit le prix cible à 435 $ contre 498 $

* Saia Inc SAIA.O : Raymond James réduit le prix cible de 540 $ à 455 $

* Saia Inc SAIA.O : UBS réduit le prix cible à 422 $ contre 557 $

* Sallie Mae SLM.O : JP Morgan abaisse le cours cible à 27 $, contre 30 $ auparavant

* Samsara Inc IOT.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 44$ contre 50

* Schneider National Inc SNDR.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 23$ contre 25

* Schneider National Inc SNDR.N : Citigroup augmente le prix cible de vente à neutre

* Sealed Air Corp SEE.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 32 $ contre 42 $

* SEI Investments Company SEIC.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 93 $ à 80 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Raymond James réduit le prix cible à 1 000 $ contre 1 200 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; objectif de

prix 120

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Citigroup réduit le prix cible de 423 $ à 375 $

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : Citigroup réduit le prix cible de 65 $ à 60 $

* Siteone Landscape Supply, Inc. SITE.N : Barclays réduit le prix cible à 106 $ contre 120 $

* SLB SLB.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 46 $ à 44 $

* SLB SLB.N : Wells Fargo relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Snap Inc SNAP.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 8 $ contre 10

* Sonoco Products Co SON.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 56 $ contre 52 $ auparavant

* Sonos Inc. SONO.O : Morgan Stanley ramène l'objectif de cours à 7,00 $ contre

13,00 $

* Southern Co SO.N : JP Morgan augmente le prix cible de 91 $ à 94 $

* Southern Co SO.N : JP Morgan relève le cours de l'action de sous-pondéré à neutre

* Southstate Corporation SSB.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 115 $, contre 120 $

auparavant

* Southwest Airlines Co. LUV.N : Barclays réduit le prix cible de 35 $ à 32 $

* Spyre Therapeutics SYRE.O : Leerink Partners initie avec une note de surperformance; PT $45

* Stanley Black & Decker, Inc. SWK.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 90 $ à 70 $

* Stellus Capital Investment Corp SCM.N : KBW réduit le prix cible de 13 $ à 13,5 $

* Stifel Financial Corp. SF.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 106$ de 135

* Stitch Fix Inc SFIX.O : Bernstein réduit le prix cible à 4,5 $ de 5

* Sun Communities Inc SUI.N : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat; objectif

150

* Sun Country Airlines Holdings, Inc. SNCY.O : Barclays réduit le prix cible de 24 $ à 18 $

* Synchrony Financial SYF.N : Jefferies réduit le prix cible de 70 à 55 dollars

* Synchrony Financial SYF.N : JP Morgan ramène le cours cible à 50 $, contre 76 $ auparavant

* T Rowe price Group Inc TROW.O : Jefferies réduit le prix cible à 85$ de 108

* T Rowe price Group Inc TROW.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 116 $ à 98 $

* Target Corp TGT.N : Truist Securities réduit le prix cible à 82 $ contre 124 $

* Taylor Morrison Home Corp. TMHC.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 70 $ contre 90 $

* Teradata TDC.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 26,00 $ contre 29,00

$

* Terex Corp TEX.N : Citigroup réduit le prix cible à 36 $ de 45 $

* Terex Corp TEX.N : Truist Securities réduit le prix cible à 47 $ contre 58 $

* Texas Capital Bancshares, Inc. TCBI.O : Barclays réduit le prix cible de 73 $ à 70 $

* the Azek Company Inc. AZEK.N : Barclays réduit le prix cible de 64 $ à 53 $

* le groupe Carlyle Inc. CG.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 39 $ contre 48 $

* charles Schwab Corporation SCHW.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 93 $ à 87 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : RBC réduit le prix cible de 694 $ à 651 $

