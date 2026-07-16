TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-BlackRock, Goldman Sachs, Synopsys

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment BlackRock, Goldman Sachs et Synopsys.
POINTS FORTS
* BlackRock BLK.N : KBW relève son objectif de cours de 1 275 $ à 1 300 $
* Goldman Sachs GS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 202 $ à 1 299 $
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 745 $ à
725 $
* Synopsys Inc SNPS.O : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation «
Achat »; objectif de cours: 570 dollars
* WW Grainger GWW.N : RBC relève son objectif de cours de 1 337 $ à 1 460 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* 3M Co MMM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 133 $ à 123 $
* Aerovironment Inc AVAV.O : Raymond James relève sa recommandation de « en ligne avec le
marché » à « surperformer »
* Ameren Corp AEE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 126 $ à 137 $
* America'S Car-Mart Inc CRMT.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 14 $ à 5 $
* Amphenol Corp APH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 200 $ à 215 $
* Arista Networks Inc ANET.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 200 $ à 220 $
* Arista Networks, Inc. ANET.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 185 $ à 200 $
* AST Spacemobile ASTS.O : Piper Sandler attribue pour la première fois la note «
surpondérer »; objectif: 100 $
* Bank of New York Mellon BNY.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 147,00 $ à
151,00 $
* Bank of New York Mellon Corp BNY.N : Barclays relève son objectif de cours de 149 $ à
178 $
* Bank of New York Mellon Corp BNY.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 147
$ à 151 $
* Bank of New York Mellon Corp BNY.N : RBC relève son objectif de cours de 142 $ à 168 $
* Bank of New York Mellon Corp BNY.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 160
$ à 178 $
* BlackRock BLK.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 1 232 $ à 1 258 $
* BlackRock BLK.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 1 145 $ à 1 245 $
* BlackRock BLK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 165 $ à 1 364 $
* BlackRock BLK.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »
* BlackRock BLK.N : KBW relève son objectif de cours de 1 275 $ à 1 300 $
* BlackRock BLK.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 1 383 $ à 1 488 $
* BlackRock BLK.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 1 105 $ à 1 190 $
* BlackRock BLK.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 1 383,00 $ à 1 488,00 $
* Blackstone BX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 136 $ à 132 $
* Block Inc XYZ.N : Clear Street lance la couverture du titre avec une recommandation «
neutre »; objectif de cours: 82 $
* BP BP.L : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 506 pence à 504 pence
* BP BP.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 40 $ à 41 $
* Brinker International, Inc. EAT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 200 $ à
220 $
* Cadence Design Systems CDNS.O : Benchmark attribue pour la première fois la
recommandation « Achat »; objectif de cours: 450 $
* CDW Corp CDW.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 130 $ à 175 $
* Celanese Corp. CE.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 72,00 $ à 58,00 $
* Celsius Holdings Inc CELH.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 62 $ à 45 $
* Ceva Inc CEVA.O : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation «
neutre »
* Ceva Inc CEVA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 36 $ à 45 $
* Cheniere Energy Inc LNG.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 270 $ à 280 $
* Choice Hotels International, Inc. CHH.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de
98 $ à 99 $
* Church & Dwight Co Inc CHD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 99 $ à 105 $
* Cinemark Holdings, Inc. CNK.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 36 $ à 31 $
* Cinemark Holdings, Inc. CNK.N : Wells Fargo passe d'une recommandation « surpondérer » à «
neutre »
* Cintas Corp CTAS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $
* Cintas Corporation CTAS.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 245 $ à 250 $
* Cisco CSCO.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 120 $ à 145 $
* Coherent Corp COHR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 380 $ à 435 $
* Colgate-Palmolive Co CL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 96 $ à 104 $
* Compass Diversified Holdings CODI.N : TD Cowen réintroduit sa recommandation « Achat »;
objectif de cours: 12,50 $
* Conagra Brands Inc CAG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 14 $ à 15 $
* Conagra Brands Inc CAG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 16 $ à 14 $
* Corning GLW.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 185 $ à 200 $
* Crowdstrike CRWD.O : Citigroup relève son objectif de cours de 195 $ à 250 $
* CSX Corp CSX.O : Bernstein relève son objectif de cours de 39 $ à 47 $
* CubeSmart CUBE.N : Raymond James reprend la couverture du titre avec une recommandation
« surperformer »; objectif de cours: 44 $
* Dakota Gold Corp. DC.A : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 10,50 $ à
10,75 $
* Dell Technologies Inc DELL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 500 $ à 550 $
* Denali Therapeutics Inc. DNLI.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 31 $ à
35 $
* Dexcom Inc DXCM.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 80 $ à 87 $
* Diamondback Energy Inc FANG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 240 $ à 211
