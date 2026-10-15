TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-BlackRock, Microsoft, TransDigm Group

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment BlackRock, Microsoft et TransDigm Group.
POINTS FORTS
* BlackRock BLK.N : KBW relève son objectif de cours de 1
290,00 $ à 1 310,00 $
* Microsoft MSFT.O : Jefferies relève son objectif de
cours de 575 $ à 650 $
* Morgan Stanley MS.N : KBW abaisse son objectif de cours
de 250,00 $ à 230,00 $
* Murphy USA Inc. MUSA.N : RBC abaisse son objectif de
cours de 619 $ à 612 $
* TransDigm Group Incorporated TDG.N : RBC abaisse son
objectif de cours de 1 350 $ à 1 200 $
Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters ce jeudi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* A10 Networks, Inc. ATEN.N : Mizuho abaisse son objectif
de cours de 34 $ à 30 $
* AECOM ACM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 90 $
à 89 $
* AEP AEP.O : BofA Global Research abaisse son objectif de
cours de 133 $ à 126 $
* Aflac Incorporated AFL.N : JP Morgan relève son objectif
de cours de 116 $ à 119 $
* Air Products APD.N : RBC abaisse son objectif de cours
de 360 $ à 346 $
* Airo Group Holdings Inc AIRO.O : Mizuho abaisse son
objectif de cours de 13 $ à 11 $
* Albemarle ALB.N : RBC abaisse son objectif de cours de
157 $ à 129 $
* Albertsons Companies, Inc. ACI.N : JP Morgan abaisse sa
recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Almonty Industries Inc. ALM.O : Oppenheimer abaisse son
objectif de cours de 25 $ à 19 $
* Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ALNY.O : Jefferies
abaisse son objectif de cours de 260 $ à 250 $
* Alphabet Inc. GOOG.O : JP Morgan relève son objectif de
cours de 420 $ à 425 $
* Alpine Income Property Trust PINE.N : Truist Securities
abaisse son objectif de cours de 20 $ à 19 $
* Ameren Corporation AEE.N : Jefferies abaisse son
objectif de cours de 136 $ à 122 $
* American Tower Corporation AMT.N : Jefferies relève son
objectif de cours de 201 $ à 208 $
* Amylyx Pharmaceuticals, Inc. AMLX.O : Citigroup relève
son objectif de cours de 32 $ à 39 $
* Anglogold Ashanti Plc AU.N : Goldman Sachs lance la
couverture du titre avec une recommandation « Achat »
* APA Corporation APA.O : Mizuho relève son objectif de
cours de 36 $ à 44 $
* Apollo APO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours
de 154 $ à 153 $
* Applied Industrial Technologies, Inc. AIT.N : Mizuho
abaisse son objectif de cours de 400 $ à 390 $
* Applied Optoelectronics, Inc. AAOI.O : B. Riley abaisse
son objectif de cours de 109,00 $ à 92,00 $
* Armstrong World Industries, Inc. AWI.N : Jefferies
abaisse son cours cible de 190 $ à 182 $
* Array Technologies Inc ARRY.O : Mizuho abaisse son
objectif de cours de 7 $ à 5 $
* Array Technologies Inc ARRY.O : Mizuho relève sa
recommandation de « neutre » à « surperformer »
* Atlas Energy Solutions Inc. AESI.N : Barclays abaisse
son objectif de cours de 14 $ à 13 $
* Atmos Energy Corporation ATO.N : Truist Securities
abaisse son objectif de cours de 179 $ à 174 $
* Axalta Coating Systems Ltd. AXTA.N : JP Morgan reprend
sa couverture avec une note « neutre »; objectif de cours:
