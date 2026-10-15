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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-BlackRock, Microsoft, TransDigm Group
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 15:14

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment BlackRock, Microsoft et TransDigm Group.

POINTS FORTS

* BlackRock BLK.N : KBW relève son objectif de cours de 1

290,00 $ à 1 310,00 $

* Microsoft MSFT.O : Jefferies relève son objectif de

cours de 575 $ à 650 $

* Morgan Stanley MS.N : KBW abaisse son objectif de cours

de 250,00 $ à 230,00 $

* Murphy USA Inc. MUSA.N : RBC abaisse son objectif de

cours de 619 $ à 612 $

* TransDigm Group Incorporated TDG.N : RBC abaisse son

objectif de cours de 1 350 $ à 1 200 $

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters ce jeudi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* A10 Networks, Inc. ATEN.N : Mizuho abaisse son objectif

de cours de 34 $ à 30 $

* AECOM ACM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 90 $

à 89 $

* AEP AEP.O : BofA Global Research abaisse son objectif de

cours de 133 $ à 126 $

* Aflac Incorporated AFL.N : JP Morgan relève son objectif

de cours de 116 $ à 119 $

* Air Products APD.N : RBC abaisse son objectif de cours

de 360 $ à 346 $

* Airo Group Holdings Inc AIRO.O : Mizuho abaisse son

objectif de cours de 13 $ à 11 $

* Albemarle ALB.N : RBC abaisse son objectif de cours de

157 $ à 129 $

* Albertsons Companies, Inc. ACI.N : JP Morgan abaisse sa

recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Almonty Industries Inc. ALM.O : Oppenheimer abaisse son

objectif de cours de 25 $ à 19 $

* Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ALNY.O : Jefferies

abaisse son objectif de cours de 260 $ à 250 $

* Alphabet Inc. GOOG.O : JP Morgan relève son objectif de

cours de 420 $ à 425 $

* Alpine Income Property Trust PINE.N : Truist Securities

abaisse son objectif de cours de 20 $ à 19 $

* Ameren Corporation AEE.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 136 $ à 122 $

* American Tower Corporation AMT.N : Jefferies relève son

objectif de cours de 201 $ à 208 $

* Amylyx Pharmaceuticals, Inc. AMLX.O : Citigroup relève

son objectif de cours de 32 $ à 39 $

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : Goldman Sachs lance la

couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* APA Corporation APA.O : Mizuho relève son objectif de

cours de 36 $ à 44 $

* Apollo APO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours

de 154 $ à 153 $

* Applied Industrial Technologies, Inc. AIT.N : Mizuho

abaisse son objectif de cours de 400 $ à 390 $

* Applied Optoelectronics, Inc. AAOI.O : B. Riley abaisse

son objectif de cours de 109,00 $ à 92,00 $

* Armstrong World Industries, Inc. AWI.N : Jefferies

abaisse son cours cible de 190 $ à 182 $

* Array Technologies Inc ARRY.O : Mizuho abaisse son

objectif de cours de 7 $ à 5 $

* Array Technologies Inc ARRY.O : Mizuho relève sa

recommandation de « neutre » à « surperformer »

* Atlas Energy Solutions Inc. AESI.N : Barclays abaisse

son objectif de cours de 14 $ à 13 $

* Atmos Energy Corporation ATO.N : Truist Securities

abaisse son objectif de cours de 179 $ à 174 $

* Axalta Coating Systems Ltd. AXTA.N : JP Morgan reprend

sa couverture avec une note « neutre »; objectif de cours:

