TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-BlackRock, Microsoft, TransDigm Group

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment BlackRock, Microsoft et TransDigm Group.
POINTS FORTS
* BlackRock BLK.N : KBW relève son objectif de cours de 1 290,00 $ à 1 310,00 $
* Microsoft MSFT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 575 $ à 650 $
* Morgan Stanley MS.N : KBW abaisse son objectif de cours de 250,00 $ à 230,00 $
* Murphy USA Inc. MUSA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 619 $ à 612 $
* TransDigm Group Incorporated TDG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 1 350 $ à 1 200 $
Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters ce jeudi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* AECOM ACM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 90 $ à 89 $
* Aflac Incorporated AFL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 116 $ à 119 $
* Air Products APD.N : RBC abaisse son objectif de cours de 360 $ à 346 $
* Albemarle ALB.N : RBC abaisse son objectif de cours de 157 $ à 129 $
* Albertsons Companies, Inc. ACI.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer »
à « neutre »
* Alphabet Inc. GOOG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 420 $ à 425 $
* Ameren Corporation AEE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 136 $ à 122 $
* American Tower Corporation AMT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 201 $ à 208 $
* Anglogold Ashanti Plc AU.N : Goldman Sachs lance la couverture du titre avec une
recommandation « Achat »
* Armstrong World Industries, Inc. AWI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 190 $
à 182 $
* Axalta Coating Systems Ltd. AXTA.N : JP Morgan reprend sa couverture avec une
recommandation « neutre »; objectif de cours: 33 dollars
* Bank of America BAC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $
* Bank of America BAC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 70,00 $ à 65,00 $
* Bank of America BAC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 65 $ à 60 $
* Bank of America BAC.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 60 $ à 56 $
* Biomea Fusion, Inc. BMEA.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 7 $ à 4 $
* Black Hills Corp BKH.N : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation «
Achat »; objectif de cours: 87 dollars
* BlackRock BLK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 435 $ à 1 449 $
* BlackRock BLK.N : KBW relève son objectif de cours de 1 290,00 $ à 1 310,00 $
* Boeing BA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 265 $ à 235 $
* Brighthouse Financial, Inc. BHF.O : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »
* Brighthouse Financial, Inc. BHF.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 63 $ à 55 $
* Brighthouse Financial, Inc. BHF.O : KBW abaisse son objectif de cours de 57,00 $ à 55,00 $
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 70 $ à 57 $
* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC abaisse son objectif de cours de 910 $ à 825 $
* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC relève sa recommandation de « en ligne avec le
secteur » à « surperformer »
* Champion Homes Inc SKY.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $
* Champion Homes Inc SKY.N : RBC abaisse son objectif de cours de 99 $ à 94 $
* Crocs, Inc. CROX.O : Barclays relève sa recommandation de « neutral » à « surpondérer »
* Crocs, Inc. CROX.O : Barclays relève son objectif de cours de 118 $ à 139 $
* Crown Castle Inc CCI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 81 $ à 85 $
* D.R. Horton, Inc. DHI.N : RBC abaisse son objectif de cours de 125 $ à 119 $
* Dupont DD.N : RBC abaisse son objectif de cours de 176 $ à 160 $
* Ezcorp Inc EZPW.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 44 $ à 45 $
* Ferguson Enterprises Inc. FERG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 295 $ à 292
$
* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 252 $ à
265 $
* Fluence Energy FLNC.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 12 $ à 7 $
* FMC Corp FMC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 11 $ à 9 $
* Globe Life Inc. GL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 193 $ à 195 $
* Graftech International Ltd EAF.N : RBC relève son objectif de cours de 7 $ à 8 $
* Hawkeye 360 Inc HAWK.N : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation «
surpondérer »; objectif de cours: 22 $
* Hemab Therapeutics Holdings COAG.O : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation
« surpondérer »; objectif de cours: 70 dollars
* Hershey HSY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 193 $ à 183 $
* Hexcel Corporation HXL.N : RBC abaisse son objectif de cours de 115 $ à 105 $
* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : RBC abaisse son objectif de cours de 250 $ à 210 $