33 $
* AZZ Inc AZZ.N : B. Riley relève son objectif de cours
de 170,00 $ à 174,00 $
* AZZ Inc. AZZ.N : Barclays relève son objectif de cours
de 140 $ à 145 $
* AZZ Inc. AZZ.N : Wells Fargo relève son objectif de
cours de 144 $ à 145 $
* Bank of America BAC.N : Barclays abaisse son objectif de
cours de 72 $ à 68 $
* Bank of America BAC.N : Citigroup abaisse son objectif
de cours de 66 $ à 60 $
* Bank of America BAC.N : Jefferies abaisse son objectif
de cours de 70 $ à 60 $
* Bank of America BAC.N : KBW abaisse son objectif de
cours de 70,00 $ à 65,00 $
* Bank of America BAC.N : Morgan Stanley abaisse son
objectif de cours de 67,00 $ à 61,00 $
* Bank of America BAC.N : RBC abaisse son objectif de
cours de 65 $ à 60 $
* Bank of America BAC.N : TD Cowen abaisse son objectif de
cours de 60 $ à 56 $
* Bank of America BAC.N : Truist Securities abaisse son
objectif de cours de 62 $ à 58 $
* Bank of America BAC.N : Wells Fargo abaisse son cours
cible de 69 $ à 64 $
* Biomea Fusion, Inc. BMEA.O : Piper Sandler abaisse son
objectif de cours de 7 $ à 4 $
* Black Hills Corp BKH.N : Jefferies lance sa couverture
avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 87
dollars
* BlackRock BLK.N : Barclays abaisse son objectif de cours
de 1 420 $ à 1 410 $
* BlackRock BLK.N : la Deutsche Bank relève son objectif
de cours de 1 315 $ à 1 355 $
* BlackRock BLK.N : JP Morgan relève son objectif de cours
de 1 435 $ à 1 449 $
* BlackRock BLK.N : KBW relève son objectif de cours de 1
290,00 $ à 1 310,00 $
* BlackRock BLK.N : UBS relève son objectif de cours de 1
277 $ à 1 300 $
* BlackRock BLK.N : Wells Fargo relève son objectif de
cours de 1 230 $ à 1 250 $
* Blackstone BX.N : JP Morgan relève son objectif de
cours de 131 $ à 136 $
* Boeing BA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 265 $
à 235 $
* Brighthouse Financial, Inc. BHF.O : JP Morgan abaisse
son objectif de cours de 63 $ à 55 $
* Brighthouse Financial, Inc. BHF.O : JP Morgan relève sa
recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »
* Brighthouse Financial, Inc. BHF.O : KBW abaisse son
objectif de cours de 57,00 $ à 55,00 $
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Jefferies abaisse son
objectif de cours de 70 $ à 57 $
* C.H. Robinson Worldwide, Inc. CHRW.O : Raymond James
abaisse son objectif de cours de 192 $ à 170 $
* Cactus, Inc. WHD.N : Barclays relève son objectif de
cours de 74 $ à 75 $
* Camp4 Therapeutics Corp CAMP.O : Needham lance la
couverture du titre avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 8 $
* Carrier Global Corporation CARR.N : Mizuho abaisse son
objectif de cours de 75 $ à 70 $
* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC abaisse son
objectif de cours de 910 $ à 825 $
* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC relève sa
recommandation de « en ligne avec le secteur » à «
surperformer »
* Champion Homes Inc SKY.N : Jefferies abaisse son
objectif de cours de 90 $ à 85 $
* Champion Homes Inc SKY.N : RBC abaisse son objectif de
cours de 99 $ à 94 $
* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Stephens relève son
objectif de cours de 93 $ à 100 $
* Cheniere Energy, Inc. LNG.N : La Banque Scotia abaisse