33 $

* AZZ Inc AZZ.N : B. Riley relève son objectif de cours

de 170,00 $ à 174,00 $

* AZZ Inc. AZZ.N : Barclays relève son objectif de cours

de 140 $ à 145 $

* AZZ Inc. AZZ.N : Wells Fargo relève son objectif de

cours de 144 $ à 145 $

* Bank of America BAC.N : Barclays abaisse son objectif de

cours de 72 $ à 68 $

* Bank of America BAC.N : Citigroup abaisse son objectif

de cours de 66 $ à 60 $

* Bank of America BAC.N : Jefferies abaisse son objectif

de cours de 70 $ à 60 $

* Bank of America BAC.N : KBW abaisse son objectif de

cours de 70,00 $ à 65,00 $

* Bank of America BAC.N : Morgan Stanley abaisse son

objectif de cours de 67,00 $ à 61,00 $

* Bank of America BAC.N : RBC abaisse son objectif de

cours de 65 $ à 60 $

* Bank of America BAC.N : TD Cowen abaisse son objectif de

cours de 60 $ à 56 $

* Bank of America BAC.N : Truist Securities abaisse son

objectif de cours de 62 $ à 58 $

* Bank of America BAC.N : Wells Fargo abaisse son cours

cible de 69 $ à 64 $

* Biomea Fusion, Inc. BMEA.O : Piper Sandler abaisse son

objectif de cours de 7 $ à 4 $

* Black Hills Corp BKH.N : Jefferies lance sa couverture

avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 87

dollars

* BlackRock BLK.N : Barclays abaisse son objectif de cours

de 1 420 $ à 1 410 $

* BlackRock BLK.N : la Deutsche Bank relève son objectif

de cours de 1 315 $ à 1 355 $

* BlackRock BLK.N : JP Morgan relève son objectif de cours

de 1 435 $ à 1 449 $

* BlackRock BLK.N : KBW relève son objectif de cours de 1

290,00 $ à 1 310,00 $

* BlackRock BLK.N : UBS relève son objectif de cours de 1

277 $ à 1 300 $

* BlackRock BLK.N : Wells Fargo relève son objectif de

cours de 1 230 $ à 1 250 $

* Blackstone BX.N : JP Morgan relève son objectif de

cours de 131 $ à 136 $

* Boeing BA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 265 $

à 235 $

* Brighthouse Financial, Inc. BHF.O : JP Morgan abaisse

son objectif de cours de 63 $ à 55 $

* Brighthouse Financial, Inc. BHF.O : JP Morgan relève sa

recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »

* Brighthouse Financial, Inc. BHF.O : KBW abaisse son

objectif de cours de 57,00 $ à 55,00 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 70 $ à 57 $

* C.H. Robinson Worldwide, Inc. CHRW.O : Raymond James

abaisse son objectif de cours de 192 $ à 170 $

* Cactus, Inc. WHD.N : Barclays relève son objectif de

cours de 74 $ à 75 $

* Camp4 Therapeutics Corp CAMP.O : Needham lance la

couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 8 $

* Carrier Global Corporation CARR.N : Mizuho abaisse son

objectif de cours de 75 $ à 70 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC abaisse son

objectif de cours de 910 $ à 825 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC relève sa

recommandation de « en ligne avec le secteur » à «

surperformer »

* Champion Homes Inc SKY.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 90 $ à 85 $

* Champion Homes Inc SKY.N : RBC abaisse son objectif de

cours de 99 $ à 94 $

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Stephens relève son

objectif de cours de 93 $ à 100 $

* Cheniere Energy, Inc. LNG.N : La Banque Scotia abaisse

son objectif de cours de 312 $ à 311 $

* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : Morgan Stanley

relève son objectif de cours de 39,00 $ à 40,00 $

* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : Stephens abaisse

son objectif de cours de 40 $ à 38 $

* Cirrus Logic, Inc. CRUS.O : Keybanc abaisse sa

recommandation de « surpondérer » à « pondération

sectorielle »

* Clean Harbors Inc CLH.N : BMO relève son objectif de

cours de 362 $ à 364 $

* CNX Resources Corp CNX.N : Mizuho abaisse son objectif

de cours de 42 $ à 38 $

* Coherent Corp. COHR.N : B. Riley abaisse son objectif

de cours de 345,00 $ à 297,00 $

* Commvault Systems, Inc. CVLT.O : Mizuho relève son

objectif de cours de 175 $ à 185 $

* Comtech Telecommunications Corp CMTL.O : B. Riley

abaisse son objectif de cours de 6,00 $ à 4,75 $

* Coreweave, Inc. CRWV.O : Mizuho abaisse son objectif de

cours de 115 $ à 88 $

* Crocs, Inc. CROX.O : Barclays relève son objectif de

cours de 118 $ à 139 $

* Crocs, Inc. CROX.O : Barclays passe de « neutre » à «

surpondérer »

