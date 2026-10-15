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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-BlackRock, Microsoft, TransDigm Group
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 09:23

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment BlackRock, Microsoft et TransDigm Group.

POINTS FORTS

* BlackRock BLK.N : KBW relève son objectif de cours de 1 290,00 $ à 1 310,00 $

* Microsoft MSFT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 575 $ à 650 $

* Morgan Stanley MS.N : KBW abaisse son objectif de cours de 250,00 $ à 230,00 $

* Murphy USA Inc. MUSA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 619 $ à 612 $

* TransDigm Group Incorporated TDG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 1 350 $ à 1 200 $

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters jeudi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Aecom ACM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 90 $ à 89 $

* Air Products APD.N : RBC abaisse son objectif de cours de 360 $ à 346 $

* Albemarle ALB.N : RBC abaisse son objectif de cours de 157 $ à 129 $

* Albertsons Companies, Inc. ACI.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer »

à « neutre »

* American Tower Corporation AMT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 201 $ à 208 $

* Armstrong World Industries, Inc. AWI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 190 $

à 182 $

* Axalta Coating Systems Ltd. AXTA.N : JP Morgan réintroduit sa couverture avec une note «

neutre »; objectif de cours: 33 $

* Bank of America BAC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $

* Bank of America BAC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 70,00 $ à 65,00 $

* Bank of America BAC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 65 $ à 60 $

* Bank of America BAC.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 60 $ à 56 $

* Biomea Fusion, Inc. BMEA.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 7 $ à 4 $

* Black Hills Corp BKH.N : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 87 dollars

* BlackRock BLK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 435 $ à 1 449 $

* BlackRock BLK.N : KBW relève son objectif de cours de 1 290,00 $ à 1 310,00 $

* Boeing BA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 265 $ à 235 $

* Brighthouse Financial, Inc. BHF.O : KBW abaisse son objectif de cours de 57,00 $ à 55,00 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 70 $ à 57 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC relève sa recommandation de « en ligne avec le

secteur » à « surperformer »

* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC abaisse son objectif de cours de 910 $ à 825 $

* Champion Homes Inc SKY.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $

* Crown Castle Inc CCI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 81 $ à 85 $

* Dupont DD.N : RBC abaisse son objectif de cours de 176 $ à 160 $

* Ezcorp Inc EZPW.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 44 $ à 45 $

* Ferguson Enterprises Inc. FERG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 295 $ à 292

$

* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 252 $ à

265 $

* Fluence Energy FLNC.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 12 $ à 7 $

* FMC Corp FMC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 11 $ à 9 $

* Graftech International Ltd EAF.N : RBC relève son objectif de cours de 7 $ à 8 $

* Hemab Therapeutics Holdings COAG.O : JP Morgan lance la couverture avec une recommandation

« surpondérer »; objectif de cours: 70 $

* Hershey HSY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 193 $ à 183 $

* Hexcel Corporation HXL.N : RBC abaisse son objectif de cours de 115 $ à 105 $

* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : RBC abaisse son objectif de cours de 250 $ à 210 $

* Howmet Aerospace HWM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 350 $ à 300 $

* Immunitybio, Inc. IBRX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 12 $ à 14 $

* Immunitybio, Inc. IBRX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 12 $ à 16 $

* Installed Building Products, Inc. IBP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 246 $

à 195 $

* J&J JNJ.N : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 287 $ à 281 $

* Janus International Group, Inc. JBI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 5,50 $

à 4,50 $

* L3Harris Technologies, Inc. LHX.N : RBC abaisse son objectif de cours de 310 $ à 265 $

* Legence Corp. LGN.O : RBC abaisse son objectif de cours de 101 $ à 90 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 28 $ à 23 $

* Liberty Media FWONK.O : Jefferies relève son objectif de cours de 115 $ à 116 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : RBC abaisse son objectif de cours de 600 $ à 550 $

* LP Building Solutions LPX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 93 $ à 92 $

* MGE Energy, Inc. MGEE.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec une note « neutre »;

objectif: 76 dollars

* Microsoft MSFT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 575 $ à 650 $

* Microsoft MSFT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 540 $ à 625 $

* Mohawk Industries, Inc. MHK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 138 $ à 132 $

* Morgan Stanley MS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 223 $ à 209 $

* Morgan Stanley MS.N : KBW abaisse son objectif de cours de 250,00 $ à 230,00 $

* Morgan Stanley MS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 243 $ à 195 $

* Morgan Stanley MS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 210 $ à 205 $

* Murphy USA Inc. MUSA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 619 $ à 612 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 85 $

* Onsemi ON.O : Stonex lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours de 110 dollars

* Qnity Electronics, Inc. Q.N : RBC abaisse son objectif de cours de 189 $ à 160 $

* Quaker Houghton KWR.N : RBC relève son objectif de cours de 198 $ à 202 $

* Rhythm Pharmaceuticals, Inc. RYTM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 146 $ à

145 $

* RTX Corporation RTX.N : RBC abaisse son objectif de cours de 250 $ à 235 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 167 $ à 164 $

* Servicenow, Inc. NOW.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 140 $ à 165 $

* State Street Corporation STT.N : KBW relève son objectif de cours de 220,00 $ à 230,00 $

* Suncrete, Inc RMIX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 22 $ à 20 $

* Talen Energy Corporation TLN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 422 $ à 420 $

* Tetra Tech, Inc. TTEK.O : RBC abaisse son objectif de cours de 46 $ à 44 $

* The Progressive Corporation PGR.N : KBW abaisse son objectif de cours de 252,00 $ à 246,00

$

* TransDigm Group Incorporated TDG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 1 350 $ à 1 200

$

* Verastem Inc VSTM.O : BTIG relève son objectif de cours de 18 $ à 24 $

* Verastem Inc VSTM.O : Jefferies relève son objectif de cours de 11 $ à 13 $

* Warner Music Group Corp. WMG.O : Stonex lance la couverture du titre avec une

recommandation « Achat »; objectif de cours: 41 dollars

* Willscot Holdings Corporation WSC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 29 $ à 19

$

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 15/10/2026 à 09:23:25.

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