son objectif de cours de 312 $ à 311 $
* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : Morgan Stanley
relève son objectif de cours de 39,00 $ à 40,00 $
* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : Stephens abaisse
son objectif de cours de 40 $ à 38 $
* Cirrus Logic, Inc. CRUS.O : Keybanc abaisse sa
recommandation de « surpondérer » à « pondération
sectorielle »
* Clean Harbors Inc CLH.N : BMO relève son objectif de
cours de 362 $ à 364 $
* CNX Resources Corp CNX.N : Mizuho abaisse son objectif
de cours de 42 $ à 38 $
* Coherent Corp. COHR.N : B. Riley abaisse son objectif
de cours de 345,00 $ à 297,00 $
* Commvault Systems, Inc. CVLT.O : Mizuho relève son
objectif de cours de 175 $ à 185 $
* Comtech Telecommunications Corp CMTL.O : B. Riley
abaisse son objectif de cours de 6,00 $ à 4,75 $
* Coreweave, Inc. CRWV.O : Mizuho abaisse son objectif de
cours de 115 $ à 88 $
* Crocs, Inc. CROX.O : Barclays relève son objectif de
cours de 118 $ à 139 $
* Crocs, Inc. CROX.O : Barclays passe de « neutre » à «
surpondérer »
* Crowdstrike CRWD.O : Citigroup relève son objectif de
cours de 260 $ à 295 $
* Crown Castle Inc CCI.N : Jefferies relève son objectif
de cours de 81 $ à 85 $
* CSX Corporation CSX.O : Raymond James abaisse son
objectif de cours de 56 $ à 53 $
* CVR Energy Inc CVI.N : JP Morgan relève son objectif de
cours de 32 $ à 47 $
* D.R. Horton, Inc. DHI.N : Citigroup abaisse son objectif
de cours de 160 $ à 150 $
* D.R. Horton, Inc. DHI.N : RBC abaisse son objectif de
cours de 125 $ à 119 $
* Datadog Inc DDOG.O : Mizuho relève son objectif de cours
de 300 $ à 330 $
* Delek US Holdings, Inc. DK.N : Wells Fargo relève son
objectif de cours de 82 $ à 95 $
* Domino's Pizza, Inc. DPZ.O : BMO abaisse son objectif de
cours de 420 $ à 390 $
* Dover Corp DOV.N : Mizuho abaisse son objectif de cours
de 270 $ à 245 $
* DT Midstream, Inc. DTM.N : La Banque Scotia abaisse son
objectif de cours de 168 $ à 165 $
* Dupont DD.N : RBC abaisse son objectif de cours de 176 $
à 160 $
* Dutch Bros Inc BROS.N : Morgan Stanley abaisse son
objectif de cours de 88,00 $ à 71,00 $
* Dutch Bros Inc. BROS.N : Stephens abaisse son objectif
de cours de 80 $ à 65 $
* Emerson EMR.N : Mizuho relève son objectif de cours de
173 $ à 180 $
* Energy Transfer LP ET.N : Jefferies abaisse son
objectif de cours de 24 $ à 23 $
* EOG Resources, Inc. EOG.N : Mizuho relève son objectif
de cours de 157 $ à 165 $
* EQT Corporation EQT.N : Mizuho abaisse son objectif de
cours de 72 $ à 68 $
* Ezcorp Inc EZPW.O : Canaccord Genuity relève son
objectif de cours de 44 $ à 45 $
* Fastenal Company FAST.O : Bernstein relève son objectif
de cours de 42 $ à 47 $
* FedEx FDX.N : Raymond James relève son objectif de cours
de 330 $ à 340 $
* FedEx Freight Holding Company FDXF.N : Raymond James
abaisse son objectif de cours de 180 $ à 165 $
* Ferguson Enterprises Inc. FERG.N : Jefferies abaisse son
objectif de cours de 295 $ à 292 $
* Fidelity National Financial Inc FNF.N : Truist
Securities abaisse son objectif de cours de 70 $ à 59 $
* First American Financial Corp FAF.N : Truist Securities
abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $
* First Financial Bankshares Inc FFIN.O : Raymond James