* Crowdstrike CRWD.O : Citigroup relève son objectif de

cours de 260 $ à 295 $

* Crown Castle Inc CCI.N : Jefferies relève son objectif

de cours de 81 $ à 85 $

* CSX Corporation CSX.O : Raymond James abaisse son

objectif de cours de 56 $ à 53 $

* CVR Energy Inc CVI.N : JP Morgan relève son objectif de

cours de 32 $ à 47 $

* D.R. Horton, Inc. DHI.N : Citigroup abaisse son objectif

de cours de 160 $ à 150 $

* D.R. Horton, Inc. DHI.N : RBC abaisse son objectif de

cours de 125 $ à 119 $

* Datadog Inc DDOG.O : Mizuho relève son objectif de cours

de 300 $ à 330 $

* Delek US Holdings, Inc. DK.N : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 82 $ à 95 $

* Domino's Pizza, Inc. DPZ.O : BMO abaisse son objectif de

cours de 420 $ à 390 $

* Dover Corp DOV.N : Mizuho abaisse son objectif de cours

de 270 $ à 245 $

* DT Midstream, Inc. DTM.N : La Banque Scotia abaisse son

objectif de cours de 168 $ à 165 $

* Dupont DD.N : RBC abaisse son objectif de cours de 176 $

à 160 $

* Dutch Bros Inc BROS.N : Morgan Stanley abaisse son

objectif de cours de 88,00 $ à 71,00 $

* Dutch Bros Inc. BROS.N : Stephens abaisse son objectif

de cours de 80 $ à 65 $

* Emerson EMR.N : Mizuho relève son objectif de cours de

173 $ à 180 $

* Energy Transfer LP ET.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 24 $ à 23 $

* EOG Resources, Inc. EOG.N : Mizuho relève son objectif

de cours de 157 $ à 165 $

* EQT Corporation EQT.N : Mizuho abaisse son objectif de

cours de 72 $ à 68 $

* Ezcorp Inc EZPW.O : Canaccord Genuity relève son

objectif de cours de 44 $ à 45 $

* Fastenal Company FAST.O : Bernstein relève son objectif

de cours de 42 $ à 47 $

* FedEx FDX.N : Raymond James relève son objectif de cours

de 330 $ à 340 $

* FedEx Freight Holding Company FDXF.N : Raymond James

abaisse son objectif de cours de 180 $ à 165 $

* Ferguson Enterprises Inc. FERG.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 295 $ à 292 $

* Fidelity National Financial Inc FNF.N : Truist

Securities abaisse son objectif de cours de 70 $ à 59 $

* First American Financial Corp FAF.N : Truist Securities

abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $

* First Financial Bankshares Inc FFIN.O : Raymond James

attribue pour la première fois la note « en ligne avec le

marché »

* First Solar FSLR.O : Barclays abaisse son objectif de

cours de 279 $ à 259 $

* First Watch Restaurant Group, Inc. FWRG.O : Stephens

abaisse son objectif de cours de 21 $ à 18 $

* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : Canaccord Genuity relève

son objectif de cours de 252 $ à 265 $

* Flowserve Corporation FLS.N : Mizuho abaisse son

objectif de cours de 91 $ à 85 $

* Fluence Energy FLNC.O : HSBC abaisse son objectif de

cours de 12 $ à 7 $

* FMC Corp FMC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 11

$ à 9 $

* Fortinet, Inc. FTNT.O : Mizuho relève son objectif de

cours de 138 $ à 160 $

* Fortinet, Inc. FTNT.O : Wells Fargo relève son objectif

de cours de 135 $ à 160 $

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : la Deutsche Bank passe de

« conserver » à « acheter »

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : la Deutsche Bank relève

son objectif de cours de 20 $ à 25 $

* Forum Markets, Inc FRMM.O : Stonex relève son objectif

de cours de 9 $ à 12 $

* Globe Life Inc. GL.N : JP Morgan relève son objectif de

cours de 193 $ à 195 $

* Graftech International Ltd EAF.N : RBC relève son

objectif de cours de 7 $ à 8 $

* Hawkeye 360 Inc HAWK.N : Piper Sandler lance sa

couverture avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours: 22 $

* Hemab Therapeutics Holdings COAG.O : JP Morgan lance sa

couverture avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours: 70 dollars

* Hershey HSY.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif

de cours de 191 $ à 179 $

* Hershey HSY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours

de 193 $ à 183 $

* Hexcel Corporation HXL.N : RBC abaisse son objectif de

cours de 115 $ à 105 $

* HF Sinclair Corporation DINO.N : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 93 $ à 135 $

* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : RBC abaisse son

objectif de cours de 250 $ à 210 $

* Honeywell Technologies HON.O : Mizuho abaisse son

objectif de cours de 265 $ à 255 $

* Howmet Aerospace HWM.N : RBC abaisse son objectif de

cours de 350 $ à 300 $

* Hubbell Inc HUBB.N : Mizuho abaisse son objectif de

cours de 575 $ à 560 $

* Immunitybio, Inc. IBRX.O : Jefferies relève son objectif

de cours de 12 $ à 14 $

* Immunitybio, Inc. IBRX.O : Piper Sandler relève son

objectif de cours de 12 $ à 16 $

* Insmed Incorporated INSM.O : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 175 $ à 165 $

* Installed Building Products, Inc. IBP.N : Jefferies

abaisse son objectif de cours de 246 $ à 195 $

* IonQ Inc IONQ.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de

cours de 49,00 $ à 43,00 $

* IonQ Inc IONQ.N : Rosenblatt Securities abaisse son

objectif de cours de 100 $ à 70 $

* J&J JNJ.N : Guggenheim abaisse son objectif de cours de

287 $ à 281 $

* Jack in the Box Inc. JACK.O : Morgan Stanley abaisse son

objectif de cours de 15,00 $ à 14,00 $

* Janus International Group, Inc. JBI.N : Jefferies

abaisse son objectif de cours de 5,50 $ à 4,50 $

* JP Morgan JPM.N : Citigroup abaisse son objectif de

cours de 360 $ à 350 $

* KB Home KBH.N : RBC abaisse son objectif de cours de 50

$ à 47 $

* Kinetik Holdings Inc. KNTK.N : La Scotiabank relève son

objectif de cours de 58 $ à 59 $

* L3Harris Technologies, Inc. LHX.N : RBC abaisse son

objectif de cours de 310 $ à 265 $

* Legence Corp. LGN.O : RBC abaisse son objectif de cours

de 101 $ à 90 $

* Lennox International Inc. LII.N : Mizuho abaisse son

objectif de cours de 450 $ à 395 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : TD Cowen abaisse son objectif

de cours de 28 $ à 23 $

* Liberty Media FWONK.O : Jefferies relève son objectif de

cours de 115 $ à 116 $

* Lincoln National Corp LNC.N : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 49 $ à 47 $

* Liquidia Corporation LQDA.O : H.C. Wainwright relève son

objectif de cours de 58 $ à 65 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : RBC abaisse son objectif de

cours de 600 $ à 550 $

* LP Building Solutions LPX.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 93 $ à 92 $

* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Wells Fargo

relève son objectif de cours de 400 $ à 560 $

* Mastercard MA.N : BMO relève son objectif de cours de

630 $ à 665 $

* Match Group MTCH.O : BofA Global Research relève son

objectif de cours de 38 $ à 41 $

* Metlife, Inc. MET.N : JP Morgan relève son objectif de

cours de 108 $ à 110 $

* MGE Energy, Inc. MGEE.O : JP Morgan lance la couverture

du titre avec une note « neutre »; objectif de cours: 76 $

* Microsoft MSFT.O : Jefferies relève son objectif de

cours de 575 $ à 650 $

* Microsoft MSFT.O : Mizuho relève son objectif de cours

de 510 $ à 600 $

* Microsoft MSFT.O : TD Cowen relève son objectif de cours

de 540 $ à 625 $

* Mirum Pharmaceuticals, Inc. MIRM.O : Stifel relève son

objectif de cours de 136 $ à 156 $

* Mohawk Industries, Inc. MHK.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 138 $ à 132 $

* Morgan Stanley MS.N : Citigroup abaisse son objectif de

cours de 210 $ à 190 $

* Morgan Stanley MS.N : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 223 $ à 209 $

* Morgan Stanley MS.N : KBW abaisse son objectif de cours

de 250,00 $ à 230,00 $

* Morgan Stanley MS.N : RBC abaisse son objectif de cours

de 243 $ à 195 $

* Morgan Stanley MS.N : TD Cowen abaisse son objectif de

cours de 210 $ à 205 $

* Morgan Stanley MS.N : Wells Fargo abaisse son objectif

de cours de 223 $ à 217 $

* Murphy USA Inc. MUSA.N : RBC abaisse son objectif de

cours de 619 $ à 612 $

* National Bank Holdings Corp NBHC.N : Piper Sandler

abaisse son objectif de cours de 49 $ à 45 $

* National Energy Services Reunited Corp. NESR.O :