$
* Diamondback Energy Inc FANG.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 242
$ à 220 $
* Domino's Pizza, Inc. DPZ.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 350 $ à 325 $
* DTE Energy Co DTE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 155 $ à 162 $
* Duke Energy Corp DUK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 136 $ à 141 $
* Eagle Materials Inc EXP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $
* Elevance Health ELV.N : Jefferies relève son objectif de cours de 393 $ à 450 $
* Elevance Health, Inc. ELV.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 492 $ à 473 $
* Elf Beauty Inc ELF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 80 $ à 94 $
* Entergy ETR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 129 $ à 139 $
* Estée Lauder EL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 99 $ à 94 $
* Etsy Inc ETSY.N : BTIG passe de « acheter » à « neutre »
* Extra Space Storage Inc (Maryland) EXR.N : Raymond James reprend sa couverture avec une
recommandation « surperformer »; objectif de cours: 155 $
* Eyepoint Inc EYPT.O : Stifel lance la couverture avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 40 $
* F5 Inc FFIV.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 435 $ à 500 $
* First Horizon Corp FHN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 28,5 $ à 27 $
* Flex Ltd FLEX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $
* Glaukos Corp GKOS.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 160 $ à 180 $
* Globus Medical Inc GMED.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 115 $ à 100
$
* Goldman Sachs GS.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 1 150,00 $ à 1
300,00 $
* Goldman Sachs GS.N : Citigroup relève son objectif de cours de 1 100 $ à 1 200 $
* Goldman Sachs GS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 202 $ à 1 299 $
* Goldman Sachs GS.N : RBC relève son objectif de cours de 1 030 $ à 1 220 $
* Hershey HSY.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 199 $ à 190 $
* Hilton Worldwide Holdings Inc. HLT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 376 $ à
379 $
* HP Inc HPQ.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 26 $ à 27 $
* Hyatt Hotels Corporation H.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 182 $ à 186 $
* Idex Corp IEX.N : RBC relève son objectif de cours de 252 $ à 261 $
* Insight Enterprises Inc NSIT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 105 $ à 135
$
* Intel INTC.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 80 $ à 115 $
* IRhythm Holdings, Inc IRTC.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 174 $ à
160 $
* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Baird relève son objectif de cours de 290 $ à
320 $
* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Citigroup relève son objectif de 278 $ à 309 $
* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 280
$ à 313 $
* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Raymond James relève son objectif de cours de 299
$ à 315 $
* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Truist Securities relève son objectif de cours de
280 $ à 295 $
* J&J JNJ.N : Bernstein relève son objectif de cours de 251 $ à 261 $
* J&J JNJ.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 265 $ à 276 $
* J&J JNJ.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 284 $ à 294 $
* J&J JNJ.N : Raymond James relève son objectif de cours de 258 $ à 265 $
* J.B. Hunt Transport Services, Inc. JBHT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de
310 $ à 335 $
* Johnson & Johnson JNJ.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 263 $ à 272 $
* Keysight Technologies Inc KEYS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 390 $ à
400 $
* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Mizuho relève son objectif de cours de 120 $ à 140 $
* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 115 $ à
125 $
* Life Time Group Holdings, Inc. LTH.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 38 $ à
46 $
* Life360 LIF.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 60,00 $ à 66,00 $
* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : Benchmark relève son objectif de cours de 275 $ à 335
$
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 130 $ à 1
165 $
* M&T Bank Corp MTB.N : Barclays relève son objectif de cours de 236 $ à 267 $
* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies relève son objectif de cours de 275 $ à 300 $
* M&T Bank Corp MTB.N : KBW relève son objectif de cours de 242 $ à 250 $
* M&T Bank Corp MTB.N : RBC relève son objectif de cours de 230 $ à 255 $
* M&T Bank Corporation MTB.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 215 $ à 224 $
* Marriott International, Inc. MAR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 446 $ à
449 $
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 745 $
à 725 $
* Mastercard MA.N : Clear Street lance la couverture du titre avec une recommandation «
Achat »; objectif de cours: 617 dollars
* Matador Resources Co MTDR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 70 $ à 63 $
* McDonald's Corporation MCD.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 320 $ à 300 $
* Mid-America Apartment Communities MAA.N : JP Morgan lance sa couverture avec une
recommandation « neutre »; objectif de cours: 147 $
* Mohawk Industries Inc MHK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 105 $ à 118 $
* Monster Beverage Corp MNST.O : Stifel relève son objectif de cours de 90 $ à 105 $
* Morgan Stanley MS.N : Barclays relève son objectif de cours de 230 $ à 262 $
* Morgan Stanley MS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 252 $ à 261 $