attribue pour la première fois la note « en ligne avec le
marché »
* First Solar FSLR.O : Barclays abaisse son objectif de
cours de 279 $ à 259 $
* First Watch Restaurant Group, Inc. FWRG.O : Stephens
abaisse son objectif de cours de 21 $ à 18 $
* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : Canaccord Genuity relève
son objectif de cours de 252 $ à 265 $
* Flowserve Corporation FLS.N : Mizuho abaisse son
objectif de cours de 91 $ à 85 $
* Fluence Energy FLNC.O : HSBC abaisse son objectif de
cours de 12 $ à 7 $
* FMC Corp FMC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 11
$ à 9 $
* Fortinet, Inc. FTNT.O : Mizuho relève son objectif de
cours de 138 $ à 160 $
* Fortinet, Inc. FTNT.O : Wells Fargo relève son objectif
de cours de 135 $ à 160 $
* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : la Deutsche Bank passe de
« conserver » à « acheter »
* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : la Deutsche Bank relève
son objectif de cours de 20 $ à 25 $
* Forum Markets, Inc FRMM.O : Stonex relève son objectif
de cours de 9 $ à 12 $
* Globe Life Inc. GL.N : JP Morgan relève son objectif de
cours de 193 $ à 195 $
* Graftech International Ltd EAF.N : RBC relève son
objectif de cours de 7 $ à 8 $
* Hawkeye 360 Inc HAWK.N : Piper Sandler lance sa
couverture avec une recommandation « surpondérer »;
objectif de cours: 22 $
* Hemab Therapeutics Holdings COAG.O : JP Morgan lance sa
couverture avec une recommandation « surpondérer »;
objectif de cours: 70 dollars
* Hershey HSY.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif
de cours de 191 $ à 179 $
* Hershey HSY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours
de 193 $ à 183 $
* Hexcel Corporation HXL.N : RBC abaisse son objectif de
cours de 115 $ à 105 $
* HF Sinclair Corporation DINO.N : Wells Fargo relève son
objectif de cours de 93 $ à 135 $
* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : RBC abaisse son
objectif de cours de 250 $ à 210 $
* Honeywell Technologies HON.O : Mizuho abaisse son
objectif de cours de 265 $ à 255 $
* Howmet Aerospace HWM.N : RBC abaisse son objectif de
cours de 350 $ à 300 $
* Hubbell Inc HUBB.N : Mizuho abaisse son objectif de
cours de 575 $ à 560 $
* Immunitybio, Inc. IBRX.O : Jefferies relève son objectif
de cours de 12 $ à 14 $
* Immunitybio, Inc. IBRX.O : Piper Sandler relève son
objectif de cours de 12 $ à 16 $
* Insmed Incorporated INSM.O : Jefferies abaisse son
objectif de cours de 175 $ à 165 $
* Installed Building Products, Inc. IBP.N : Jefferies
abaisse son objectif de cours de 246 $ à 195 $
* IonQ Inc IONQ.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de
cours de 49,00 $ à 43,00 $
* IonQ Inc IONQ.N : Rosenblatt Securities abaisse son
objectif de cours de 100 $ à 70 $
* J&J JNJ.N : Guggenheim abaisse son objectif de cours de
287 $ à 281 $
* Jack in the Box Inc. JACK.O : Morgan Stanley abaisse son
objectif de cours de 15,00 $ à 14,00 $
* Janus International Group, Inc. JBI.N : Jefferies
abaisse son objectif de cours de 5,50 $ à 4,50 $
* JP Morgan JPM.N : Citigroup abaisse son objectif de
cours de 360 $ à 350 $
* KB Home KBH.N : RBC abaisse son objectif de cours de 50
$ à 47 $
* Kinetik Holdings Inc. KNTK.N : La Scotiabank relève son