Barclays abaisse son objectif de cours de 45 $ à 41 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : Jefferies initie la couverture

avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 85

dollars

* Netskope, Inc. NTSK.O : Wells Fargo relève son objectif

de cours de 17 $ à 22 $

* New Jersey Resources Corp NJR.N : Raymond James abaisse

son objectif de cours de 62 $ à 61 $

* Nextpower Inc NXT.O : Mizuho abaisse son objectif de

cours de 111 $ à 101 $

* NiSource Inc. NI.N : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 55 $ à 49 $

* Northern Oil and Gas, Inc. NOG.N : Citigroup relève son

objectif de cours de 28 $ à 32 $

* Northwestern Energy Group NWE.O : Jefferies attribue

pour la première fois la recommandation « Achat »; objectif

de cours: 85 dollars

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Truist Securities

relève son objectif de cours de 63 $ à 64 $

* Okta, Inc. OKTA.O : Citigroup relève son objectif de

cours de 205 $ à 215 $

* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : Raymond James

abaisse son objectif de cours de 241 $ à 215 $

* ONEOK, Inc. OKE.N : La Banque Scotia relève son objectif

de cours de 95 $ à 96 $

* ONsemi ON.O : Stonex lance la couverture du titre avec

une recommandation « Achat »; objectif de cours: 110

dollars

* Oxford Lane Capital Corp OXLC.O : Clear Street abaisse

son objectif de cours de 15,5 $ à 9 $

* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : Mizuho relève son

objectif de cours de 215 $ à 245 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Citigroup relève son

objectif de cours de 410 $ à 440 $

* Papa John's International Inc PZZA.O : Stephens abaisse

son objectif de cours de 24 $ à 19 $

* Parker-Hannifin Corporation PH.N : Mizuho abaisse son

objectif de cours de 1 285 $ à 1 200 $

* Performance Food Group Co PFGC.N : Morgan Stanley relève

son objectif de cours de 131 $ à 136 $

* Pershing Square Inc. PS.N : Wells Fargo abaisse son

objectif de cours de 41 $ à 40 $

* Plains All American Pipeline PAA.O : la Scotiabank

relève son objectif de cours de 27 $ à 28 $

* Post Holdings, Inc. POST.N : Stifel abaisse son objectif

de cours de 125 $ à 100 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : JP Morgan abaisse

son objectif de cours de 107 $ à 106 $

* Proficient Auto Logistics, Inc. PAL.O : Raymond James

relève son objectif de cours de 12 $ à 9 $

* Propetro Holding Corp. PUMP.N : Barclays abaisse son

objectif de cours de 18 $ à 17 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 131 $ à 127 $

* PSEG PEG.N : Truist Securities abaisse son objectif de

cours de 84 $ à 78 $

* Pultegroup, Inc. PHM.N : Citigroup abaisse son objectif

de cours de 134 $ à 122 $

* Pultegroup, Inc. PHM.N : RBC abaisse son objectif de

cours de 116 $ à 111 $

* Qnity Electronics, Inc. Q.N : RBC abaisse son objectif

de cours de 189 $ à 160 $

* Quaker Houghton KWR.N : RBC relève son objectif de cours

de 198 $ à 202 $

* Quantinuum QNT.O : Morgan Stanley abaisse son objectif

de cours de 78,00 $ à 62,00 $

* Quantinuum QNT.O : Morgan Stanley passe de « neutre » à

« surpondérer »