* Timken Co TKR.N : Citigroup réduit le prix cible de 95 $ à 70 $

* Toll Brothers Inc. TOL.N : Barclays réduit le prix cible à 92 $ contre 101 $

* TPG Inc TPG.O : Citigroup réduit le prix cible à 56 $ contre 72 $

* TPG Inc TPG.O : Jefferies réduit le prix cible à 47$ de 62

* TPG Inc TPG.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 52 $ contre 66 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Jefferies augmente le prix cible de 132 $ à 134 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Morgan Stanley réduit le cours de l'action de

surpondération à égalité de pondération

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 159 $ à 148 $

* TransUnion TRU.N : Oppenheimer réduit le cours cible à 93 $ contre 112 $

* Travelers TRV.N : JP Morgan relève le cours cible à 271 $ contre 260 $

* Trex Company, Inc. TREX.N : Barclays réduit le prix cible à 54 $ contre 67 $

* Tripadvisor Inc TRIP.O : JP Morgan réduit le prix cible à 11 $ contre 15 $

* Triplepoint Venture Growth BDC Corp TPVG.N : KBW réduit le prix cible de 7 $ à 7,5 $

* Two Harbors Investment Corp TWO.N : KBW réduit le prix cible de 13,5 $ à 12,95 $

* Uber UBER.N : JP Morgan réduit le prix cible à 80 $, contre 90 $ auparavant

* Uber UBER.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 88,00 $ contre 90,00 $

* UMB Financial Corporation UMBF.O : Barclays réduit le prix cible à 125 $ de 139 $

* Union Pacific Corp UNP.N : Citigroup réduit le prix cible à 244 $ contre 260 $

* Union Pacific Corp UNP.N : Citigroup relève le cours de l'action de neutre à achat

* United Airlines Holdings UAL.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 94 $ contre 140 $

* United Rentals Inc URI.N : Citigroup réduit le prix cible de 720 à 650 $

* United Rentals Inc URI.N : Truist Securities réduit le prix cible de 956 $ à 732 $

* UnitedHealth Group Incorporated UNH.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 660 $ à 677 $

* Unity Software, Inc. U.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 19 $ contre 22 $

* UPS UPS.N : Citigroup réduit le prix cible à 123 $ contre 149 $

* UPS UPS.N : Raymond James réduit le prix cible à 130 $ contre 145 $

* Urban Outfitters Inc URBN.O : Citigroup réduit le prix cible de 65 $ à 54 $

* Valley National Bancorp VLY.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 10 $ contre 11 $

* Verastem Inc VSTM.O : Mizuho réduit le cours cible à 8 $ contre 9 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 100 $ contre 132 $

* Virtu Financial Inc VIRT.O : Morgan Stanley ramène le cours à sous-pondération de

égal à égal

* Virtu Financial Inc VIRT.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 33 $ à 26 $

* VolitionRX Ltd VNRX.A : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat et un PT

de 2,50

* Walt Disney Co DIS.N : Barclays réduit le prix cible de 125 $ à 115 $

* Warner Bros. Discovery, Inc. WBD.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 7$ contre 12

* Webster Financial Corporation WBS.N : Barclays réduit le prix cible de 80 $ à 72 $

* Webtoon Entertainment Inc WBTN.O : JP Morgan réduit le cours cible à 9 $ contre 10

* WEC Energy Group Inc WEC.N : JP Morgan augmente le prix cible de 106 à 108 $

* WEC Energy Group Inc WEC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de sous-pondération à neutre

* Wells Fargo & Co WFC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Welltower Inc WELL.N : Wells Fargo relève la pondération à surpondérer de égale à égale

* Werner Enterprises Inc WERN.O : Citigroup réduit l'objectif de cours de 32 à 29 dollars

* Werner Enterprises Inc WERN.O : Citigroup augmente le prix cible de vente à neutre

* Western Alliance Bancorporation WAL.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 97 $ contre 107

$

* Weyerhaeuser Co WY.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération;

objectif de 31 $

* Wintrust Financial Corporation WTFC.O : Barclays réduit le prix cible de 155 $ à 138 $

* Woodward, Inc. WWD.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 205 $ à 172 $

* XPO Inc XPO.N : Citigroup réduit le prix cible à 113 $ contre 148 $

* XPO Inc XPO.N : Raymond James réduit le prix cible de 165 $ à 125 $

* XPO Inc XPO.N : UBS réduit le prix cible à 108 $ de 170

* Yum Brands YUM.N : Guggenheim relève le cours cible de 155 à 165 dollars

* Zebra Technologies ZBRA.O : Truist Securities réduit le prix cible de 379 $ à 254 $

* Ziprecruiter Inc ZIP.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 7$ contre 8