objectif de cours de 58 $ à 59 $
* L3Harris Technologies, Inc. LHX.N : RBC abaisse son
objectif de cours de 310 $ à 265 $
* Legence Corp. LGN.O : RBC abaisse son objectif de cours
de 101 $ à 90 $
* Lennox International Inc. LII.N : Mizuho abaisse son
objectif de cours de 450 $ à 395 $
* Levi Strauss & Co LEVI.N : TD Cowen abaisse son objectif
de cours de 28 $ à 23 $
* Liberty Media FWONK.O : Jefferies relève son objectif de
cours de 115 $ à 116 $
* Lincoln National Corp LNC.N : JP Morgan abaisse son
objectif de cours de 49 $ à 47 $
* Liquidia Corporation LQDA.O : H.C. Wainwright relève son
objectif de cours de 58 $ à 65 $
* Lockheed Martin Corp LMT.N : RBC abaisse son objectif de
cours de 600 $ à 550 $
* LP Building Solutions LPX.N : Jefferies abaisse son
objectif de cours de 93 $ à 92 $
* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Wells Fargo
relève son objectif de cours de 400 $ à 560 $
* Mastercard MA.N : BMO relève son objectif de cours de
630 $ à 665 $
* Match Group MTCH.O : BofA Global Research relève son
objectif de cours de 38 $ à 41 $
* Metlife, Inc. MET.N : JP Morgan relève son objectif de
cours de 108 $ à 110 $
* MGE Energy, Inc. MGEE.O : JP Morgan lance la couverture
du titre avec une note « neutre »; objectif de cours: 76 $
* Microsoft MSFT.O : Jefferies relève son objectif de
cours de 575 $ à 650 $
* Microsoft MSFT.O : Mizuho relève son objectif de cours
de 510 $ à 600 $
* Microsoft MSFT.O : TD Cowen relève son objectif de cours
de 540 $ à 625 $
* Mirum Pharmaceuticals, Inc. MIRM.O : Stifel relève son
objectif de cours de 136 $ à 156 $
* Mohawk Industries, Inc. MHK.N : Jefferies abaisse son
objectif de cours de 138 $ à 132 $
* Morgan Stanley MS.N : Citigroup abaisse son objectif de
cours de 210 $ à 190 $
* Morgan Stanley MS.N : Jefferies abaisse son objectif de
cours de 223 $ à 209 $
* Morgan Stanley MS.N : KBW abaisse son objectif de cours
de 250,00 $ à 230,00 $
* Morgan Stanley MS.N : RBC abaisse son objectif de cours
de 243 $ à 195 $
* Morgan Stanley MS.N : TD Cowen abaisse son objectif de
cours de 210 $ à 205 $
* Morgan Stanley MS.N : Wells Fargo abaisse son objectif
de cours de 223 $ à 217 $
* Murphy USA Inc. MUSA.N : RBC abaisse son objectif de
cours de 619 $ à 612 $
* National Bank Holdings Corp NBHC.N : Piper Sandler
abaisse son objectif de cours de 49 $ à 45 $
* National Energy Services Reunited Corp. NESR.O :
Barclays abaisse son objectif de cours de 45 $ à 41 $
* Netflix, Inc. NFLX.O : Jefferies initie la couverture
avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 85
dollars
* Netskope, Inc. NTSK.O : Wells Fargo relève son objectif
de cours de 17 $ à 22 $
* New Jersey Resources Corp NJR.N : Raymond James abaisse
son objectif de cours de 62 $ à 61 $
* Nextpower Inc NXT.O : Mizuho abaisse son objectif de
cours de 111 $ à 101 $
* NiSource Inc. NI.N : Jefferies abaisse son objectif de
cours de 55 $ à 49 $
* Northern Oil and Gas, Inc. NOG.N : Citigroup relève son
objectif de cours de 28 $ à 32 $
* Northwestern Energy Group NWE.O : Jefferies attribue
pour la première fois la recommandation « Achat »; objectif
de cours: 85 dollars
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Truist Securities
relève son objectif de cours de 63 $ à 64 $