* Range Resources Corporation RRC.N : Mizuho abaisse son

objectif de cours de 55 $ à 52 $

* Rapid7, Inc. RPD.O : Mizuho relève son objectif de cours

de 11 $ à 13 $

* Redwire Corp RDW.N : Piper Sandler lance sa couverture

avec une note « neutre »; objectif de cours: 11 dollars

* Reinsurance Group of America, Inc RGA.N : JP Morgan

relève son objectif de cours de 293 $ à 297 $

* Republic Services Inc RSG.N : BMO abaisse son objectif

de cours de 250 $ à 244 $

* Reynolds Consumer Products REYN.O : Barclays abaisse son

objectif de cours de 26 $ à 23 $

* Rhythm Pharmaceuticals, Inc. RYTM.O : JP Morgan abaisse

son objectif de cours de 146 $ à 145 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Mizuho abaisse son

objectif de cours de 445 $ à 430 $

* Rollins Inc ROL.N : Citigroup abaisse son objectif de

cours de 46 $ à 32 $

* RTX Corporation RTX.N : Bernstein abaisse son objectif

de cours de 223 $ à 214 $

* RTX Corporation RTX.N : RBC abaisse son objectif de

cours de 250 $ à 235 $

* Saia Inc SAIA.O : Raymond James abaisse son objectif de

cours de 457 $ à 410 $

* Saia Inc SAIA.O : Stonex abaisse son objectif de cours

de 500 $ à 480 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 167 $ à 164 $

* Servicenow, Inc. NOW.N : Mizuho relève son objectif de

cours de 140 $ à 170 $

* Servicenow, Inc. NOW.N : TD Cowen relève son objectif de

cours de 140 $ à 165 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : Morgan Stanley relève son

objectif de cours de 74,00 $ à 79,00 $

* Sight Sciences, Inc. SGHT.O : H.C. Wainwright lance la

couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un

objectif de cours de 14 $

* Skinhealth Systems SKIN.O : Stifel ajuste son objectif

de cours de 1 $ à 10 $ pour tenir compte du regroupement

d'actions à raison de 1 pour 20

* SLB SLB.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 67

$ à 66 $

* Smith Douglas Homes Corp SDHC.N : RBC abaisse son

objectif de cours de 15 $ à 10 $

* Sound Point Meridian Capital Inc SPMC.N : Clear Street

abaisse son objectif de cours de 14 $ à 9 $

* Southern Co SO.N : Truist Securities abaisse son

objectif de cours de 97 $ à 93 $

* Stanley Black & Decker SWK.N : Mizuho abaisse son

objectif de cours de 110 $ à 105 $

* State Street Corporation STT.N : KBW relève son objectif

de cours de 220,00 $ à 230,00 $

* State Street Corporation STT.N : Truist Securities

abaisse son objectif de cours de 190 $ à 171 $

* Suja Life Inc SUJA.O : Needham lance la couverture du

titre avec une recommandation « neutre »

* Suncrete, Inc RMIX.O : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 22 $ à 20 $

* Sunoco LP SUN.N : Barclays relève son objectif de cours

de 80 $ à 83 $

* Supernus Pharmaceuticals SUPN.O : BofA Global Research

abaisse son objectif de cours de 60 $ à 55 $

* Sweetgreen, Inc. SG.N : Morgan Stanley relève son

objectif de cours de 7,00 $ à 8,00 $

* Sysco Corp SYY.N : Morgan Stanley relève son objectif de

cours de 88,00 $ à 91,00 $

* Talen Energy Corporation TLN.O : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 422 $ à 420 $

* Talos Energy Inc. TALO.N : Citigroup relève son objectif

de cours de 18 $ à 21 $

* Talos Energy Inc. TALO.N : JP Morgan relève son objectif

de cours de 19 $ à 21 $

* Targa Resources Corp. TRGP.N : Jefferies abaisse son

cours-cible de 345 $ à 326 $

* Targa Resources Corp. TRGP.N : La Scotiabank relève son

objectif de cours de 314 $ à 319 $

* Tenable Holdings, Inc. TENB.O : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 35 $ à 38 $

* Tetra Tech, Inc. TTEK.O : RBC abaisse son objectif de

cours de 46 $ à 44 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Stephens passe de « neutre

» à « surpondérer »

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Morgan Stanley relève son

objectif de cours de 212,00 $ à 221,00 $

* The Cheesecake Factory, Inc. CAKE.O : Morgan Stanley

relève son objectif de cours de 80,00 $ à 87,00 $

* The Chefs' Warehouse, Inc. CHEF.O : Morgan Stanley

relève son objectif de cours de 104,00 $ à 120,00 $

* The Progressive Corporation PGR.N : BMO abaisse son

objectif de cours à 216 $ contre 221 $

* The Progressive Corporation PGR.N : BofA Global Research

abaisse son objectif de cours de 314 $ à 266 $

* The Progressive Corporation PGR.N : KBW abaisse son

objectif de cours de 252,00 $ à 246,00 $

* The Progressive Corporation PGR.N : Wells Fargo abaisse

son objectif de cours de 201 $ à 196 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : Citigroup abaisse son objectif