* Howmet Aerospace HWM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 350 $ à 300 $
* Immunitybio, Inc. IBRX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 12 $ à 14 $
* Immunitybio, Inc. IBRX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 12 $ à 16 $
* Installed Building Products, Inc. IBP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 246 $
à 195 $
* J&J JNJ.N : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 287 $ à 281 $
* Janus International Group, Inc. JBI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 5,50 $
à 4,50 $
* KB Home KBH.N : RBC abaisse son objectif de cours de 50 $ à 47 $
* L3Harris Technologies, Inc. LHX.N : RBC abaisse son objectif de cours de 310 $ à 265 $
* Legence Corp. LGN.O : RBC abaisse son objectif de cours de 101 $ à 90 $
* Levi Strauss & Co LEVI.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 28 $ à 23 $
* Liberty Media FWONK.O : Jefferies relève son objectif de cours de 115 $ à 116 $
* Lincoln National Corp LNC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 49 $ à 47 $
* Lockheed Martin Corp LMT.N : RBC abaisse son objectif de cours de 600 $ à 550 $
* LP Building Solutions LPX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 93 $ à 92 $
* Metlife, Inc. MET.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 108 $ à 110 $
* MGE Energy, Inc. MGEE.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec une note « neutre »;
objectif de cours: 76 $
* Microsoft MSFT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 575 $ à 650 $
* Microsoft MSFT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 540 $ à 625 $
* Mohawk Industries, Inc. MHK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 138 $ à 132 $
* Morgan Stanley MS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 223 $ à 209 $
* Morgan Stanley MS.N : KBW abaisse son objectif de cours de 250,00 $ à 230,00 $
* Morgan Stanley MS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 243 $ à 195 $
* Morgan Stanley MS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 210 $ à 205 $
* Murphy USA Inc. MUSA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 619 $ à 612 $
* National Bank Holdings Corp NBHC.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 49 $ à
45 $
* Netflix, Inc. NFLX.O : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation «
Achat »; objectif de cours: 85 $
* ONsemi ON.O : Stonex lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de
cours: 110 dollars
* Principal Financial Group Inc PFG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 107 $ à
106 $
* Prudential Financial Inc PRU.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 131 $ à 127 $
* Pultegroup, Inc. PHM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 116 $ à 111 $
* Qnity Electronics, Inc. Q.N : RBC abaisse son objectif de cours de 189 $ à 160 $
* Quaker Houghton KWR.N : RBC relève son objectif de cours de 198 $ à 202 $
* Redwire Corp RDW.N : Piper Sandler attribue une première note « neutre »; objectif de cours:
11 dollars
* Reinsurance Group of America, Inc RGA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 293 $ à
297 $
* Rhythm Pharmaceuticals, Inc. RYTM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 146 $ à
145 $
* RTX Corporation RTX.N : RBC abaisse son objectif de cours de 250 $ à 235 $
* SBA Communications Corp SBAC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 167 $ à 164 $
* Servicenow, Inc. NOW.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 140 $ à 165 $
* Smith Douglas Homes Corp SDHC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 15 $ à 10 $
* State Street Corporation STT.N : KBW relève son objectif de cours de 220,00 $ à 230,00 $
* Suncrete, Inc RMIX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 22 $ à 20 $
* Talen Energy Corporation TLN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 422 $ à 420 $
* Tetra Tech, Inc. TTEK.O : RBC abaisse son objectif de cours de 46 $ à 44 $
* The Progressive Corporation PGR.N : KBW abaisse son objectif de cours de 252,00 $ à 246,00
$
* Toll Brothers Inc TOL.N : RBC abaisse son objectif de cours de 158 $ à 148 $
* TransDigm Group Incorporated TDG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 1 350 $ à 1 200
$
* Verastem Inc VSTM.O : BTIG relève son objectif de cours de 18 $ à 24 $
* Verastem Inc VSTM.O : Jefferies relève son objectif de cours de 11 $ à 13 $
* Voya Financial, Inc. VOYA.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 109 $ à 105 $
* Warner Music Group Corp. WMG.O : Stonex lance la couverture du titre avec une
recommandation « Achat »; objectif de cours: 41 dollars
* Willscot Holdings Corporation WSC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 29 $ à 19
$
* York Space Systems Inc YSS.N : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation «
neutre »; objectif de cours: 9 dollars
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