* Okta, Inc. OKTA.O : Citigroup relève son objectif de
cours de 205 $ à 215 $
* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : Raymond James
abaisse son objectif de cours de 241 $ à 215 $
* ONEOK, Inc. OKE.N : La Banque Scotia relève son objectif
de cours de 95 $ à 96 $
* ONsemi ON.O : Stonex lance la couverture du titre avec
une recommandation « Achat »; objectif de cours: 110
dollars
* Oxford Lane Capital Corp OXLC.O : Clear Street abaisse
son objectif de cours de 15,5 $ à 9 $
* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : Mizuho relève son
objectif de cours de 215 $ à 245 $
* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Citigroup relève son
objectif de cours de 410 $ à 440 $
* Papa John's International Inc PZZA.O : Stephens abaisse
son objectif de cours de 24 $ à 19 $
* Parker-Hannifin Corporation PH.N : Mizuho abaisse son
objectif de cours de 1 285 $ à 1 200 $
* Performance Food Group Co PFGC.N : Morgan Stanley relève
son objectif de cours de 131 $ à 136 $
* Pershing Square Inc. PS.N : Wells Fargo abaisse son
objectif de cours de 41 $ à 40 $
* Plains All American Pipeline PAA.O : la Scotiabank
relève son objectif de cours de 27 $ à 28 $
* Post Holdings, Inc. POST.N : Stifel abaisse son objectif
de cours de 125 $ à 100 $
* Principal Financial Group Inc PFG.O : JP Morgan abaisse
son objectif de cours de 107 $ à 106 $
* Proficient Auto Logistics, Inc. PAL.O : Raymond James
relève son objectif de cours de 12 $ à 9 $
* Propetro Holding Corp. PUMP.N : Barclays abaisse son
objectif de cours de 18 $ à 17 $
* Prudential Financial Inc PRU.N : JP Morgan abaisse son
objectif de cours de 131 $ à 127 $
* PSEG PEG.N : Truist Securities abaisse son objectif de
cours de 84 $ à 78 $
* Pultegroup, Inc. PHM.N : Citigroup abaisse son objectif
de cours de 134 $ à 122 $
* Pultegroup, Inc. PHM.N : RBC abaisse son objectif de
cours de 116 $ à 111 $
* Qnity Electronics, Inc. Q.N : RBC abaisse son objectif
de cours de 189 $ à 160 $
* Quaker Houghton KWR.N : RBC relève son objectif de cours
de 198 $ à 202 $
* Quantinuum QNT.O : Morgan Stanley abaisse son objectif
de cours de 78,00 $ à 62,00 $
* Quantinuum QNT.O : Morgan Stanley passe de « neutre » à
« surpondérer »
* Range Resources Corporation RRC.N : Mizuho abaisse son
objectif de cours de 55 $ à 52 $
* Rapid7, Inc. RPD.O : Mizuho relève son objectif de cours
de 11 $ à 13 $
* Redwire Corp RDW.N : Piper Sandler lance sa couverture
avec une note « neutre »; objectif de cours: 11 dollars
* Reinsurance Group of America, Inc RGA.N : JP Morgan
relève son objectif de cours de 293 $ à 297 $
* Republic Services Inc RSG.N : BMO abaisse son objectif
de cours de 250 $ à 244 $
* Reynolds Consumer Products REYN.O : Barclays abaisse son
objectif de cours de 26 $ à 23 $
* Rhythm Pharmaceuticals, Inc. RYTM.O : JP Morgan abaisse
son objectif de cours de 146 $ à 145 $
* Rockwell Automation Inc ROK.N : Mizuho abaisse son
objectif de cours de 445 $ à 430 $
* Rollins Inc ROL.N : Citigroup abaisse son objectif de
cours de 46 $ à 32 $
* RTX Corporation RTX.N : Bernstein abaisse son objectif
de cours de 223 $ à 214 $
* RTX Corporation RTX.N : RBC abaisse son objectif de
cours de 250 $ à 235 $