* Morgan Stanley MS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 187 $ à 195 $
* Morgan Stanley MS.N : KBW relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $
* Morgan Stanley MS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 225 $ à 240 $
* NetApp Inc NTAP.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 150 $ à 175 $
* Norfolk Southern Corp NSC.N : Bernstein relève son objectif de cours de 378 $ à 396 $
* NRG Energy, Inc. NRG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 203 $ à 209 $
* Nutanix Inc NTNX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 50 $ à 60 $
* Owens Corning OC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 146 $ à 176 $
* P&G PG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 164 $ à 162 $
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Bernstein relève son objectif de cours de 1 026 $ à 1 037 $
* PayPal PYPL.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 42 $ à 55 $
* PayPal PYPL.O : Clear Street lance sa couverture avec une recommandation « neutre »;
objectif de cours: 61 dollars
* PNC Financial Services PNC.N : Barclays relève son objectif de cours de 277 $ à 284 $
* PNC Financial Services PNC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 290 $ à 305 $
* PNC Financial Services PNC.N : Raymond James relève son objectif de cours de 245 $ à
275 $
* PNC Financial Services PNC.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 257 $ à
264 $
* PNC Financial Services PNC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 270 $ à 285 $
* Primo Brands Corp PRMB.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 26 $ à 29 $
* Progressive PGR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 220 $ à 205 $
* Progressive PGR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 313,00 $ à
308,00 $
* Progressive Corp PGR.N : KBW abaisse son objectif de cours de 231 $ à 226 $
* Public Storage PSA.N : Raymond James reprend la couverture du titre avec une note « en
ligne avec le marché »
* Ralliant Corp RAL.N : RBC relève son objectif de cours de 64 $ à 71 $
* Rambus Inc RMBS.O : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 165 dollars
* Revolution Medicines Inc RVMD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 200 $ à 205
$
* Rocket Lab Corp RKLB.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation «
neutre »; objectif de cours: 83 dollars
* Sanmina Corp SANM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 210 $ à 275 $
* Schneider National Inc SNDR.N : Benchmark relève son objectif de cours de 34 $ à 40 $
* Sharkninja Inc SN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 146 $ à 170 $
* Smartstop Self Storage REIT SMA.N : Raymond James réitère sa recommandation « achat
fort »; objectif de cours: 39 $
* Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O : BMO abaisse son objectif de cours de 101 $ à 90 $
* SpaceX SPCX.O : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation «
neutre »; objectif de cours: 156 dollars
* Starbucks Corporation SBUX.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 115 $ à 120 $
* Synopsys Inc SNPS.O : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 570 $
* Targa Resources Corp TRGP.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 245 $ à 270 $
* TD Synnex SNX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 325 $ à 350 $
* Teradyne Inc TER.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 400 $ à 450 $
* Texas Roadhouse, Inc. TXRH.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 200 $ à 220 $
* The Bank of New York Mellon Corp BNY.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 152 $
à 162 $
* The Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 65 $ à 75
$
* The Progressive Corporation PGR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 205 $ à
198 $
* Tractor Supply Co TSCO.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 51 $ à 42 $
* Tradeweb Markets Inc TW.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 143 $ à 125 $
* Union Pacific Corp UNP.N : Bernstein relève son objectif de cours de 330 $ à 346 $
* UnitedHealth UNH.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 420 $ à 475 $
* Veradermics Inc MANE.N : Citigroup relève son objectif de cours de 135 $ à 160 $
* Vericel Corp VCEL.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 42 $ à 54 $
* Viper Energy Inc VNOM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 54 $ à 51 $
* Visa Inc V.N : Clear Street lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat
»; objectif de cours: 403 dollars
* VTV Therapeutics Inc VTVT.O : BTIG relève son objectif de cours de 49 $ à 57 $
* Vulcan Materials Co VMC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 360 $ à 350 $
* W.R. Berkley WRB.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 74,00 $ à
68,00 $
* W.R. Berkley WRB.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « neutre » à «
sous-performer »
* Waste Management Inc WM.N : La Scotiabank relève son objectif de cours de 250 $ à 260 $
* Waterbridge Infrastructure LLC WBI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 32 $ à
38 $
* Watts Water Technologies Inc WTS.N : RBC relève son objectif de cours de 323 $ à 350 $
* WEC Energy Group Inc WEC.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 119 $ à 122
$
* Western Digital Corp WDC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 650 $ à 715 $
* Wingstop, Inc. WING.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 200 $ à 170 $
* WW Grainger GWW.N : RBC relève son objectif de cours de 1 337 $ à 1 460 $
* Wyndham Hotels & Resorts, Inc. WH.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 96 $ à
98 $
* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 150 $ à 140 $
* Xcel Energy XEL.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 91 $ à 102 $