de cours de 179 $ à 168 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : RBC abaisse son objectif de

cours de 158 $ à 148 $

* TransDigm Group Incorporated TDG.N : RBC abaisse son

objectif de cours de 1 350 $ à 1 200 $

* Union Pacific Corporation UNP.N : Raymond James abaisse

son objectif de cours de 363 $ à 350 $

* UnitedHealth UNH.N : Raymond James abaisse son objectif

de cours de 475 $ à 450 $

* US Foods Holding Corp USFD.N : Morgan Stanley relève son

objectif de cours de 107,00 $ à 111,00 $

* Valero Energy Corp. VLO.N : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 389 $ à 485 $

* Varonis Systems, Inc. VRNS.O : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 48 $ à 53 $

* Verastem Inc VSTM.O : Alliance Global Partners relève

son objectif de cours de 18 $ à 22 $

* Verastem Inc VSTM.O : BTIG relève son objectif de cours

de 18 $ à 24 $

* Verastem Inc VSTM.O : Guggenheim relève son objectif de

cours de 12 $ à 14 $

* Verastem Inc VSTM.O : Jefferies relève son objectif de

cours de 11 $ à 13 $

* Verastem Inc VSTM.O : RBC relève son objectif de cours

de 14 $ à 19 $

* Versant Media Group VSNT.O : Morgan Stanley lance sa

couverture avec une note « neutre »; objectif de cours de

38 dollars

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Mizuho abaisse son objectif

de cours de 300 $ à 280 $

* Visa Inc. V.N : BMO relève son objectif de cours de 405

$ à 425 $

* Vital Farms Inc VITL.O : Stifel abaisse son objectif de

cours de 11 $ à 9 $

* Voya Financial, Inc. VOYA.N : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 109 $ à 105 $

* Walmart Inc WMT.O : la Deutsche Bank relève son

objectif de cours de 113 $ à 136 $

* Walmart Inc WMT.O : la Deutsche Bank relève sa

recommandation de « conserver » à « acheter »

* Warner Music Group Corp. WMG.O : Stonex lance la

couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 41 dollars

* Waste Connections, Inc. WCN.N : BMO abaisse son objectif

de cours de 208 $ à 202 $

* Waste Management Inc WM.N : BMO abaisse son objectif de

cours de 240 $ à 232 $

* Watsco, Inc. WSO.N : Mizuho abaisse son objectif de

cours de 350 $ à 325 $

* Weatherford WFRD.O : Barclays abaisse son objectif de

cours de 151 $ à 148 $

* Wendy'S Co WEN.O : Stephens abaisse son objectif de

cours de 8 $ à 7 $

* Whirlpool Corporation WHR.N : Mizuho abaisse son

objectif de cours de 40 $ à 31 $

* Willscot Holdings Corporation WSC.O : Jefferies abaisse

son objectif de cours de 29 $ à 19 $

* Wingstop Inc WING.O : Morgan Stanley abaisse son

objectif de cours de 238,00 $ à 202,00 $

* Workday, Inc. WDAY.O : Stifel relève son objectif de

cours de 160 $ à 175 $

* Xcel Energy Inc. XEL.O : Barclays abaisse son objectif

de cours de 90 $ à 85 $

* XPO, Inc. XPO.N : Raymond James abaisse son objectif de

cours de 225 $ à 205 $

* Xylem Inc XYL.N : Mizuho abaisse son objectif de cours

de 130 $ à 110 $

* York Space Systems Inc YSS.N : Piper Sandler lance sa

couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 9 $

* Zscaler, Inc. ZS.O : Citigroup relève son objectif de

cours de 245 $ à 260 $

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TALOS ENERGY
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TARGA RESOURCES
285,600 USD NYSE -1,87%
TENABLE HLDGS
38,2650 USD NASDAQ +0,38%
TETRA TECH
34,2350 USD NASDAQ +1,86%
TEXAS ROADHOUSE
169,4950 USD NASDAQ +1,71%
TOLL BROTHERS IN
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TRANSDIGM
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WALMART
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WARNER MUSIC RG-A
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 15/10/2026 à 15:14:45.

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BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

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