* Saia Inc SAIA.O : Raymond James abaisse son objectif de
cours de 457 $ à 410 $
* Saia Inc SAIA.O : Stonex abaisse son objectif de cours
de 500 $ à 480 $
* SBA Communications Corp SBAC.O : Jefferies abaisse son
objectif de cours de 167 $ à 164 $
* Servicenow, Inc. NOW.N : Mizuho relève son objectif de
cours de 140 $ à 170 $
* Servicenow, Inc. NOW.N : TD Cowen relève son objectif de
cours de 140 $ à 165 $
* Shake Shack Inc SHAK.N : Morgan Stanley relève son
objectif de cours de 74,00 $ à 79,00 $
* Sight Sciences, Inc. SGHT.O : H.C. Wainwright lance la
couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un
objectif de cours de 14 $
* Skinhealth Systems SKIN.O : Stifel ajuste son objectif
de cours de 1 $ à 10 $ pour tenir compte du regroupement
d'actions à raison de 1 pour 20
* SLB SLB.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 67
$ à 66 $
* Smith Douglas Homes Corp SDHC.N : RBC abaisse son
objectif de cours de 15 $ à 10 $
* Sound Point Meridian Capital Inc SPMC.N : Clear Street
abaisse son objectif de cours de 14 $ à 9 $
* Southern Co SO.N : Truist Securities abaisse son
objectif de cours de 97 $ à 93 $
* Stanley Black & Decker SWK.N : Mizuho abaisse son
objectif de cours de 110 $ à 105 $
* State Street Corporation STT.N : KBW relève son objectif
de cours de 220,00 $ à 230,00 $
* State Street Corporation STT.N : Truist Securities
abaisse son objectif de cours de 190 $ à 171 $
* Suja Life Inc SUJA.O : Needham lance la couverture du
titre avec une recommandation « neutre »
* Suncrete, Inc RMIX.O : Jefferies abaisse son objectif de
cours de 22 $ à 20 $
* Sunoco LP SUN.N : Barclays relève son objectif de cours
de 80 $ à 83 $
* Supernus Pharmaceuticals SUPN.O : BofA Global Research
abaisse son objectif de cours de 60 $ à 55 $
* Sweetgreen, Inc. SG.N : Morgan Stanley relève son
objectif de cours de 7,00 $ à 8,00 $
* Sysco Corp SYY.N : Morgan Stanley relève son objectif de
cours de 88,00 $ à 91,00 $
* Talen Energy Corporation TLN.O : Jefferies abaisse son
objectif de cours de 422 $ à 420 $
* Talos Energy Inc. TALO.N : Citigroup relève son objectif
de cours de 18 $ à 21 $
* Talos Energy Inc. TALO.N : JP Morgan relève son objectif
de cours de 19 $ à 21 $
* Targa Resources Corp. TRGP.N : Jefferies abaisse son
cours-cible de 345 $ à 326 $
* Targa Resources Corp. TRGP.N : La Scotiabank relève son
objectif de cours de 314 $ à 319 $
* Tenable Holdings, Inc. TENB.O : Wells Fargo relève son
objectif de cours de 35 $ à 38 $
* Tetra Tech, Inc. TTEK.O : RBC abaisse son objectif de
cours de 46 $ à 44 $
* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Stephens passe de « neutre
» à « surpondérer »
* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Morgan Stanley relève son
objectif de cours de 212,00 $ à 221,00 $
* The Cheesecake Factory, Inc. CAKE.O : Morgan Stanley
relève son objectif de cours de 80,00 $ à 87,00 $
* The Chefs' Warehouse, Inc. CHEF.O : Morgan Stanley
relève son objectif de cours de 104,00 $ à 120,00 $
* The Progressive Corporation PGR.N : BMO abaisse son
objectif de cours à 216 $ contre 221 $
* The Progressive Corporation PGR.N : BofA Global Research
abaisse son objectif de cours de 314 $ à 266 $
* The Progressive Corporation PGR.N : KBW abaisse son
objectif de cours de 252,00 $ à 246,00 $
* The Progressive Corporation PGR.N : Wells Fargo abaisse
son objectif de cours de 201 $ à 196 $
* Toll Brothers Inc TOL.N : Citigroup abaisse son objectif
de cours de 179 $ à 168 $
* Toll Brothers Inc TOL.N : RBC abaisse son objectif de
cours de 158 $ à 148 $
* TransDigm Group Incorporated TDG.N : RBC abaisse son
objectif de cours de 1 350 $ à 1 200 $
* Union Pacific Corporation UNP.N : Raymond James abaisse
son objectif de cours de 363 $ à 350 $
* UnitedHealth UNH.N : Raymond James abaisse son objectif
de cours de 475 $ à 450 $
* US Foods Holding Corp USFD.N : Morgan Stanley relève son
objectif de cours de 107,00 $ à 111,00 $
* Valero Energy Corp. VLO.N : Wells Fargo relève son
objectif de cours de 389 $ à 485 $
* Varonis Systems, Inc. VRNS.O : Wells Fargo relève son
objectif de cours de 48 $ à 53 $
* Verastem Inc VSTM.O : Alliance Global Partners relève
son objectif de cours de 18 $ à 22 $
* Verastem Inc VSTM.O : BTIG relève son objectif de cours
de 18 $ à 24 $
* Verastem Inc VSTM.O : Guggenheim relève son objectif de
cours de 12 $ à 14 $
* Verastem Inc VSTM.O : Jefferies relève son objectif de
cours de 11 $ à 13 $
* Verastem Inc VSTM.O : RBC relève son objectif de cours
de 14 $ à 19 $
* Versant Media Group VSNT.O : Morgan Stanley lance sa
couverture avec une note « neutre »; objectif de cours de
38 dollars
* Vertiv Holdings Co VRT.N : Mizuho abaisse son objectif
de cours de 300 $ à 280 $
* Visa Inc. V.N : BMO relève son objectif de cours de 405
$ à 425 $
* Vital Farms Inc VITL.O : Stifel abaisse son objectif de
cours de 11 $ à 9 $
* Voya Financial, Inc. VOYA.N : JP Morgan abaisse son
objectif de cours de 109 $ à 105 $
* Walmart Inc WMT.O : la Deutsche Bank relève son
objectif de cours de 113 $ à 136 $
* Walmart Inc WMT.O : la Deutsche Bank relève sa
recommandation de « conserver » à « acheter »
* Warner Music Group Corp. WMG.O : Stonex lance la
couverture du titre avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 41 dollars
* Waste Connections, Inc. WCN.N : BMO abaisse son objectif
de cours de 208 $ à 202 $
* Waste Management Inc WM.N : BMO abaisse son objectif de
cours de 240 $ à 232 $
* Watsco, Inc. WSO.N : Mizuho abaisse son objectif de
cours de 350 $ à 325 $
* Weatherford WFRD.O : Barclays abaisse son objectif de
cours de 151 $ à 148 $
* Wendy'S Co WEN.O : Stephens abaisse son objectif de
cours de 8 $ à 7 $
* Whirlpool Corporation WHR.N : Mizuho abaisse son
objectif de cours de 40 $ à 31 $
* Willscot Holdings Corporation WSC.O : Jefferies abaisse
son objectif de cours de 29 $ à 19 $
* Wingstop Inc WING.O : Morgan Stanley abaisse son
objectif de cours de 238,00 $ à 202,00 $
* Workday, Inc. WDAY.O : Stifel relève son objectif de
cours de 160 $ à 175 $
* Xcel Energy Inc. XEL.O : Barclays abaisse son objectif
de cours de 90 $ à 85 $
* XPO, Inc. XPO.N : Raymond James abaisse son objectif de
cours de 225 $ à 205 $
* Xylem Inc XYL.N : Mizuho abaisse son objectif de cours
de 130 $ à 110 $
* York Space Systems Inc YSS.N : Piper Sandler lance sa
couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 9 $
* Zscaler, Inc. ZS.O : Citigroup relève son objectif de
cours de 245 $ à 260 $
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